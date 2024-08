Stimuli supranormaux : sommes-nous en train de nous amuser à mourir ?

Un homme meurt après 3 jours de jeux sur Internet. L'influenceur meurt après avoir bu une boisson excessive en direct. La restauration rapide vous tue à petit feu. Il est surprenant que nous nous retrouvions à cet endroit, n'est-ce pas ? Même si les jeux vidéo ne peuvent pas vous tuer directement, les superstimuli peuvent contribuer à votre descente. L’activité est accessoire, donc pas de rancune, n’est-ce pas ? Il est étrange de voir à quel point les cybercafés se rapprochent désormais des casinos sans fenêtres de Las Vegas.





Lumière étincelantes. Musique forte. Les gens ont besoin de se crier dessus pour communiquer. Pas d'horloges. Aucune notion du temps. Pas de direction.





Le grand défi de notre siècle est d’apprendre à consommer moins. Qui n'a jamais tué une heure ? Pas par hasard ou sans réflexion, mais avec précaution : un meurtre prémédité de quelques minutes. La violence vient d’une combinaison d’abandon, d’indifférence et de résignation selon laquelle surmonter tout cela est tout ce que vous pouvez espérer accomplir. Alors tu tues l'heure. Vous ne travaillez pas, vous ne lisez pas, vous ne rêvez pas.





Si vous dormez, ce n’est pas parce que vous en avez besoin. Et quand finalement tout s’achève, il n’y a aucune preuve : pas d’arme, pas de sang et pas de corps. Le seul indice pourrait être les ombres sous vos yeux ou une ligne terriblement fine près du coin de votre bouche indiquant que quelque chose a été subi, que dans l'intimité de votre vie, vous avez perdu quelque chose et que la perte est trop vide pour être partagée.

Premier développement

Il y a 10 000 ans, la vie dans la savane a façonné les instincts des humains en matière de nourriture, de sexualité et de garde de leur territoire. Ces instincts n’ont pas été conçus pour une vie dans une société remplie de technologies sophistiquées et de nombreuses personnes. Nos tendances naturelles n’ont pas eu suffisamment de temps pour s’adapter au rythme rapide des changements qui caractérisent le monde contemporain.





En physiologie , qui est l'étude scientifique des fonctions et des mécanismes d'un système vivant, un stimulus est quelque chose qui provoque une réponse physiologique et entraîne un changement détectable dans la structure chimique ou physique de l'environnement interne ou externe d'un organisme. Notre capacité à détecter un changement dans l’environnement interne ou externe est appelée sensibilité ou excitabilité et a joué un rôle énorme dans notre évolution, car elle peut produire des réponses systémiques dans tout le corps.





En tant que sous-discipline de la biologie, la physiologie se concentre sur la manière dont les organismes, les systèmes organiques, les organes individuels, les cellules et les biomolécules remplissent les fonctions chimiques et physiques d'un système vivant. Selon les classes d'organismes, le domaine peut être divisé en physiologie médicale, physiologie animale, physiologie végétale, physiologie cellulaire et physiologie comparée.





Dans les années 1950, Niko Tinbergen , biologiste et ornithologue, a commencé à réaliser une série d'études ( transformées plus tard en livre ) dans lesquelles il a conçu ce que nous appelons aujourd'hui des stimuli supranormaux. Les stimuli consistaient en des représentations non naturelles de becs et d’œufs, ainsi que d’autres objets biologiquement significatifs peints, apprêtés et agrandis.





Lors de ces tests, les jeunes goélands argentés ont montré un plus grand intérêt pour le picage des grosses aiguilles à tricoter rouges que pour le bec des goélands argentés adultes. Cela était probablement dû au fait que les aiguilles à tricoter étaient de couleurs plus vives et plus longues que les becs eux-mêmes. Si vous regardez les films d’aujourd’hui comme un goéland argenté, alors le sexe, la violence et l’adrénaline sont vos fausses aiguilles à tricoter. De même, si vous considérez la malbouffe actuelle comme un goéland argenté, alors l’aliment transformé multicolore est votre fausse aiguille à tricoter.





Deuxième développement

Richard Dawkins , un élève de Tinbergen, a donné au mannequin une apparence plus ronde et plus en forme de poire, ce qui a suscité un plus grand désir. Il a qualifié ces jouets de « bombes sexuelles ». À l'extérieur du laboratoire, des coléoptères australiens mâles ont été observés tentant d'avoir des relations sexuelles avec des bouteilles de bière en verre brun brillant, car les reflets lumineux sur les bouteilles correspondent à la forme et à la couleur des coléoptères femelles.





Dawkins et John Krebs ont utilisé l'expression « stimulus supranormal » en 1979 pour décrire l'amplification d'indicateurs préexistants générés par des parasites sociaux, en utilisant la manipulation d'oisillons (hôtes) pour montrer la puissance de ces signaux. Les stimuli normaux sont des choses auxquelles les animaux ont évolué et réagissent de certaines manières au cours de leur histoire évolutive.





Les stimuli supranormaux perturbent ces réponses normales car ils amplifient les caractéristiques des stimuli auxquels les animaux sont adaptés pour réagir. Cela entraîne une distorsion des réponses normales des animaux.





Même lorsque je vais à la pêche aujourd'hui, je suis presque obligé de m'adapter - d'acheter le bon type d'appât artificiel pour exciter les poissons. Aujourd’hui, les animaux modifient ou exagèrent régulièrement leurs traits afin d’attirer, d’imiter, d’effrayer ou de se défendre contre les membres de la même espèce, comme le montrent les recherches sur l’évolution de la signalisation. Par exemple, les espèces de lucioles femelles imitent les modèles de lumière des femelles d'autres espèces de lucioles, ce qui amène les mâles de ces autres espèces à tenter de copuler avec les femelles trompeuses, qui les mangent ensuite.





Cependant, seuls les humains sont capables de manipuler consciemment les signaux en temps réel à l’aide d’instruments personnalisés, au lieu de s’appuyer sur des changements génétiques progressifs survenus au cours de l’évolution. Dans le monde humain, il faut se méfier de l’existence de signaux artificiels remarquables produits par des outils culturels plus sophistiqués.

Superstimuli et beauté

Tout ce que nous avons à faire est de comparer les images retouchées aux originaux non retouchés, les perceptions du même visage avec et sans produits cosmétiques. Les exagérations créées artificiellement peuvent être très efficaces pour susciter des réponses positives accrues qui peuvent avoir des conséquences, comme inciter quelqu'un à acheter un produit spécifique. De plus en plus de preuves suggèrent que la manière dont les idéaux de beauté des femmes sont construits et prescrits varie en fonction de facteurs tels que le statut socio-économique, les stéréotypes de genre et l'orientation sexuelle.





En revanche, les recherches sur ce qui constitue un corps masculin attrayant n’ont pas reçu le même niveau d’attention, malgré les preuves selon lesquelles les femmes et les hommes ont de fortes convictions concernant l’attractivité masculine. En effet, les femmes ont tendance à préférer les hommes dont le torse a la forme d’un triangle inversé, c’est-à-dire une taille étroite et une poitrine et des épaules larges, en accord avec la force physique et le développement musculaire du haut du corps et avec l’intériorisation sociétale des idéaux de musculature.

Les superstimuli comme nourriture

Une barre de céréales est un superstimulus. Il a une concentration plus élevée de sucre, de sel et de graisse que tout ce qui se trouve dans l’environnement de nos chasseurs-cueilleurs ancestraux. La saveur d’une barre de céréales ressemble aux papilles gustatives qui ont évolué dans cet environnement de chasseurs-cueilleurs, mais d’une manière beaucoup plus intense que tout ce qui existait réellement à l’époque. Le signal original reliant le goût à la nutrition a été piraté – masqué par un point de l’espace gustatif absent de notre histoire évolutive.





Cela s’avère presque irrésistible pour les humains. Désormais, les entreprises technologiques utilisent la publicité subliminale pour collecter des données personnelles et vous servir la barre de céréales optimale. Même si vous n'aimez pas les barres de céréales, ils vous proposeront un autre produit, puisque quelques entreprises possèdent les marques les plus populaires au monde. Vous n’êtes pas fan de barres de céréales ? Essayez un cookie aux pépites de chocolat. En régime? Buvez de l'eau nutritive. Peut-être aussi avec du Honest Tea .





Maintenant que nous pouvons obtenir bien plus que ce dont nous avons besoin avec peu d'effort, notre besoin évolué ne nous sert que mal, mais il n'existe aucun mécanisme évolutif pour nous débarrasser de ces désirs puissants, nous devenons donc de plus en plus gros, avec les profits des sociétés de restauration rapide. . The Heart Attack Grill : Vous ne voulez plus simplement manger au restaurant. Ce que nous avons maintenant, c'est une combinaison de nourriture, de divertissement et même de punition. Vous vous sentez comme une rock star. Vous recevez tous ces stimuli simplement en mangeant de la nourriture.

Superstimuli en technologie

En technologie, il existe un tout nouveau niveau de superstimuli. Souvent, lorsque je regarde presque sans réfléchir mon petit téléphone en train de faire des choses, j'ai l'impression de vivre une expérience hors du corps. Le monde disparaît et je perds la trace de l'endroit où je me trouve. Puis, quand je lève les yeux, je suis étonné de me rappeler que je suis toujours dans le même monde. Parfois, vous pouvez avoir l’impression que tout ce qui vous arrive ne vous arrive pas réellement, mais plutôt à une version spectrale alternative bombardée de superstimuli.





Ce spectre vit à l’intérieur de votre appareil protégé par mot de passe, dans le monde des données. Vous devez rarement refaire surface dans le monde réel simplement pour maintenir une conversation, vérifier le feu de circulation ou payer lorsque vous êtes le prochain dans la file. Mais ce n’est pas votre vrai vous pour l’instant – c’est juste une copie superficielle prête à donner une chance au monde réel. Et si le monde n’est pas si intéressant, vous retournez dans votre appareil. Mais quand vous vous réveillez, le spectre, le fantôme ne souffre pas, car tout se transfère. Donc c'est vous qui payez. Vous devenez lentement la projection.





Votre envie de consulter Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok et d'autres futures plateformes. Les appareils deviennent plus rapides, avec des temps d'attente plus lents et une réactivité rapide. Plus besoin d'appuyer sur un bouton et de sentir qu'il y a une couche à franchir. L'écran tactile est rapide et le rend plus addictif. Savoir que tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire rapidement, vous rend plus disposé à y rester et à en faire plus. Parfois, cela semble tellement aléatoire que vous devez suivre des fils de discussion aléatoires.

Le hasard crée une dépendance

Le hasard crée une dépendance chez le rat.

Parfois, les employés de Netflix pensent : « Oh mon Dieu, nous sommes en concurrence avec FX, HBO ou Amazon »… [N]ous sommes en réalité en concurrence avec le sommeil. ~ Reed Hastings, président du conseil d'administration de Netflix





Et le hasard crée une dépendance chez les rats. La dépendance est également alimentée par le hasard, une caractéristique qui n'est pas seulement appréciée par les humains. Burrhus Frederic Skinner , l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, a découvert que le hasard crée une dépendance en étudiant simplement l'esprit des rats. Skinner a développé des boîtes avec des leviers fixés de telle sorte que lorsque le rat appuyait sur le levier, des granulés de nourriture étaient distribués.





Rat heureux. Il a également développé un autre ensemble de boîtes dans lesquelles lorsqu'un levier était enfoncé, le résultat n'était pas une pastille, mais il pouvait aussi y en avoir aucune, ou plusieurs. Sonne familier? C'est le cœur du jeu. C'est pourquoi TikTok est basé sur des recommandations. Vous ne savez pas ce que vous allez obtenir. Et c’est pourquoi d’autres casinos numériques ont également changé de stratégie. Basé sur des recommandations et non sur une chronologie. Ces entreprises décident généralement de ce que vous pouvez obtenir. Ils décident également si vous pouvez décider ou non.





Les ingénieurs de TikTok ont créé une application extrêmement bingeable. Il répond à des intérêts dont vous n’aviez aucune idée. Il passe au crible un océan infini de contenu pour trouver les vidéos qui vous feront dire « juste une de plus ». C’est l’équivalent d’une perfusion de dopamine. TikTok, en revanche, veut me faire croire que ma volonté et leur minuterie sont tout ce dont j'ai besoin pour limiter mon utilisation. Vous pouvez faire un exercice rapide dès maintenant et regarder l’utilisation de l’application sur votre smartphone. La plupart d’entre vous ne le feront probablement pas, car nous avons intrinsèquement peur de la vérité.





Je ne dis pas que vous ne pouvez pas apprendre des choses, mais la plupart seront plutôt triviales. Je me souviens qu'à un moment donné, quelqu'un m'a envoyé une vidéo TikTok de 30 à 60 secondes parlant de physique, de mécanique quantique et des origines de l'Univers. Et même si l'intention était bonne, je n'ai pas pu m'empêcher de m'interroger sur le pourcentage de personnes qui se souviennent réellement de quelque chose de cette vidéo, car la plupart d'entre nous ont encore du mal à créer des séquences de répétitions espacées pour se souvenir de quelques mots lors de l'apprentissage d'une nouvelle langue.





TikTok et d’autres sociétés similaires créent des outils de temps d’écran comme première étape dans leur démarche consistant à affirmer que les dépendances sont des échecs personnels et que les surmonter est une responsabilité personnelle. De la même manière que le réchauffement climatique s’abat sur vous. Il faut recycler, il faut tamiser les lumières. Il faut donc le combattre en installant des bloqueurs, et essayer de se débrancher plus souvent. Vous devez rester sur vos gardes, car vos persécuteurs deviennent de plus en plus forts.

Les réseaux sociaux, c'est de la nicotine

J’assimilais les médias sociaux à la « nicotine numérique », mais la métaphore du casino améliore considérablement cette notion. La nicotine est une substance naturelle qui déclenche des parties de notre cerveau qui nous incitent à en vouloir davantage. L’objectif principal des sociétés de cigarettes est de déterminer la meilleure plateforme de livraison (forme, taille, saveur, etc.) et de profiter de la réponse de notre cerveau. Nous avons créé de nouveaux types de casinos pour ressembler à des parcs d’attractions miniatures pour nos esprits. Ils appuient désormais sur des boutons comme « famille », « statut », etc., au lieu de boutons comme « plaisir » ou « détente ».





Il me semble que les médias sociaux sont à un tout autre niveau que la bonne vieille nicotine lorsqu'ils sont associés à des boucles de rétroaction instantanées qui peuvent optimiser la contribution de chaque utilisateur distinct en temps réel. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram et peut-être toutes les applications de médias sociaux à venir sont pires que la cocaïne à certains égards, car la cocaïne reste toujours de la cocaïne.





La poudre blanche ne suit pas la façon dont vous l’utilisez et ne se modifie pas de sorte que la façon dont elle vous parvient devient plus addictive d’une manière qui vous est volontairement imperceptible. Et même si vous ne correspondez pas au type d’individu qui peut facilement devenir accro aux médias sociaux, il s’agit en fin de compte d’un problème d’ingénierie.





"Les meilleurs esprits de ma génération réfléchissent à la manière d'inciter les gens à cliquer sur les publicités", note sèchement l'un des ingénieurs de Facebook. ~ Jeff Hammerbacher

Le flux sombre

En fin de compte, ces activités vous mettent dans un état de flow. En psychologie positive, un état de flux, également connu familièrement sous le nom d'être dans la zone, est l'état mental dans lequel une personne effectuant une activité est complètement immergée dans un sentiment de concentration énergique, d'implication totale et de plaisir dans le processus de l'activité. Essentiellement, le flux se caractérise par une absorption complète dans ce que l'on fait et par une transformation qui en résulte dans la perception du temps.





Nous avons également le flux sombre, qui est un état agréable mais inadapté dans lequel les individus sont complètement absorbés, leur permettant d'échapper aux pensées déprimantes qui caractérisent leur vie quotidienne. Ceci est le plus souvent observé dans le comportement des joueurs de machines à sous, qui ont des difficultés à rester sur la bonne voie dans leur vie habituelle, mais les images et les sons renforcés des machines à sous freinent leur cerveau autrement errant et créent des expériences fluides.





Y a-t-il une différence entre un flux sombre et un bon flux ? N'est-ce pas la même chose, mais dans un contexte différent ? Eh bien, ce n'est pas si simple. Certaines des choses que le « flux blanc » et le « flux sombre » ont en commun sont la perte de perception du temps et l’expérience hors du corps, mais les résultats d’être dans chaque état sont différents.





Il est plus facile d’entrer dans le flux sombre et plus prévisible, mais il est également plus difficile d’en sortir. Le flux sombre ressemble sûrement au flux blanc, avec vos sens aiguisés, un temps de réaction rapide et une progression plus rapide – mais vous réagissez toujours aux entrées. Vous avez des règles, vous avez des retours, mais il vous manque l’équilibre défi-compétence. Vous pouvez obtenir le flux sans compétence, c'est pourquoi il est si addictif, car tout le monde peut le faire.





Regarder une vidéo de 20 minutes est plus difficile car cela nécessite beaucoup d'attention dans le monde d'aujourd'hui, et en tirer quelque chose nécessite de la contemplation, de la réflexion et de l'esprit critique, tandis qu'une vidéo de 30 secondes vous donne l'illusion d'un apprentissage profond et ne le fait pas. ne vous met aucune pression. Se lancer dans le flux lorsque, par exemple, rédiger un essai est difficile. Vous devez préparer vos affaires, vous devez être organisé, vous devez collecter des ressources, lire et comprendre. Vous devez souvent vous arrêter et réfléchir, le relire et lutter pour y rester.





L'activité doit être équilibrée pour qu'elle ne soit pas assez facile mais pas trop difficile non plus pour vous faire arrêter. Il doit être réglé pour vous donner suffisamment de frustration mais aussi suffisamment de preuves que vous pouvez le faire ; vous pouvez atteindre l'objectif. Lorsque vous apprenez une langue à l’aide d’une application telle que Duolingo, les éléments de base fonctionnent très bien et vous maintiennent dans la zone. Parce que l’activité mentale est si simple, les revers et les erreurs sont minimes et suffisamment petits pour être assimilés au moins dans un état semi-flux.





Cependant, cela ne semble pas fonctionner lorsque vous arrivez à la partie la plus difficile de la courbe d’apprentissage, qui est davantage une question de travail acharné et de concentration – et il n’existe aucune application dans cette région. Duolingo vous apprendra une langue, mais cela se terminera avant que vous n'obteniez la note de passage. Idem avec les supports de niveau d'introduction sur d'autres plateformes d'apprentissage : vous pouvez extrêmement bien acquérir les éléments de base/de départ, mais dans n'importe quel domaine que je les ai vu gérer, ils abandonnent exactement quand cela devient difficile, au moment de la transition de l'amateurisme au début. niveaux de compétence professionnels.





En bref, l’échec d’un état de flux positif vous fera soit passer à un état normal, soit vous arrêter, faire une pause et peut-être vous réinitialiser.





D'un autre côté, la frustration que vous ressentez pendant un état de flux sombre ramènera l'individu dans le jeu pour jouer plus fort et faire défiler plus fort - car peut-être - juste peut-être - vous obtiendrez quelque chose d'étonnant avec la prochaine entrée. Le flux blanc a un point final plus clair ; un objectif clair. Le joueur d'échecs quittera le flux une fois la partie terminée. Un grimpeur lorsqu'il atteint le sommet de la montagne. Un chirurgien à la fin de l'opération. Le jeu n’a pas de ligne d’arrivée claire. Vous jouez jusqu'à l'extinction.

Les superstimuli comme mécanismes d'adaptation

Peut-être pourrions-nous considérer ces activités comme des instruments que nous utilisons pour plusieurs raisons. Et d’autres personnes reviennent sans cesse à ce sommet de réalisation facilement accessible, au point que cette brève ascension significative devient l’axe structurel de leur vie, autour duquel toutes les autres priorités sont ordonnées et toutes les autres choses sont évaluées.





Ces superstimuli sont des mécanismes d’adaptation permettant d’échapper à la vie. Ce que la gamification semble accomplir, c'est d'augmenter l'attractivité naturelle d'une activité ; c'est une façade agréable qui cache parfois la forte pente de la fonction effort/rendement.





Le « flux noir » n'est-il pas ce qui se produit lorsqu'un passe-temps « amusant » de soufflage de vapeur sans effort devient le summum dopaminergique d'une existence par ailleurs sombre ? Prisons : si vous n’aviez pas de super stimuli, la vie des détenus serait-elle la même ? C'est une question sans réponse appropriée car je n'ai pas de date décrivant l'état actuel de distorsion cérébrale d'un détenu en raison de conditions de détention inhumaines, mais je sais que – de manière générale – le système pénitentiaire est plutôt foutu. Une vache utilise des lunettes VR pour tenter de réduire son anxiété. À quel point est-ce grave ? Cela dépend évidemment du type de clôture que vous recherchez.





L'exagération est convaincante ; la subtilité existe dans ses ombres.

Existe-t-il de bons superstimuli ?

Dire « non » n’est pas si simple. Mais comment y mettre fin ?





Résister à toute tentation nécessite la dépense consciente d’une réserve épuisable d’énergie mentale.

Ulysse n'a pas dépassé les belles mais dangereuses sirènes par la seule force de sa volonté . Au contraire, il était conscient de ses défauts et il s'est attaché au mât de son navire.





Il n’est pas vrai que nous puissions « simplement dire non » – pas simplement dire non, sans que cela nous coûte cher. Même les humains qui gagnent à la loterie de la naissance grâce à leur volonté ou leur prévoyance paient encore un prix pour résister à la tentation. Le prix est simplement plus facilement payé.





Ce qui est mesuré est géré.





En vérifiant mon Apple Watch, je suis plus enclin à m'entraîner car je suis récompensé par la petite machine. Bien sûr, ce n’est pas grand-chose, mais cela reste un pas dans la bonne direction. Je suis toujours surstimulée par les couleurs et les grilles pour m'aider à avancer.

Commencer petit

Supprimez vos applications de réseaux sociaux de votre téléphone pour ajouter des frictions.





Lorsque vous travaillez sur l'ordinateur, installez des extensions pour bloquer les sites Web sur le thème des superstimuli.





Brouillez les applications sur votre téléphone pour supprimer le processus par défaut consistant à déverrouiller le téléphone et à appuyer sur une application sans réfléchir, simplement en sachant où elle se trouve.





S'il est possible pour les concepteurs d'améliorer le caractère addictif des machines à sous, cette même méthode ne pourrait-elle pas être utilisée pour d'autres applications ? Si les machines ayant des effets néfastes peuvent créer une dépendance, pourquoi ce principe ne peut-il pas être appliqué pour créer des machines addictives mais bénéfiques ?





J'ai plusieurs hypothèses :

Il est possible que des applications à des fins vertueuses provoquent des addictions, mais celles-ci n'ont pas encore été reconnues ni quantifiées.





Peut-être que les vices ont intrinsèquement un pouvoir addictif plus fort que les vertus.





Il se pourrait que tous les concepteurs qualifiés soient employés par les casinos, laissant ceux qui créent des applications vertueuses avec des talents de conception moins compétents.





Les concepteurs travaillant sur des applications vertueuses peuvent manquer de l’intelligence nécessaire pour créer des produits addictifs. Je ne sais pas laquelle de ces possibilités est vraie.

Dépendance à l'exercice

Les gens peuvent devenir complètement dépendants de l’exercice. Ceci est particulièrement visible chez les athlètes d’endurance extrême. Prenez, par exemple, l'individu qui a choisi de se faire enlever chirurgicalement les orteils pour réaliser la course la plus rapide à travers les États-Unis, ou Lynne Cox , qui a enduré quotidiennement des heures dans des bains froids pour se préparer à nager de l'Alaska à la Russie. En effet, j’ai ressenti un fort attachement à l’exercice dans le passé.





Cependant, prendre des pauses peut accélérer la guérison. Je pense que la plupart des gens sont réticents à repousser de telles limites. J'adore courir, mais courir excessivement ou tout autre type d'exercice excessif est physiquement inconfortable, ce qui limite naturellement le potentiel de dépendance.

Nous projetons ce que nous voulons voir et quelques réflexions sur le capitalisme

Avec la montée du capitalisme et de la culture de consommation, la subtilité est devenue une arme puissante. Les énormes bannières vous criant d’acheter un produit ne sont plus nécessaires. Les gens sont devenus plus intelligents à cet égard. Désormais, les publicités doivent être soigneusement emballées, peaufinées et joliment étiquetées pour correspondre à une catégorie spécifique. Il existe une catégorie adaptée à chacun.





À la fin des années 2000, Mark Fisher , philosophe anglais et théoricien politique et culturel également connu sous son pseudonyme de blog k-punk, a réutilisé le terme « réalisme capitaliste » pour décrire le sentiment largement répandu selon lequel le capitalisme n'est pas seulement le seul politique viable. et économique, mais aussi qu'il est désormais impossible même d'imaginer une alternative cohérente. Il a développé ce concept dans son livre de 2009 « Réalisme capitaliste : n’y a-t-il pas d’alternative ? arguant que le terme décrit le mieux la situation idéologique depuis la chute de l'Union soviétique.





Dans cette situation, la logique du capitalisme en est venue à délimiter les limites de la vie politique et sociale, avec des effets significatifs sur l’éducation, la maladie mentale, la culture pop et les méthodes de résistance. Le résultat est une situation dans laquelle il est « plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ».





Fisher écrit :

Le réalisme capitaliste tel que je le comprends… ressemble davantage à une atmosphère omniprésente, conditionnant non seulement la production de culture mais aussi la régulation du travail et de l’éducation, et agissant comme une sorte de barrière invisible contraignant la pensée et l’action. Les capitalistes maintiennent leur pouvoir non pas par la violence ou la force, mais en créant un sentiment omniprésent selon lequel le système capitaliste est tout ce qui existe. Ils maintiennent ce point de vue en dominant la plupart des institutions sociales et culturelles.





Fisher propose que dans un cadre capitaliste, il n’y a pas d’espace pour concevoir des formes alternatives de structures sociales. Il ajoute que les jeunes générations ne se soucient même pas de reconnaître les alternatives. Il propose que la crise financière de 2008 ait aggravé cette situation ; plutôt que de catalyser le désir de rechercher des alternatives au modèle existant, la réponse à la crise a renforcé l’idée selon laquelle des modifications doivent être apportées au sein du système existant.





Fisher soutient que le réalisme capitaliste a propagé une « ontologie des affaires » qui conclut que tout devrait être géré comme une entreprise, y compris l'éducation et les soins de santé. La productivité est encouragée et valorisée, mais la technologie a changé la donne. Vous n’avez plus besoin de traverser un parcours difficile ou dangereux pour devenir adulte ; au lieu de cela, vous pouvez éviter le danger et mener une vie confortable. Ceci est un exemple de décentralisation. Vous pouvez passer un bon moment en étant un dégénéré jusque dans la soixantaine.





Les aliments précuits, les divertissements constants et la pornographie nous ont privés de notre contrôle sur notre comportement. Bien sûr, on peut reprocher au capitalisme en phase avancée de donner trop de bonnes choses aux gens. Le capitalisme est à blâmer car les gens sont surmenés et cherchent à s’évader grâce à ces dispositifs de confort. Mais nous pouvons observer ce type de jeu à travers l’histoire. Il existe d’anciens mythes décrivant des gens et même des dieux jouant de manière excessive. La Chine d’aujourd’hui est désormais une plaque tournante du capitalisme en phase avancée. Idem pour la Grèce antique ou l’Inde.





Mais peut-être que le capitalisme est le premier véhicule grâce auquel nous pouvons acquérir une prolongation de la vie et même l’immortalité. Il y a – bien sûr – un débat sur la question de savoir si l’acquisition de l’immortalité est ou non ce que nous devrions faire. Si vous connaissez le Silmarillion ou le Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien , vous savez probablement que les humains ont la durée de vie la plus courte. Cela les rend compétitifs, cupides et faibles. Les elfes, quant à eux, ne font qu'un avec la nature et ne sont pas liés aux louanges des humains. Dans le monde de Tolkien, il y avait un endroit où vivaient les Elfes immortels et les Ainur :





Les hommes sentiraient qu'ils étaient les moindres et les plus méprisés de toutes les créatures. Il n'apprécierait pas ce qu'il avait, mais sentant qu'il était parmi les moindres et les plus méprisés de toutes les créatures, il en arriverait bientôt à mépriser sa virilité et à haïr ceux-là. plus richement doté. Il n'échapperait pas à la peur et au chagrin de sa mortalité rapide qui sont son lot sur Terre, à Arda Marred, mais en serait un fardeau insupportable jusqu'à la perte de tout plaisir.



Saroumane dit : « Un homme du Rohan ? Qu'est-ce que la maison de Rohan sinon une grange au toit de chaume où les brigands boivent la puanteur et où les rats se roulent par terre avec les chiens ? Peut-être que Tolkien avait raison. Les hommes sont faibles.





La technologie de divertissement de pointe a le potentiel d’induire une stérilité généralisée, une dépopulation, une diminution de la population et une extinction. Compte tenu de l’héritabilité des habitudes de consommation des médias, un tel impact entraînerait une adaptation humaine rapide, ce qui impliquerait que l’extinction serait pratiquement impossible sans un effondrement brutal ou, peut-être, une dépendance exponentielle.





J’ai parfois l’impression qu’une combinaison de technologie steampunk et de technologie de chasseurs-cueilleurs pourrait répondre à nos besoins. J'imagine être comme Donatello des Tortues Ninja , portant ses équipements technologiques robustes mais si efficaces et ne les employant qu'en cas de besoin.

J’ai l’impression que nous avons besoin d’un autre type de technologie pour intégrer les pauvres dans les collines. Le smartphone/Internet semble un bon début. Mais nous devons nous demander : pouvons-nous vivre complètement hors réseau en exploitant davantage d’appareils portables qui ne dépendent pas du WiFi ? Sans cela, le smartphone serait presque mort. Et si vous viviez entièrement au bord de la mer ? À l’échelle macro, la technologie est ruinée si vous devez vous connecter au WiFi.





Avoir quelque chose comme Wikipédia disponible hors ligne peut en propulser un vers l'avant et permettre un démarrage plus rapide si, par exemple, vous souhaitez reconstruire la civilisation. Visons à décentraliser le monde au lieu de créer des systèmes qui fuient l’énergie. Nos systèmes actuels impliquent des humains et de la maintenance, mais peut-être pouvons-nous résoudre ce problème avec l'IA ?





En fin de compte, l’évolution est essentiellement un macrofait historique et statistique que ses prédécesseurs ont véritablement reproduit. Ces gènes continuent alors à fonctionner comme avant. Par conséquent, le comportement de l’organisme est souvent mieux expliqué en fonction de ce qui a réussi dans le passé plutôt que de ce qui pourrait être efficace dans le futur. Les gènes de l’organisme sont en effet le produit de succès passés et non de fonctionnalités futures. Les superstitions contribuent-elles aux addictions comportementales ?





À tout le moins, ils gaspillent souvent du temps et de l’argent avec des promesses trompeuses. Nous nous retrouvons dans des terriers de lapin à la recherche d’informations inutiles ou en achetant des articles supplémentaires qui semblent passionnants mais offrent peu de valeur réelle. De manière moins évidente, ils peuvent avoir un impact négatif sur nos réponses aux stimuli naturels, comme donner la priorité à la restauration rapide plutôt qu'aux repas nutritifs, aux modèles photoshopés plutôt qu'aux gens ordinaires, aux jeux et aux divertissements plutôt qu'aux plaisirs lents de la lecture de romans et de non-fiction, et à un style de vie frénétique et non examiné plutôt qu'à une vie réfléchie. un.





Peut-être devrions-nous détourner notre attention du « supranormal » et nous tourner vers le « subtil » et le « fin », en encourageant une inspection plus approfondie et une appréciation plus profonde de la beauté et des bienfaits cachés dans l’ordinaire. En fin de compte, la dernière question demeure : comprenez-vous vraiment ce que vous consommez, ou ingérez-vous simplement tout ce qui vous tombe sous la main ?





Merci pour la lecture! Vous pouvez également regarder la .