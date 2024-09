Las leyes de Newton en la sociedad: cómo las fuerzas sociales mueven los cuerpos físicos

En un mundo de heterarquías y jerarquías, a menudo nos cuesta encontrar nuestro lugar.





Empujada por fuerzas internas y externas, el alma humana busca una estabilidad y una base en sí misma que es difícil de dominar en un mundo que vende inseguridad.





Sin embargo, como cuerpos físicos, estamos sujetos a las leyes de la física, y estar vivos sólo excita aún más sus efectos a medida que enfrentamos fuerzas de todos lados. Creé esto para resaltar la naturaleza de las fuerzas físicas en las interacciones sociales mientras buscamos confianza.









Esta confianza es la fuerza social central sobre la que construimos nuestras sociedades. Si bien normalmente conlleva un aura positiva, la confianza construye herramientas y también armas.





Estas 3 leyes son la base de todos los poderes de la mente y la sociedad.





La primera ley: la ley de la finitud

"un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento permanece en movimiento con la misma velocidad y en la misma dirección a menos que actúe sobre él una fuerza desequilibrada".









Imagínate que tú y yo fuéramos parte de una tribu isleña remota.





No sabemos exactamente cómo llegaron aquí nuestros antepasados y qué les hizo quedarse. Contamos con tecnología nativa e historias de origen metafísico con creencias y costumbres de apoyo. Nos parece bien una buena comida, un poco de vino de palma, un poco de queja y cálidas amistades.





La ley de Newton establece que seguiremos viviendo una vida así para siempre, a menos que nos visite un extraño que cree un flujo diferente a nuestra norma. Esto es cierto.





Este extraño actuaría como un caos en nuestro mundo de orden y de repente comenzaremos a cuestionar nuestro cumplimiento de ciertas normas en la tribu.





Pero el efecto de este extraño sólo funciona si nuestras costumbres/decisiones les dan el espacio para operar con agencia .





Este extraño no es necesariamente un agente consciente. Ellos pueden ser:





Un niño extraño nacido de padres normales , un viajero náufrago, un extranjero o un grupo de conquistadores que ponen un pie entre nosotros. Dificultades por conflictos internos/externos, engaños y competencia, hambrunas o enfermedades. Un nuevo recurso o tecnología con el potencial de resolver muchos de nuestros valiosos problemas en la tribu.





También se aplica al revés.





Si lo único que hicimos fue cuestionarlo todo y nunca aceptar la permanencia, un “agente de caos/cambio” seguramente nos convencerá de reducir la velocidad .





Una tribu así, por ejemplo, sería nómada. Veríamos el mundo entero como nuestro hogar y nuestras vidas como un viaje. Nuestra única constante serían nuestras tribus y costumbres.





Después de encontrar una fuerza, un recurso o una solución contraria a la motivación misma de nuestro estilo de vida nómada, puede que nos resulte más fácil quedarnos que seguir moviéndonos. Tendemos a elegir la opción más fácil.





Como vivimos en un mundo previsiblemente impredecible, las fuerzas nunca permanecen en reposo ni en movimiento.





Esta es la Ley de la Finidad . la primera ley de Newton, en la sociedad; donde la única constante es el cambio.





Cambiamos con nuestro entorno y cambiamos nuestro entorno.









La velocidad y la dirección se vuelven variables. Si alguien observara todas nuestras motivaciones y comportamientos desde el espacio exterior simplemente como fuerzas y objetos, la ley se cumpliría perfectamente.





Puede aplicar esto a citas, matrimonios, amistades, negocios, dinero, empleos, trayectorias profesionales, intereses, religión y cualquier cosa social.





Mientras se altere aunque sea un poquito el entorno interno (mente) o externo (sociedad) que sustentaba las condiciones iniciales, el resultado es una trayectoria diferente de lo que se esperaba o consideraba normal.





Pero seguramente la resiliencia cultural tiende a suavizar los efectos de cualquier cambio radical.





Imaginamos que queremos escapar de nuestra existencia egoísta y común, pero nos aferramos desesperadamente a nuestras cadenas.

—Anne Sullivan





La ley de la Finidad sólo se aplica a las cosas que a la gente le importan automáticamente , y sus influencias se debilitan a medida que ascendemos en la jerarquía de necesidades de Maslow.









La sociedad se basa en la biología (y la geografía). No estamos diseñados para renunciar a las necesidades biológicas por las sociales, hasta que hayamos alcanzado nuestro punto máximo*.





Nunca dejaremos de querer comida, pero podemos cambiar nuestras fuentes de esa satisfacción dependiendo de nueva información o situaciones. Somos objetos animados, pero seguimos siendo objetos físicos impulsados por ciertas fuerzas.





Entonces, a medida que sus necesidades se vuelven más complejas, la ley de la Finidad está limitada por la percepción: el conocimiento y la comprensión de sus circunstancias y opciones. Esto es crucial para diseñar cualquier sociedad duradera y por qué los sistemas educativos determinan su futuro.









Fuente de imagen





El cambio es inevitable e incontrolable. Me refiero a esto como caos porque si bien nuestras acciones o inacciones crean ondas, no controlamos la ola.













La segunda ley: la ley del efecto

la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. La ecuación de esta ley es F = ma, donde F es la fuerza neta, m es la masa del objeto y a es su aceleración.









De regreso a nuestra isla, nos encontramos aceptando algunos cambios y rechazando otros. Si fueras el agente humano del caos , el niño extraño o el extraño que critica nuestras costumbres, rápidamente te meterías en muchos problemas por tu resistencia.





Sepa esto: toda la sociedad está empeñada en mantenerse a sí misma o a su código. No lo llaman matriz/sistema por nada. Y no existe ninguna autoridad sin su reconocimiento, generalmente vinculada al control de los recursos/la seguridad.





Entonces, si quisieras piratear a cualquier individuo o sociedad, tus intentos solo serían tan efectivos como las profundidades que puedas penetrar (también conocido como relevancia ) y lo fácil que sea para las personas adoptar tu nueva forma de pensar.









Ningún caos impedirá que las criaturas vivas dejen de desear comida. Claro, pueden ayunar hasta morir, pero es más fácil hacerlo en grupo, y la muerte es más segura para todos los involucrados.





La eficacia de cualquier cambio social depende de la potencia de su relevancia y de la facilidad de su adopción masiva.









Esta es la Ley del Efecto . la segunda ley de Newton, en la sociedad; donde el objetivo es tranquilidad, por favor, y más tranquilidad.





Nada cambia hasta que haya un punto de dolor válido (masa) y una salida clara (fuerza)

Fuerza = masa x aceleración. Las sociedades aceptarán nuevas formas de vida, pensamiento y tecnología siempre que se cumplan las condiciones del cambio . La sociedad también trabajará para silenciar o negar cualquier intento o enfoque insatisfactorio.

Es decepcionante medir el daño a nuestras vidas porque fuimos demasiado vagos para verificarlo.





A veces, los cambios potentes en nuestro pensamiento se disfrazan de caballos de Troya, cuando agentes típicos trabajan para ocultar sus motivos en nuestra ignorancia.





Tendemos a recurrir a la verdad por defecto cuando nos enfrentamos a cambios emocionalmente intensos, y así es como suelen funcionar las estafas. El problema es de quién es la verdad.





Es más fácil creer en nuestros prejuicios naturales o en que el mensajero lleva un mensaje verdadero cuando las alternativas son más difíciles. La palabra verdad proviene de “confianza”, y la sociedad actual tiene enormes vacíos de ella.





Sin embargo, si todos decidimos asumir que todo es falso y que todos mienten, damos paso a la paranoia y el aislamiento y, finalmente, la sociedad se desmorona. O lo hacemos.





Los cambios superficiales tienen peso siempre que la facilidad de adopción sea alta, o incluso favorecida por la popularidad (también conocida como tendencias).









E incluso si el agente de cambio fuera un disruptor externo, su efecto es tan potente como la magnitud de la relevancia y la facilidad de adopción de nuevas opciones. Necesita la menor resistencia posible durante el período de adopción.





¿Cómo logramos cambios sin intimidar a la gente? Sigue leyendo.

Pregúntenle a Galileo y a cualquier otro disruptor, nadie quiere sentirse estúpido.





“…¿son iguales los que saben que los que no saben? Nadie será consciente de esto excepto las personas racionales”.

— Sura Az-Zumar 9









Fuente de imagen





Las personas consideradas más inteligentes que sus pares suelen ser intimidadas por ello. En lo que respecta al orden social, no encajas y el objetivo es someterte a golpes.





Si eres uno de nosotros, tu trabajo es permanecer firme en tu aprendizaje y enseñanza hasta tu último aliento. Sin agentes del caos, animados e inanimados, la sociedad nunca cambiaría. Este mundo evoluciona o muere, y tú tienes un trabajo que hacer. Hazlo con valentía y orgullo.





Si te conformas, morirás arrepentido. Lo siento, yo no hago las reglas.









La Tercera Ley: La Ley de las Consecuencias





Para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza sobre el primer objeto que es igual en magnitud pero de dirección opuesta.









Es posible que estés más familiarizado con este en tu día a día. Las buenas relaciones se mantienen mediante la reciprocidad.





Los seres humanos siempre están comerciando y no hay comercio sin confianza. Eso no significa que todos los negocios sean justos o que todos los empresarios sean buenos; necesitan su confianza para obtener su dinero.





Los conflictos surgen debido a las diferencias en el comercio, alimentados por percepciones de valor y ilusiones de satisfacción.





Si ampliamos nuestra aldea insular a todo el planeta con países y tribus en guerra y colaborando por el dominio y la libertad de acción en terrenos sociales, económicos y políticos;





Entiendes que siempre has sido miembro de alguna tribu, incluso en tu familia, tu trabajo y el chat grupal que odias pero que tienes demasiado miedo para irte.









Al aceptar ser miembro de una unidad, usted apoya las estructuras de poder nunca estáticas y la competencia por el dominio. ¿La moneda? Confianza. ¿Quién controla los recursos y el pensamiento?





Curiosamente, el estado de cualquier sociedad se puede discernir a partir de los hogares y las relaciones entre la primera diferencia entre todos los humanos; sexo.





Es debido a esta diferencia y a otras similares que las economías, las culturas, las religiones y las estructuras políticas existen como lo hacen: en el comercio . Sin diferencias, el comercio nunca podría existir.





Más sobre comercio y competencia en otro artículo.





Como hemos establecido en la Ley de Efecto , tanto las reformas positivas como las políticas diabólicas encontrarán tanta resistencia como sus miembros puedan reunir.





Sus salidas de resistencia sólo estarán limitadas por lo que el agente esté dispuesto a hacer para lograr su fin y cuánta libertad tengan los miembros para expresar su insatisfacción o aceptación sin sufrir por ello.





Por ejemplo:





Un tifón podría matarnos a todos si no corremos a refugiarnos. No podemos quejarnos de ello, no le importa. Un dictador podría hacer lo mismo para asumir el poder.





Por lo tanto, podríamos encontrar otras salidas para nuestras emociones, como la ingeniería o el escapismo, o almacenarlas dentro de nosotros y volvernos más amargos hasta que se convierta en una acción drástica.





El trabajo del agente eficaz es filtrar la retroalimentación para negociar el mayor equilibrio posible o perder el equilibrio si está en el poder.





Recuerde, un agente del caos no es necesariamente moralmente recto, sino que sólo destruye un orden existente para establecer el suyo. Puede ser cualquier cosa, desde nuestro despiadado tifón hasta un ciberterrorista, un empresario esperanzado, una nueva religión, armas biológicas o nuestra propia perdición.





El fin es la disrupción.





Fuente de imagen





Nuestra comprensión universal de la reciprocidad no vincula a todos a su código. Mucha gente disfruta engañando a los demás, pero se enfurece cuando ellos también son engañados. Aún así, se aplica el efecto mariposa.





El dolor recurrente de las víctimas genera el deseo (o la acción de ) venganza como castigo (también conocido como karma) en la Tierra y/o esperanzas de juicio después de la vida, dependiendo de la cultura del pueblo.

Inevitablemente se arruinan a sí mismos.





Las guerras se tratan principalmente de recursos, y si le enseñas una lección a un tramposo de manera efectiva, probablemente no lo volverá a hacer. Las consecuencias influyen en el comportamiento humano más que cualquier otra cosa.





Entonces, la forma más fácil de adoptar una nueva forma de pensar es alimentar la conformidad. Si todo el mundo lo hace, será más difícil que un inconformista prospere.





Probablemente abandonarán el grupo si no están de acuerdo. O trabajar para decapitar al ejecutor.









La energía siempre fluye y la angustia o la alegría de las personas no pueden ocultarse para siempre. Incluso la neutralidad es elegir consecuencias, sin importar la intención.





La gente siempre buscará el equilibrio, sin importar la asimetría en el poder. Es ineludible.

[En África, las potencias coloniales prohibieron nuestro culto, quemaron palacios y templos y manipularon el número de personas asesinadas. Mi pueblo fue despojado del albedrío y algunos fueron vendidos como ganado. Se avecina una rebelión imparable.]





Incluso en su entorno interno, cualquier sentimiento de disonancia será constantemente atacado por su mente y se manifestará en su comportamiento hasta que se cree una fuerza de contrapeso.





Esta es la Ley de las Consecuencias . la tercera ley de Newton, en la sociedad; donde nuestras relaciones y confianza sean ecuaciones buscando siempre el equilibrio.





El dolor da forma a la dinámica social; intencionado o no intencionado













Creamos fuerzas que contrarrestan en respuesta a nuestras limitaciones en la sociedad, que van desde la aceptación hasta la regurgitación y la rebelión.





“Toda la ciudad celebra cuando los piadosos triunfan; gritan de alegría cuando mueren los malvados”.

— Proverbios 11:10





Después de causar un dolor significativo a un grupo o a un individuo, es probable que estén esperando o planeando su dolor; ya sea que pretendías ser útil (crítica constructiva) o simplemente cruel y brutal.





Para mantener el poder, otros resolverán tu desaparición si te consideran una amenaza. Es menos probable que busquen venganza cuanto más dolor les causas y prefieren centrarse en la recuperación.





En el caso de la trata transatlántica de esclavos, los africanos lucharon durante siglos y siguen luchando hasta el día de hoy para recuperar nuestra herencia y nuestras libertades. No hay comercio sin mercado/demanda.





Si se menciona el Holocausto, ningún judío lo ha olvidado todavía ni permitirá que el mundo lo olvide. Pero no estamos comparando el sufrimiento en este momento.





Si plantas una buena semilla en buena tierra y le prestas suficiente atención, obtendrás una planta. Y si usas tus mejores ingredientes para cocinar y comer un cadáver en descomposición, igualmente enfermarás. Las consecuencias abundan en este mundo.





Cuando se ofrece un sacrificio a los dioses, la gente lo hace con la esperanza de equilibrar cualquier acción que haya causado o pueda causar una consecuencia no deseada en su sociedad o comunidad.





El dolor da forma a la dinámica social.





Aplicaciones en ingeniería social: diseños de sociedades africanas

África es un continente que apenas funcionó como una unidad hasta que tuvimos un enemigo común.





Sin embargo, ha sido común entre las tribus diseñar nuestras sociedades para priorizar tanto el mérito como el apoyo; un equilibrio entre individualismo y colectivismo.





Al ver a cada miembro de la sociedad como una parte interesada que gestionar con distintos niveles de influencia e interés, nuestros antepasados diseñaron minuciosamente nuestras culturas para gestionar el poder y el orden social entre nosotros de manera que garantizaran que se satisficieran las necesidades de las personas y se cumplieran los códigos.





En el mundo actual, donde te enseñan a dudar de todo, empezando por ti mismo, la gente sólo puede pensar en términos finitos: la próxima comida, el paso o la meta. Lo colectivo sólo importa para obtener cierta aprobación, pero el individualismo resulta insuficiente para satisfacer nuestras necesidades humanas.





Vivimos en un mundo donde la confianza es necesaria, empezando por nosotros mismos y nuestra influencia, los sistemas que nos gobiernan y la capacidad de quienes asumen el poder.





Sin embargo, debido al efecto de la colonización, nuestras estructuras sociales, minuciosamente diseñadas, fueron arruinadas y abusadas por los europeos, y hasta hoy carecemos de formas de responsabilizar a nuestros líderes.





"La mejor fortaleza de los tiranos es la inercia del pueblo".

- Nicolás Maquiavelo





Esta ha sido una motivación para este estudio. Ahora combinaré las Leyes de Newton en la sociedad con principios fundamentales de la sociología para describir las fuerzas sociales en el África poscolonial.





El marxismo como lente para la descolonización

Nadie quiere ser visto como menos.





Karl Marx, sociólogo, fundó uno de los principios más básicos de una sociedad más feliz; uno donde las ganancias y las personas son igualmente importantes.





Pero ésta fue la base del funcionamiento en las sociedades africanas. No puedes ejercer el poder si las personas a tus órdenes no confían en tu capacidad para liderar. De hecho, tribus como la yoruba podían ordenar al ọba (guardián) que se suicidara si fallaban en su trabajo como mayordomo.





La posición de ọba fue venerada, pero no envidiada ni disputada. Un delicado equilibrio.





En la tierra igbo, dicen Igbo enwe eze, que significa "Igbo no tiene rey", por lo que cada ciudadano es rey y hace reyes, practicando una verdadera democracia. El Yoruba ọba es elegido por representantes de linajes no reales, dando al pueblo el poder de deshacer a este guardián.





Los roles de liderazgo como el de Iyaloja (Madre del Mercado, que tenía en sus manos los poderes comerciales de la tribu) estaban reservados para las mujeres, proporcionándoles estatus deseables a los que aspirar. Mujeres capaces comandaban ejércitos y los conducían a la victoria. Pero cuando no hay enfoque, la gente se pierde.





“Si un hombre ve una serpiente y una mujer la mata, lo importante es que la serpiente está muerta”.

— proverbio yoruba





Tradicionalmente, los africanos nunca han visto a las mujeres como menos. Somos nosotros los que tenemos diosas como madre de todas las demás deidades. Incluso nuestras posiciones sexuales honran y priorizan profundamente el apetito y la satisfacción sexual de nuestras mujeres.





Nuestras sociedades fueron diseñadas minuciosamente para evitar conflictos innecesarios por parte de antepasados que habían visto sus consecuencias. Todos tus problemas han sido resueltos antes.





Pero fue con la introducción de las visiones del mundo occidentales como agentes del caos que los ọba incumplidos se salvaron y mi pueblo perdió la gobernanza descentralizada que nuestros antepasados establecieron para nosotros. Describieron a las potencias coloniales como las que “se comieron el ọba”, destruyendo siglos de ingeniería social.





El liderazgo de la mayoría de los mercados yoruba y el estatus de las mujeres africanas les fue despojado, reemplazado por valores extranjeros y aniquilado el prestigio de la siguiente generación, que hoy cree que las sociedades africanas siempre han sido patriarcales, perdiendo el verdadero orgullo de la feminidad.





La capacidad de las mujeres para ganarse su propio sustento y contribuir a sus familias también se vio obstaculizada por los estilos de vida urbanos modernos y los empleos que nunca fueron nuestros. Hemos tomado prestada la cultura durante algunos años y nos estamos volviendo tan descontentos como los prestamistas.





¿Son nuestras estas visiones del mundo?





¿Es usted comprendido y reconocido por su sociedad y su gobierno hoy?





Seguramente podemos tomar todo lo que sea útil y eliminar el resto.





Las jerarquías y heterarquías son la forma en que se construyen sociedades saludables. Las tribus africanas podrían haber luchado entre sí en interminables búsquedas de poder, pero los árabes y los niños de Roma encontraron a cada tribu en su tierra, principalmente ocupándose de sus negocios y comercio.

[¿Por qué necesitas ser el número 1?]





Sin embargo, si ampliamos el marxismo para observar a África como el proletariado y a otras potencias mundiales explotadoras como la burguesía, encontraremos que África ha estado en una lucha durante muchos siglos por su libertad.





Para mí, la peor parte de perder ante los extranjeros es que paralizaron tanto nuestra recuperación a nivel sistemático y económico que no habrá una revancha en el corto plazo.





Les diré gratis que hoy podemos enfrentarnos cara a cara con sus bastardos más crueles y enfermos, desperdiciando energía que nos sería más útil en el trabajo productivo o la revolución. Regurgitamos el sufrimiento que nos infligieron a los nuestros.





Sin embargo, la única manera de tener una revolución al estilo marxista es llegar a un punto de ruptura; de la paz del confort o de la pobreza extrema, donde la salida más fácil es una revuelta.

[La gente se lastimará entre sí si es más fácil que dañar al gobierno.]





Esta revolución aplica todas las leyes de Newton en la sociedad, donde:





Cambiamos con nuestro entorno y cambiamos nuestro entorno: las situaciones se vuelven insoportables o exponencialmente mejores y nos volvemos incómodos. Nada cambia hasta que haya un problema válido y una salida clara: ya no podemos soportar el dolor o ya no dependemos del gobierno para nuestra seguridad. Empezamos a actuar para recuperar el poder. El dolor da forma a la dinámica social; intencionado o no intencionado: en un intento por controlar los estallidos, el gobierno comete un error; mata a alguien, dice algo, aprueba alguna política o se niega a hablar con un elefante en la sala: sólo el detonante que necesitamos para desarraigar el sistema sin temor a las consecuencias.





Nos convertimos así en agentes del caos; a sabiendas o sin saberlo.





Sin esas condiciones, África no podrá librarse de los titiriteros extranjeros, primero en nuestros gobiernos y luego cortando por completo los hilos de sus títeres de nuestros sistemas.





Siempre habrá problemas, pero será mucho más sencillo solucionarlos cuando podamos ver las cosas más claras.





En lugar de mirar a nuestros antepasados y comprender sus estilos de vida, errores y valores, vemos nuestras visiones del mundo como incivilizadas, bajas o exaltadas para exaltar a un pueblo que nunca podrá entenderlas.





Individualismo y colectivismo: como marido y mujer

Como nadie quiere ser visto como menos, algunos consideran a los demás como menos para mejorar su propia autoestima. No se dejen engañar: una sociedad sana necesita tanto jerarquías como heterarquías.





Los seres humanos son muy conscientes de sí mismos y quieren dar lo mejor de sí mismos cuando les importa. En las sociedades africanas, el mérito y el apoyo eran dos caras de la moneda de una buena vida.





En la ideología occidental, el interaccionismo postula que creamos significado en nuestras vidas a través de nuestras interacciones con nuestro entorno.





Este principio está limitado por nuestro conocimiento de uno mismo y los efectos de nuestras elecciones y se aplica principalmente a las compulsiones externas estimuladas a través de comparaciones y dinámicas sociales.





Sin embargo, sin los demás, nuestro sentido de identidad no desaparece.





Simplemente, el significado es más que las explicaciones sociales que le damos. A veces es incluso más de lo que podemos explicar con palabras.





Esto se ve mejor en La Ley de la Finidad, donde cambiamos con nuestro entorno y cambiamos nuestro entorno.





La forma en que los yoruba entendían esto en nuestra psicología educativa era corregir a un niño con una mano y abrazarlo con la otra.





“El niño que no sea abrazado por el pueblo lo quemará para sentir su calor”

— Proverbio africano





Como marido y mujer, la mente y la sociedad crean el bienestar en cada uno de nosotros.





El estado de vuestra sociedad os afecta como individuo; capaz de elevarte o de ser elevado por ti y viceversa. No somos esclavos de la sociedad ni libres de ella. Es parte de nuestra programación.





Incluso los organismos autótrofos necesitan luz solar y nutrientes, incluidos los que pueden sobrevivir sin luz solar. Y en la sociedad humana, cada religión se establece en torno a las fuerzas sociales frente al individuo .





La religión es un código de conducta basado en las consecuencias percibidas. ¿Son estúpidos?





Si bien los principios posmodernistas de la sociología critican las grandes ideas, no creo que el mundo sea estúpido.

Si hemos tenido ciertas grandes ideas que persisten durante mucho tiempo, debe haber algo que valga la pena en ellas. Las tendencias funcionan de esa manera.

[En secreto amas a Despacito, ¿no?]





Pero sólo porque haya una tendencia no significa que debas seguirla ciegamente. La crítica es saludable para aumentar nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo.





Sin embargo, sin una fuerza de contrapeso que respalde por qué deberíamos creer en grandes opiniones, señales sociales, religiones, cultura laboral o códigos tribales, culpamos a la existencia por nuestra infelicidad y dejamos que los culpables corran libremente; explotando nuestro miedo a la credibilidad que tanto necesitamos en nuestro mundo incierto.





Estamos diseñados para confiar. Es una necesidad.





Nuestros antepasados que confiaron en nosotros y nos entrenaron para confiar en ciertas cosas no eran estúpidos. La misma agua que bebemos nosotros, la bebieron ellos. Los mismos procesos que produjeron nuestra biomasa hicieron la suya. Y los mismos sistemas naturales existían en su mundo. Mi eslogan es: "todos tus problemas se han resuelto antes".





Deberíamos ser más humildes y agradecidos por los sistemas que nos guíen. Nuestra actual falta de sistemas sociales suficientes es la causa de nuestros problemas actuales.





Teníamos principalmente sistemas de aprendizaje diseñados para transmitir nuestra herencia, conocimiento y sabiduría a la siguiente generación. Ahora son abortados para obtener certificados en las escuelas donde aprendemos conocimientos obsoletos que no nos sirven, protegen ni promueven.





Fluidez en el conflicto: ¿Está bien la sociedad como está?

Por supuesto que no. He pasado los últimos minutos mostrándote eso.





Hasta que volvamos a tener la reverencia y el respeto por los demás como nuestro principio operativo, sólo seguiremos sufriendo. Pero estos cambios no se producirán de la noche a la mañana y, sobre todo, no sin consecuencias.





Hemos establecido que la sociedad trabajará para regurgitarse a sí misma en la próxima generación, ya sea que los valores sean útiles o perjudiciales. El problema de la confianza ciega en cualquier cosa es que es difícil romperla. Esto puede ser beneficioso o perjudicial, dependiendo de en qué se confíe.





Depende de los ingenieros sociales auditar constantemente el código y los sistemas de la sociedad para garantizar que las personas puedan disfrutar de la vida aquí, o se sentirá como un castigo. Los ingenieros sociales de las sociedades africanas fueron líderes, jefes, guerreros, amos y grandes personas.





Independientemente del daño que la opresión extranjera ha causado a nuestras sociedades, sólo empeorará si no decidimos cuáles son nuestros valores y construimos sistemas para educarlos y hacerlos cumplir.









No es fácil, pero no hay otra manera. Las cosas sólo empeorarán sin agentes del caos, como se ve en la primera ley. No podemos darnos el lujo de vivir en el asiento trasero de nuestras sociedades.





El pueblo yoruba veneraba a nuestro ọba como un líder sagrado, pero confiaba en nuestro poder para eliminarlo en caso de que fracasara.





Simplemente, donde no hay consecuencias no hay sistema que funcione. Ninguna reacción ante los excesos de quienes tienen el poder se convierte en validación (tercera ley), y todos empiezan a buscar el poder aún más; elevando su precio y derribando la estabilidad de la sociedad.





Ése es el resumen de muchas naciones africanas hoy. Un círculo vicioso en el que los líderes continuamente agotan el círculo eludiendo la responsabilidad. Gracias, oyinbo. Lo has hecho bien.





Los Estados Unidos de América, un país que el mundo copia mucho, apenas practica en sus contenidos los valores que predican. Están ansiosos por mantener sus fronteras cerradas, mantener a los extranjeros fuera o bajo control y mantener la influencia externa al mínimo.





El idioma principal de China es el mandarín, no el inglés. Su política es que tú te adaptas a ellos y ellos no se adaptan a ti. Cada sociedad tiene que hacer cumplir los valores en el mejor interés de su comunidad y su futuro, o no habrá futuro ni identidad para las personas involucradas.





La Nueva Derecha se esfuerza por mantener los valores de su sociedad existente y hacer que avancen más lentamente para no perder el valor inestimable de sus formas de vida. Es válido, no hay lugar como el hogar, y no hay hogar que sobreviva sin protección.





Como hemos visto en las tres leyes, el conflicto es inevitable.





Creo más firmemente en afrontar el conflicto que en evitarlo. No es el tipo de cosas que se quedan calladas. Los humanos siempre expresamos nuestra agresión y agravios de alguna manera, y generalmente de manera poco saludable, con este nuevo orden mundial.





La competencia es necesaria para que la sociedad sobreviva. Kumbaya sólo funciona en teoría.





Creo que es mejor tener salidas saludables para nuestras quejas, en lugar de vernos obligados a esconderlas bajo las sábanas y parecer amables. Toda la fachada es agotadora y no beneficia a nadie.

[Si llega a haber una pelea, debe haber sido muy grave.]





Es mejor que las tácticas furtivas y toda la astucia utilizada para mantener el poder en la sociedad actual; sonriendo y diciendo tonterías.





Informar a la gente de la situación. El conflicto nunca terminará en este mundo, por lo que será mejor que invirtamos nuestras energías en crear salidas saludables para él.





¿No has notado que las discusiones se repetirán si nada cambia?





Se requiere confianza para que cualquier poder sea potente. Ninguna moneda u oficina tiene peso sin confianza. Ninguna colaboración, progreso o transformación ocurre cuando tampoco existe.





El cambio es incómodo y creamos nuestra propia intertia para resistirlo. Pero aquellos que aprenden a surfear a pesar de las molestias siempre ganan.





Al utilizar estas leyes, ha afectado a la sociedad de maneras peligrosas o útiles. Todos somos agentes del orden y el caos, pero siguen estando fuera de nuestro control absoluto.





Ley de la Finidad: Cambiamos con nuestro entorno y cambiamos nuestro entorno. Ley del efecto: Nada cambia hasta que haya un punto débil válido y una salida clara. Ley de Consecuencias: El dolor da forma a la dinámica social; intencionado o no intencionado.





La sociedad es un juego que jugamos de por vida, juguémoslo bien. No hay vida libre.