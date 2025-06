FLOKIとRice Robotics、Token RewardsでAIパートナーロボットを発売

フロリダ州マイアミ、2025年4月30日 Chainwire/--FLOKI がパートナーシップを結んだ 米ロボット FLOKI Minibot M1は、ロボティクス、ブロックチェーン、トークン化された報酬を組み合わせたAI駆動型のパートナーロボットです。





TOKEN2049 Dubaiの前に発表されたFLOKI Minibot M1は、Rice Roboticsの分散型AIプロトコルであるRICE AIによって動作します。この小さくても有能なロボットは、食料品リストの管理、家事のスケジュール、さらにはベッドタイムのストーリーを提供したり、お気に入りの音楽に踊ったりするなど、日常的なタスクを処理することができます。





しかし、革新はハードウェアに止まらない。Rice Roboticsは、RICE AIプロトコルの主要なユーティリティトークンである$RICEトークンをリリースする。





FLOKI Minibot M1のユーザーは、インタラクションを通じて$RICEトークンを獲得し、普通の会話やコマンドを貴重なAIトレーニングデータに変え、ユーザがエコシステムに参加することを報酬します。





ライスによると、$RICEトークンはTokenFi Launchpadを通じて発売され、$TOKENストライカーが早期販売に参加できるようになります。





$RICEトークンは、プレミアム機能、AIのアップグレード、分散型物理AIネットワーク内のデータ交換などのRICE AIエコシステム内のさまざまな機能を提供します。





Rice Roboticsは、Nvidia、SoftBank、Mitsui Fudosan、7Eleven Japanなどのトップクラスのクライアントとの仕事で知られていますが、現実世界での展開に異なります。





特に、ソフトバンクはトランプ大統領の500億ドルのスターゲートイニシアチブの背後にある重要なプレーヤーであり、米国のライスの関与により、政策、AI、トークン化経済の混合がさらに示される。





このコラボレーションは、ロボットがブロックチェーンベースのプロトコルを使用して学習し、データを共有し、自己アップグレードできるコンセプトである分散型物理AI(DePAI)の次の大きな章を意味します。

FLOKI GOES BIG at TOKEN2049

FLOKIは、4月30日から2025年5月1日に予定されている世界の主要な暗号イベントの1つであるTOKEN2049ドバイの公式ゴールドスポンサーとして、15,000人以上の参加者と10,000社以上の企業が期待され、TOKEN2049は、業界のリーダー、イノベーター、投資家を集め、Web3、AI、およびデジタル金融の未来を探索します。





イベントにおけるFLOKIの強力な出席は、拡大するエコシステムとユーティリティー駆動のイノベーションへの大胆な推進を反映しています。

スポンサーシップの一環として、FLOKIのブランドは、会場のシンガー、テーブル、マーケティングキャンペーンに広がります。





プロジェクトのコミュニティ関係担当者は、IO NETステージで「ユーティリティがどのようにメメコイン革命を形作るか」と題した講演を行います。

Flokiについて

フローキー ユーティリティ、コミュニティ、慈善、戦略的マーケティングに焦点を当てたFlokiは、世界で最も認識され、使用されている暗号通貨になることを目指しています。





世界で520,000人以上のオーナーを擁し、Flokiはすでに強力なブランドの存在を確立しています。





This story was distributed as a release by Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program.

