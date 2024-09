De retour sur le marché : serait-il temps de vendre votre petite entreprise ?

S'engager dans la mouture des startups en 2022 n'a jamais été aussi difficile. Avec un afflux de concurrence entrepreneuriale à la suite d'un boom du commerce électronique post-pandémique, équilibrer les comptes est devenu une tâche impossible pour de nombreux propriétaires de petites entreprises.

En fait, la pandémie de Covid-19 a laissé une longue série de dommages durables sur son chemin pour les propriétaires de PME. Saviez-vous que plus de 90 % des dirigeants de petites entreprises ont affirmé avoir été significativement touchés par les pressions de la pandémie ? Un autre 45% des propriétaires de startups ont signalé des perturbations de la chaîne d'approvisionnement deux ans plus tard, tandis qu'un peu moins d'un quart de toutes les petites entreprises n'ont plus qu'un à deux mois de réserve de trésorerie.

Ce n'est un secret pour personne que gérer une entreprise est difficile, mais à la suite d'une pandémie mondiale, d'une concurrence en ligne accrue et d'une flambée de l'inflation, 20 % des petites entreprises échouent au cours de leur première année de production.

(Source de l'image : sujets explosifs )

La question est : serait-il temps de vous remettre sur le marché avant d'en être expulsé ? Après que le monde ait connu une augmentation de 35 % des entreprises commerciales basées sur le commerce électronique rien qu'en 2020, la concurrence pour l'engagement démographique n'a jamais été aussi féroce. Si vous voulez sortir du marché avec un joli profit en main, serait-il temps de réduire vos pertes ?

Poursuivez votre lecture pendant que nous évaluons les défis de la gestion des petites entreprises dans un terrain de jeu post-pandémique et décidons s'il est temps pour vous de dire au revoir à votre entreprise.

N'y a-t-il plus de place pour grandir ?

En tant qu'entrepreneur, vous avez toujours besoin de grandir. Qu'il s'agisse d'apprendre des erreurs du passé ou de développer de nouveaux produits, stratégies et services dans le but de développer une entreprise, les dirigeants de startups doivent constamment grimper plutôt que de rester immobiles.

Si vous avez commencé à vous sentir trop à l'aise, il est peut-être temps d'envisager l'une des deux actions suivantes. Tout d'abord, analysez le marché. Voyez-vous une opportunité de croissance continue ? Y a-t-il une nouvelle tendance à laquelle vous pouvez vous accrocher ou une demande croissante pour votre créneau de produits/services ? Si tel est le cas, il est peut-être temps de revenir à la planche à dessin et de commencer à retravailler cette stratégie .

Si vous ne voyez pas de place pour la croissance, il est peut-être temps de passer à la deuxième étape. Selon le PDG de PageKits, Richard Fong, "Si un fondateur atteint le point où il ne sent plus qu'il est possible de se développer en tant qu'entrepreneur en dirigeant l'entreprise, c'est un bon indicateur qu'il est temps d'envisager au moins de vendre."

Si vous ne vous sentez pas mis au défi, motivé ou satisfait par votre entreprise, cela pourrait être un signe qu'il est temps de réduire vos pertes.

Votre entreprise a-t-elle pris de la valeur ?

Bien que vous puissiez penser à vendre une entreprise lorsque les temps sont durs, de nombreux entrepreneurs oublient souvent que la vente d'une entreprise à son apogée peut également être une décision financière judicieuse.

Si vous avez constaté une forte augmentation de la croissance de votre entreprise sur une courte période ou si vous êtes au centre d'un créneau à la mode, vous pourriez être dans une excellente position pour vendre votre entreprise à une société faîtière plus grande, pour un profit considérable. .

Les tendances changent constamment. Avec plus de 4,62 milliards de consommateurs sur les réseaux sociaux, les produits et services viraux n'obtiennent généralement que 15 minutes de gloire, accumulant une tonne d'engagement sur une courte période de temps, avant de disparaître de la surface de la terre.

Si cela ressemble à votre petite entreprise, il pourrait être judicieux de vendre avant que le battage médiatique ne s'estompe. Si vous voyez un succès viral, nous pouvons parier qu'il y a déjà des entrepreneurs qui lorgnent sur votre entreprise pour l'acquisition.

Pouvez-vous vous permettre de prendre le risque ?

Gérer une petite entreprise ne va pas sans risques. Des cyberattaques à l'évolution du marché, les entrepreneurs doivent disposer de fonds et de stratégies d'urgence s'ils veulent continuer à prospérer en 2022.

(Source de l'image : Statista )

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les cyberincidents représentent 44 % des risques commerciaux les plus importants en 2022, après que la cybercriminalité ait considérablement augmenté depuis le début du virage numérique de Covid-19. En réponse, chaque cyberattaque peut coûter en moyenne 25 000 $ à une petite entreprise, ce qui en fait une grande préoccupation pour les entrepreneurs qui manquent de financement de secours.

Parallèlement à d'autres facteurs de risque tels que l'interruption des activités et le développement du marché, les dirigeants intelligents peuvent vouloir voir pendant qu'ils sont en avance s'ils ne peuvent pas se permettre de se couvrir en cas d'état d'urgence.

Le marché évolue-t-il contre vous ?

Enfin et surtout, il est temps d'évaluer le marché actuel. Afin de prédire votre succès futur, vous devez avoir une bonne maîtrise de l'orientation du marché et être en mesure de la comparer à la croissance individuelle de votre entreprise.

Si vos produits ou services ne se développent pas en fonction de l'évolution du marché, il est peut-être temps de réécrire votre stratégie ou de collecter vos pièces alors que vos bénéfices sont encore élevés.

Selon l'associée de Digital Day, Candice Georgiadis, "Si vous remarquez une tendance à venir qui menace de rendre votre entreprise non pertinente, il est temps de vendre votre entreprise avant qu'il ne soit trop tard."

Alors que nous entrons dans un avenir trépidant pour les startups du monde entier, il est temps de revenir à la planche à dessin et de réévaluer. Serait-il temps de vendre votre petite entreprise, ou est-il temps de faire un acte de foi ?