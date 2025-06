Պահպանեք վտանգավոր URL- ները անմիջապես այս նոր Chrome- ի մատակարարման հետ, որը ստեղծվել է Cyber Sleuths- ի համար

Բրիտանիայի հետազոտական անվտանգության տարածքը սովորաբար զգում է, ինչպիսիք են բեռնել մենտֆիլմը, որը փնտրում է հզորորեն կախված սխալները: Այս սխալների միջեւ, Base64- ում կախված URL- ները ստեղծում են միասնական սխալ:Gore64, Chromium- ի հիմնված բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջ

Ի՞նչ է GORE64- ը

Gore64- ը հեշտ, հեշտ է օգտագործել Chromium Browser- ի լայնագրություն է, որը Identifies եւ decodes Base64- ի coded strings embedded in hyperlinks. By right-clicking on any suspicious link, Gore64- ը անմիջապես decodes ցանկացած սեղմված Base64 բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջ

Ինչպե՞ս աշխատում է Gore64

Երբ տեղադրվել է, Gore64- ը ավելացնում է «Barberion- ի Gore64- ի» բաղադրիչը ձեր Chromium- ի բաղադրիչի համար:

Բարձր սեղմեք: Խնդրում ենք ընտրել ցանկացած սխալ URL- ը: Decode: Սեղմեք «Barberion- ի Gore64» սեղմիչը. Տեսնել արդյունքները: Նկարագրված URL-ները տեսնում է մի նոր դիզայնը: Դուք կարող եք տեսնել մի քանի անլոգելի բարդներ (gobbly gook), բայց փնտրեք ճշգրտությամբ դիզայնված արդյունքների ներքին հուսալի URL-ների համար:





Չնայած ցանցային պահանջները, ոչ թե արտադրանքի decoding, պարզապես ճշգրիտ, անմիջապես decoding ուղղակիորեն ձեր բեռնելը.

Gore64-ի տեղադրման ուղեցույց

Step 1: Փորձեք ֆայլերը պատրաստել

Նկարագրվել է նոր անունը Gore64 Այն ներառում է երկու կարեւոր ֆայլերը:

Manifesto.json- ը ներառում է մետաղական տվյալները:

background.js- ը կառավարում է decoding գործառույթը:

Create a folder inside Gore64 named images and download the following 4 png’s https://postimg.cc/gallery/3KFTtKW



Սեղմեք 2-րդ քայլը: Activate Developer Mode

Chrome- ի կամ ցանկացած Chromium- ի հիմնված բլոգերը.

Chrome- ից վերցնել Chrome- ից վերցնել Chrome- ը

Արդյոք, դուք կարող եք օգտագործել Developer Mode- ում, որը գտնվում է վերեւում.

Step 3: Load Ձեր լայնությունը

Սեղմեք Load unpacked եւ ընտրեք Gore64 ֆայլը:

Gore64- ի լայնագրությունը պետք է անմիջապես աշխատել:

արագ օգտագործման օրինակ

Բարձր կտրեք ցանկացած վտանգավոր Base64- ի սեղմված URL-ը:

https://malicious.example.com?data=aHR0cHM6Ly9zaGFkeS1zaXRlLmNvbQ==

«Barberion’s Gore64»-ը ընտրել է սեղմման մենյում:

Արդյոք, դուք կարող եք տեսնել decoded URL:

https://shady-site.com

Note:Decoded արտադրանքը կարող է ներառում մի քանի անսահմանափակ նյութ:

†Ûi ÿø¬qéí ž:Ü ¢¸?¢Úìþ)Ý Ëb §µ8œ‘ëY N'$zÒ ç¾x

Հիմնադրեք, թե ինչ է անում ձեր URL-ները, որոնք կարող են հասկանալ, թե ինչ է անում ձեր վտանգները:

Հիմնական հատկանիշները

Fast & Local: Decoding կատարվում է անմիջապես ձեր բեռնելում.

Անվտանգ: Ոչ արտաքին պահանջները կամ գրառումը, ապահովելով անվտանգությունը եւ անվտանգությունը.

Ավելի հեշտ է օգտագործել Context Menu- ը:

Universal: Համատեղելի է Chrome, Edge, Brave եւ այլ Chromium բլոգերների հետ:

Ինչո՞ւ է օգտագործվում Gore64-ը

Security Analysis: Բարձր արագ analyze encoded phishing կամ malware URLs անվտանգ.

Incident Response: Decode վտանգավոր payload URL- ները առանց կատարելու նրանց.

Բարձրացված արտադրանքի: Կարդացեք ժամանակը եւ փորձը, որը սովորաբար ծախսվում է URL-ների decoding- ի հետ մանրաձայնորեն կամ օգտագործելով արտաքին գործիքներ:

Customization-ի մասին

Gore64- ը ներառում է բազմաթիվ բարձր որակի կոճակներ (16, 32, 48, 128 կոճակներ), որոնք ապահովում են հաստ տեսքը տարբեր resolutions- ում:

Հյուրատետր

Gore64Դա մի մասնագիտացված, հզոր գործիք, որը հարմար է cybersecurity մասնագետների համար, ովքեր պետք է արագ decoding ծախսված URLs: Դա պարզ, արդյունավետ լայնագրություն, որը պահպանում է թվային անվտանգությունը առանց հարմարավետության կամ արագության.

Արդյոք սեղմեք ձեզ հետGore64—Այսը ավելի հզոր, անվտանգ մեթոդ է բացահայտել սեղմված սխալները, որոնք սեղմվում են սխալ URL- ում:

Տեղադրեք սեղմված վտանգները. Decode with Gore64.





Պաշտոնական էջ: JSON

{ "manifest_version": 3, "name": "Gore64", "version": "1.6", "description": "Decode Base64 encoded strings in links.", "permissions": ["contextMenus", "activeTab", "scripting"], "background": { "service_worker": "background.js" }, "icons": { "16": "images/16.png", "32": "images/32.png", "48": "images/48.png", "128": "images/128.png" } }





Հիմնական էջ.js

chrome.runtime.onInstalled.addListener(() => { chrome.contextMenus.create({ id: "base64Decode", title: "Barberion's Gore64", contexts: ["link"] }); }); chrome.contextMenus.onClicked.addListener((info, tab) => { if (info.menuItemId === "base64Decode") { const url = info.linkUrl; // Regular expression to identify potential Base64 strings const base64Pattern = /(?:[A-Za-z0-9+/]{4})*(?:[A-Za-z0-9+/]{2}==|[A-Za-z0-9+/]{3}=)?/g; const matches = url.match(base64Pattern) || []; let decodedResults = []; matches.forEach((potentialBase64) => { try { if (potentialBase64 && potentialBase64.length > 0) { // Decode the Base64 string let decodedText = atob(potentialBase64); // Attempt to convert decoded text to readable UTF-8 string try { decodedText = decodeURIComponent(escape(decodedText)); } catch (e) { // If conversion fails, use the original decoded text } // Append to results decodedResults.push(decodedText); } } catch (e) { // Ignore errors and continue } }); if (decodedResults.length > 0) { chrome.scripting.executeScript({ target: { tabId: tab.id }, func: displayDecodedResults, args: [decodedResults.join("



")] }); } else { chrome.scripting.executeScript({ target: { tabId: tab.id }, func: displayNoBase64Found }); } } }); function displayDecodedResults(decodedText) { const htmlContent = ` <div id="customDialog" style="position: fixed; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); background-color: white; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; z-index: 10000; font-family: Arial, sans-serif; width: 80%; max-width: 600px; box-shadow: 0px 0px 15px rgba(0,0,0,0.2);"> <h2 style="margin-top: 0;">Decoded Base64</h2> <textarea style="width: 100%; height: 200px;" readonly>${decodedText}</textarea> <br><br> <button id="closeDialog">Close</button> </div> `; const dialogElement = document.createElement('div'); dialogElement.innerHTML = htmlContent; document.body.appendChild(dialogElement); document.getElementById('closeDialog').addEventListener('click', () => { dialogElement.remove(); }); } function displayNoBase64Found() { alert("No valid Base64 encoded string found."); }