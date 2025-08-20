Deux heures avec le curseur ont changé la façon dont je vois le codage d'IA

Pour la première fois de ma carrière, je n’ai absolument aucune idée de ce que le métier d’ingénieur logiciel ressemblera dans cinq ou dix ans. J'aime faire des applications à partir de zéro autant que comprendre de grandes bases de codes complexes.J'aime prendre un problème complexe et trouver une mise en œuvre simple, ou prendre un morceau de code complexe et le rendre plus simple. Cet amour pour l’artisanat a façonné ma résistance initiale aux outils de codage d’IA. Hype précoce et scepticisme Ce n’est pas que j’ai pensé « Je n’ai pas besoin de cela et je n’en aurai jamais besoin. » J’étais déjà un utilisateur quotidien de ChatGPT pour les tâches de non-codage. Mes préjugés ont été renforcés par ces histoires sur les développeurs junior ou même les non-développers qui écrivent des applications complètes avec de l’IA. « J’ai construit une liste de tout avec une seule demande », disaient-ils. Quelques fois, j'ai essayé GitHub Copilot, et mon scepticisme semblait justifié. j'étais déçu. Les suggestions étaient parfois irrégulières, et il m'a fallu plus de temps pour les corriger que le temps que j'ai gagné de celles pertinentes. Plus important encore, je me suis senti moins productif et j’ai réalisé moins de travail.J’ai perdu mon état de flux.Au lieu de penser au grand tableau, j’étais plus concentré sur la vérification du code généré et la correction des erreurs. Mon point de tournant Ensuite, deux amis m'ont dit de donner un coup de feu à Cursor. Comme, sérieusement. Il y avait un énorme hype autour de Cursor à l'époque, alors je pensais que c'était un bon moment. J'ai décidé de l'essayer pendant deux heures, mais je me suis posé un défi: si je voulais avoir une opinion claire sur Cursor, j'ai dû tout faire. Pendant ces deux heures, j’ai utilisé exclusivement le mode agent.Je n’ai pas écrit de code moi-même.J’ai travaillé sur les fonctionnalités de base que j’avais besoin d’ajouter à l’application sur laquelle je travaillais au travail. Sainte merde ! J’ai été écrasé. Cursor était capable de gérer la base de codes complexe. Je pouvais lui dire « prendre ce fichier comme exemple », et le résultat était généralement OK. Le mode agent n’était pas parfait – il faisait parfois des suppositions qu’il ne devrait pas avoir. Mais au lieu de corriger le code moi-même, j’ai expliqué pourquoi il était faux et lui ai donné des instructions plus précises. Découvrir de nouvelles compétences artisanales Aujourd’hui, j’utilise à la fois Claude Code et Cursor quotidiennement. La fonction « Tab » de Cursor est toujours le meilleur économiseur de temps et la fonctionnalité que j’utilise le plus. En parallèle, je laisse Claude Code travailler sur des fonctionnalités plus grandes, mais je les documente minutieusement avant de les laisser fonctionner pendant un certain temps. J'ai réalisé que l'écriture de prompts précis est en fait très similaire à l'écriture de code. Vous apprenez les modèles, les bonnes pratiques et les moyens de vérifier que vos prompts sont corrects. C'est la même chose que lorsque vous apprenez la programmation - finalement, vous devez apprendre les modèles de conception, les tests, les techniques de collaboration, etc. La différence est que l'utilisation d'outils d'IA est si récente qu'il n'y a pas beaucoup de ressources à jour. Il y a beaucoup de techniques inutiles et obsolètes. J'essaie de maintenir un document avec de bonnes pratiques que j'ai identifiées et testées, et nous les partageons avec nos collègues. Encore un ingénieur logiciel Je suis toujours un ingénieur logiciel, et je ne pense pas que cela changera. Notre rôle est toujours de faire de bons logiciels. Peu importe à quel point les outils d'IA deviennent bons, ils ne sont toujours que des outils. Je donne à l'agent des tâches que je pourrais faire sans trop réfléchir mais qui me prendraient beaucoup de temps - des tâches très systématiques qu'un développeur junior pourrait faire avec les bonnes explications. Le meilleur exemple que j'ai trouvé pour l'agent était de migrer une énorme application d'une bibliothèque d'interface utilisateur à une autre. Ce n'est pas un travail difficile, mais cela prend beaucoup de temps et est complètement inintéressant. Même lorsque l'agent écrit un bon code, il faut de l'expertise pour s'assurer qu'il est vraiment bon, et encore plus d'expertise pour corriger les erreurs ou les dépannages lorsqu'il y a des problèmes. L’incertitude devant J'ai pensé que l'utilisation de l'IA signifiait sacrifier mon amour pour la création de code en échange de la productivité.Maintenant, je suis assez sûr que j'avais tort.J'aime interagir avec Cursor, et encore plus avec Claude Code. Donc oui, je n'ai absolument aucune idée de ce que mon travail va ressembler dans cinq ou dix ans. Les outils d’IA sont si récents que quiconque commence avec eux aujourd’hui pourrait probablement acquérir des compétences à jour en quelques semaines.Regarder, il n’est pas clair si mon scepticisme initial était réellement raisonnable compte tenu de ce que les outils ressemblaient auparavant, ou si je manquais quelque chose d’important. Ce que je sais, c’est que je suis encore très tôt dans mon parcours d’utilisation des outils d’IA, et j’apprends de nouvelles choses chaque jour.