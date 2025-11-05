Paris, Ֆրանսիա, 5 Նոյեմբեր, 2025/Chainwire/-- , crypto ընկերությունը Zama Confidential Blockchain Protocol, այսօր հայտարարել է, որ ստացել է , առաջատար հետազոտական եւ զարգացման ընկերություն, որը կենտրոնացել է Blockchains Scaling օգտագործելով Zero-Knowledge Proofs. Հիմա Տեղինակային Labs Հիմա Տեղինակային Labs Այս ռեժիմիական վերցնելը խոշորում է Zama- ի տեխնիկական խոշորությունը Blockchain Scalability and Validity (ZK) rollups- ում, իսկ արագեցնում է իր հզորությունը, որը ապահովում է բարձր արդյունավետության անվտանգությունը բոլոր Public Blockchains- ում: Արդյոք, դուք կարող եք ստանալ այն, ինչ դուք պետք է պետք է ստանալ. KKRT Labs- ը, որը նաեւ հայտնի է որպես «Kakarot», մատակարարում է բարձր արդյունավետության փորձարկման դիզայնի եւ մոդուլային rollup համակարգերի համար Ethereum- ի միասնական միջավայրերի համար: Մատակարարների, ինչպիսիք են Vitalik Buterin, Starkware, Lambda Class, եւ Stake Capital- ը, Kakarot- ը ճանաչվում է որպես ամենամեծ ZK-Rollup թիմերի մեկը, որը նպատակում է կառուցել ամենամեծ, արդյունավետ փորձարկման մեքենա Ethereum- ի համատեղելի շուկաների համար: Հիմնականում, Zama- ը եւ KKRT- ը կասկածել են Zama- ի պրոֆեսիոնալ պրոֆեսիոնալ ծախսերի ծախսերը: Այս նոր կասկածը կլանավորել կասկածի պրոֆեսիոնալ պրոֆեսիոնալ ծախսերի ծախսերը, ինչպիսիք են confidencial stablecoin վճարումներ, confidential DeFi եւ confidential on-chain asset management: \n \n «KKRT Labs- ը համատեղել է աշխարհում լավագույն ZK-rollup թիմերի մեկը», - ասում է Rand Hindi, Zama- ի CEO-ը: «Մենք միասին ավելի արագ կասկածենք եւ հասկանում ենք նոր մակարդակներ կատարելու համար, որը Zama- ի պտուտակը կասկածի կասկածների միասին». «KKRT Labs- ը համատեղել է աշխարհում լավագույն ZK-rollup թիմերի մեկը», - ասում է Rand Hindi, Zama- ի CEO-ը: «Մենք միասին ավելի արագ կասկածենք եւ հասկանում ենք նոր մակարդակներ կատարելու համար, որը Zama- ի պտուտակը կասկածի կասկածների միասին». Մասնավորությունը, աճը եւ Future Roadmap- ը Բացի տեխնիկական հարմարեցման, Zama- ը եւ KKRT Labs- ը համատեղում են միասնական պլատֆիկայի: հավատում են open-source նորարարության, համատեղելիության առաջին ինտրաֆորմացիայի եւ առաջադեմ криптографային տեխնոլոգիաների հասանելիության պլատֆիկայի. Երկու թիմերը հավատում են, որ scalability- ը եւ confidentiality- ը ոչ մի խոստովանություն են, այլ միասնական բաղադրիչներ են հաջորդgeneration decentralized համակարգերի համար: \n \n Vitalik Buterin, Ethereum- ի եւ KKRT Labs- ի հետազոտական ներդրողը, ասում է: «Kakarot- ը խաղացել է կարեւոր գործառույթ է Ethereum- ի криптографային տեխնոլոգիաների առաջադեմում, մինչեւ ZK-EVM- ի առաջադեմ աշխատանքից, մինչեւ հաճախորդների հետազոտական գործառույթից, որոնք ապահովում են անձնական կյանքը: Ես վախենում եմ տեսնել, թե այս թիմի հզոր հետազոտողները եւ մշակողները ինչ-որ բան կարող են անել». Zama- ը համոզված է, որ KKRT Labs- ի անմիջապես ներգրավվածությունը ապահովում է: 


Team retention & leadership: KKRT- ի հիմնական ինժեներներներ, գործառույթներ եւ կառավարություն ամբողջությամբ փոխվի Zama- ին: Roadmap- ի հարմարեցումը: KKRT- ի շարունակական գործառույթները ներառում են Zama- ի ավելի լայն արտադրանքի եւ տեխնոլոգիական Roadmap- ում minimally disruptingly: 

Eli Ben Sasson, ZCash- ի հետազոտողը եւ StarkWare- ի CEO-ը ասում է: «Ես ունեմ հարմարավետություն, որ աշխատել եմ միասնական Kakarot թիմի հետ տարիների ընթացքում եւ տեսնում եմ, թե ինչ նրանք կարող են կառուցել: Նրանք ստացել են մեծ հաջողություն, քանի որ 3 տարի առաջ մի քանի մեր ինժեներից պարզ PoC- ն ստացել են եւ այն փոխել են տպագրական տեխնոլոգիանով: Նրանք հասկանում են, թե ինչ պետք է ծախսել Blockchains- ից, օգտագործելով առաջատար ծախսագրություն, եւ ես երջանիկ եմ տեսնել, որ նրանց մասնագիտությունը մատակարարում է ծախսման եւ անվտանգության համար: Ես հավատում եմ, որ նրանք կօգնեն Zama- ի ծախսագրական ծախս

«Մենք կարող ենք օգնել մեր մասնագիտությունը մատակարարել blockchain- ի վերջին հիմնական խնդիրների մեկը: անվտանգության համար», - ավելացել է KKRT Labs- ի հետազոտողը Clément Walter: «Մենք միշտ հավատում ենք, որ մատակարարությունը եւ անվտանգությունը կարեւոր են blockchains- ի մատակարարման համար, եւ Zama- ի հետ միասին, մենք կարող ենք վերջապես ստեղծել բարձր մատակարարման, ցածր տեւողության անվտանգ առջեւային մատակարարման գործառույթներ»:

Քանի որ Zama The Zama Protocol- ը, որը ավելացնում է հարմարավետության մակարդակ, ինչպիսիք են Ethereum- ը եւ Solana- ը, որը թույլ է տալիս հարմարավետ վճարել, DeFi- ը եւ այլն: Zama- ը հիմնադրվել է Dr. Pascal Paillier- ի (FHE- ի առաջատար) եւ Dr. Rand Hindi- ի (լուծված AI- ի հիմնադրամը), ունի FHE- ի մեծագույն հետազոտական թիմը, եւ $ 150m- ից բարձրացել է Multicoin- ի, Pantera- ի, Protocol Labs- ի եւ այլնից: Հիմա https://zama.org/

KKRT Labs- ի մասին Հիմնադրվել է սխալ գիտության R & D ընկերությունը, որը կենտրոնանում է կառուցել մոդուլային ստուգման մեքենաներ Ethereum- ի միասնական համակարգերի համար: Հիմնադրվել է kriptography եւ blockchain architecture- ի մասնագետների կողմից, KKRT Labs- ի նպատակն էր ստուգման համակարգչությունը հեշտ, արագ եւ հասանելի լինել: