QuickSwap integra o Perpetual Hub Ultra de Orbs, traendo a negociación de Perps de grao institucional á base

Tel Aviv, Israel, 28 de outubro de 2025/Chainwire/--Orbs, o principal provedor de infraestruturas Layer-3, anunciou hoxe que QuickSwap, unha das bolsas descentralizadas máis antigas de DeFi, integrou Perpetual Hub Ultra, alimentado por Orbs. A través desta integración, os usuarios de QuickSwap obteñen acceso a liquidez profunda, alavancagem personalizable e execución eficiente dentro dunha pila de perps totalmente xestionada e modular. Construído en colaboración con Symm.io, Perpetual Hub Ultra activa efectivamente a liquidez para as bolsas descentralizadas, permitíndolles lanzarse máis rápido e cunha experiencia de usuario óptima desde o primeiro día. Ultra ofrece todo o que DEX precisa para lanzar unha plataforma perps de alto rendemento, incluíndo cobertura, liquidación, oracles e unha interface de nivel profesional. Unha vez integrado, Ultra permite o enrutamento de liquidez tanto desde fontes en cadea como fóra de cadea, incluíndo grandes intercambios centralizados como Binance, dando aos protocolos acceso á execución profunda sen desenvolvemento de backend complexo. Ao empaquetar a infraestrutura completa de perps nunha capa de integración modular, Ultra permite que os intercambios, agregadores e frontends implanten produtos de negociación a nivel institucional con un mínimo de enxeñaría e tempo de comercialización rápido.A integración tamén amplía o rexistro de Orbs de implementacións exitosas de Layer-3 tras a adopción das súas implementacións anteriores de Perpetual Hub en todo o ecosistema DeFi. Perpetual Hub Ultra trae a negociación baseada na intención a futuros perpetuos, permitindo que novos lugares de negociación coincidan co rendemento e a flexibilidade das plataformas centralizadas, mantendo a descentralización e a seguridade. Sobre QuickSwap QuickSwap foi deseñado para abordar os problemas de altas taxas de gas e transaccións lentas atopadas noutras bolsas descentralizadas, especialmente en Ethereum.Lanzado en outubro de 2021, QuickSwap aproveita as solucións de escala de capa 2 da rede Polygon para ofrecer aos usuarios transaccións máis rápidas e máis baratas. https://quickswap.exchange/ https://quickswap.exchange/ Sobre Orbs Orbs é unha blockchain descentralizada Layer-3 (L3) deseñada especificamente para o comercio avanzado en cadea. Utilizando un consenso Proof-of-Stake, Orbs actúa como unha capa de execución complementaria, facilitando a lóxica complexa e os scripts máis aló das funcionalidades nativas dos contratos intelixentes. Protocolos impulsados por Orbs como dLIMIT, dTWAP, Liquidity Hub e Perpetual Hub empuxan os límites da tecnoloxía DeFi e do contrato intelixente, introducindo a execución a nivel CeFi ao comercio en cadea. Aprende máis: https://www.orbs.com/ https://www.orbs.com/ Contacto Xogo Hammer Saúdos@orbs.com \n \n Esta historia foi publicada como un comunicado de prensa por Btcwire baixo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia foi publicada como un comunicado de prensa por Btcwire baixo HackerNoon's Business Blogging Program. Programacións Programacións