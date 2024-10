L’économie de l’extraction de Bitcoins à l’aide de petits réacteurs nucléaires

Les petits réacteurs nucléaires modulaires extrayant des bitcoins pour des localités du monde entier pourraient être le chemin le plus rapide vers une transition énergétique.

Le document de recherche

En octobre de cette année, des chercheurs de l'Université Cornell ont publié un article détaillant comment l'exploitation minière de Bitcoin est une entreprise rentable pour aider à accélérer la transition vers les énergies renouvelables dans le monde.





L’exploitation minière de Bitcoin n’a pas besoin que l’énergie soit transmise n’importe où, ni stockée pour une utilisation ultérieure, ce qui constitue aujourd’hui un défi majeur pour la mise à l’échelle des technologies d’énergies renouvelables.





Les énergies renouvelables souffrent aujourd’hui d’une multitude de problèmes, parmi lesquels une empreinte carbone non nulle, l’intermittence et l’insuffisance du stockage de l’énergie. Un stockage d’énergie inadéquat n’est pas une bonne chose si vous souhaitez utiliser la nuit votre énergie renouvelable captée pendant la journée.





De toutes les ressources énergétiques renouvelables dont nous disposons sur la planète, l’énergie nucléaire est la meilleure. Il a la plus petite empreinte carbone créée lors de la construction, il peut rapidement compenser son empreinte carbone, il a le plus petit nombre de décès par TWh et il produit suffisamment d'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 tout en occupant beaucoup moins d'espace qu'une ferme comparable de panneaux solaires photovoltaïques.

Petits réacteurs modulaires

Que savez-vous, la Pologne a autorisé la construction de 24 petits réacteurs nucléaires modulaires sur six sites à travers le pays – Reuters .





Cette décision est étayée par des recherches montrant que la construction de petits réacteurs à fission nucléaire modulaires (SMR) constituerait une meilleure orientation d'investissement pour l'énergie nucléaire, par rapport aux réacteurs à eau sous pression (REP) conventionnels dotés de silos vertigineux.









Cela va à l’encontre des idées conventionnelles en matière d’économie d’échelle et de thermodynamique, mais les réacteurs modulaires plus petits sont plus faciles à construire à l’échelle industrielle, tout comme les smartphones. Ils sont également plus faciles à entretenir car les modules sont remplaçables.





Ainsi, l’économie d’échelle est remplacée par l’ économie de maintenance , et la thermodynamique d’échelle est remplacée par nous ne sommes pas pressés de chier merci .





Cependant, ne pas être pressé de faire de la fission en masse signifie que de plus grandes quantités de déchets nucléaires seront produites par rapport aux grands réacteurs nucléaires. Par conséquent, la technologie des surgénérateurs rapides devra progresser au même rythme que le déploiement des petits réacteurs modulaires si nous ne voulons pas avoir une friche nucléaire entre nos mains.





La menace de fusion du réacteur est également considérablement réduite avec des réacteurs plus petits. Un défi majeur pour le développement de la technologie de fission nucléaire aujourd’hui, car nous craignons ces foutues choses. Nous pensons à tort qu’ils pourraient faire un kaBOOM, vous savez, comme une arme nucléaire.

Les finances

Bien que nous ne puissions pas prédire la rentabilité du minage de Bitcoin à des moments précis, nous pouvons utiliser le retour sur investissement annualisé de Bitcoin au cours des 10 dernières années, qui a été calculé comme étant un rendement annuel composé de 41,81 %.





Supposons que nous ayons emprunté la totalité de notre fonds d’investissement et l’avons investi dans de petits réacteurs modulaires en Pologne ou ailleurs. Cela signifie que nous devrons doubler notre argent si nous voulons atteindre le seuil de rentabilité. Selon la règle de 72, nous devrons conserver nos bitcoins pendant 72/41,81 = environ 2 ans. Mais nous savons que Bitcoin a réalisé des bénéfices certains après quatre ans grâce à la réduction de moitié. Nous devrions donc attendre au moins cinq ans et être sûrs de réaliser plus de 100 % de bénéfices.





Bien.





Nous devons encore construire un réacteur nucléaire.





Les données du World Nuclear Industry Status Report 2022 montrent que la construction d’un réacteur nucléaire prend environ 7 ans. C’est une bonne nouvelle car nous n’attendrons que 5 ans de plus pour gagner de l’argent, mais ce n’est pas une bonne nouvelle car vous manquerez deux moitiés et ne commencerez à produire de l’énergie pour le minage que lorsque les récompenses Bitcoin seront très faibles. Mais peu importe, à toute vapeur.





Si cela prend autant de temps, au cas où vous vous poseriez la question, c'est à cause de la réglementation et de la confiance du public. À la fois pour garantir et être assuré que vous ne construirez pas une arme nucléaire à la place d’un réacteur nucléaire.





Heureusement, les données montrent que ces réacteurs fonctionnent généralement pendant plus de 31 ans. C'est donc un soulagement.





Cela nous laisse 19 ans pour réaliser des bénéfices dans le minage de Bitcoin. Assez de temps pour doubler les bénéfices plusieurs fois, surtout lorsque Bitcoin est utilisé par de grandes entreprises et des gouvernements qui commercent entre eux.

Fais le maintenant

Accélérer la croissance des technologies d’énergies renouvelables avec Bitcoin n’est pas seulement rentable pour les entreprises, c’est aussi un moteur majeur vers une révolution énergétique pour la planète entière. En effet, l’énergie utilisée pour extraire des bitcoins peut toujours être canalisée vers d’autres choses.





Il sera canalisé vers d’autres choses.





Certains jours, le minage de Bitcoins peut ne pas être rentable. Alors que les pièces diminuent toutes les deux moitiés, environ cinq moitiés à partir d'aujourd'hui, l'extraction de Bitcoins deviendra probablement trop chère pour les utilisateurs individuels de Bitcoin souhaitant effectuer des transactions en chaîne. Par conséquent, ce n’est pas rentable pour les sociétés minières qui utilisent leurs réacteurs nucléaires durement gagnés pour extraire du BTC à des fins lucratives. Malgré toutes ses merveilles, Bitcoin n’est pas une pierre d’infinité ou quelque chose du genre.





Si le monde se lance dès maintenant, lorsque le moment est venu, cette idée pourrait dynamiser la transition énergétique de sorte qu'au moment où Bitcoin ne sera plus, peut-être remplacé par Bitcoin v2.0, nous aurons un monde vert et propre et nos combustibles fossiles seront toujours en service. sous la terre. Un atout de réserve pour les moments difficiles.





(La réinitialisation de Bitcoin créera des moments difficiles. Oubliez les idées comme le remplacer par Ethereum. Bitcoin est un actif rare et Ethereum est un copier-coller de la façon dont les dollars sont gagnés. Il n'y a pas de deuxième choix).





Sinon, si les grands investisseurs attendent 20 à 30 ans avant de commencer à extraire des Bitcoins avec des réacteurs nucléaires, ils risquent d’être très déçus. La blockchain Bitcoin est en train de devenir rapidement un gros bloc immuable de pièces perdues et sans récompense minière. Cela sera de peu d’utilité pour de nombreuses personnes qui recherchent l’auto-garde et des transactions sans confiance.





C’est une fenêtre d’opportunité s’il en est une. Et ça se ferme vite.