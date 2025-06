FLOKI ir „Rice Robotics“ pristato AI kompanioną robotą su žetonų apdovanojimais

Majamyje, Floridoje, 2025 m. balandžio 30 d., Chainwire/--FLOKI bendradarbiavo su Ryžių robotai paleisti FLOKI Minibot M1, AI varomą kompanioninį robotą, kuris sujungia robotiką, blockchain ir tokenizuotus apdovanojimus.

Šis mažas, bet galingas robotas gali tvarkyti kasdienes užduotis, pvz., tvarkyti maisto prekių sąrašus, planuoti namų darbus, ir netgi pateikti istorijas miegoti ar šokti su mėgstama muzika - visa tai prisitaikant prie jūsų asmenybės ir pageidavimų laikui bėgant.

Kaip dalis diegimo, "Rice Robotics" taip pat išleis $ RICE žetoną, pagrindinį RICE AI protokolo naudingumo žetoną.

FLOKI Minibot M1 naudotojai uždirbs $ RICE žetonus per sąveiką - paversdami įprastus pokalbius ir komandas į vertingus AI mokymo duomenis ir apdovanoti vartotojus už dalyvavimą ekosistemoje.

Pasak Rice, $ RICE žetonai bus paleisti per "TokenFi Launchpad", leidžiant $TOKEN dalyviams dalyvauti ankstyvame pardavime.Be to, oro lašai ateina tiek $FLOKI, tiek $TOKEN turėtojams, pridedant prie augančios FLOKI ekosistemos.

$ RICE žetonas bus skirtas įvairioms funkcijoms RICE AI ekosistemoje, įskaitant prieigą prie aukščiausios kokybės funkcijų, AI atnaujinimų ir duomenų mainų decentralizuotuose fiziniuose AI tinkluose.

„Rice Robotics“, žinomas dėl savo darbo su aukščiausio lygio klientais, tokiais kaip „Nvidia“, „SoftBank“, „Mitsui Fudosan“ ir „7-Eleven Japan“, nėra svetimas realaus pasaulio diegimui.

Softbank, be kita ko, taip pat yra pagrindinis žaidėjas už prezidento D. Trumpo 500 mlrd. Dolerių "Stargate" iniciatyva, kuria siekiama sukurti AI infrastruktūrą visoje JAV.

Šis bendradarbiavimas žymi kitą didelį skyrių decentralizuotame fiziniame AI (DePAI), koncepcijoje, kurioje robotai gali mokytis, dalintis duomenimis ir savarankiškai tobulinti, naudojant blokų grandinės palaikomus protokolus.

FLOKI daro savo ženklą kaip oficialus aukso rėmėjas TOKEN2049 Dubajus, vienas iš pirmaujančių pasaulyje kriptovaliutų renginių, planuojamų balandžio 30–gegužės 1 d. Su daugiau nei 15 000 dalyvių ir 10 000 įmonių, tikimasi, TOKEN2049 suburia pramonės lyderius, novatorius ir investuotojus, kad ištirtų Web3, AI ir skaitmeninių finansų ateitį.

Stiprus FLOKI dalyvavimas renginyje atspindi jo besiplečiančią ekosistemą ir drąsų postūmį į komunalines inovacijas.

Kaip dalis savo rėmimo, FLOKI prekės ženklo bus per vietos ženklinimo, lentelės ir rinkodaros kampanijas.

Projekto bendruomenės ryšių pareigūnas taip pat pristatys pagrindinį pranešimą IO NET scenoje, pavadintą „Kaip naudinga priemonė formuos memecoin revoliuciją.“ Renginys baigsis oficialiu uždarymo vakarėliu „PO 2049“, kurį taip pat remia FLOKI.

Flokė yra Floki ekosistemos žmonių kriptovaliuta ir naudingumo žetonas. Sutelkiant dėmesį į naudingumą, bendruomenę, filantropiją ir strateginę rinkodarą, Floki siekia tapti labiausiai pripažinta ir naudojama kriptovaliuta pasaulyje.

Su daugiau nei 520 000 savininkų visame pasaulyje, Floki jau sukūrė tvirtą prekės ženklo buvimą.

