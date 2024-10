Un guide détaillé sur l'intégration de Salesforce

Travailler sur Salesforce avec plusieurs plates-formes peut vous aider à gérer de nombreuses tâches, mais qu'en est-il de la centralisation des données et d'une efficacité de travail constante ?





Chaque nouvel utilisateur de Salesforce espère que tout sera géré et rationalisé. Salesforce est l'une des plateformes cloud de gestion de la relation client les plus puissantes permettant aux entreprises de gérer efficacement leurs données client, leurs processus métier et leurs efforts marketing. Cependant, son véritable potentiel réside dans sa capacité à s'intégrer de manière transparente à d'autres applications, en étendant ses fonctionnalités et en améliorant la productivité.





L'intégration de Salesforce est capable de produire des résultats inattendus pour chaque entreprise.





Comment connecter efficacement Salesforce à des plateformes ou applications tierces ?

Vaut-il la peine d’effectuer l’intégration Salesforce ?

Quels sont les défis les plus courants auxquels les entreprises sont confrontées lors de l’intégration de plateformes avec Salesforce ?

De plus, quelles sont les méthodes et outils recommandés pour une intégration transparente de Salesforce ?



Qu’est-ce que l’intégration Salesforce ?

L'intégration de Salesforce implique de relier Salesforce à diverses applications logicielles, bases de données ou plates-formes pour permettre un transfert fluide de données et améliorer les processus métier. En intégrant Salesforce à d'autres systèmes, les entreprises peuvent obtenir une vue unifiée des données clients, automatiser les tâches et améliorer l'efficacité globale.





Par exemple, si vous souhaitez accepter les paiements de vos clients via PayPal, vous pouvez intégrer Salesforce à PayPal et utiliser votre organisation Salesforce comme passerelle de paiement.





Ou, si vous souhaitez communiquer avec vos clients par SMS ou appels vocaux, vous pouvez intégrer Salesforce à Twilio et rationaliser vos processus de communication.





Pourquoi l'intégration Salesforce ?

C'est la question qui rencontrera vos pensées. Il n’y a pas de réponse unique à cette question en raison de l’existence de plusieurs raisons légitimes :





Précision améliorée des données : l'intégration de Salesforce à d'autres systèmes élimine le besoin de saisie manuelle des données et réduit les risques d'erreurs, garantissant ainsi que des informations précises et à jour sont toujours disponibles.



Productivité améliorée : l'intégration libère du temps pour les employés afin qu'ils puissent se concentrer sur des tâches plus importantes, ce qui entraîne une productivité et une efficacité accrues.



Processus de vente et de marketing rationalisés : l'intégration de Salesforce aux outils d'automatisation du marketing permet une génération, un entretien et un suivi transparents de leads, conduisant à des campagnes de vente et de marketing plus efficaces.



Meilleure expérience client : grâce aux données intégrées, les équipes du service client peuvent accéder à une vue à 360 degrés des clients, permettant des interactions personnalisées et une meilleure satisfaction client.



Rapports et analyses en temps réel : l'intégration permet d'accéder à des données en temps réel provenant de diverses sources, permettant de meilleures informations et une prise de décision basée sur les données.





Comment intégrer des applications avec Salesforce

Salesforce permet à ses utilisateurs d'intégrer leurs plates-formes d'applications préférées à la plate-forme de diverses manières. Certains des plus populaires sont répertoriés ci-dessous :





Salesforce Connect : Salesforce Connect permet aux entreprises d'accéder et d'afficher des données provenant de sources externes directement dans Salesforce sans stocker physiquement les données dans Salesforce. Il utilise des objets externes et le protocole OData pour créer des connexions en temps réel avec des bases de données externes.



API (Application Programming Interfaces) : Salesforce propose des API robustes, telles que REST et SOAP, qui permettent une intégration transparente avec des applications tierces. Grâce à l'API, les développeurs peuvent interagir avec les données dans Salesforce par programmation, ce qui facilite le transfert de données et l'automatisation des processus.



Intégration du middleware : les plates-formes middleware telles que MuleSoft et Dell Boomi peuvent contribuer à faciliter l'intégration entre Salesforce et d'autres applications. Ils connectent différents systèmes, permettant aux données de circuler de manière transparente et aux processus d'être automatisés.



AppExchange : AppExchange de Salesforce est un vaste marché qui héberge des milliers d'applications et d'intégrations prédéfinies. Les entreprises peuvent explorer une grande variété d'options allant de l'automatisation du marketing aux logiciels de comptabilité et obtenir celui qui se connecte à Salesforce et bénéficie de l'exactitude et de la suprématie des données.



Intégration personnalisée : pour répondre à des besoins d'intégration uniques, les entreprises peuvent créer des intégrations personnalisées à l'aide de frameworks de développement tels que Heroku ou Visualforce. Cette approche permet des solutions sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de l'entreprise.





Défis auxquels les entreprises sont confrontées lors de l'intégration d'applications avec Salesforce

Systèmes déconnectés Lorsque vos systèmes d’entreprise ne sont pas connectés, ils peuvent réduire l’efficacité et la visibilité. Après tout, il est plus simple d’avoir une vue globale de vos opérations lorsque tout est lié. Il est donc essentiel de garantir que tous vos systèmes fonctionnent parfaitement.



Saisie manuelle des données La saisie manuelle des données peut être un problème. Cela prend beaucoup de temps et permet des erreurs, ce qui entrave la progression. Cela peut également détourner votre équipe du travail stratégique crucial qui fait avancer votre entreprise.



Menace pour la sécurité des données Il est essentiel de mettre en place des mesures de sécurité pour se défendre contre les violations et les menaces possibles. De tels événements mettent en danger les données de vos clients et violent la conformité, ce qui peut avoir de graves conséquences.



Les rapports et les analyses semblent problématiques La dispersion des données sur différents systèmes peut entraîner des erreurs, une réduction des performances et, en fin de compte, une mauvaise prise de décision. Garder les données structurées et consolidées est essentiel pour garantir leur excellence et leur utilité.



Inefficacité dans la fourniture d’une bonne expérience client Lorsque les données et les informations ne sont pas précises, l’expérience client peut être affectée. Il est difficile de personnaliser et de créer des interactions transparentes lorsque les informations ne sont pas fiables.



Coût de maintenance élevé Les défis commerciaux montent en flèche sans intégration, freinant leur croissance et leur succès. D'un autre côté, lier la bonne application à votre Salesforce CRM peut vous aider à atteindre l'efficacité opérationnelle et fonctionnelle, la fiabilité des données, des processus automatisés, des informations sur les clients et une expérience utilisateur améliorée.





Alors quelle est la solution ? Facile. Suivez les meilleures pratiques lors de vos performances intégrations avec Salesforce ou faites tout avec un partenaire d'intégration Salesforce expérimenté, qui s'occupera de tout en votre nom, vous offrant toute la puissance d'un accès en temps réel aux données de toutes les sources externes en un seul endroit.





Conclusion

L'intégration de Salesforce n'est pas seulement un processus technique mais stratégique qui peut transformer votre entreprise et la faire passer au niveau supérieur. L'intégration de Salesforce à d'autres applications vous permet d'exploiter les données, l'automatisation et la collaboration pour améliorer les performances de votre CRM et la satisfaction client.





L'intégration de Salesforce ressemble à un processus complexe dans lequel une planification et une exécution minutieuses jouent un rôle important. Il n’existe pas de solution universelle ; la meilleure approche variera en fonction des besoins de votre entreprise. Cependant, en suivant les meilleures pratiques, vous pouvez garantir une intégration fluide et réussie.





