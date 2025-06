FLOKI And Rice Robotics Launch AI Companion Robot With Token Rewards

Miami, Florida, 30 d'abril de 2025, Chainwire/--FLOKI s'ha associat amb Robòtica de l'arròs llançar el FLOKI Minibot M1, un robot company alimentat per la IA que combina robòtica, blockchain i recompenses tokenitzades.





El FLOKI Minibot M1, presentat abans de TOKEN2049 Dubai, està alimentat per RICE AI, el protocol descentralitzat d'IA de Rice Robotics. Aquest petit però capaç robot pot fer front a tasques quotidianes com la gestió de llistes d'aliments, l'horari de les tasques domèstiques, i fins i tot proporcionar històries per dormir o ballar a la seva música preferida - tot adaptant-se a la seva personalitat i preferències amb el temps.





Com a part de la implantació, Rice Robotics també llançarà el token $ RICE, el token utilitari principal del protocol RICE AI.





Els usuaris del FLOKI Minibot M1 guanyaran $ RICE tokens a través de la interacció - convertint converses i comandes ordinàries en valuoses dades de formació d'IA, i premiant als usuaris per la participació en l'ecosistema.





Segons Rice, el token $RICE es llançarà a través del TokenFi Launchpad, permetent als apostadors de $TOKEN participar en la venda primerenca.





El token $RICE servirà diverses funcions dins de l'ecosistema RICE AI, incloent-hi l'accés a característiques premium, actualitzacions d'IA i intercanvi de dades dins de les xarxes de IA físiques descentralitzades.





Rice Robotics, coneguda per la seva feina amb clients de primer nivell com Nvidia, SoftBank, Mitsui Fudosan i 7-Eleven Japó, no és estranya a la implementació en el món real.





Softbank, en particular, també és un jugador clau darrere de la Iniciativa Stargate de 500 mil milions de dòlars del president Trump, que té com a objectiu construir infraestructures d'IA a tot el món.





Aquesta col·laboració marca el següent gran capítol en la intel·ligència artificial física descentralitzada (DePAI), un concepte on els robots poden aprendre, compartir dades i auto-actualitzar utilitzant protocols recolzats per blockchain.

Floki es fa gran a TOKEN2049

FLOKI està fent la seva marca com a patrocinador oficial d'or de TOKEN2049 Dubai, un dels principals esdeveniments de cripto del món programats del 30 d'abril a l'1 de maig de 2025. amb més de 15.000 participants i 10.000 empreses esperades, TOKEN2049 reuneix líders de la indústria, innovadors i inversors per explorar el futur de Web3, AI i finances digitals.





La forta presència de FLOKI a l’esdeveniment reflecteix el seu ecosistema en expansió i el seu audaç impuls cap a la innovació impulsada per la utilitat.

Com a part del seu patrocini, el branding de FLOKI es presentarà a través de senyalització de llocs, taules i campanyes de màrqueting.





L'Oficina de Relacions de la Comunitat del projecte també donarà un discurs clau en l'etapa IO NET titulat "Com l'utilitat moldrà la revolució de memecoin."

Sobre el floc

Floc és la moneda digital i el token d'utilitat de la gent de l'ecosistema Floki. Focalitzat en la utilitat, la comunitat, la filantropia i el màrqueting estratègic, Floki està treballant cap a convertir-se en la moneda digital més reconeguda i utilitzada del món.





Amb més de 520.000 titulars a tot el món, Floki ja ha establert una forta presència de marca.





Aquesta història va ser distribuïda com una versió de Chainwire sota el Programa de Blogging de Negocis de HackerNoon.

