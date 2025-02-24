ໄບຕ໌ການສຶກສາ: ກົດລະບຽບການເດີນທາງໃຊ້ກັບ Crypto ແນວໃດ (ແລະມັນມີຜົນກະທົບແນວໃດ)

ມັນອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີແລະມັນອາດຈະມີຂໍ້ເສຍຂອງມັນ, ແຕ່ກົດລະບຽບການເດີນທາງ (ໃນ crypto ແລະນອກເຫນືອການ) ບໍ່ແມ່ນການຈໍາກັດ - ຢ່າງຫນ້ອຍບໍ່ແມ່ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ສະເລ່ຍ. ຕາມກົດລະບຽບສ່ວນໃຫຍ່ໃນໂລກການເງິນ, ມັນໃຊ້ກັບທຸລະກິດ, ແລະບໍ່ແມ່ນໂດຍກົງກັບລູກຄ້າ. ກົດລະບຽບນີ້ປະຈຸບັນປະກອບມີ cryptocurrencies, ແຕ່ມັນມີຢູ່ດົນນານກ່ອນ Bitcoin. ອາດຈະ, ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຢູ່ບ່ອນທໍາອິດ.
ກົດລະບຽບການເດີນທາງໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີໂດຍກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ (BSA) ໃນປີ 1996 ແລະຕໍ່ມາໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂດຍອົງການປະຕິບັດການທາງດ້ານການເງິນ (FATF), ນິຕິບຸກຄົນສາກົນ, ເປັນມາດຕະຖານຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ທົ່ວໂລກ. ກົດລະບຽບນີ້, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າຄໍາແນະນໍາ 16 ໂດຍ FATF, ບັງຄັບໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນ, ເຊັ່ນທະນາຄານ, ຕ້ອງໄດ້ເກັບກໍາແລະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສະເພາະໃນເວລາທີ່ດໍາເນີນການໂອນເງິນເກີນຂອບເຂດທີ່ແນ່ນອນ (ໂດຍປົກກະຕິ $ 1,000 ໃນສະຫະລັດ).
ຄໍາວ່າ "ກົດລະບຽບການເດີນທາງ" ແມ່ນມາຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າຂໍ້ມູນລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການຕ້ອງ "ເດີນທາງ" ກັບທຸລະກໍາຍ້ອນວ່າມັນຍ້າຍຈາກສະຖາບັນການເງິນຫນຶ່ງໄປຫາອີກ. ເມື່ອສະຖາບັນການເງິນດໍາເນີນການໂອນ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນ fiat ຫຼື crypto - ມັນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າລາຍລະອຽດທີ່ສໍາຄັນ, ເຊັ່ນ: ຊື່ຂອງຜູ້ສົ່ງແລະຜູ້ຮັບ, ເລກບັນຊີ, ແລະທີ່ຢູ່ crypto, "ການເດີນທາງ" ພ້ອມກັບເງິນໄປຫາສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາມາດຕິດຕາມແລະສືບສວນກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສໃນທົ່ວສະຖາບັນແລະເຂດປົກຄອງຕ່າງໆ.
ໃຜໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກົດລະບຽບການເດີນທາງ?
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ກົດລະບຽບນີ້ຕົ້ນຕໍແມ່ນເປົ້າຫມາຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ Virtual (VASPs) - ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າທຸລະກິດ crypto. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການແລກປ່ຽນ crypto, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກະເປົາເງິນທີ່ຄຸ້ມຄອງ, ແລະບໍລິສັດຈັດການການສະເຫນີ token. ທຸລະກິດທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນຊັບສິນ, ການໂອນ, ຫຼືການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໂດຍການເກັບກໍາແລະແບ່ງປັນລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ສົ່ງແລະຜູ້ຮັບໃນທຸລະກໍາ fiat ຫຼື crypto. ກົດລະບຽບໃຊ້ກັບທຸລະກໍາລະຫວ່າງ VASPs ຫຼືລະຫວ່າງ VASP ແລະສະຖາບັນການເງິນ.
ວິທີນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ແພລະຕະຟອມຄວບຄຸມເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ພວກເຂົາຕ້ອງໃຫ້ລາຍລະອຽດສ່ວນບຸກຄົນສໍາລັບການຢັ້ງຢືນແລະບັນທຶກ, ລວມທັງຊື່ເຕັມ, ທີ່ຢູ່, ແລະລາຍລະອຽດບັນຊີຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຕ້ານການຟອກເງິນ. ຂໍ້ມູນທຸລະກໍາເຊັ່ນ: ການລະບຸຕົວຕົນຂອງຜູ້ສົ່ງແລະຜູ້ຮັບ, ຈໍານວນການເຮັດທຸລະກໍາ, ແລະຈຸດປະສົງຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນລະຫວ່າງ VASPs. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ, ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້, ການປິ່ນປົວຂໍ້ມູນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຢ່າງພຽງພໍ, ແລະການຊັກຊ້າການເຮັດທຸລະກໍາ.
ກະເປົ໋າກະເປົ໋າແບບກະຈາຍ ແລະກົດລະບຽບການເດີນທາງ
ໃນຖານະເປັນຜູ້ໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນ, ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ກົດລະບຽບການເດີນທາງບໍ່ມີຜົນຕໍ່ກະເປົ໋າເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນການຮັກສາຫຼືການດໍາເນີນງານ peer-to-peer (P2P), ພຽງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາທີ່ທ່ານໃຊ້ທຸລະກິດເພື່ອເກັບເງິນຫຼືເຮັດທຸລະກໍາຂອງທ່ານ - ຕົວຢ່າງເຊັ່ນເວັບໄຊທ໌ແລກປ່ຽນ crypto. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການບໍລິການທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ, ບໍ່ອີງໃສ່ຕົວກາງທີ່ເປັນສູນກາງ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເປົ້າຫມາຍຂອງລະບຽບການ.
ຖ້າຜູ້ໃຊ້ແລກປ່ຽນ cryptocurrency ໂດຍກົງລະຫວ່າງກະເປົ໋າທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼືໃຊ້ Decentralized Exchanges (DEXs), ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກົດລະບຽບການເດີນທາງ. ເນື່ອງຈາກ DEXs ດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີຕົວກາງແລະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຊື້ຂາຍ P2P ໂດຍກົງ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນຂອງກົດລະບຽບການເດີນທາງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະຄວາມປິດບັງຊື່ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ການຊື້ຂາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບາງເຂດອຳນາດອາດຈະຍັງບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບບາງຢ່າງກ່ຽວກັບ DEXs, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດມາດຕະການສະເພາະ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ, ກົດລະບຽບການເດີນທາງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ການແລກປ່ຽນແລະການບໍລິການສູນກາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວກາງ.
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