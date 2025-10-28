QuickSwap integra el Perpetual Hub Ultra de Orbs, llevando a la base el comercio de Perps de grado institucional

Tel Aviv, Israel, 28 de octubre de 2025/Chainwire/--Orbs, el proveedor líder de infraestructura Layer-3, anunció hoy que QuickSwap, una de las bolsas descentralizadas más antiguas de DeFi, ha integrado Perpetual Hub Ultra, impulsado por Orbs. A través de esta integración, los usuarios de QuickSwap obtienen acceso a la liquidez profunda, el apalancamiento personalizable y la ejecución eficiente dentro de una pila de perps totalmente gestionada y modular. Construido en colaboración con Symm.io, Perpetual Hub Ultra lanza efectivamente la liquidez para los intercambios descentralizados, permitiéndoles lanzarse más rápido y con una experiencia de usuario óptima desde el primer día. Ultra proporciona todo lo que los DEX necesitan para lanzar una plataforma perps de alto rendimiento, incluyendo cobertura, liquidación, oráculos y una interfaz de usuario de nivel profesional.Una vez integrado, Ultra permite el enrutamiento de liquidez desde fuentes en cadena y fuera de cadena, incluyendo grandes intercambios centralizados como Binance, dando a los protocolos acceso a la ejecución profunda sin desarrollo de backend complejo. Al empaquetar la infraestructura completa de perps en una capa de integración modular, Ultra permite a los intercambios, agregadores y frontends desplegar productos de negociación a nivel institucional con un máximo de ingeniería y un tiempo de comercialización rápido. Perpetual Hub Ultra trae la negociación basada en la intención a futuros perpetuos, permitiendo que los nuevos lugares de negociación coincidan con el rendimiento y la flexibilidad de las plataformas centralizadas, manteniendo la descentralización y la seguridad. Sobre QuickSwap QuickSwap fue diseñado para abordar los problemas de las altas tarifas de gas y las transacciones lentas que se encuentran en otras bolsas descentralizadas, especialmente en Ethereum.Lanzado en octubre de 2021, QuickSwap aprovecha las soluciones de escala de capa 2 de la red de Polygon para ofrecer a los usuarios transacciones más rápidas y baratas. https://quickswap.exchange/ https://quickswap.exchange/ Acerca de Orbs Orbs es una blockchain descentralizada Layer-3 (L3) diseñada específicamente para el comercio en cadena avanzado. Utilizando un consenso de prueba de participación, Orbs actúa como una capa de ejecución complementaria, facilitando la lógica compleja y los scripts más allá de las funcionalidades nativas de los contratos inteligentes. Protocolos impulsados por Orbs como dLIMIT, dTWAP, Liquidity Hub y Perpetual Hub impulsan los límites de la tecnología de DeFi y contratos inteligentes, introduciendo la ejecución a nivel CeFi en el comercio en cadena. Aprende más : https://www.orbs.com/ https://www.orbs.com/ Contacto El Hammer Hola@orbs.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. El programa El programa