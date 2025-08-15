Mawari spolupracuje s Caldera na zahájení sítě Mawari pro streamování zkušeností poháněných AI

San Francisco, Kalifornie, 15. srpna 2025/Chainwire/-- , internet vzájemně propojených modulárních blockchains, oznámil partnerství s Mawari, který spouští svou síť k napájení globální infrastruktury pro streamování v reálném čase ponořujícího se do 3D obsahu. Kaldera Kaldera Partnerství navíc postaví síť Mawari Network, aby se připojila k síti metalayer interoperability společnosti Caldera, což zvyšuje schopnost platformy poskytovat vysoce výkonné zkušenosti s AR / VR s nízkou latencí po celém světě. Revoluce ve vesmírné výpočetní infrastruktuře Síť Mawari představuje průlom v decentralizovaných sítích fyzické infrastruktury (DePIN), orchestrování úložiště, šířky pásma a schopnosti renderování prostřednictvím globálně distribuované sítě GPU uzlin. Patentovaná 3D streamingová technologie platformy snižuje využívání šířky pásma o 80 % a současně zajišťuje bezproblémové poskytování interaktivních, immersivních a kontextově relevantních prostorových výpočetních zážitků. \n \n "Caldera nám umožňuje udržet měření kvality proudu - latenci, třes, klesající rámy a přesnost rámu - v téměř reálném čase," řekl Luis Oscar Ramirez, zakladatel a generální ředitel společnosti Mawari. "Caldera nám umožňuje udržet měření kvality proudu - latenci, třes, klesající rámy a přesnost rámu - v téměř reálném čase," řekl Luis Oscar Ramirez, zakladatel a generální ředitel společnosti Mawari. \n \n Guardian Nodes vyrábí podepsané certifikáty QoS, které jsou hromaděny do rollupu; tyto záznamy informují o pověsti uzlů, směrování a výpočtech odměn založených na pozorovaném výkonu. Guardian Nodes vyrábí podepsané certifikáty QoS, které jsou hromaděny do rollupu; tyto záznamy informují o pověsti uzlů, směrování a výpočtech odměn založených na pozorovaném výkonu. \n \n „Jsme nesmírně nadšeni, že se Mawari připojí k ekosystému Caldera,“ řekl Matthew Katz, generální ředitel společnosti Caldera. „Mawari je průkopníkem zcela nové aplikace technologie blockchain pro doručování obsahu XR.“ „Jsme nesmírně nadšeni, že se Mawari připojí k ekosystému Caldera,“ řekl Matthew Katz, generální ředitel společnosti Caldera. „Mawari je průkopníkem zcela nové aplikace technologie blockchain pro doručování obsahu XR.“ Ověřená tržní adopce Streamingovou technologii Mawari XR již používají dvě z největších japonských agentur VTuber – Brave group a Virtual Avex. Společně poprvé předvedli produkt vTubeXR společnosti Mawari na výstavě Expo 2025 v Osake, Kansai, Japonsko na konci května a každý z nich je součástí programu Early Access programu společnosti Mawari, jehož cílem je poskytnout partnerům s raným přístupem prioritní přístup k novým funkcím, speciální podpoře na palubě a přizpůsobitelným příležitostem k monetizaci. Mawari plánuje rozšířit vTubeXR na širší škálu výrobních společností VTuber a držitelů IP, což podporuje vývoj jak uživatelského zážitku, tak obchodních modelů. Technické inovace splňují požadavky trhu Síť Mawari využívá dvě základní technologie: patentovanou prostorovou streamingovou technologii společnosti Mawari, která pracuje s Unity a Unreal Engine, a strategicky distribuovanou síť špičkových výpočetních uzlin umístěných v blízkosti koncových uživatelů. S trhem rozšířené reality, který by měl přesáhnout 100 milionů zařízení během pěti let, Mawariův přístup DePIN demokratizuje účast tím, že umožňuje každému s kapacitou GPU přispívat k síti a zároveň vydělávat odměny. Dívat se dopředu Model příjmů společnosti Mawari Network založený na užitkových službách, podporovaný fyzickou infrastrukturou a rostoucími podnikovými partnerstvími, umisťuje platformu pro udržitelný růst napříč tržními cykly. O Caldera je internet blockchains, ekosystém modulárních, vzájemně propojených a přizpůsobitelných řetězců. Caldera umožňuje blockchain společnostem spustit své vlastní škálovatelné blockchains a interoperovat s aktivy přes stovky dalších ekosystémů. Caldera zajišťuje 400 milionů USD v celkové hodnotě a zpracovala 850 milionů transakcí přes 27 milionů unikátních adres. Kaldera Kaldera Pro více informací mohou uživatelé navštívit: Štěpán Štěpán Štěpán Oficiální webové stránky X Telegram Linkedinová Oficiální webové stránky X telegramu Linkedinová O Mawari , první Immersive Compute Network na světě, streamuje zkušenosti XR poháněné umělou inteligencí po celém světě v reálném čase s téměř nulovou latencí, bezproblémově sloučící digitální inteligenci s fyzickou realitou a poskytuje živé 3D avatarové agenty. Mauricius Mauricius Pro více informací mohou uživatelé navštívit: Štěpán Štěpán Štěpán Webové stránky X neshody Linkedinová Webové stránky X neshody Linkedinová Kontaktujte CEO Matthew Katzová Konstelace Labs, d/b/a Kaldera mat@kaldera.xyz Příslušenství \n