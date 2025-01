Intel (n'est plus) à l'intérieur, ou comment un PDG a tout gâché

Maintenant que nous avons couvert le Élections présidentielles américaines et la plupart des Résultats du 3ème trimestre Je veux prendre un moment pour discuter Intel et certains des excellents reportages de Reuters sur la chute de l'entreprise.





Intel, tel qu'il est aujourd'hui, semble très insignifiant par rapport à DMLA et Nvidia , qui ont tous deux fait des paris très judicieux sur l'intelligence artificielle, en particulier Nvidia. Même si dans le cas de Nvidia, j'ai soutenu que sa technologie était simplement arrivée au bon endroit au bon moment.





Comme je dit donc en mars :





Nvidia n’a jamais vraiment commencé comme une entreprise d’intelligence artificielle comme OpenAI et tant d’autres l’ont fait. Elle a commencé comme une entreprise qui produisait des cartes graphiques pour les jeux vidéo, et pendant très, très longtemps, c’est ce pour quoi Nvidia a été connue. Mais à la suite de toutes les recherches qu’elle a menées pour produire des cartes graphiques de plus en plus performantes, elle a fini par créer des cœurs tensoriels pour les technologies d’amélioration et de mise à l’échelle de l’image par apprentissage profond en temps réel destinées aux jeux vidéo. Nvidia était loin de se douter que cette technologie servirait ensuite d’épine dorsale aux LLM, la transformant instantanément en marchand d’armes de choix dans la quête de l’IA parfaite par les entreprises.





Au moment où Nvidia développait sa technologie, les ingénieurs d'Intel étaient railleur dans l'architecture des puces de jeux vidéo et croyait qu'un processeur pouvait gérer plus efficacement les tâches de traitement nécessaires à la création et à l'exécution de modèles d'IA.





Le temps nous a montré qu’Intel et ses ingénieurs avaient tort. Vraiment tort. Lorsque la demande de puces d’intelligence artificielle a explosé, Intel s’est retrouvée les bras croisés et s’est démenée pour sortir un produit.





Ironiquement, Intel était si près de décrocher le jackpot que Nvidia a fini par décrocher. En 2017 et 2018, l'entreprise a eu l'occasion d'investir dans OpenAI mais a décidé de ne pas le faire parce que le PDG de l'époque, Bob Swan, ne croyait pas que l'IA générative arriverait sur le marché assez tôt pour que cela vaille la peine de payer le milliard de dollars qu'Intel aurait dû payer pour une participation de 15 %.





OpenAI a également proposé une participation supplémentaire de 15 % si Intel acceptait de fabriquer du matériel pour elle au prix coûtant - mais la société a refusé, laissant OpenAI s'appuyer sur les puces de Nvidia à la place.





Mais c'était à l'époque. Intel n'a pas non plus connu de meilleurs résultats sous la direction de son actuel PDG Pat Gelsinger.





Intel réembauché En 2021, Gelsinger a aidé l'entreprise à sortir d'une situation difficile : elle était en train de perdre face à des sociétés comme Taiwan Semiconductor Manufacturing et Samsung Electronics sur la technologie de fabrication de puces, et l'idée était de laisser Gelsinger, qui avait travaillé chez Intel pendant la majeure partie de sa carrière et avait contribué au développement de certaines de ses puces pour ordinateurs personnels les plus performantes, diriger un redressement.





Bien que le cœur de Gelsinger soit au bon endroit, son plan de redressement n'a pas vraiment contribué à redresser la situation de l'entreprise. En fait, la situation a atteint un point critique l'été dernier lorsque Intel étourdi tant les employés que les investisseurs avec ses mauvais résultats trimestriels et les mesures radicales annoncées (réduction des coûts, réduction des effectifs, etc.) pour redevenir rentable.





Tout cela aurait pu être évité si Gelsinger n’avait pas commis quelques erreurs majeures après avoir pris les rênes de l’entreprise. Selon Selon Reuters, peu de temps après être devenu PDG, Gelsinger a offensé Taiwan Semiconductor Manufacturing en qualifiant Taiwan d'instable.





Le commentaire de Gelsinger selon lequel « Taïwan n’est pas un endroit stable » avait davantage à voir avec ses efforts pour développer une chaîne d’approvisionnement basée aux États-Unis pour la fabrication de puces, mais a été si mal reçu par TSMC qu’il a renoncé à une remise de 40 % qu’il était prêt à offrir à Intel sur les puces qu’il avait conçues mais qu’il ne pouvait pas produire. Cette remise aurait vraiment aidé les marges d’Intel, mais non, Gelsinger était trop occupé à commenter Taïwan.





Pour couronner le tout, Gelsinger a continué à mettre les bouchées doubles pour développer une empreinte de fabrication qui pourrait rivaliser avec celle de TSMC, mais sur le sol américain et européen. Le problème est que les clients n'ont aucune raison de se détourner de TSMC, d'autant plus que les ambitions de fonderie d'Intel se sont heurtées à des défis techniques.





Si l'on ajoute à cela le fait qu'Intel a continué à produire des puces pour les ordinateurs de bureau et les serveurs, on comprend mieux pourquoi l'entreprise se trouve aujourd'hui dans une situation aussi désespérée.





La liste des échappés est longue, mais ce qui doit vraiment faire mal à Gelsinger, c'est qu'il y a quelques semaines à peine, c'était annoncé que Nvidia prendrait la place de l'entreprise dans l'indice Dow Jones Industrial Average.





Aujourd'hui, Nvidia est l'entreprise la plus valorisée au monde. L'entreprise dispose d'une énorme quantité de liquidités. Et la participation de 3,8 % du PDG Jensen Huang dans Nvidia vaut plus que la valeur boursière combinée d'Intel, selon Reuters rapports .





Et dire qu'Intel aurait pu empêcher tout cela de se produire. À mon avis, Intel va être racheté ou Gelsinger va être renvoyé, peut-être les deux.





Je serai là pour vous en parler quand cela se produira. Intel était classé 198e dans le classement des entreprises technologiques de HackerNoon cette semaine.





Le cofondateur de FTX, Gary Wang, évite la prison pour son rôle dans une fraude aux crypto-monnaies — via CNBC





Et voilà, c'est tout ! N'oubliez pas de partager cette newsletter avec votre famille et vos amis ! À la semaine prochaine. PAIX ! ☮️





— Sheharyar Khan , Rédacteur en chef, Business Tech chez HackerNoon





