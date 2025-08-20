BingX ChainSpot 2.0- ը ապրում է 15,000 USDT- ի բոնուսային պատմության հետ

PANAMA CITY, 20 August 2025 - BingX- ը, առաջատար cryptocurrency Exchange- ի եւ Web3 AI- ի ընկերությունը, սկսեց ChainSpot 2.0- ը, իր առեւտրային առեւտրային պլատֆորմացիայի հիմնական վերահսկողությունը, որը նախագծված է ավելի խոշոր գիտելիքներ, ավելի հարմարավետություն եւ ավելի հարմար առեւտրային փորձը, որը պատասխանել է ChainSpot- ի ուժեղ ինտեգրտության հետ, քանի որ 2025 թ. մայիսին սկսվել է: Շնորհիվ ChainSpot 2.0- ի հետ ավելացվել տեսակի, տեղեկատվության եւ վերահսկողության, BingX- ը առաջարկում է ավելի մեծ հարմարավետություն իր օգտագործողների համար: Շնորհակալության համար, BingX- ը տեղադրում է ChainSpot 2.0 Event- ից August 20 - September 3 (UTC + 8), որը առաջարկում է ChainSpot- ում առեւտրի օգտվողներին 15,000 USDT- ի բաղադրույքներ, որը թույլ է տալիս առաջին եւ վատերային առեւտրողներին փորձել նոր գործառույթները: ChainSpot- ը BingX- ի CeDeFi- ի առեւտրային լուծում է, որը հսկողում է կենտրոնական հավասարության եւ decentralized access- ի հետ: Այն թույլ է տալիս օգտվողներին առեւտրել DeFi tokens- ից ուղղակիորեն իրենց BingX spot հաշիվից, առանց անհրաժեշտության արտաքին տոմսերի կամ հարմարեցված տոմսային փոխանցման համար, ինչպիսիք են միասնական բաղադրիչները, ինչպիսիք են բաղադրույքները, լվացքի խնդիրները եւ առեւտրային սխալները: Այսպիսով, անվտանգ, օգտագործող հեշտ է մուտք գործել DeFi- ի էլեկտրոնային համակարգը հավասար BingX միջավայրում: ChainSpot 2.0- ը ներառում է նորարարված բարելավումներ, որոնք ապահովում են օգտվողներին ավելի խոշոր տեղեկատվություն, ավելի մեծ վերահսկողություն, եւ ավելի հեշտ access to decentralized trading. \n \n \n \n \n \n Բարձրացված Token Insights- ը հասկանում է յուրաքանչյուր բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջջային բջ New Asset Rankings: Discover emerging opportunities with rankings based on top gainers, new listings, FDV (Fully Diluted Valuation) եւ holder growth. Լավագույն Trading Thresholds: Հիմնական գնել եւ վաճառել արժեքները նվազեցվել են 10 USDT- ում, ինչը հեշտեցնում է բոլոր մակարդակների օգտվողներին մասնակցելու համար: Լավագույն On-Chain Trading առանձնահատկությունները: ընտրեք երեք գործառույթների միջեւ - Price Priority, Success Priority, կամ Custom - հետ տեղադրված MEV (Maximum Extractable Value) պաշտպանության. Բարձրացված մատակարարման վերահսկողություն: Track positions ավելի արդյունավետ հետ Средняя Cost Price, Unrealized PnL, եւ մեկ սեղմման առեւտրի ձեր խանութների. \n \n «ChainSpot 2.0- ի հետ, մենք բարձրում ենք առեւտրային առեւտրի գծի գծը, որը համատեղում է լայնությունը, հարմարավետությունը եւ հարմարավետությունը», - ասում է Vivien Lin, BingX- ի արտադրանքի կառավարիչը: «Այս նոր առանձնահատկություններ կարող են օգտագործողներին հզորել ինտերնետների եւ գործիքների հետ, որոնք նրանք պետք է առեւտրի հավասարությամբ, այնպես որ նրանք փորձում են նոր գործիքներ կամ օպտիմալում ունակ գործիքները: ChainSpot 2.0- ը հավասարում է մեր շարունակական խոստով, պատասխանել եւ իրականացնել օգտագործողների վերլուծություն, որպես առաջին հարմարությունը». «ChainSpot 2.0- ի հետ, մենք բարձրում ենք առեւտրային առեւտրի գծի գծը, որը համատեղում է լայնությունը, հարմարավետությունը եւ հարմարավետությունը», - ասում է Vivien Lin, BingX- ի արտադրանքի կառավարիչը: «Այս նոր առանձնահատկություններ կարող են օգտագործողներին հզորել ինտերնետների եւ գործիքների հետ, որոնք նրանք պետք է առեւտրի հավասարությամբ, այնպես որ նրանք փորձում են նոր գործիքներ կամ օպտիմալում ունակ գործիքները: ChainSpot 2.0- ը հավասարում է մեր շարունակական խոստով, պատասխանել եւ իրականացնել օգտագործողների վերլուծություն, որպես առաջին հարմարությունը». Բրիտանիա Lin BingX մասին 2018 թ. հիմնադրվել է BingX- ը առաջատար crypto Exchange- ի եւ Web3 AI- ի ընկերությունը, որը ծառայում է 20 միլիոն օգտագործողների ամբողջ աշխարհում: Ապրանքներ եւ ծառայություններ, ինչպիսիք են derivatives, spot trading եւ copy trading- ը, BingX- ը աշխատում է օգտագործողների ամենամեծ պահանջներին, ինչպիսիք են բոլոր փորձի մակարդակներում, սկսածից պրոֆեսիոնալներին: BingX- ը հավատում է, որ ստեղծել է հավատալի եւ խելացի առեւտրային պլատֆորմը: BingX- ը օգտագործողներին ապահովում է նորարար գործիքներ, որոնք նախագծված են բարձրացնել կատարումը եւ հավատում: 2024-ին, BingX- ը հավատում է, որ դարձել է Chelsea Football Club- ի oficial crypto exchange partner- ը, որը նշում է խաղալիքային պլատֆորմների աշխարհում. Հիմնական հարցերի համար, խնդրում ենք կապնվել: media@bingx.com Ավելի շատ տեղեկություններ, խնդրում ենք այցելել: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n Այս պատմությունը Posted as a press release by Btcwire under HackerNoon's Business Blogging Program Այս պատմությունը Posted as a press release by Btcwire under HackerNoon's Business Blogging Program Ծրագրի .