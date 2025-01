Pelien ja Web3:n yhdistäminen Player-First Designin avulla | Riccardo Sibanin haastattelu

Eksklusiivisessa haastattelussa Riccardo Sibani paljastaa strategisen vision, joka ohjaa My Neighbor Alicea, blockchain-pohjaista MMO:ta, joka asettaa uudet standardit Web3-pelaamiseen. Sibani jakaa Binancen Vuoden Projektin voittamisesta käyttäjien luomien sisältötyökalujen kehittämiseen oivalluksia kestävien lohkoketjupelien luomisesta, joissa pelaajakokemus asetetaan etusijalle teknologisen monimutkaisuuden edelle.





Ishan Pandey: Hei Riccardo Sibani, tervetuloa Behind the Startup -sarjaamme. Naapurini Alice saavutti huomattavaa menestystä varhaisessa vaiheessa, jolloin hänestä tuli Binancen vuoden 2021 projekti. Miten tämä varhainen tunnustus on vaikuttanut strategisiin päätöksiisi ja visioosi projektin kasvusta?





Riccardo Sibani: Binancen Vuoden projekti -palkinnon saaminen varhain oli sekä kunnia että katalysaattori strategiselle suunnallemme. Se osoitti meille, että vahva yhteisö on innoissaan siitä, että Web3-teknologia laajenee pelialalle. Tämä tunnustus on korostanut sitoutumistamme antaa pelaajille voimaa. Jokaista askeleemme – olipa kyseessä käyttäjälähtöisen hallinnon kehittäminen tai pelin hajauttaminen – ohjaa ajatus, että pelaajilla tulee olla todellinen panos pelissä. Varhainen tuki vahvisti visiotamme ja auttoi meitä ottamaan kunnianhimoisempia askeleita täysin hajautetun, yhteisön omistaman maailman mahdollistamiseksi.





Ishan Pandey: Peliteollisuus on nähnyt monia blockchain-projekteja tulevan ja menevän. Miten My Neighbor Lilicen liiketoimintamalli varmistaa pitkän aikavälin kestävyyden säilyttäen samalla tasapainon pelinautinnon ja lohkoketjuintegraation välillä?





Riccardo Sibani: Pitkän aikavälin kestävyys Web3-pelaamisessa on todellakin haaste, varsinkin kun hype on tasaantunut. Lähestymistapamme on ollut priorisoida nautinnollinen ja mukaansatempaava peli, joka vain sattuu käyttämään lohkoketjua, sen sijaan, että luomme lohkoketjuun keskittyvän tuotteen pelielementeillä. Keskitymme ensisijaisesti laadukkaaseen peliin – tuotamme lisäarvoa pelin kautta, jonka sisällä pelaajat aidosti haluavat viettää aikaa. Blockchain-teknologia toimii sitten kulissien takana antaakseen pelaajille enemmän hallintaa varojen todellisesta omistajuudesta hallintoon osallistumiseen. Pitämällä lohkoketjun elementit saumattomina ja keskittymällä konkreettisten pelikokemusten tarjoamiseen, voimme ylläpitää sitoutumista ja pitää pelaajat pitkällä aikavälillä.





Ishan Pandey: Vuodesta 2016 Web3:ssa olleena voisitteko selittää tekniset haasteet täysin ketjussa olevan MMO-pelin luomisessa ja kuinka Chromian lohkoketju auttaa erityisesti voittamaan nämä esteet?





Riccardo Sibani: Täysin ketjussa olevan MMO-pelin kehittäminen on ollut erittäin tekninen matka ja haasteita joka kolkassa. Lohkoketjut on luonnostaan suunniteltu läpinäkyvyyttä ja hajauttamista varten, mutta ne tuovat myös rajoituksia nopeuden, skaalautuvuuden ja käyttökokemuksen suhteen. Chromia auttaa korjaamaan nämä rajoitukset tarjoamalla ainutlaatuisen pelaamiseen optimoidun infrastruktuurin yhdistämällä relaatiotietokannat lohkoketjuteknologiaan. Tämän avulla voimme hallita My Neighbor Alice -pelin kaltaisessa pelissä tarvittavia monimutkaisia datavuorovaikutuksia nopeudesta tai pelaajakokemuksesta tinkimättä. Chromian rakenne mahdollistaa hajautetun, pelaajien omistaman pelin ilman tavallisia kitkoja, mikä mahdollistaa saumattoman MMO-kokemuksen täysin ketjussa.





Ishan Pandey: Käyttäjien luomat sisältötyökalut ovat tärkeä tuleva ominaisuus My Neighbor Alicelle. Mitä teknisiä näkökohtia otettiin suunniteltaessa järjestelmää, jonka avulla ei-tekniset käyttäjät voivat luoda lohkoketjuresursseja intuitiivisesti?





Riccardo Sibani: Käyttäjien luoma sisältö lohkoketjussa on valtava edistysaskel hajauttamisessa, mutta tiesimme, että sen on oltava käyttäjäystävällinen kaikille, teknisestä osaamisesta riippumatta. Ensisijainen tavoite oli saada se tuntumaan yhtä helpolta kuin tavaroiden luominen tai kaupankäynti perinteisissä peleissä. Tämän saavuttamiseksi keskityimme intuitiivisten käyttöliittymien rakentamiseen ja lohkoketjutransaktioiden monimutkaisuuden yksinkertaistamiseen. Tällä tavalla yhteisömme voi keskittyä luovuuteen, kun taas me käsittelemme taustalla olevaa tekniikkaa.





Työskentelemme parhaillaan erilaisten tulevien ominaisuuksien parissa, joilla uskomme myös olevan suuri vaikutus ei-teknisiin käyttäjiin. Ensi vuonna pelimme on saatavilla kaikille laitteille, joten voit hypätä sisään ja pelata yhdellä napsautuksella. Positiivisesti peliin siirtymisellä ja pääsyn esteiden alentamisella on myös positiivinen vaikutus yhteisöön. On monia uutisia, kuten upouusi pelin sisäinen talous ja merkkijärjestelmä, joka on suunniteltu tekemään kokemuksestasi entistä kiinnostavampi, ja kumppanuus yhden alan suurimmista IP-osoitteista – vaikka emme voi paljastaa yksityiskohtia vielä. Mutta kaikki se antaa varmasti paremman kokemuksen pelaajille.





Ishan Pandey: Mitä ainutlaatuisia teknisiä esteitä olet siirtymässä perinteisestä blockchain-kehityksestä pelaamiseen, voit luoda saumattoman Web3-pelikokemuksen, joka vetoaa valtavirran käyttäjiin?





Riccardo Sibani: Suurin este on kitkan vähentäminen. Perinteiset pelaajat odottavat saumattomia ja nopeita kokemuksia, kun taas Web3-pelaamiseen liittyy usein vaiheita, kuten lompakon asettaminen tai transaktiomaksujen käsittely. Olemme ratkaisseet tämän kehittämällä virtaviivaistetun aloitusprosessin ja varmistamalla, että pelin sisäiset tapahtumat ovat mahdollisimman yksinkertaisia. Näiden teknisten haasteiden voittaminen on olennaista, jotta voit tarjota valtavirtapeleihin verrattavan kokemuksen. Perimmäisenä tavoitteenamme on, että pelaajat unohtavat, että he ovat jopa vuorovaikutuksessa lohkoketjuteknologian kanssa – antaa pelin puhua puolestaan.





Ishan Pandey: Peli saa inspiraationsa Animal Crossingista ja lisää lohkoketjuominaisuuksia. Kuinka säilytät herkän tasapainon tuttujen pelielementtien ja innovatiivisten lohkoketjutoimintojen välillä ilman ylikuormittavia pelaajia?





Riccardo Sibani: Lähestymistapamme on ollut pitää pelin ydin hauskana, ystävällisenä ja tuttuna samalla kun upotamme lohkoketjun ominaisuuksia, jotka aidosti parantavat pelaajien agentuuria. Esimerkiksi sen sijaan, että tekisimme lohkoketjusta keskipisteen, integroimme sen tavoilla, jotka sopivat luonnollisesti pelin maailmaan, kuten omaisuuden omistajuuteen ja markkinapaikkojen vuorovaikutukseen. Pelaajat voivat silti nauttia pelistä kuin klassisesta MMO:sta, ja blockchain-ominaisuudet ovat käytettävissä ilman häiritseviä. Tämä tasapaino antaa meille mahdollisuuden ottaa käyttöön blockchain-teknologiaa tavalla, joka tuntuu täydentävältä eikä häiritsevältä, antaen pelaajille täyden hallinnan vaarantamatta pelaamista.





Ishan Pandey: Mikä lohkoketjupelaamisen kehitys innostaa sinua eniten, ja miten näet My Neighbor Alicen kehittyvän omaksumaan nämä tulevaisuuden mahdollisuudet?





Riccardo Sibani: Olen innoissani viimeaikaisista lohkoketjupelaamisen kehityksestä – kitkattomista peleistä, pelien sisäisten talouksien voimaannuttamisesta ja kukoistavien yhteisöjen yhteistyöstä. Siitä tulee uusi genre. Olen erittäin innoissani Web3:n mahdollistamasta yhteistyöstä projektien välillä, jossa yhteisöt, yhteentoimivuus ja avoin lähdekoodi yhdistyvät. Naapurini Liisa uskomme tähän täysin ja toimitamme jotain merkittävää hyvin pian.





Ishan Pandey: Kiitos ajastasi ja oivalluksistasi, Riccardo!





Vested Interest Disclosure: Tämä kirjoittaja on riippumaton avustaja, joka julkaisee julkaisumme kautta yritysblogiohjelma . HackerNoon on tarkistanut raportin laadun, mutta tässä esitetyt väitteet kuuluvat kirjoittajalle. #DYOR