Lumoz lance sa blockchain alimentée par l'IA

Fin 2024, Lumoz a publié sa feuille de route 2025, énonçant clairement son engagement continu à approfondir sa concentration sur les technologies ZK et IA, avec l'intention de lancer officiellement Lumoz Chain au premier trimestre 2025. Les principaux composants de Lumoz Chain comprennent le nœud Verifier et le nœud Compute. Le nœud Verifier fournit des services de validation pour ZK et IA sur la chaîne, tandis que le nœud Compute offrira une puissance de calcul décentralisée pour IA et ZK via un mécanisme PoW sur Lumoz Chain.





Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer le lancement officiel de Lumoz Chain, et nous avons également lancé les produits d'IA décentralisée Lumoz. Les utilisateurs qui ont délégué ou jalonné des nœuds sur Lumoz Chain peuvent désormais découvrir les nouveaux produits.





Informations sur le réseau de la chaîne Lumoz :

Portail d'expérience d'IA décentralisée de Lumoz : chat.lumoz.org





Pour assurer une transition en douceur, nous avons fourni des guides de migration détaillés aux opérateurs de nœuds Verifier, aux détenteurs de licences et aux stakers esMOZ. De plus, nous avons lancé le programme de récompense Lumoz OG NFT pour vous aider à vous lancer dans ce nouveau voyage !





Calendrier de migration et plan de récompense du nœud de vérification

Migration de l'opérateur de nœud

Migration du détenteur/délégant de nœud

Migration des stakers esMOZ

Migration de la fonction d'échange





Calendrier de migration du nœud de vérification et plan de récompense : Le 13 février 2025, Lumoz Chain a été officiellement lancé. Les modalités de récompense pendant la période de migration sont les suivantes : (Ce qui suit ouvrira officiellement le 13 février 2025, 16h00 UTC+8)

Guide de migration de Node Runner

Migration automatique : Les adresses exécutant des nœuds Verifier sur Arbitrum One recevront automatiquement le même nombre de licences sur Lumoz Chain, qui seront envoyées à l'adresse du titulaire.

Réexécuter le nœud : Visitez https://verifier.lumoz.org et suivez la documentation pour réexécuter le nœud Verifier sur Lumoz Chain.



Guide de migration du titulaire de licence/délégant

Migration automatique : Les adresses détenant des licences (y compris des licences déléguées) sur Arbitrum One recevront automatiquement le même nombre de licences sur Lumoz Chain, qui seront envoyées à l'adresse du titulaire.

Redéléguer : Visitez https://verifier.lumoz.org/staking?tab=delegate pour compléter la délégation de licences.



Guide de migration des stakers esMOZ

Déjalonnage : Visitez https://zkverifier.lumoz.org/staking pour terminer le démembrement d'esMOZ.

Transfert inter-chaînes : Transférez MOZ/esMOZ vers Lumoz Chain. Pont à chaîne croisée : https://lumoz.org/bridge Remarque : MOZ peut être transféré de Lumoz Chain vers Arbitrum One, ou d'Arbitrum One vers Lumoz Chain. Cependant, esMOZ ne prend en charge que le transfert d'Arbitrum One vers Lumoz Chain.

Re-staking : Visitez https://verifier.lumoz.org/staking pour terminer le jalonnement de MOZ/esMOZ.



Fonction d'échange

Plan de migration : Le 13 février, la fonction Redeem sur Arbitrum One sera désactivée et la fonction Redeem sur Lumoz Chain sera lancée simultanément. Les enregistrements d'échange d'Arbitrum One seront conservés et pourront être consultés sur la nouvelle page d'échange. Les échanges qui sont déjà en statut En attente ne seront pas affectés. Lumoz OG NFT ne prendra en charge que la migration d'Arbitrum One vers Lumoz Chain (à venir).







Tutoriel sur la migration de la chaîne Lumoz : à venir





Conclusion

Le lancement de Lumoz Chain marque une étape importante dans le développement de l'écosystème. La migration du réseau de nœuds Verifier offrira aux utilisateurs une nouvelle expérience et de nouvelles opportunités. Terminez la migration et gagnez des récompenses NFT OG. Pour plus d'aide, veuillez consulter notre documentation officielle. Merci pour votre soutien et votre participation !





Lumoz Chain – le futur est là. Avançons ensemble !