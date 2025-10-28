Tel Aviv, İsrail, 28 Oktyabr 2025/Chainwire/--Layer-3 infrastrukturu sağlayıcısı Orbs, bu gün “QuickSwap”, “DeFi”in ən uzun müddətli decentralizasiya bürosundan biri, “Perpetual Hub Ultra”ni “Orbs” tərəfindən təmin etdiyini bildirdi. Bu bütünlüklə, QuickSwap istifadəçiləri tamamilə idarə edilmiş, modular perps yığınının içində derin likvidite, özəlləşdirilə bilər həlaklıq və effektiv işləməyə erişir. Orbs'in decentralized validator ağından istifadə edən sistem, onchain açıqlamasını CeFi-dəki performansla birləşdirən sazişsiz ticarət deneyimini təmin edir. Symm.io ilə birlikdə yaradılan Perpetual Hub Ultra decentralized Exchange-lər üçün likviditeyi effektiv şəkildə bootstraps edir, bunları ilk gündən daha sürətli və optimal istifadəçi deneyimi ilə başlamaq üçün imkan verir. Ultra, yüksək performanslı perps platformasını, həcmi, likvidasiya, oracles və professional-grade UI-ni daxil etmək üçün gerekli olan hər şeyi təmin edir.Integrasiya edildikdə, Ultra, Binance kimi böyük centralizasiya büroları da daxil olmaqla, onchain və offchain kaynaklardan likvidity routing imkan verir, protokollara kompleks backend geliştirmə olmadan dərin işləmə imkan verir. Ultra bütün perps infrastrukturunu modular integrasiya layerinə paketləndirərək, Exchange, Aggregator və Frontend-lər minimal mükəmməl mükəmməllik və sürətli ticarət vaxtı ilə institutsal düymədə ticarət məhsullarını yerləşdirməyə imkan verir. “Perpetual Hub Ultra” fikri bazarındakı ticarəti sonsuz futures-lara gətirir, yeni ticarət yerləri centralized platformların performansına uyğunlaşdırmaq və decentralizasiya və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün imkan verir. QuickSwap haqqında “QuickSwap”, “Ethereum” və “Ethereum” platformalarında yer alan “Layer 2” Solutions xəritədə istifadə edən “QuickSwap”, 2021-ci ildə təqdim edilmiş “Ethereum” platformasında istifadə olunan “Ethereum” platformunda istifadə olunan “Ethereum” platformunda təqdim edilmiş “Ethereum” platformunda təqdim edilən “QuickSwap” sisteminin əsas əsaslarıdır. https://quickswap.exchange/ https://quickswap.exchange/ Orban haqqında Orbs, Advanced Onchain Trading üçün yaradılmış decentralized Layer-3 (L3) blokçudur. Proof-of-Stake konsensusunu istifadə edərək, Orbs kompleks logik və smart kontratların özəl funksiyalarının ötürü skriptləri asanlaşdırır. dLIMIT, dTWAP, Liquidity Hub və Perpetual Hub kimi Orbs-yakındakı protokolllar DeFi və smart kontrat texnologiyasının sınırlarını sürətləndirir və CeFi-dək ticarət üçün CeFi-dək işləməyi təqdim edir. Daha çox öyrənin: https://www.orbs.com/ https://www.orbs.com/ İstehsal Hammer qapıları Əsas səhifə www.orbs.com \n \n Bu xəbər HackerNoon'un Business Blogging Programı (Business Blogging Program) altında Btcwire tərəfindən bir xəbərdarlıq olaraq yayımlandı. Bu xəbər HackerNoon'un Business Blogging Programı (Business Blogging Program) altında Btcwire tərəfindən bir xəbərdarlıq olaraq yayımlandı. Programı Programı