Mawari samarbetar med Caldera för att lansera Mawari-nätverket för streaming av AI-drivna upplevelser

San Francisco, Kalifornien, 15 augusti 2025/Chainwire/-- , internet av sammankopplade, modulära blockkedjor, tillkännagav ett partnerskap med Mawari, som lanserar sitt nätverk för att driva global infrastruktur för realtidsstreaming av immersivt 3D-innehåll. Caldera Caldera Partnerskapet positionerar dessutom Mawari Network för att gå med i Calderas metallayer interoperabilitetsnätverk, vilket förbättrar plattformens förmåga att leverera högpresterande, låg-latens AR / VR-upplevelser över hela världen. Revolutionerande rumslig datorinfrastruktur Mawari Network representerar ett genombrott i decentraliserade fysiska infrastrukturnätverk (DePIN), som orkestrerar lagring, bandbredd och renderingskapacitet genom ett globalt distribuerat nätverk av GPU-noder. Plattformens patenterade 3D-streamingsteknik minskar användningen av bandbredd med 80% samtidigt som den säkerställer sömlös leverans av interaktiva, immersiva och kontextuellt relevanta rumsliga databehandlingsupplevelser.

"Caldera tillåter oss att upprätthålla strömkvalitetsmätningar - latency, jitter, dropped frames och frame precision - på kedjan i nästan realtid", säger Luis Oscar Ramirez, grundare och VD för Mawari.

"Guardian Nodes producerar signerade QoS-attesteringar som är batchade till rollup; dessa register informerar nodens rykte, routing och belöningsberäkningar baserat på observerad prestanda.

"Vi är otroligt glada över att få Mawari att gå med i Caldera-ekosystemet", säger Matthew Katz, vd för Caldera. "Mawari är en pionjär för en helt ny applikation av blockchain-teknik för leverans av XR-innehåll." Bevisad marknadsadoption Mawaris XR-streamingteknik används redan av två av Japans största VTuber-byråer – Brave group och Virtual Avex. Tillsammans visade de för första gången Mawaris vTubeXR-produkt på Expo 2025 Osaka, Kansai Japan i slutet av maj och var och en är en del av Mawaris Early Access Program, som är utformad för att ge Early Access Partners prioriterad tillgång till nya funktioner, dedikerad onboarding support och anpassningsbara möjligheter till monetisering. Mawari planerar att expandera vTubeXR till ett bredare utbud av VTuber produktionsföretag och IP-innehavare, vilket stöder utvecklingen av både användarupplevelse och affärsmodeller. Teknisk innovation möter marknadens efterfrågan Mawari Network använder två kärntekniker: Mawaris patenterade rumsliga streamingteknik som fungerar med Unity och Unreal Engine, och ett strategiskt distribuerat nätverk av edge computing noder placerade nära slutanvändare. Med den utökade verklighetsmarknaden som beräknas överstiga 100 miljoner enheter inom fem år, demokratiserar Mawaris DePIN-metod deltagandet genom att låta alla med GPU-kapacitet bidra till nätverket samtidigt som de tjänar belöningar. Tittar framåt Lanseringen markerar en betydande milstolpe när det gäller att sammanfoga XR- och Web3-tekniker.Mawari Network:s nyttolastbaserade intäktsmodell, som stöds av fysisk infrastruktur och växande företagspartnerskap, positionerar plattformen för hållbar tillväxt över marknadscykler. Om Caldera är internet av blockkedjor, ett ekosystem av modulära, sammankopplade och anpassningsbara kedjor. Caldera gör det möjligt för blockchain-företag att lansera sina egna skalbara blockkedjor och samverka med tillgångar över hundratals andra ekosystem. Caldera säkrar $ 400M+ i totalt värde och har bearbetat 850M+ transaktioner över 27M+ unika adresser. Caldera Caldera

Om Mawari , världens första Immersive Compute Network, strömmar AI-driven XR-upplevelser globalt i realtid med nära noll latens, sömlöst fusionera digital intelligens med fysisk verklighet för att leverera livliga 3D-avataragenter. Mawari Mawari

Kontakter och CEO Mattias Katz Konstellation Labs, d/b/a Kaldera matta@kaldera.xyz