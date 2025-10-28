QuickSwap は Orbs の Perpetual Hub Ultra を統合し、機関レベルの Perps 取引をベースに導入します。

テルアビブ、イスラエル、2025年10月28日/Chainwire/--Layer-3インフラストラクチャの主要プロバイダーであるOrbsは、DeFiで最も長期にわたる分散化された取引所の1つであるQuickSwapがPerpetual Hub Ultraを統合し、Orbsが供給している。 この統合を通じて、QuickSwapのユーザーは、完全に管理されたモジュラルなperps スタック内の深い流動性、カスタマイズ可能なベアリング、効率的な実行にアクセスできます。 Symm.ioと協力して構築されたPerpetual Hub Ultraは、分散型取引所の流動性を効果的にブートストラップし、最初の日からより速く、最適なユーザーエクスペリエンスを提供することができます。 Ultra は、ハイパフォーマンスの perps プラットフォームを立ち上げるために必要なすべてを提供します、ヘッジング、清算、オラクル、およびプロフェッショナルグレードの UI. 一旦統合されると、Ultra は、Binance などの主要な集中的な取引所を含むオンチェーンおよびオフチェーンソースの両方からの流動性ルーティングを可能にし、プロトコルに複雑なバックエンド開発なしで深い実行へのアクセスを提供します。 完全な perps インフラストラクチャをモジュラーな統合層にパッケージ化することで、Ultra は取引所、アグレガー、フロントエンドが、最小限のエンジニアリングオーバーヘッドと市場への迅速な時間で機関レベルの取引製品を展開することを可能にします。 Perpetual Hub Ultraは、意図に基づくトレーディングを永遠の期限に導入し、新しい取引場所が集中型プラットフォームのパフォーマンスと柔軟性を満たし、分散化とセキュリティを維持することを可能にします。 QuickSwapについて QuickSwap は、他の分散型取引所、特にイーサリアムで発見された高ガス料金と遅い取引の問題に対処するように設計され、2021 年 10 月に発売されたQuickSwap は、Polygon ネットワークの Layer 2 スケーリングソリューションを活用して、ユーザーにより速く、より安価な取引を提供します。 https://quickswap.exchange/ https://quickswap.exchange/ Orbsについて Orbs は、先進的なオンチェーン取引のために特別に設計された分散型 Layer-3 (L3) ブロックチェーンです。 Proof-of-Stake コンセンサスを使用して、Orbs は、複雑な論理とスクリプトをスマート契約のネイティブな機能を超えて容易にする補足的な実行層として機能します。 Orbs は、dLIMIT、dTWAP、Liquidity Hub、Perpetual Hub などの Orbs 駆動プロトコルをオンチェーン取引に CeFi レベルの実行を導入し、DeFi とスマート契約技術の限界を押し上げます。 もっと知る: https://www.orbs.com/ https://www.orbs.com/ コンタクト ハンマー ハロー@orbs.com \n \n この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 プログラム プログラム