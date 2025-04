Edikasyon Byte: Ki jan Règ Vwayaj la aplike nan Crypto (ak ki moun li afekte)

Li ka son menasan epi li ka gen dezavantaj li yo, men règ vwayaj la (nan crypto ak pi lwen) se pa sa ki limite - omwen pa pou itilizatè mwayèn. Kòm pifò règ nan mond finansye a, li aplike nan biznis, epi li pa dirèkteman nan kliyan yo. Règleman sa a gen ladan kounye a kriptografik lajan, men li te egziste depi lontan anvan Bitcoin. Gen anpil chans, ou pa t 'menm konnen ke li te la an plas an premye.





Règ vwayaj la te entwodwi pa US Bank Secrecy Act (BSA) an 1996 epi pita te adopte pa Financial Action Task Force (FATF), yon antite entènasyonal regilasyon, kòm yon estanda mondyal anti-blanchi lajan (AML). Règ sa a, ke yo rele tou Rekòmandasyon 16 pa FATF, mande ke enstitisyon finansye yo, tankou bank yo, dwe kolekte epi pataje enfòmasyon espesifik lè yo trete transfè ki pi wo a yon sèten papòt (tipikman $ 1,000 Ozetazini).





An 2019 , FATF te pwolonje Règ Vwayaj la pou kouvri kriptografik lajan, ki te egzije Virtuel Asset Service Providers (VASPs), tankou echanj ak founisè bous gadyen yo, yo swiv direktiv menm jan ak enstitisyon finansye tradisyonèl yo. Ekspansyon sa a te vize pou anpeche blanchi lajan ak finansman teworis nan sektè kripto k ap grandi.





Tèm "Règ Vwayaj la" soti nan lefèt ke enfòmasyon kliyan yo mande yo dwe "vwayaje" ak tranzaksyon an kòm li deplase soti nan yon enstitisyon finansye nan yon lòt. Lè yon enstitisyon finansye trete yon transfè—si se fiat oswa kriptografik—li dwe asire ke detay kle yo, tankou non moun k ap voye a ak reseptè a, nimewo kont, ak adrès kriptografik yo, "vwayaje" ansanm ak lajan yo nan enstitisyon k ap resevwa a. Sa pèmèt otorite yo swiv ak envestige aktivite sispèk atravè diferan enstitisyon ak jiridiksyon.





Ki moun ki afekte pa règ vwayaj la?

Kòm mansyone pi wo a, règ sa a vize prensipalman Virtuel Asset Service Providers (VASPs) - ki vle di biznis kript. Men sa yo enkli echanj kriptografik, founisè bous gadyen, ak konpayi ki okipe ofrann siy. Biznis ki fasilite echanj, transfè, oswa sekirite byen yo dwe konfòme yo lè yo kolekte epi pataje detay moun k ap resevwa ak moun k ap resevwa yo nan tranzaksyon fiat oswa kriptografik. Règ la aplike nan tranzaksyon ant VASP oswa ant yon VASP ak yon enstitisyon finansye.





Nan fason sa a, sepandan, kliyan ki itilize platfòm reglemante sa yo tou afekte. Yo dwe bay detay pèsonèl yo pou verifikasyon ak kenbe dosye, ki gen ladan non konplè yo, adrès, ak detay kont yo, asire konfòmite ak mezi anti-blanchi lajan. Enfòmasyon sou tranzaksyon tankou idantifikasyon moun k ap voye a ak moun k ap resevwa a, kantite tranzaksyon an, ak objektif yo dwe pataje tou ant VASP yo. Pandan ke sa a amelyore transparans, li soulve enkyetid sou vi prive itilizatè yo, bon jan tretman done sansib, ak reta tranzaksyon yo.





Rejyon tankou Inyon Ewopeyen an, apati 30 desanm 2024, Etazini, Kanada, ak Singapore te adopte Règ Vwayaj la pou tranzaksyon kript. Malgre ke li ankouraje lejitimite mache, konfòmite ka koute chè ak tan konsome, patikilyèman pou pi piti biznis. Satisfè egzijans regilasyon souvan mande pou envestisman enpòtan nan teknoloji ak pèsonèl, ki kapab anpeche kwasans ak inovasyon nan endistri kript la.





Bous desantralize ak règ vwayaj la

Kòm yon itilizatè endividyèl, ou ka toujou chwazi. Règ vwayaj la pa afekte bous ki pa gadyen oswa operasyon kanmarad-a-kanmarad (P2P), sèlman ki kòmanse lè w sèvi ak biznis pou sere lajan w oswa ranpli tranzaksyon w yo, pa egzanp, yon sit entènèt echanj kriptografik. Sèvis desantralize, nan lòt men an, pa konte sou entèmedyè santralize, ki se tipikman sib la nan règleman yo.





Si itilizatè yo fè echanj lajan kript dirèkteman ant bous ki pa gadyen yo oswa itilize Echanj Desantralize (DEXs), yo pa pral afekte pa règ vwayaj la. Depi DEX yo opere san entèmedyè epi yo pèmèt komès dirèk P2P, yo jeneralman pa mande pou verifikasyon, ki se yon eleman kle nan règ vwayaj la. Sa a pèmèt itilizatè yo kenbe pi gwo vi prive ak anonim pandan y ap fè komès. Sepandan, kèk jiridiksyon ka toujou enpoze sèten règleman sou DEX yo, ki egzije yo aplike mezi espesifik, men kounye a, règ vwayaj la sitou afekte echanj santralize ak sèvis ki enplike entèmedyè.





Lè w itilize a Obyte ekosistèm, nenpòt moun ka fè tranzaksyon an sekirite san entèmedyè sou DEX popilè nou an Oswap.io oswa dirèkteman ant bous endividyèl atravè peman kondisyonèl . Nan dènye ka a, tranzaksyon yo pwoteje pa kontra entelijan ki fèmen lajan jiskaske kondisyon predefini ki kapab verifye piblikman yo satisfè. Pwosesis sa a asire ke tou de pati yo ranpli obligasyon yo anvan transfè a fini, ankouraje konfyans ak sekirite san entèmedyè. Pou ka kote pèfòmans kontra yo pa ka verifye piblikman, karakteristik abitraj Obyte a, ansanm ak la ArbStore , ofri yon lòt opsyon serye pou desantralize, echanj an sekirite, fwa sa a lè w ajoute yon pwofesyonèl imen nan melanj la.

Prezantasyon imaj vektè pa Freepik