FLOKI e Rice Robotics lanzan un robot de compañía de IA con recompensas de token

Miami, Florida, 30 de abril de 2025, Chainwire/--FLOKI colaborou con Robótica de arroz para lanzar o FLOKI Minibot M1, un robot compañeiro alimentado por IA que combina robótica, blockchain e recompensas tokenizadas.





Desvelado antes de TOKEN2049 Dubai, o FLOKI Minibot M1 está alimentado por RICE AI, o protocolo de IA descentralizado de Rice Robotics. Este robot pequeno pero capaz pode manexar tarefas cotiás como xestionar listas de comidas, axustar as tarefas domésticas e mesmo proporcionar historias para durmir ou bailar á súa música favorita - todo adaptándose á súa personalidade e preferencias co tempo.





Como parte da implantación, Rice Robotics tamén lanzará o token $ RICE, o token de utilidade principal do protocolo RICE AI.





The token integrates real-world usage with on-chain incentives. Users of the FLOKI Minibot M1 will earn $RICE tokens through interaction — turning ordinary conversations and commands into valuable AI training data, and rewarding users for participation in the ecosystem.





Segundo Rice, o token $RICE será lanzado a través do TokenFi Launchpad, permitindo que os xogadores de $TOKEN participen na venda precoz.Ademais, están chegando airdrops para os posuidores de $FLOKI e $TOKEN, engadindo á crecente utilidade detrás do ecosistema de FLOKI.





O token $RICE servirá a varias funcións dentro do ecosistema de IA de RICE, incluíndo o acceso a recursos premium, actualizacións de IA e intercambio de datos dentro de redes de IA físicas descentralizadas.





Rice Robotics, coñecida polo seu traballo con clientes de primeira liña como Nvidia, SoftBank, Mitsui Fudosan e 7-Eleven Xapón, non é estraña para a implantación do mundo real.





Softbank, en particular, tamén é un xogador clave detrás da Iniciativa Stargate de 500 millóns de dólares do presidente Trump, que ten como obxectivo construír infraestruturas de IA en todos os Estados Unidos.





Esta colaboración marca o seguinte gran capítulo na AI física descentralizada (DePAI), un concepto onde os robots poden aprender, compartir datos e auto-actualizar usando protocolos apoiados por blockchain.

Floki vai grande en TOKEN2049

FLOKI está facendo a súa marca como patrocinador oficial de ouro de TOKEN2049 Dubai, un dos principais eventos cripto do mundo programados para o 30 de abril a 1 de maio de 2025.Con máis de 15.000 participantes e 10.000 empresas esperadas, TOKEN2049 reúne líderes da industria, innovadores e investimentos para explorar o futuro da Web3, AI e finanzas dixitais.





A forte presenza de FLOKI no evento reflicte o seu ecosistema en expansión e o seu ousado impulso á innovación impulsada polos servizos públicos.

Como parte do seu patrocinio, a marca FLOKI aparecerá en todas as campañas de sinalización, táboas e marketing.





O Responsable de Relacións coa Comunidade do proxecto tamén fará unha charla na IO NET Stage titulada "Como a utilidade moldará a revolución de memecoin".

Máis sobre Floki

Flóas é a criptomoeda e token de utilidade das persoas do ecosistema Floki. Centrado en utilidade, comunidade, filantropía e marketing estratéxico, Floki está traballando para converterse na criptomoeda máis recoñecida e usada do mundo.





Con máis de 520.000 titulares en todo o mundo, Floki xa estableceu unha forte presenza de marca.





Esta historia foi distribuída como un lanzamento por Chainwire baixo HackerNoon's Business Blogging Program.

