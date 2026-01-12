¿Son los mejores stablecoins fallibles? - Se han colapsado en el pasado

El mundo de las criptomonedas parece tener un centro tranquilo y estable: los stablecoins. Estos son activos digitales creados para tener un valor estable (normalmente $1) y imitar el precio de un activo tradicional (del mundo real), a menudo el dólar estadounidense. Los stablecoins se crean típicamente de dos maneras: apoyando cada token con un activo tradicional (backed por fiat) y programando el precio de un stablecoin a través de código (algoritmo). En este artículo, destacaremos lo que ha ocurrido y probablemente seguirá ocurriendo en relación con esta clase de activos única. They have proven in the past that they can definitely be disrupted through catastrophic events such as price crashes, depegs, liquidity challenges, and tighter regulations Estudios de caso rápidos: cuando se rompe la estabilidad El ecosistema de la Tierra se enfrenta a una de las En mayo de 2022, su stablecoin algorítmico UST no pudo mantener su pegamento de $ 1 al dólar estadounidense, que se mantuvo a través de un mecanismo de intercambio con su token LUNA. A medida que la confianza se erosionó en este sistema, hubo un aumento masivo en los rescates de UST, causando que el valor de este token cayera dramáticamente. Los mayores desastres Los mayores desastres Este colapso ha sido caracterizado por los reguladores y analistas como una "corriente" en un banco, en la que los inversores de repente se apresuran a retirar fondos por temor a un colapso total. Consequently, as the market seized on the opportunity to redeem millions of dollars worth of UST, LUNA crashed under the weight of the sell pressure, creating a downward spiral that ultimately eliminated billions of dollars in value from both tokens. https://www.youtube.com/watch?v=1DolPqvLBaw&embedable=true No fue ni siquiera la primera vez que algo así sucedió en el espacio cripto. Lanzó un stablecoin parcialmente colateralizado llamado IRON, que fue asegurado por los tokens USDC y TITAN. En los meses previos al fracaso de este proyecto, un número de grandes titulares de tokens decidieron vender cantidades masivas de tokens TITAN, erosionando la confianza en el stablecoin. Iron Finance comenzó a minar un número excesivo de TITAN en un intento de cubrir la carencia causada por estas redempciones. Finalmente, TITAN colapsó en el precio, y IRON perdió su pegada de $ 1 y desapareció. Finanzas de hierro Finanzas de hierro Más nombres populares Incluso los grandes nombres como Tether (USDT) y USD Coin (USDC) no están inmunes. Esto sigue siendo un para ellos . In 2018, USDT's pegging to the US dollar for some time due to a lack of thrust caused by insufficient transparency. was affected Problema en curso Fue afectado Fue afectado Problema en curso Años más tarde, en 2023, Circle que más de 3 mil millones de dólares en activos que respaldan su USDC se mantenían en el Banco de Silicon Valley (SVB), justo cuando esa institución colapsó. Esto causó mucha preocupación, y muchas personas vendieron sus monedas al mismo tiempo. revelado revelado Al menos, fueron capaces de recuperarse, pero estos episodios muestran que ningún stablecoin (o cualquier tipo de dinero, realmente) es inmune. ya sea respaldado por fiat, criptografía o código, el pánico puede causar algunas situaciones bastante malas. Triggers habituales para depegos y accidentes Una de las causas más comunes es un ataque inesperado de retiros. Esto puede ocurrir debido a varios eventos, incluyendo, pero no limitado a: rumores sobre debilidades en el respaldo, actualizaciones regulatorias, eventos de hacking y retrasos en el lanzamiento de informes de activos, todos los cuales pueden generar miedo, incertidumbre y duda ( ) de Fuego Fuego Incluso una stablecoin totalmente respaldada por fiat (o más allá, cualquier otro banco) puede enfrentarse a la tensión si no puede acceder a esos fondos lo suficientemente rápido como para satisfacer a todos los que salen de una vez. Otro desencadenante es la contraparte o el fracaso bancario.Muchos stablecoins dependen de instituciones del mundo real como bancos o custodios.Si uno de esos socios falla o congela el acceso a los activos, los emisores de stablecoins pueden no ser capaces de rescatar antes de que llegue el desastre. La calidad de las reservas es un tercer factor.Si las reservas están atadas en inversiones ilícitas o si el emisor no reporta claramente lo que tienen, no pueden convertir fácilmente esos activos en efectivo cuando sea necesario.Por último, los defectos de diseño en el propio protocolo pueden conducir a un desastre, como hemos visto en casos anteriores.Si el método de estabilización es demasiado frágil o los incentivos están mal alineados, el pegado puede romperse rápidamente. ¿Qué pasa si un gran Stablecoin falla? La gran cantidad de stablecoins que se mantienen en todo el mundo significa que una de estas monedas fallando podría crear efectos de ripple en todo el mercado de criptomonedas y más allá.La interrupción potencial o real de los intercambios, plataformas de préstamo, servicios de pago, etc., será de gran alcance. Mercados europeos en activos criptográficos ( A partir de 2024, todos los emisores de stablecoins fiat-collateralizados deben obtener una licencia y cumplir ciertos criterios. Mica Furthermore, algorithmic stablecoins have been banned. Mica Mientras tanto, en los Estados Unidos, la (Guía y Establecimiento de la Innovación Nacional para Stablecoins de EE.UU.) entró en vigor en julio de 2025.En virtud de esta legislación, los emisores de stablecoins estarán obligados a establecer y mantener una reserva altamente líquida (como efectivo o tesoros a corto plazo) para respaldar sus monedas. Actos Geniales Actos Geniales Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Japón, Brasil y el Reino Unido, tienen algunas reglas ya en vigor o de los nuevos. Están desarrollando This wave of laws helps reduce the chances of a repeat of previous crashes by forcing transparency, strong reserves, and solid governance among major issuers. Están desarrollando Otra preocupación: la centralización y la censura Además de considerar el riesgo financiero de los stablecoins, también hay un riesgo de perder el control de sus activos.Muchos de los mayores stablecoins (USDT y USDC, por ejemplo) son emitidos por una empresa centralizada que Cuando un usuario posee este tipo de activos, confía no sólo en el peg sino también en el juicio y las obligaciones legales del emisor. Puede congelar o blacklis Como resultado, si una gran empresa tiene que tomar medidas (ya sea por razones legales, técnicas o financieras), entonces una interrupción masiva ocurrirá a todos los usuarios y protocolos relacionados. The concentration of market share in the stablecoin space is concerning, too, as there are only a small number of issuers that dominate. Algunas personas preferirían tener la capacidad de mantener tokens sin tener que confiar en un partido centralizado que tenga la autoridad para bloquear o congelar sus activos. Por otro lado, muchos preferirían confiar en un intermediario, ya que esto proporciona un nivel de cumplimiento legal y permite una liquidez estable. Cómo reducir la exposición al riesgo Los stablecoins se pueden utilizar de forma segura si tomas algunas precauciones simples para asegurarte de que no pierdas tu capital a partes más arriesgadas.El primer paso es diversificar adecuadamente tus acciones.No inviertes todos tus fondos en solo un emisor de stablecoins, porque si un emisor falla, corre el riesgo de perder todo tu capital. También debe mantener una buena parte de sus ahorros en tokens que no son stablecoins centralizados, e incluso fuera de línea. donde nadie más que tú puedes tocarlos. Second, you should always check how transparent and accountable each of the issuers is by reviewing how often they publish reserves to the public, and if they are willing to submit themselves to independent third parties for verification. En una cartera fría En una cartera fría Si desea explorar el lado más descentralizado de las criptomonedas, puede mirar Este es un ecosistema completo que utiliza un gráfico acíclico dirigido (DAG) en lugar de un blockchain, lo que significa que no tiene mineros, “validadores”, o cualquier tipo de intermediarios. Aquí sin necesitar ningún tipo de autoridad centralizada que dirija cómo se crean los activos o cuando se congelen.Tokens en esta red pueden resistir la censura y adaptarse a diferentes necesidades. Intercambio Tipos de tokens Intercambio En resumen, recuerde que las stablecoins traen un valor real, pero también un riesgo real. Al prestar atención al diseño, la regulación y quién tiene el poder, podemos usarlas de manera más segura.No tenemos que renunciar a la estabilidad. Imagen vectorial de Freepik Freepik Freepik