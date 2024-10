Ce type pense que porter du rose vous fera l’aimer

Edward Sturm n'est pas un programmeur. Mais quand il s'agit de marketing - et c'est ce qu'il fait - il pense comme tel.





Les programmeurs recherchent naturellement les raccourcis : les automatisations. Edward Sturm le fait aussi.





Edward se qualifie de « nerd marketeur » et a gagné en popularité au cours de la dernière année – 100 000 d’entre eux – principalement sur TikTok et Instagram.





Il s’avère qu’il existe beaucoup plus de « spécialistes du marketing nerd » que vous ne le pensez. Il est suivi par des entrepreneurs célèbres, des directeurs marketing, des responsables du marketing et même de simples célébrités, tous intéressés par le marketing nerd.





Et cette suite, ainsi que son obsession pour l'optimisation, ont suffi à le faire inviter à des événements intimes avec Ray Dalio et David Solomon, à des rencontres avec le fondateur de Duolingo, la collection d'art privée de JP Morgan Chase, et à des sommets de grands créateurs. .

Qu’est-ce que le marketing nerd ?

Voici les lignes de la vidéo d'Edward sur la psychologie des vêtements roses.





«Je ne devrais probablement pas partager cela puisque les gens que je connais regardent et savent que je porte du rose tout le temps, mais c'est la raison pour laquelle je le fais.





Dans les années 1980, les psychologues peignaient les cellules de prison avec cette nuance de rose spécifique. Il s'appelle "Drunk Tank Pink". Et j’ai constaté que les prisonniers étaient ainsi plus calmes.





Ensuite, les entraîneurs de football ont commencé à peindre leurs vestiaires avec la même teinte de rose pour apaiser leurs adversaires.





J'ai donc acheté un tas de t-shirts et de chemises boutonnées de cette couleur et j'ai découvert que cela rendait les gens plus susceptibles de se sentir bien avec moi et plus susceptibles de dire oui. Et c'est pourquoi je porte du rose.





Il a un autre article sur la façon d'accéder aux podcasts en tant qu'invité - en partageant des raccourcis qu'il a utilisés pour accéder à 30 podcasts en 3 mois sans envoyer d'e-mails à froid. "J'ai d'abord pensé à envoyer des e-mails à froid à différentes émissions, mais j'ai supposé qu'il devait y avoir un moyen plus efficace... et il existe !"





Et puis il y a ça avec 6 millions de vues collectivement où il partage l'automatisation du contenu. Chaque fois qu'il crée un TikTok, il sort simultanément - sans filigrane TikTok - sur toutes les plateformes - Instagram Reels, YouTube Shorts, X, LinkedIn, Pinterest, et la liste est longue.





Bien qu’il en ait bien d’autres, celui-ci est peut-être son « plus ringard ». Il a découvert un problème d'achat de médias lui permettant d'obtenir des millions d'impressions et des milliers de clics sur des liens pour un dollar par jour de dépense publicitaire. Il l'appelle « The TwitterX Ads Glitch » et partage comment le faire sur son podcast gratuitement ou avec une démonstration vidéo de 20 minutes sur TikTok Series.





Pour quelqu'un qui parle tant de raccourcis, il semble qu'il choisisse le raccourci

Edward Sturm publie :

Un podcast quotidien de Growth Hacking.

1 à 4 vidéos quotidiennes de Growth Hacking.

Une newsletter hebdomadaire sur le Growth Hacking.





Je lui ai posé des questions à ce sujet. Voici sa réponse :





"Le raccourci ultime est le longcut."





Puis il m'a dit de rechercher Mike Bloomberg. Vraiment. Edward a écrit un article sur ses meilleures leçons de TikTok en postant sans manquer un jour pendant un an consécutif. À la fin de cet article , il partage cette citation de Bloomberg :





« La vie, j'ai découvert, fonctionne de la manière suivante :





Chaque jour, de nombreuses petites opportunités surprenantes vous sont présentées. Parfois, vous en saisissez une qui vous emmène au sommet. Cependant, la plupart, si elles ont de la valeur, ne vous emmènent que très peu de chemin.





Pour réussir, vous devez enchaîner de nombreuses petites avancées progressives plutôt que de compter sur le fait de remporter le jackpot de la loterie une seule fois.





Faire confiance à la chance est une stratégie qui ne fonctionnera probablement pas pour la plupart des gens.





En pratique, constamment :





- Améliorez vos compétences ;

-Mettez autant d'heures que possible et ;

-Élaborer des plans tactiques pour les prochaines étapes.





Ensuite, en fonction de ce qui se passe réellement, envisagez un pas de plus et ajustez le plan.





Soit dit en passant, cet article sur les meilleures leçons de TikTok était à l’origine sa newsletter hebdomadaire. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il l'a ensuite réutilisé dans l'article mentionné précédemment et dans un article sur r/entrepreneur , qui a obtenu des centaines de milliers de vues. Il m'a demandé si je pouvais le noter car il pense que c'est un bon exemple de marketing nerd.





Qui est Edward Sturm ?

Un coup d'œil sur LinkedIn d'Edward a permis de répondre facilement.





Il a été l'un des premiers producteurs de vidéos virales sur YouTube. Je me suis lancé dans l'optimisation des moteurs de recherche, en le faisant pour des sociétés comme Microsoft, Time Inc. et P&G, et je compte 3 sociétés de logiciels.





J'ai regardé l'une de ses premières vidéos YouTube. Fausses farces de célébrités à New York . Son ami Brett Cohen, qui est maintenant « directeur exécutif, production et expérience partenaire chez Forbes », a parcouru Times Square avec de faux gardes du corps et des paparazzi – et a trompé tout le monde en lui faisant croire qu'il était une célébrité de premier plan. Intelligent.

Où Edward mènera-t-il le « marketing nerd ? »

Voici ce que je pense compte tenu de ce qu'il a dit sur son podcast et de ce qu'il m'a dit.





Edward a cette page avec des recommandations pour les logiciels qu'il utilise. Il parle également abondamment du référencement en bas de l'entonnoir , en particulier de la manière dont il s'applique aux logiciels.





Je pense que nous verrons Edward transformer sa marque en une plateforme pour recommander ses propres produits logiciels et le faire d'une manière qui se situe au bas de l'entonnoir d'achat. Pourquoi? Les multiples d’acquisition de logiciels sont bien supérieurs aux multiples de services. Les éditeurs de logiciels sont également relativement faciles à exploiter et à faire évoluer.





Edward n'a pas dit cela au téléphone – il a surtout dit qu'il voulait être Gary Vee si Gary Vee donnait « des instructions de mise sur le marché hyper spécifiques, étape par étape, au lieu d'un état d'esprit », mais je pense que c'est un plus résultat concret.









Mes points à retenir jusqu'à présent

Voici ce que je retiens jusqu'à présent de ma conversation avec Edward et de son contenu :





Réutilisez le contenu partout.





Redoublez d’efforts pour réutiliser du contenu performant et le partager tous les plusieurs mois. À l’ère de la capacité d’attention limitée et des souvenirs éphémères, un bon contenu est « persistant ».





Automatisez autant que possible.





Ne comptez pas sur des chaînes payantes coûteuses.





Optimisez un entonnoir entrant.





Recherchez des raccourcis, mais le meilleur raccourci est le longcut.