Eğitim Baytı: Seyahat Kuralı Kriptoya Nasıl Uygulanır (ve Kimleri Etkiler)





Kulağa uğursuz gelebilir ve dezavantajları olabilir, ancak seyahat kuralı (kripto ve ötesinde) o kadar kısıtlayıcı değildir — en azından ortalama kullanıcılar için. Finans dünyasındaki çoğu kural gibi, işletmeler için geçerlidir ve doğrudan müşteriler için geçerli değildir. Bu düzenleme artık kripto paraları da kapsıyor, ancak Bitcoin'den çok önce vardı. Muhtemelen, ilk başta bunun var olduğunu bile bilmiyordunuz.





Seyahat kuralı, 1996'da ABD Banka Gizliliği Yasası (BSA) tarafından tanıtıldı ve daha sonra uluslararası bir düzenleyici kuruluş olan Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından küresel kara para aklamayla mücadele (AML) standardı olarak kabul edildi. FATF tarafından Tavsiye 16 olarak da bilinen bu kural, bankalar gibi finansal kuruluşların belirli bir eşiğin üzerindeki transferleri işlerken belirli bilgileri toplamasını ve paylaşmasını zorunlu kılar (genellikle ABD'de 1.000 $).





2019 yılında FATF, Seyahat Kuralını kripto paraları kapsayacak şekilde genişletti ve borsalar ve saklama cüzdanı sağlayıcıları gibi Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarının (VASP'ler) geleneksel finans kurumlarıyla benzer yönergeleri izlemesini gerektirdi. Bu genişleme, büyüyen kripto sektöründe kara para aklamayı ve terör finansmanını önlemeyi amaçlıyordu.





"Seyahat Kuralı" terimi, gerekli müşteri bilgilerinin bir finansal kuruluştan diğerine geçerken işlemle birlikte "seyahat etmesi" gerektiği gerçeğinden gelir. Bir finansal kuruluş bir transferi işlerken (ister itibari para ister kripto para olsun) gönderenin ve alıcının adları, hesap numaraları ve kripto adresleri gibi temel ayrıntıların fonlarla birlikte alıcı kuruluşa "seyahat etmesini" sağlamalıdır. Bu, yetkililerin farklı kurumlar ve yargı bölgelerindeki şüpheli faaliyetleri izlemesini ve araştırmasını sağlar.





Seyahat kuralından kimler etkileniyor?

Yukarıda belirtildiği gibi, bu kural öncelikle Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarını (VASP'ler) hedef alır; yani kripto işletmeleri. Bunlara kripto borsaları, emanet cüzdan sağlayıcıları ve token tekliflerini işleyen firmalar dahildir. Varlık değişimini, transferini veya güvenli saklamayı kolaylaştıran işletmeler, fiat veya kripto işlemlerinde gönderici ve alıcı ayrıntılarını toplayarak ve paylaşarak uymak zorundadır. Kural, VASP'ler arasındaki veya bir VASP ile bir finans kuruluşu arasındaki işlemler için geçerlidir.





Ancak bu şekilde, bu düzenlenmiş platformları kullanan müşteriler de etkileniyor. Tam adları, adresleri ve hesap bilgileri dahil olmak üzere doğrulama ve kayıt tutma için kişisel bilgiler sağlamaları ve kara para aklamayla mücadele önlemlerine uyumu sağlamaları gerekiyor. Gönderici ve alıcının kimliği, işlem tutarı ve amacı gibi işlem bilgileri de VASP'ler arasında paylaşılmalıdır. Bu şeffaflığı artırırken, kullanıcı gizliliği, makul verilerin yeterli şekilde işlenmesi ve işlem gecikmeleri konusunda endişelere yol açıyor.





Bölgeler gibi AB, 30 Aralık 2024'ten itibaren ABD, Kanada ve Singapur kripto işlemleri için Seyahat Kuralı'nı benimsedi. Piyasa meşruiyetini teşvik etmesine rağmen, uyum özellikle küçük işletmeler için maliyetli ve zaman alıcı olabilir. Düzenleyici gereklilikleri karşılamak genellikle teknoloji ve personele önemli yatırım gerektirir ve bu da kripto endüstrisindeki büyümeyi ve inovasyonu potansiyel olarak engeller.





Merkezi olmayan cüzdanlar ve seyahat kuralı

Bireysel bir kullanıcı olarak her zaman seçim yapabilirsiniz. Seyahat kuralı, emanet dışı cüzdanları veya eşler arası (P2P) işlemleri etkilemez, yalnızca fonlarınızı saklamak veya işlemlerinizi tamamlamak için işletmeleri kullandığınızda devreye girer —örneğin, bir kripto para borsası web sitesi. Öte yandan, merkezi olmayan hizmetler, genellikle düzenlemelerin hedefi olan merkezi aracı kurumlara güvenmez.





Kullanıcılar kripto paralarını doğrudan saklamayan cüzdanları arasında değiştirirlerse veya Merkezi Olmayan Borsalar (DEX'ler) kullanırlarsa, seyahat kuralından etkilenmezler. DEX'ler aracılar olmadan çalıştığı ve doğrudan P2P ticaretine izin verdiği için, genellikle seyahat kuralının önemli bir bileşeni olan doğrulama gerektirmezler. Bu, kullanıcıların ticaret yaparken daha fazla gizlilik ve anonimlik sağlamasını sağlar. Ancak, bazı yargı bölgeleri DEX'lere belirli düzenlemeler getirebilir ve belirli önlemleri uygulamalarını gerektirebilir, ancak şu anda seyahat kuralı esas olarak aracıları içeren merkezi borsaları ve hizmetleri etkiler.





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