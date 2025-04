Byte educativo: Cómo se aplica la regla de viajes a las criptomonedas (y a quiénes afecta)

Puede sonar amenazador y tener sus desventajas, pero la regla de viajes (en el ámbito de las criptomonedas y más allá) no es tan restrictiva, al menos no para los usuarios promedio. Como la mayoría de las reglas en el mundo financiero, se aplica a las empresas y no directamente a los clientes. Esta regulación ahora incluye las criptomonedas, pero ha existido mucho antes de Bitcoin. Es probable que ni siquiera supieras que existía en primer lugar.





La regla de viajes fue introducida por la Ley de Secreto Bancario (BSA) de Estados Unidos en 1996 y luego adoptada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una entidad reguladora internacional, como estándar global contra el lavado de dinero (ALD). Esta regla, también conocida como Recomendación 16 por el GAFI, exige que las instituciones financieras, como los bancos, recopilen y compartan información específica cuando procesen transferencias por encima de un cierto umbral (normalmente $1000 en Estados Unidos).





En 2019 El GAFI amplió la regla de viajes para incluir las criptomonedas, lo que exige que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como las casas de cambio y los proveedores de billeteras de custodia, sigan pautas similares a las de las instituciones financieras tradicionales. Esta ampliación tenía como objetivo prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el creciente sector de las criptomonedas.





El término "regla de viaje" proviene del hecho de que la información requerida del cliente debe "viajar" con la transacción a medida que se traslada de una institución financiera a otra. Cuando una institución financiera procesa una transferencia, ya sea fiduciaria o criptográfica, debe asegurarse de que los detalles clave, como los nombres del remitente y del destinatario, los números de cuenta y las direcciones criptográficas, "viajen" junto con los fondos a la institución receptora. Esto permite a las autoridades rastrear e investigar actividades sospechosas en diferentes instituciones y jurisdicciones.





¿A quién afecta la norma de viaje?

Como se mencionó anteriormente, esta regla se dirige principalmente a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), es decir, a las empresas de criptomonedas. Entre ellas se incluyen las casas de cambio de criptomonedas, los proveedores de billeteras de custodia y las empresas que gestionan ofertas de tokens. Las empresas que facilitan el intercambio, la transferencia o la custodia de activos deben cumplir recopilando y compartiendo los datos del remitente y del destinatario en las transacciones fiduciarias o de criptomonedas. La regla se aplica a las transacciones entre VASP o entre un VASP y una institución financiera.





Sin embargo, de esta manera, los clientes que utilizan esas plataformas reguladas también se ven afectados. Deben proporcionar datos personales para verificación y mantenimiento de registros, incluido su nombre completo, dirección y detalles de la cuenta, lo que garantiza el cumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero. La información de la transacción, como la identificación del remitente y el destinatario, el monto de la transacción y el propósito, también debe compartirse entre los VASP. Si bien esto mejora la transparencia, plantea inquietudes sobre la privacidad del usuario, el tratamiento adecuado de los datos sensibles y los retrasos en las transacciones.





Regiones como La UE, a partir del 30 de diciembre de 2024, Estados Unidos, Canadá y Singapur han adoptado la regla de viaje para las transacciones con criptomonedas. Si bien promueve la legitimidad del mercado, su cumplimiento puede resultar costoso y llevar mucho tiempo, en particular para las empresas más pequeñas. Cumplir con los requisitos reglamentarios suele requerir una inversión significativa en tecnología y personal, lo que puede obstaculizar el crecimiento y la innovación en la industria de las criptomonedas.





Monederos descentralizados y la regla de viaje

Como usuario individual, siempre puedes elegir. La regla de viajes no afecta a las billeteras sin custodia ni a las operaciones entre pares (P2P), y solo se aplica cuando utilizas empresas para almacenar tus fondos o completar tus transacciones (por ejemplo, un sitio web de intercambio de criptomonedas). Los servicios descentralizados, por otro lado, no dependen de intermediarios centralizados, que suelen ser el objetivo de las regulaciones.





Si los usuarios intercambian criptomonedas directamente entre sus billeteras sin custodia o usan Exchanges Descentralizados (DEX), no se verán afectados por la regla de viaje. Dado que los DEX operan sin intermediarios y permiten el comercio directo P2P, generalmente no requieren verificación, que es un componente clave de la regla de viaje. Esto permite a los usuarios mantener una mayor privacidad y anonimato mientras comercian. Sin embargo, algunas jurisdicciones aún pueden imponer ciertas regulaciones a los DEX, exigiéndoles que implementen medidas específicas, pero a partir de ahora, la regla de viaje afecta principalmente a los exchanges centralizados y los servicios que involucran intermediarios.





Mediante el uso de la Obyte Ecosistema, cualquiera puede realizar transacciones seguras sin intermediarios en nuestro popular DEX Oswap.io o directamente entre billeteras individuales a través de pagos condicionales En este último caso, las transacciones están protegidas por contratos inteligentes que bloquean los fondos hasta que se cumplan las condiciones predefinidas y verificables públicamente. Este proceso garantiza que ambas partes cumplan con sus obligaciones antes de que se complete la transferencia, lo que promueve la confianza y la seguridad sin intermediarios. Para los casos en los que el cumplimiento del contrato no se puede verificar públicamente, la función de arbitraje de Obyte, junto con la Tienda de arb , ofrece otra opción confiable para intercambios descentralizados y seguros, esta vez agregando un profesional humano a la mezcla.

Imagen vectorial destacada de Pico libre