Censure financière : 5 cas mondiaux et comment les crypto-monnaies peuvent vous aider à les éviter

Il existe des institutions auxquelles vous confiez votre argent. Les banques, les portefeuilles numériques, les compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement, etc. Mais il y a un fait qui n'est pas si anodin : vous ouvrez un compte chez elles, mais le contrôle total de l'infrastructure interne est entre les mains de ces entreprises. En fin de compte, elles peuvent limiter ou geler vos fonds, sans parler de vendre vos données personnelles à d'autres. Elles peuvent également refuser de manière sélective leurs services, pas toujours pour des raisons valables. C'est de la censure financière, et c'est bien réel.





Censure financière ça arrive Lorsque des personnes, des groupes ou des organisations se voient interdire l'accès ou l'utilisation de services financiers, comme des comptes bancaires ou des plateformes de paiement, généralement pour des raisons politiques, juridiques ou sociales. Il peut s'agir de geler des fonds, d'arrêter des transactions ou d'interdire l'accès à l'argent afin de contrôler ou de faire taire des personnes.





Si vous pensez que ce genre de situation ne se produit que dans les pays dictatoriaux, vous vous trompez lourdement. Cela s'est produit partout dans le monde, dans des pays soi-disant libres et démocratiques, et contre une grande variété de plateformes et d'organisations en ligne. Nous allons examiner quelques cas ici et ce que nous pouvons faire pour vraiment maîtriser notre argent.





WikiLeaks (2010)

WikiLeaks est une organisation fondée par le célèbre Cypherpunk Julian Assange , qui se consacre à la publication de documents classifiés, notamment de câbles diplomatiques américains sensibles. Sa mission est de promouvoir la transparence en révélant les mauvaises conduites des gouvernements et des entreprises par la divulgation d'informations secrètes. Cela a donné lieu à une controverse mondiale et à des contestations judiciaires pour l'organisation et son fondateur.









En 2010, WikiLeaks face à Un blocus financier majeur a été instauré après la publication de milliers de documents du gouvernement américain. Les sociétés de paiement comme Visa, MasterCard et PayPal ont suspendu les dons à la plateforme, ce qui a eu de graves répercussions sur sa capacité à fonctionner. Ce blocus a fait perdre à WikiLeaks une part importante de son financement, l'obligeant à se concentrer sur ses efforts de collecte de fonds pour survivre.





WikiLeaks s’est alors tourné vers les cryptomonnaies décentralisées pour contourner ces restrictions financières. Ces cryptomonnaies ont offert aux sympathisants un moyen alternatif de faire des dons sans dépendre des systèmes financiers traditionnels, ce qui a permis à WikiLeaks de poursuivre ses opérations malgré le blocus.





Manifestations à Hong Kong (2019)

Hong Kong, en tant que région administrative spéciale, et la Chine communiste ont des systèmes juridiques très différents. Hong Kong suit un système basé sur le droit britannique, avec davantage de protections pour les droits et libertés individuelles. La Chine, en revanche, a un système juridique plus strict, contrôlé par le gouvernement. C'est pourquoi le projet de loi de Hong Kong de 2019 visant à modifier l'ordonnance sur les délinquants fugitifs a provoqué des manifestations de masse de millions de personnes dans les rues.





Ce projet de loi aurait permis l'extradition de Hong Kong vers la Chine continentale de personnes pour certains crimes graves, comme le meurtre ou le viol. Cependant, de nombreuses personnes craignaient que ce projet de loi ne soit utilisé à des fins politiques ou contre toute personne critique envers le gouvernement chinois (pro-démocrates), ce qui a suscité une peur généralisée. Il y avait à l'époque une mauvaise conduite policière bien connue, mais cela ne s'est pas arrêté là.









Aujourd'hui, de nombreux anciens manifestants, même après avoir passé plusieurs années en prison, sont également confrontés à la censure financière Plusieurs banques réputées de Hong Kong ont fermé les comptes des manifestants sans explications et leur refusent désormais d'en ouvrir de nouveaux. Sans accès aux services bancaires de base, ils ont du mal à trouver un emploi ou à demander des prestations sociales, ce qui rend leur réinsertion dans la société difficile. Au minimum, le projet de loi qui avait été présenté comme une menace a été officiellement retiré la même année, ce qui a permis aux manifestations de fonctionner.





Fin des manifestations contre le SRAS au Nigéria (2020)





Les manifestations contre le SARS au Nigéria ont commencé en octobre 2020 en réponse aux brutalités policières généralisées, notamment de la part de la Special Anti-Robbery Squad (SARS), connue pour son harcèlement, son extorsion et ses violences contre les citoyens. Les manifestations ont rapidement pris de l'ampleur, attirant l'attention internationale et la solidarité de diverses organisations de défense des droits de l'homme, soulignant la nécessité d'une responsabilisation et d'un changement systémique dans les pratiques policières au Nigéria.









À mesure que les événements prenaient de l’ampleur, les organisateurs ont dû faire face à des défis considérables, notamment la censure financière. De nombreux militants ont dû s’appuyer sur des plateformes de financement participatif et des banques pour lever des fonds afin d’acheter des fournitures pour les manifestations, une aide médicale et un soutien juridique. Cependant, après que le gouvernement nigérian a imposé des restrictions à ces efforts de collecte de fonds, certaines plateformes ont gelé des comptes et suspendu les dons, prétextant qu’elles violaient les réglementations locales.





En réponse à ces défis, les militants se sont tournés vers des sources de financement alternatives, y compris les crypto-monnaies , pour contourner les restrictions financières imposées par les systèmes bancaires traditionnels. De cette façon, ils pouvaient recevoir des dons sans dépendre des banques ou de la surveillance du gouvernement. Dans le même mois, la dissolution du SARS a été annoncée. Pourtant, les manifestants au Nigeria persister En raison de leurs conditions de vie difficiles et des abus du gouvernement, les crypto-monnaies sont toujours utilisées comme outil de financement.





Manifestations en Biélorussie (2020)

Ces manifestations ont éclaté à la suite d’une élection présidentielle jugée frauduleuse par beaucoup, ce qui a donné lieu à des manifestations généralisées contre le régime d’Alexandre Loukachenko. En réponse à ces manifestations, les autorités ont déclenché une violence systématique contre les manifestants, entraînant de nombreux blessés et des sanctions juridiques pour les participants. Les militants se sont rapidement mobilisés pour soutenir les personnes touchées, en organisant des collectes de fonds pour fournir une assistance financière pour les soins médicaux et les amendes imposées aux manifestants.









Cependant, le gouvernement biélorusse riposté En ordonnant aux banques de geler les dons destinés à ces efforts humanitaires. Le fonds BY_help, lancé par l'activiste Andrei Leonchik, a récolté des fonds substantiels à partir de petits dons, mais les autorités ont qualifié ces contributions de soutien à des actions antigouvernementales. En conséquence, le gouvernement a lancé des enquêtes sur Leonchik et a ciblé le fonds, saisissant plus de 415 000 £ destinés à aider les victimes de la brutalité et de la répression policières.





La répression a non seulement limité l’aide financière aux blessés ou aux personnes condamnées à des amendes, mais a également entraîné de graves difficultés pour les personnes dont les comptes ont été gelés. Nombre d’entre elles se sont retrouvées dans l’impossibilité d’accéder à leurs fonds, ce qui les a obligées à lutter pour subvenir à leurs besoins fondamentaux après avoir subi des violences pendant les manifestations. Les mesures prises par le gouvernement ont mis en évidence une utilisation stratégique de la censure financière pour saper le mouvement de solidarité et réprimer la dissidence dans le pays.





Tornade Cash (2022)

Tornado Cash est un service décentralisé de mixage de cryptomonnaies qui améliore la confidentialité des utilisateurs en masquant l'historique des transactions sur Ethereum. En regroupant des fonds et en les redistribuant, il permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions sans retracer facilement leurs origines. Ce service est souvent utilisé pour améliorer l'anonymat des personnes souhaitant protéger leur confidentialité financière pour quelque raison que ce soit, comme leur propre bien-être contre d'éventuels persécuteurs.









En août 2022, le département du Trésor américain a sanctionné Tornado Cash, affirmant qu'il facilitait le blanchiment d'argent pour les criminels, y compris les pirates informatiques. Cette action a conduit à un blocage de la plateforme , empêchant de nombreux utilisateurs d'accéder à ses services et supprimant ses domaines. La sanction de Tornado Cash a marqué un exemple significatif de censure financière, car elle a restreint la capacité des utilisateurs à utiliser un outil améliorant la confidentialité et a suscité des inquiétudes quant à l'ingérence excessive du gouvernement dans la finance décentralisée.





Tornado Cash est remarquable comme l'une des premières plateformes logicielles à être sanctionnée par un gouvernement, soulignant la tension continue entre les autorités de régulation et la poussée en faveur de la confidentialité dans l'espace des crypto-monnaies. Ses fondateurs sont désormais confrontés à des défis juridiques, et la plateforme elle-même est À un pas de la censure totale .





Une solution en crypto

Comme nous pouvons le constater, notre liberté en ligne et financière n’est pas quelque chose que nous pouvons tenir pour acquis. De nombreux partis tentent constamment d’appliquer la censure partout, mais heureusement, nous disposons de certains outils de liberté sur lesquels nous pouvons compter. Les crypto-monnaies en font bien sûr partie. Contrairement à l’argent traditionnel, qui est toujours créé et contrôlé par les banques et les gouvernements, les crypto-monnaies sont axées sur la décentralisation et leur seul maître est le code avec lequel elles ont été construites.





Il est bien connu que si vous possédez votre clés privées (le seul moyen d'accéder et de contrôler un portefeuille cryptographique), alors personne ne peut manipuler votre argent à part vous-même… et les intermédiaires du réseau . Le niveau de résistance à la censure et de décentralisation varie d'un réseau à l'autre. C'est pourquoi Tornado Cash a fait face à une répression de cette ampleur : Ethereum, avec ses intermédiaires, n'offre pas un niveau élevé de résistance à la censure.









D'autre part, les structures de graphes acycliques dirigés (DAG) sans intermédiaire pour approuver les transactions, comme Obyte , se sont révélés plus décentralisés et résistants à la censure. En utilisant des jetons et des données à l'intérieur de ce réseau, les utilisateurs peuvent effectuer des transactions peer-to-peer directes sans intermédiaires, y compris les mineurs ou les « validateurs ».





Cette décentralisation renforce la résistance à la censure financière, car il n'y a pas d'intermédiaires qui peuvent bloquer ou geler les transactions à n'importe quel stade, et les utilisateurs conservent à tout moment le contrôle total de leurs fonds grâce à leurs clés privées. C'est ainsi que vous pouvez réellement posséder votre argent !





Image vectorielle en vedette par Freepik