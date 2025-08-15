Mawari සහ Caldera සමාගම් AI-powered අත්දැකීම් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා Mawari ජාලය ආරම්භ කිරීමට

San Francisco, California, අගෝස්තු 15th, 2025/Chainwire/-- අන්තර් සම්බන්ධ, මොඩියුලීය blockchains අන්තර් ජාලය, Mawari සමඟ සහයෝගයක් ප්රකාශ කරන ලදී, එය සැබෑ කාලය තුළ ආකර්ෂණීය 3D අන්තර්ගතය ස්ට්රෑම් කිරීම සඳහා ගෝලීය ආයුධ පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එහි ජාලය ආරම්භ කරන ලදී. කැබිනට් කැබිනට් මෙම සහයෝගයෙන් අමතරව Mawari ජාලය Caldera හි metalayer interoperability ජාලයට එකතු වීමට ඉඩ සලසයි, ලොව පුරා උසස් කාර්ය සාධක, අඩු පැතිරීමේ AR / VR අත්දැකීම් සැපයීමේ පද්ධතියගේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරයි. අභ් යවකාශ පරිගණක පද්ධති විප්ලවය Mawari ජාලය decentralized physical infrastructure networks (DePIN) ක්ෂේත්රයේ ප්රතිඵලයක්, ගබඩා, bandwidth සහ rendering හැකියාවන් ග්රහලෝකය පුරා බෙදාහැරෙන ජාලය හරහා GPU කොන්දේසි. මෙම වේදිකාවේ patented 3D streaming තාක්ෂණය බැංකු පරාසය භාවිතය 80% කින් අඩු කරයි, කෙසේ වෙතත් පරිගණක අත්දැකීම් අමුද්රව්ය, ආකර්ෂණීය සහ පරිගණක පරිගණක අත්දැකීම් සෘජු සැපයීම සහතික කරයි. \n \n "Caldera අපට සෑහෙන්න සැබෑ වේලාවක ක්ෂේත්රයේ ක්ෂේත්ර ගුණාත්මක ප්රමාණයන් - තාවකාලිකත්වය, ජෙට්ර්, පරාද වූ ෆැම්ස් සහ ෆැම්ස් නිවැරදිභාවය - සකස් කිරීමට ඉඩ සලසයි," Mawari හි නිර්මාතෘ සහ CEO වන Luis Oscar Ramirez පවසයි. "Caldera අපට සෑහෙන්න සැබෑ වේලාවක ක්ෂේත්රයේ ක්ෂේත්ර ගුණාත්මක ප්රමාණයන් - තාවකාලිකත්වය, ජෙට්ර්, පරාද වූ ෆැම්ස් සහ ෆැම්ස් නිවැරදිභාවය - සකස් කිරීමට ඉඩ සලසයි," Mawari හි නිර්මාතෘ සහ CEO වන Luis Oscar Ramirez පවසයි. \n \n “Guardian Nodes විසින් අත්සන් කරන ලද QoS සහතිකයන් නිෂ්පාදනය කරන අතර, මෙම වාර්තා නිරීක්ෂිත කාර්ය සාධනය මත පදනම්ව නූඩ් ප්රසිද්ධිය, මාර්ගය සහ ප්රතිලාභ ගණන තොරතුරු සපයයි. “Guardian Nodes විසින් අත්සන් කරන ලද QoS සහතිකයන් නිෂ්පාදනය කරන අතර, මෙම වාර්තා නිරීක්ෂිත කාර්ය සාධනය මත පදනම්ව නූඩ් ප්රසිද්ධිය, මාර්ගය සහ ප්රතිලාභ ගණන තොරතුරු සපයයි. \n \n "We are incredibly excited to have Mawari join the Caldera ecosystem," said Matthew Katz, Caldera CEO. "Mawari XR අන්තර්ගතය සැපයීම සඳහා blockchain තාක්ෂණය සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නව යෙදුමක් ප්රවේශ කර ඇත." "We are incredibly excited to have Mawari join the Caldera ecosystem," said Matthew Katz, Caldera CEO. "Mawari XR අන්තර්ගතය සැපයීම සඳහා blockchain තාක්ෂණය සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නව යෙදුමක් ප්රවේශ කර ඇත." වෙළෙඳපල අනුමැතිය Mawari හි XR streaming තාක්ෂණය දැනටමත් ජපානයේ විශාලතම VTuber ආයතන දෙකක් - Brave group සහ Virtual Avex විසින් භාවිතා කර ඇත. මැයි මාසයේ අවසානයේ ඔසාකා, කැන්සයි ජපානයේ Expo 2025 හිදී ඔවුන් මුලින්ම Mawari හි vTubeXR නිෂ්පාදන ප්රදර්ශනය කර ඇති අතර, එක් එක් එක් එක් Mawari හි Early Access වැඩසටහනක් කොටසක් වන අතර, Early Access Partners වෙත නව විශේෂාංගවලට ප්රමුඛ ප්රවේශයක් ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇත, Dedicated Onboarding Support සහ Customizable Monetization අවස්ථා. Mawari VTuber නිෂ්පාදන සමාගම් සහ IP අයිතිවාසිකම් සඳහා vTubeXR පුළුල් ප්රමාණයට පුළුල් කිරීමට සැලසුම්, පරිශීලක අත්දැකීම් හා ව්යාපාරික ආකෘති දෙකම සංවර්ධනය සහාය. තාක්ෂණික දියුණුව වෙළෙඳපොළේ ඉල්ලුම සපුරාලයි Mawari ජාලය ප්රධාන තාක්ෂණය දෙකක් භාවිතා කරයි: Unity සහ Unreal Engine සමඟ වැඩ කරන Mawari හි patented spatial streaming තාක්ෂණය, සහ අන්තිම පරිශීලකයන් අසල ස්ථාපිත සීමිත පරිගණක කොන්දේසි මාර්ගෝපදේශීය ජාලය. වසර පහ ඇතුළත පරිශීලිත යථාර්ථය වෙළෙඳපොළ මිලියන 100 කට වඩා ඉහළ යාමට නියමිතව ඇති අතර, Mawari ගේ DePIN ප්රවේශය GPU හැකියාව ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට ප්රතිලාභ ලබා ගනිමින් ජාලයට සහයෝගය ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. ඉදිරියට බලන මෙම ප්රකාශය XR සහ Web3 තාක්ෂණය සබඳතා ඇති කිරීම සඳහා වැදගත් ප්රතිඵලයක් සකස් කරයි.Mawari ජාලයේ පරිශීලක ආදායම් ආකෘතිය, භෞතික ඉංජිනේරු සහ වර්ධනය වන ව්යාපාරික සබඳතා මගින් සහාය වන අතර, වෙළෙඳ සයිකල් හරහා ස්ථාවර වර්ධනය සඳහා පද්ධතිය ස්ථාපනය කරයි. Caldera ගැන Caldera සමාගම් ඔවුන්ගේම පුළුල් කළ හැකි Blockchains ආරම්භ කිරීමට සහ සිය ගණනක් අනෙකුත් පරිසර පද්ධති හරහා වටිනාකම් සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. Caldera $ 400M + මුළු වටිනාකම ආරක්ෂා කරයි සහ 27M + සුවිශේෂී ලිපිනයන් හරහා 850M + ගනුදෙනු ක්රියාත්මක කර ඇත. කැබිනට් කැබිනට් වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා, පරිශීලකයින් සංචාරය කළ හැකිය: මාලිංග මාලිංග මාලිංග Official Website X Telegram LinkedIn නිල වෙබ් අඩවිය X දුරකථන Linkedin එක Mawari ගැන ලොව ප් රථම Immersive Compute Network, සැබෑ කාලය තුළ ලොව පුරා AI-අධික XR අත්දැකීම් සජීවීව සමීපව, ඩිජිටල් බුද්ධිමය හා භෞතික සැබෑත්වය සමඟ සෘජුව සමීපව එක්ව, ජීවත් වන 3D avatar නියෝජිතයන් ලබා දෙයි. මැරියා මැරියා වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා, පරිශීලකයින් සංචාරය කළ හැකිය: මාලිංග මාලිංග මාලිංග වෙබ් අඩවිය X විරුද්ධව Linkedin එක වෙබ් අඩවිය X විරුද්ධව Linkedin එක සම්බන්ධතා CEO මාලිගාව Katz Constellation Labs, d/b/a කැල්ඩරාව මාලිගාව@caldera.xyz \n