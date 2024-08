Comment réduire le stress et prévenir l'épuisement créatif

Il est souvent difficile de répondre à la question de savoir si vous êtes stressé ou non. Le stress ne se manifeste pas toujours et peut prendre la forme d’un sentiment accablant que quelque chose ne va pas dans votre vie. Lorsque vous ressentez cela, il est temps d’agir pour prévenir l’épuisement professionnel et le stress avant qu’ils ne surviennent.





Le burn-out est quelque chose qui touche tout le monde, peu importe votre expérience ou le poste que vous occupez dans l’industrie du design. Pour être honnête avec vous, lutter contre l’épuisement professionnel est quelque chose sur lequel je dois travailler constamment.





Les raisons du sentiment d'épuisement professionnel peuvent être différentes : travailler de longues heures, négliger la santé physique ou mentale, l'obsession de la productivité ou le manque d'évolution de carrière. Il existe de nombreux rapports récents sur le bien-être des employés et l’épuisement professionnel en particulier, et ils conviennent tous que les niveaux de stress ont considérablement augmenté, avec une forte augmentation pendant la pandémie.





L’un des aspects difficiles de l’épuisement professionnel est qu’il conduit souvent à une spirale descendante de dépression et de désintérêt, ce qui le rend encore plus difficile à surmonter. Prendre soin de notre santé mentale devrait donc toujours être une priorité absolue, surtout lorsqu’il s’agit d’éviter l’épuisement professionnel. Mais comment pouvons-nous être sûrs de le gérer efficacement ? Voici quelques conseils qui ont fonctionné pour moi au fil des années.

Prend du temps pour toi

L’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour vous-même est de prendre du temps pour vous détendre. Si vous n'avez pas de passe-temps ou d'intérêts en dehors du travail, cela vaut la peine d'investir du temps pour en trouver. Avoir quelque chose à espérer en dehors du bureau aidera à réduire le niveau de stress et éventuellement à prévenir l'épuisement professionnel.





Faire de l’exercice régulièrement est également un excellent moyen de prendre soin de votre corps et de votre esprit, ce qui vous aidera également à contrôler votre stress. Essayez différents types jusqu'à ce que vous trouviez celui qui vous convient le mieux : la gym et l'haltérophilie ne sont pas la seule façon de faire de l'exercice. Bien manger et dormir suffisamment chaque nuit contribuera également à réduire le niveau de stress. Votre santé et votre bien-être devraient vraiment être la priorité numéro un. Personne ne peut prendre soin de vous et tout le reste peut vraiment attendre.

Désencombrez votre calendrier

Pour éviter le stress et l’épuisement professionnel, vous devez vraiment désencombrer votre calendrier. Commencez par simplifier votre emploi du temps et protéger votre temps.





Regardez votre calendrier et, pour chaque réunion, demandez-vous : dois-je être présent ? Est-ce que j’ajoute de la valeur en étant là ? Souvent, la réponse est non, et nous nous contentons de nous asseoir à la réunion pour recueillir le contexte. Et dans de nombreux cas, il suffit de lire les notes/enregistrements de réunion ou de s’appuyer sur votre partenaire produit. Chaque réunion prend x2 de votre temps de concentration car vous devez changer de contexte – essayez d'en annuler autant que possible.





Assurez-vous d'avoir réservé du temps de conception chaque semaine, je dirais au moins deux jours complets où rien d'autre ne se passe à part faire un travail de conception tête baissée. Si cela n'est pas possible pour le moment en raison de contraintes de charge de travail ou d'autres facteurs indépendants de votre volonté, essayez de le faire le plus tôt possible lorsque les choses ne sont pas aussi chargées.

Apprenez à dire « non »

En tant que designer, ce n'est pas votre travail de rendre tout le monde heureux. Vous ne disposez pas d'un temps ni de ressources illimités, alors gardez à l'esprit les priorités de votre entreprise lorsque vous prenez des décisions sur la façon dont vous passez votre temps. Posez-vous des questions telles que : « Quel impact cette tâche aurait-elle sur mon équipe ? ou "Quels avantages cela apportera-t-il à notre entreprise ?". Cela peut aider à déterminer s’il vaut la peine ou non d’assumer des tâches supplémentaires pour le moment. Il est également très important de ne pas se sentir coupable de dire non.





S'il y a beaucoup de petites demandes, essayez de définir les heures d'ouverture du bureau de conception de manière à ce que chacun sache quand demander de l'aide, au lieu d'avoir des gens qui frappent constamment à la porte pour poser des questions chaque fois qu'ils ont besoin que quelque chose soit fait immédiatement.





Demandez-vous toujours à vous-même et à vos partenaires interfonctionnels à quoi vous devriez consacrer votre temps. Déterminez quelles tâches sont importantes et lesquelles peuvent attendre plus tard. Réservez du temps chaque jour pour ces tâches importantes et respectez cet horaire. Il est très facile de se laisser distraire et entraîné dans des directions différentes, alors revenez toujours à vos priorités.

N'oubliez pas de vous déconnecter

Pensez à prendre des pauses loin de votre bureau. Une courte promenade peut vous aider à vider votre esprit et à recharger votre énergie. Si possible, essayez de changer de lieu de travail de temps en temps – en déménageant dans un autre endroit du bureau ou même en travaillant à domicile pendant quelques jours, cela donnera également à votre cerveau une variété indispensable. Chaque fois que vous avez le temps, envisagez de faire une courte promenade autour du pâté de maisons ou même de simplement vous asseoir dehors pendant un moment afin que l'air frais puisse vous aider à vous vider la tête.





Si vous vous sentez dépassé par le travail et stressé par les délais, prenez dix minutes pour vous détendre. Méditez ou faites des exercices de respiration profonde pour calmer votre esprit et votre corps. Il existe de nombreuses applications qui proposent des séances de méditation guidées ainsi que des exercices simples qui peuvent vous aider à vous concentrer sur votre respiration ou à compter à rebours à partir de dix – essayez-en une ! Cela peut sembler trop simple à mettre en œuvre, mais prendre seulement cinq minutes chaque jour peut vraiment changer la façon dont vous réagissez au stress.





Et comme le dit Andrew D. Huberman : il a été démontré qu'une sieste de 10 à 20 minutes ou NSDR (Non-Sleep-Deep-Rest) reconstitue l'énergie physique et augmente la fonction cognitive. Cependant, le NSDR augmente également la dopamine striatale et améliore la capacité de relaxation autonome, ce qui à son tour améliore le sommeil.

Connectez-vous avec les autres

L’isolement peut certainement contribuer au stress et à l’épuisement professionnel. Avoir un solide réseau de soutien est essentiel pour maintenir une bonne santé mentale. Prenez le temps de communiquer avec votre famille et vos amis. Parfois, il peut être difficile de trouver suffisamment de temps et d'espace pour le faire, mais assurez-vous d'y accorder une priorité suffisamment élevée.





En plus de se connecter avec la famille et les amis, il est également important de créer un réseau au sein de la communauté du design. Rejoindre des groupes de conception ou assister à des événements de l’industrie peut créer un sentiment de communauté et offrir des opportunités d’apprendre des autres. En vous connectant avec d'autres designers, vous découvrirez peut-être de nouvelles techniques ou de nouveaux outils pour vous aider à travailler de manière plus efficace ou créative.





En fin de compte, la clé est de donner la priorité à l’établissement et au maintien de liens solides avec les autres. En entretenant ces relations, vous pouvez construire un système de soutien qui vous aidera à traverser les hauts et les bas de votre carrière.

Fixez-vous des objectifs réalistes

L’un des principaux facteurs de stress pour les personnes motivées et travailleuses est d’avoir des attentes irréalistes. Il ne faut pas s’attendre à pouvoir tout faire parfaitement, voire pas du tout ! Cela peut conduire à des sentiments d’échec, qui entraînent ensuite davantage de stress et d’épuisement professionnel.





Il est également important de ne pas trop planifier et d'être réaliste. Lorsque nous sommes stressés et surmenés, il est facile pour nous de nous concentrer sur ce qui doit être fait ensuite - et il y aura toujours plus d'une chose à faire ensuite ! Essayez de prendre un peu de temps pour planifier afin de pouvoir vous concentrer sur la réalisation des choses au lieu de vous stresser à ce sujet plus tard, lorsqu'elles n'ont pas encore été terminées.

Comment prévenir le stress et l'épuisement professionnel en tant que designer

Il est très important d’agir pour prévenir l’épuisement professionnel et le stress, qui peuvent conduire à une spirale descendante de dépression et de désintérêt. Avec l’augmentation des niveaux de stress, il est plus important que jamais de prendre soin de notre santé mentale. En prenant du temps pour nous, en désencombrant notre calendrier, en apprenant à dire non et en nous éloignant de notre bureau, nous pouvons gérer le stress efficacement. N’oubliez pas que notre santé et notre bien-être doivent toujours être une priorité absolue, et qu’il est normal de prendre des pauses pour recharger nos forces et maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.





