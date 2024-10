Dans le Web3, la communauté, et non le contenu, est roi

La communauté est reine.





Oui! Vous avez bien lu. La communauté, et non le contenu, est reine dans le Web3.





Le Web3 est venu bouleverser tous les statu quo du Web2. Cette nouvelle itération d'Internet a changé la façon dont nous interagissons et établissons des règles. Cela a tout changé dans la communauté, tant en ligne que hors ligne.





Dans le web2, par exemple, les communautés se construisent autour de produits ou de services. Une communauté se forme après le lancement d’un produit ou d’un service. Par exemple, des personnes ayant des connaissances similaires sur Facebook, Twitter (maintenant X), les suites Microsoft Office, etc. se sont réunies après la création des produits.





Ce n'est pas vrai pour le web3. Vous formez d’abord une communauté, puis construisez un produit autour d’elle. Même si Vitalik Buterin et d’autres cofondateurs, par exemple, avaient une vague idée de ce qu’ils voulaient : un Internet décentralisé. Une communauté de personnes partageant les mêmes idées a formé différentes communautés axées sur des objectifs pour concrétiser le rêve.





Laissez-moi vous poser quelques questions :





Sans une communauté dédiée de maximalistes du Bitcoin au début, pensez-vous que Bitcoin peut survivre aussi longtemps ?





Et Ethereum ? UniSwap ? Et tous les autres produits et services web3 ?





En termes simples, sans une communauté axée sur les objectifs, vos produits Web3 ne survivront pas. Le Web3 est peut-être naissant, mais il a créé cette nouvelle voie.





Voulez-vous créer une communauté Web3 axée sur les objectifs et non sur l'argent ? Laissez-moi vous guider tout au long du processus.





Qu'est-ce qu'une communauté Web3 ?

Une communauté Web3 est une communauté virtuelle décentralisée où des personnes partageant des intérêts communs et un objectif commun se rassemblent pour stimuler l'innovation, la croissance et le développement technologique nécessaires à la croissance du Web3.





Ces communautés rassemblent différentes personnes (passionnés de technologie, investisseurs, développeurs, développeurs, etc.) pour échanger des idées et partager des informations cruciales qui façonneront l'avenir de l'espace crypto-monnaie et blockchain.





Dans une communauté Web2 traditionnelle comme les subreddits et les groupes Facebook, le pouvoir repose uniquement sur le groupe d'individus qui a créé le groupe. Ces personnes décident de ce qui est bien ou mal, de qui doit faire partie du groupe et des règles d'engagement.





Mais dans une communauté web3, tout est décentralisé. La communauté appartient à ses membres ; les décisions sont prises de manière consensuelle ; et les règles d'engagement sont votées démocratiquement.





De plus, les membres de la communauté ne font pas seulement partie de la communauté parce qu’ils partagent un intérêt ou un objectif commun. Ils ont également des intérêts dans la communauté.





Ils ressemblent davantage aux cofondateurs d’une startup technologique. Ils investissent leurs quotas dans la croissance de la communauté. Et s’ils souhaitent partir, ils peuvent vendre leurs participations et retirer leurs investissements.





Pourquoi est-il important de créer une communauté Web3 ?

Nous venons de discuter de la différence entre une communauté Web3 et une communauté Web2. Laissez-moi vous montrer pourquoi une communauté Web3 est importante.





1. La communauté Web3 est essentielle à la croissance et au développement

Contrairement au Web2, où la communauté tourne autour de produits et de services, l'inverse est vrai pour le web3 : les produits et services tournent autour de la communauté.





Le taux de croissance, de développement et d'adoption du Web3 dépend de la communauté. Une communauté axée sur des objectifs est un terrain fertile pour cultiver de grandes idées, favoriser un environnement positif pour la croissance et soutenir les développeurs travaillant pour le bien commun.





Ainsi, si vous avez un produit ou un service Web3 en tête, la création d’une communauté est cruciale. Une communauté Web3 encourage le partage d'idées, la participation active et les commentaires précieux.





2. Les membres de la communauté Web3 représentent votre public cible.

Lorsque vous créez une communauté Web3 axée sur des objectifs, vous rassemblez des personnes souhaitant résoudre un problème commun. Ces membres axés sur les objectifs représenteront également votre public cible.





Ainsi, les réunir encouragera l’échange d’informations et d’idées. Ils seront également impliqués dans le partage d'idées via la création de solutions, ce qui fournit un soutien aux développeurs et fournit des commentaires précieux pour améliorer le produit.





Voici un exemple.





Au départ, les cofondateurs d’Ethereum n’avaient que l’idée de construire un ordinateur mondial décentralisé pour les DApps et rien de plus. Grâce à une offre initiale de pièces (ICO) , ils ont rassemblé des personnes qui n'aiment pas le modèle centralisé du Web2.





Au fil des années, cette communauté de partisans d’Ethereum axés sur les objectifs a fait passer la blockchain d’une simple idée vague à quelque chose qui résout des problèmes du monde réel grâce au partage d’idées et à l’échange d’informations.





Cela ne serait jamais possible si la communauté avait des objectifs différents.





3. La communauté Web3 stimule l'adoption et la mise à l'échelle du projet

Laissez-moi vous poser à nouveau ces questions :





Sans la communauté Bitcoin dédiée aux premiers jours de la cryptomonnaie, Bitcoin survivra-t-il ?





Et Ethereum ? UniSwap ? Et tous les produits et services web3 connus ?





Le succès des projets web3 mentionnés et d’autres est dû à la contribution des membres de leur communauté.





Bitcoin ne valait rien à sa création. Ainsi, le projet aurait échoué s'il n'y avait pas de personnes orientées vers un objectif qui croyaient en la vision de Satoshi Nakamoto. Tout comme Ethereum, UniSwap et d’autres.





Ainsi, une communauté Web3 axée sur les objectifs s'efforcera d'amplifier le projet, de maintenir le réseau et d'augmenter les effets de réseau. Et cela stimulera efficacement l’adoption et fera évoluer l’écosystème.





De plus, parce qu’ils croient œuvrer pour le bien commun, les membres de la communauté sont généralement passionnés et deviennent les ambassadeurs du projet.





Cela les amène à faire connaître le projet par divers canaux, à nourrir et à convertir les nouveaux arrivants en défenseurs, et à garantir que les conversations se concentrent sur le projet et le développement communautaire.





4. Exploiter la force collective

Il y a ce célèbre dicton : « Deux valent mieux qu’un ».









Au sens littéraire, c'est la force de la communauté web3.





Une communauté web3 vous aide à exploiter une force collective. Réunir des dizaines de milliers de personnes passionnées, dévouées et créatives pour se concentrer sur un objectif commun augmente les chances de succès.





Ainsi, une communauté Web3 est une source d’expertise et de passion – deux compétences importantes nécessaires à la croissance et à l’innovation. Si votre communauté est bien établie (c'est-à-dire axée sur des objectifs et non sur l'argent), elle deviendra un terrain fertile pour des idées qui remettront en question le statu quo.





Qu'est-ce qui stimule la croissance de la communauté dans le Web3 ?

Construire une communauté web3 est une chose ; en faire un projet de classe mondiale en est une autre. Les projets Web3 réussis ne se limitent pas à créer une communauté : ils s'efforcent de faire de leur communauté un nom connu.





L’objectif n’est pas seulement de créer une communauté mais d’augmenter la portée.





Voici ce qui stimule la croissance des communautés Web3.





1. Sens de la communauté





Un moyen éprouvé de développer votre communauté consiste à transformer les membres de la communauté en ambassadeurs. Une façon d’y parvenir est de recourir à l’inclusivité et à la diversité : les transformer en défenseurs en les laissant mettre la main à la pâte.





Pour renforcer l'inclusivité et la diversité, soyez transparent dans la gouvernance, la prise de décision et la distribution des récompenses. Le niveau de visibilité sur le fonctionnement et le processus décisionnel de la communauté contribuera à renforcer l'intimité entre les membres de la communauté.





2. Engagement et contribution

Plus votre communauté est active, plus de personnes voudront la rejoindre. Favorisez donc les échanges, le partage d’idées et l’entraide pour favoriser la passion et la proximité communautaire.





Lorsque les avantages de faire partie d’une communauté dépassent les enjeux, les gens voudront toujours en faire partie. Et n'étant pas seuls, ils inviteront également leurs amis à les rejoindre.





Rendez votre communauté engageante en organisant des appels et des discussions avec des leaders d'opinion et des influenceurs, en développant des ressources pédagogiques, en faisant connaître le projet web3 et en encourageant l'engagement et la contribution. Organisez également des sections AMA (Ask Me Anything) pour accroître la transparence. Avec cela, les gens trouveront intéressant de faire partie de votre communauté.





Lorsque vous incitez les membres de la communauté à s’engager et à contribuer, faites attention à ne pas être manipulé. Assurez-vous que les récompenses visent la participation/le développement du projet, le développement des compétences et la résolution de problèmes.





3. Intérêt partagé

La communauté Web3 est une congrégation de personnes partageant des intérêts et des objectifs communs. Ce n’est pas parce que c’est décentralisé qu’il ne devrait pas y avoir de sens et d’orientation.





Voir la communauté Ethereum.





Les membres travaillaient vers un objectif commun : un Internet décentralisé où aucune coopération centrale ne contrôle quoi que ce soit. Même si l'objectif est encore loin, ils continuent d'y travailler et ne se soucient pas de savoir où ils se trouvent.





Les membres de votre communauté devraient avoir les mêmes idées. Assurez-vous d'avoir une description claire de votre objectif, de votre vision et de votre objectif dès le départ. Avec cela, vous attirez uniquement ceux qui souhaitent résoudre le même problème que vous dans la communauté.





De plus, les personnes ayant des intérêts et des objectifs communs investiront leur temps et leur argent pour les atteindre. Une communauté composée de personnes ayant des objectifs et des intérêts communs se sentira accomplie une fois atteintes.





4. Modération (Leadership et Community Management)

La modération est cruciale pour maintenir une communauté active et prospère. Pour développer votre communauté, vous devez la garder sûre et accueillante pour les autres. Un environnement positif encourage la participation, ce qui conduit à la croissance.





Ainsi, une communauté devrait avoir un modérateur qui garantit que les discussions sont basées sur le but, les objectifs et les intérêts de la communauté. Il devrait y avoir des règles et une modération proactive pour empêcher les mauvais acteurs de détruire la communauté.





Un community manager doit également être proactif. Interagissez avec les membres, modérez les discussions et fournissez une assistance technique pour résoudre les problèmes immédiatement.





Comment développer une communauté Web3

La communauté Web3 a changé le marketing. La croissance communautaire est devenue au cœur de nombreuses stratégies de marketing d’entreprise. Les projets avec une communauté nombreuse, engagée et axée sur des objectifs sont les plus susceptibles de gagner.





Pourquoi? Parce que la communauté est reine.





Donc, si vous avez besoin de bâtir une communauté prospère mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, voici comment procéder.





1. Comprendre la culture Web3

Construire une communauté Web3 nécessite que vous compreniez ce qu'implique le Web3. À moins que vous n'ayez fait partie d'une communauté Web3, vous ne pourrez peut-être pas vous entendre dans cette industrie. La culture Web3 est différente. Et pour s’en sortir, il faut comprendre ce qui fonctionne ici.





Alors, apprenez les fondamentaux des communautés web3. Comprendre les lexiques et connaître les nuances de l'industrie. Ce secteur est un secteur à forte intensité technologique. Les mèmes sont importants ici, ce qui signifie que pour attirer des personnes partageant les mêmes idées et axées sur le Web3, vous devez vous pencher vers ce qu'elles veulent et comprennent.





Ajoutez une touche personnelle et un sens de l'humour et soyez créatif. Si vous ne savez pas quoi faire, jetez un œil à ce que font d’autres communautés bien connues et apprenez d’elles. Avec cela, vous pouvez créer une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui deviennent des évangélistes et font tout ce qu'il faut pour développer la marque Web3.





2. Votre but et vos objectifs

Construire une communauté Web3, c'est comme démarrer une nouvelle entreprise : vous avez besoin d'un but et d'objectifs.





Souhaitez-vous développer un protocole cross-chain avancé ? Travaillez-vous sur une sécurité améliorée pour Web3 ? Créez-vous une Dapp ou travaillez-vous à étendre l’écosystème ? Quel que soit votre projet, informez-en les membres de votre communauté dès le début.





Soyez transparent sur tout. Faites savoir à votre communauté ce que vous avez et ce que vous faites. Élaborez un énoncé de mission axé sur la communauté. Développez un objectif mesurable. Mettez en œuvre une approche collaborative et décentralisée de votre projet. L'accent doit être mis sur la transparence, la confiance et la participation active.





Si vous construisez une communauté Web3, vous ne pouvez pas simplement développer un but et un objectif en privé et vous attendre à ce que tout le monde accepte votre décision. La communauté Web3 ne sera jamais d'accord avec une décision individuelle.





Assurez-vous de mettre l’accent sur la transparence, la prise de décision communautaire et la confiance. Alignez votre objectif communautaire avec votre objectif produit. Fixez-vous des objectifs SMART (simples, mesurables, réalisables, réalistes et opportuns). Et disposez de KPI pour mesurer votre croissance.





3. Créez une présence et une impression en construisant en public

La transparence est importante. Le Web3 n'est pas comme le web2.





Les projets Web3 sont généralement des projets open source. Plus vite vous adopterez cela, mieux ce sera pour votre communauté. Vous ne vous contentez pas de communiquer vos progrès à votre communauté. Vous créez une présence et une impression – vous construisez en public.





Partagez votre feuille de route et communiquez vos jalons de temps en temps. En plus d'établir la confiance dans votre communauté, la construction en public responsabilise vos développeurs.





De plus, lorsque vous construisez en public, votre communauté se sent impliquée dans le projet même si elle n'a pas contribué aux processus de développement. Le simple fait de partager leurs commentaires et de voir leurs commentaires mis en œuvre les motivera à s'impliquer.





Ainsi, lorsque vous construisez en public, partagez régulièrement des mises à jour, des rapports, des étapes de développement et des nouvelles importantes. La communication ne doit pas être à sens unique, c'est pourquoi créez des mécanismes de retour d'information (tels que des sections AMA (Ask Me Anything), des rencontres virtuelles, des hackathons, des conférences et des sondages) pour favoriser les relations et donner aux membres un sentiment d'implication.





Ne vous contentez pas de demander des commentaires ; mettre en œuvre les commentaires. Et si vous ne pouvez pas mettre en œuvre les commentaires, expliquez-leur la raison.





Enfin, ce n’est pas parce qu’on vous dit de construire en public que vous devez renoncer à votre avantage concurrentiel. Communiquez, mais ne communiquez pas trop.





4. Attirer et fidéliser les membres

Construire une communauté Web3 parfaite est formidable mais pas suffisant. Vous devez attirer et fidéliser de nouveaux membres dans votre communauté. Une façon d’y parvenir consiste à augmenter votre niveau d’activité.





La collaboration est ici importante. Lorsque vous débutez, vous avez besoin de crédibilité. Une façon d’y parvenir consiste à collaborer avec des communautés, des influenceurs et des projets établis.





Ce type de collaboration stratégique amplifie votre portée auprès d'un public approprié. Souviens-toi! Construire en public est ici crucial. Maintenir une présence active sur les réseaux sociaux. Participez à des discussions pertinentes, partagez souvent des mises à jour, organisez et partagez du contenu engageant et organisez des événements. Dans l’ensemble, générez de l’enthousiasme et du buzz autour de votre communauté et de votre projet grâce à des campagnes marketing stratégiques.





Enfin, laissez votre public faire partie de votre équipe. Offrez des expériences personnalisées basées sur les préférences des membres. Votre communauté devrait être une initiative dirigée par ses membres. Grâce à cela, vous pouvez favoriser une culture positive et inclusive. Et construisez un fort sentiment de valeurs partagées.





5. Définissez les canaux de communication, les outils et la stratégie de votre communauté Web3

Une communauté Web3 est mondiale, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une communauté en ligne 24h/24 et 365 jours.





De plus, il est composé de personnes de différents fuseaux horaires. Alors, n’oubliez jamais cela chaque fois que vous planifiez votre stratégie de communication Web3. Vous ne voudrez pas prendre en charge un fuseau horaire particulier et laisser les autres de côté. Ou demandez à votre équipe de développement de se déconnecter en raison d'un jour férié dans un pays.





Vous souhaitez être inclusif et inclure tous les membres de votre communauté de différents fuseaux horaires dans votre stratégie pour une communication et une inclusivité appropriées.





Il existe trois canaux de communication populaires dans le Web3 : X(Twitter) , Discord et Telegram . Les médias sociaux que vous choisissez comme principal canal de communication dépendent de votre stratégie de communication et de ce que vous souhaitez réaliser. Déterminez quel canal fonctionnera pour votre communication et où vous souhaitez que les membres de votre communauté se rassemblent.





Lors de la création de votre stratégie de communication :





Privilégier la navigation et la facilité d’utilisation

Créez des discussions épinglées et organisez vos communications

Créer des sous-groupes basés sur la communication vitale dans les canaux

Créez des groupes d'intérêt spécifiques et permettez à vos membres de trouver facilement ce qu'ils recherchent

Dans l’ensemble, assurez-vous que votre processus d’intégration est simple ; et la chaîne communautaire est bien organisée





6. Soutenez votre communauté Web3

Construire et fidéliser les membres de la communauté ne suffit pas pour assurer le succès de votre communauté Web3 : vous devez maintenir la communauté.





Une façon d’y parvenir est d’inciter votre communauté. Distribuez des incitations aux membres dévoués et actifs de la communauté pour les motiver à faire plus.





Mais notez que les incitations sont des armes à double tranchant. Ils peuvent à la fois soutenir et ruiner votre communauté. Si cela est bien fait, votre communauté se développera organiquement à un rythme plus rapide. Et si c’est mal fait, il est plus rapide de détruire une communauté qu’un virus.





Fournissez une stratégie de distribution de jetons appropriée pour inciter les premiers utilisateurs et les contributeurs au projet. Une tokenomics appropriée améliorera les initiatives de développement communautaire. Et si cela est mal fait, cela pourrait attirer des escrocs qui se moqueraient du système.





Assurez-vous que votre distribution de jetons fonctionne pour soutenir votre communauté. Mettre en œuvre des mécanismes de gouvernance qui encouragent la durabilité. Présentez des fonctionnalités, des événements et des initiatives qui améliorent l’expérience des membres de votre communauté et motivent la durabilité à long terme.





Lors de la conception de votre tokenomics, tenez compte de la distribution des jetons, de l'inflation et des mécanismes permettant de repousser les escrocs et de récompenser les membres fidèles et les premiers de la communauté. Utilisez des calendriers d’acquisition et le verrouillage des jetons pour empêcher ceux qui recherchent de l’argent rapidement.





Cartographiez et anticipez vos besoins en jetons dans deux à cinq ans. Vous ne voulez pas brûler toute votre réserve de jetons au cours de votre première année. Dans l'ensemble, votre distribution de jetons devrait fonctionner pour votre communauté.





Conclusion

Construire une communauté Web3 est une entreprise qui nécessite des efforts, un travail acharné et de la prudence.





Le Web3 ne fait qu'évoluer, alors soyez ouvert d'esprit lorsque vous prenez des décisions. Suivez ce guide, mais recherchez les tendances émergentes et adaptez-vous aux tendances.





Dans l’ensemble, soyez adaptable, acceptez le changement et continuez à apprendre. Le Web3 évolue rapidement et le changement est toujours constant.





