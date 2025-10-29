QuickSwap បានរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធ Perpetual Hub Ultra នៃ Orbs ដែលផ្តល់នូវការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម Perps ដែលមានគុណភាពបច្ចេកទេសទៅជាមូលដ្ឋាន

Tel Aviv, Israel, October 28, 2025/Chainwire/--Orbs, អ្នកផ្គត់ផ្គង់វិជ្ជាជីវៈ Layer-3 ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់វិជ្ជាជីវៈសំខាន់, បានប្រកាសថ្ងៃនេះថា QuickSwap ដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរ decentralized ដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុង DeFi បានរួមបញ្ចូលជាមួយ Perpetual Hub Ultra ដែលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយ Orbs ។ ការរួមបញ្ចូលនេះផ្តល់ជូននូវការផ្លាស់ប្តូរ futures perpetual នៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រ ដោយសារតែការរួមបញ្ចូលនេះអ្នកប្រើ QuickSwap អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើតេស្តលំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់លំដាប់ បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការរួមបញ្ចូលជាមួយ Symm.io, Perpetual Hub Ultra មានប្រសិទ្ធិភាព bootstraps ការហោះហើរសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ decentralized ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេចាប់ផ្តើមយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍អ្នកប្រើដែលមានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃដំបូង។ Ultra ផ្តល់នូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែល DEX ត្រូវការដើម្បីបើកដំណើរការប្លាស្ទិច perps ខ្ពស់រួមបញ្ចូលទាំងការបណ្តុះបណ្តាល, ការដោះស្រាយ, oracles និង UI ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។ បន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូល, Ultra អនុញ្ញាតឱ្យការដោះស្រាយប្រសិទ្ធិភាពពីប្រភព onchain និង offchain ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ដូចជា Binance ដែលផ្តល់ឱ្យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការចូលទៅក្នុងការដោះស្រាយទូលំទូលំទូលាយដោយគ្មានការអភិវឌ្ឍបង្វិលកម្រិតខ្ពស់។ ដោយផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិត perps ទាំងអស់ទៅក្នុងកម្រិតបណ្តុះបណ្តាលបូឌុល, Ultra អនុញ្ញាតឱ្យការផ្លាស់ប្តូរ, agregators និង frontends ដើម្បីដំឡើងផលិតផលអាជីវកម្មនៅទូទាំងអង្គការជាមួយនឹងការរចនាបច្ចេកទេសទាបនិងពេលវេលាឆាប់រហ័សដើម្បីទីផ្សារ។ ការរួមបញ្ចូលនេះក៏បន្ថែមប្រសិទ្ធិភាពនៃការដំឡើង Layer-3 ដែលបានជោគជ័យរបស់ Orbs បន្ទាប់ពីការទូទាត់ការដំឡើង Perpetual Hub មុនរបស់វានៅលើអេក្រង់ DeFi ។ Perpetual Hub Ultra អនុញ្ញាតឱ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលមានមូលដ្ឋានលើគោលបំណងទៅនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអំណាចអ អំពី QuickSwap QuickSwap ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការទូទាត់ឧស្ម័នខ្ពស់និងការទូទាត់រហ័សដែលបានរកឃើញនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ decentralized ផ្សេងទៀត, ជាពិសេសនៅលើ Ethereum ។ QuickSwap បានបើកដំណើរការនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 បានប្រើសម្រាប់ដំណោះស្រាយកម្រិត 2 នៃបណ្តាញ Polygon ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវការទូទាត់ល្បឿនលឿននិងមានតម្លៃថ្លៃ។ https://quickswap.exchange/ https://quickswap.exchange/ អំពី Orbs Orbs គឺជា blockchain Layer-3 (L3) ដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ onchain ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់។ ការប្រើប្រាស់ការយល់ដឹងអំពីការសន្សំ, Orbs ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជាកម្រិតការអនុវត្តបន្ថែមទៀតដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងការសន្សំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូល។ ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Orbs ដូចជា dLIMIT, dTWAP, Liquidity Hub និង Perpetual Hub អនុញ្ញាតឱ្យការកាត់បន្ថយទំហំនៃបច្ចេកវិទ្យានៃ DeFi និងបច្ចេកវិទ្យានៃការគណនីស្មាញបានបង្កើតការអនុវត្តជម្រើស CeFi ក្នុងការពាណិជ្ជកម្ម onchain ។ ស្វែងរកច្រើនទៀត: https://www.orbs.com/ https://www.orbs.com/ ទំនាក់ទំនង ហ្គេម Hammer សូមអរគុណ @ orbs.com \n \n សៀវភៅនេះត្រូវបានបោះពុម្ពដោយ Chainwire នៅក្រោម HackerNoon’s Business Blogging Program ។ សូមធ្វើការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកមុនពេលធ្វើតេស្តសេដ្ឋកិច្ចណាមួយ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានបោះពុម្ពដោយ Chainwire នៅក្រោម HackerNoon’s Business Blogging Program ។ សូមធ្វើការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកមុនពេលធ្វើតេស្តសេដ្ឋកិច្ចណាមួយ។ គម្រោង គម្រោង