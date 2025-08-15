Mawari colabora con Caldera para lanzar a rede Mawari para a transmisión de experiencias impulsadas por IA

San Francisco, California, 15 de agosto de 2025/Chainwire/-- , a internet de blockchains interconectados e modulares, anunciou unha asociación con Mawari, que está a lanzar a súa rede para alimentar a infraestrutura global para a transmisión en tempo real de contidos 3D inmersivos. Caldeira Caldeira A asociación tamén coloca Mawari Network para unirse á rede de interoperabilidade metalayer de Caldera, mellorando a capacidade da plataforma para ofrecer experiencias AR / VR de alto rendemento e baixa latencia en todo o mundo. Revolucionando a infraestrutura de computación espacial Mawari Network representa un avance en redes de infraestruturas físicas descentralizadas (DePIN), orquestrando almacenamento, ancho de banda e capacidades de renderización a través dunha rede globalmente distribuída de nodos de GPU. A tecnoloxía de transmisión 3D patentada da plataforma reduce o uso de ancho de banda nun 80% ao mesmo tempo que asegura a entrega sinxela de experiencias de computación espacial interactivas, inmersivas e contextualmente relevantes. \n \n "Caldera permítenos persistir medicións de calidade de fluxo -latencia, xitter, cadros caídos e precisión de cadros- en cadea en tempo case real", dixo Luis Oscar Ramirez, fundador e CEO de Mawari. "Guardian Nodes produce certificacións de QoS asinadas que son batidos para o rollup; estes rexistros informan a reputación do nodo, o enrutamento e os cálculos de recompensas baseados no rendemento observado.Ancorar este loop no rollup de alto rendemento de Caldera fai que os nosos datos de calidade e uso sexan transparentes e audibles para o ecosistema da Rede Mawari".

"Estamos incriblemente emocionados por ter Mawari unido ao ecosistema Caldera", dixo Matthew Katz, CEO de Caldera. "Mawari está a pionear unha nova aplicación da tecnoloxía blockchain para a entrega de contido XR". Adopción do mercado probado A tecnoloxía de streaming XR de Mawari xa está sendo usada por dúas das maiores axencias VTuber de Xapón - Brave group e Virtual Avex. Xuntos, presentaron por primeira vez o produto vTubeXR de Mawari na Expo 2025 en Osaka, Kansai, Xapón a finais de maio e cada un é parte do Programa de Acceso Precoz de Mawari, deseñado para dar aos socios de acceso precoz acceso prioritario a novos recursos, soporte dedicado de embarque e oportunidades de monetización personalizables. Mawari planea expandir a vTubeXR a unha gama máis ampla de empresas de produción de VTuber e titulares de IP, apoiando a evolución tanto da experiencia do usuario como dos modelos de negocio. A innovación tecnolóxica cumpre coa demanda do mercado A rede Mawari utiliza dúas tecnoloxías principais: a tecnoloxía de transmisión espacial patentada de Mawari que funciona con Unity e Unreal Engine, e unha rede estratéxicamente distribuída de nodos de computación de punta situados preto dos usuarios finais. Co mercado de realidade estendida que se proxecta superar os 100 millóns de dispositivos dentro de cinco anos, o enfoque de DePIN de Mawari democratiza a participación ao permitir que calquera con capacidade de GPU contribúa á rede mentres gaña recompensas. mirando adiante O modelo de ingresos baseado en utilidades de Mawari Network, apoiado por infraestruturas físicas e asociacións empresariais crecentes, coloca a plataforma para o crecemento sustentable en todos os ciclos de mercado. Sobre a caldeira é a internet das blockchain, un ecosistema de cadeas modulares, interconectadas e personalizables. Caldera permite ás empresas blockchain lanzar as súas propias blockchain escalables e interoperar con activos en centos de outros ecosistemas. Caldera asegura 400 millóns de dólares en valor total e procesou 850 millóns de transaccións en 27 millóns de enderezos únicos. 