As Leis de Newton na Sociedade: Como as Forças Sociais Movem os Corpos Físicos

Num mundo de heterarquias e hierarquias, muitas vezes lutamos para encontrar o nosso lugar.





Impulsionada por forças internas e externas, a alma humana procura uma estabilidade e um enraizamento em si mesma que é difícil de dominar num mundo que vende insegurança.





No entanto, como corpos físicos, estamos sujeitos às leis da física, e estar vivo apenas estimula ainda mais o seu efeito à medida que enfrentamos forças de todos os lados. Criei isto para destacar a natureza das forças físicas nas interações sociais à medida que buscamos confiança.









Esta confiança é a força social central sobre a qual construímos as nossas sociedades. Embora normalmente carregue uma aura positiva, a confiança constrói ferramentas e também armas.





Estas 3 leis são a base de todos os poderes da mente e da sociedade.





A Primeira Lei: A Lei da Finitude

“um objeto em repouso permanece em repouso e um objeto em movimento permanece em movimento com a mesma velocidade e na mesma direção, a menos que seja influenciado por uma força desequilibrada.”









Imagine que você e eu fazíamos parte de uma tribo de uma ilha remota.





Não sabemos exatamente como nossos ancestrais chegaram aqui e o que os fez ficar. Temos tecnologia nativa e histórias de origem metafísica com crenças e costumes de apoio. Estamos bem com uma boa refeição, um pouco de vinho de palma, algumas lamentações e amizades calorosas.





A lei de Newton afirma que continuaremos vivendo assim para sempre – a menos que sejamos visitados por um estranho que crie um fluxo diferente do nosso normal. Isto é verdade.





Esse estranho agiria como um caos em nosso mundo ordenado e de repente começaríamos a questionar nossa conformidade com certas normas da tribo.





Mas o efeito deste estranho só funciona se os nossos costumes/decisões lhes derem espaço para operar com agência .





Este estranho não é necessariamente um agente atento. Eles poderiam ser:





Uma criança bizarra nascida de pais normais , um náufrago, um estrangeiro ou um grupo de conquistadores pisando entre nós. Dificuldades decorrentes de conflito interno/externo, engano e competição, fome ou doença. Um novo recurso ou tecnologia com potencial para resolver muitos dos nossos valiosos problemas na tribo.





Também se aplica ao contrário.





Se tudo o que fizemos foi questionar tudo e nunca aceitar a permanência, um “agente do caos/mudança” certamente nos convencerá a desacelerar .





Tal tribo, por exemplo, seria nômade. Veríamos o mundo inteiro como nossa casa e nossas vidas como uma jornada. Nossa única constante seriam nossos povos e costumes tribais.





Depois de encontrarmos uma força, um recurso ou uma solução contrária à própria motivação do nosso estilo de vida nómada, poderemos achar mais fácil permanecer do que continuar em movimento. Tendemos a escolher a opção mais fácil.





Como vivemos num mundo previsivelmente imprevisível, as forças nunca permanecem em repouso ou em movimento.





Esta é a Lei da Finitude . A primeira lei de Newton, na sociedade; onde a única constante é a mudança.





Nós mudamos com nosso ambiente e mudamos nosso ambiente









Velocidade e direção tornam-se variáveis. Se alguém observasse todas as nossas motivações e comportamentos do espaço sideral simplesmente como forças e objetos, a lei funcionaria perfeitamente.





Você pode aplicar isso a namoros, casamentos, amizades, negócios, dinheiro, empregos, planos de carreira, interesses, religião – qualquer coisa social.





Desde que o ambiente interno (mente) ou externo (sociedade) que sustentou as condições iniciais seja alterado, mesmo que um pouco, o resultado é uma trajetória diferente do que era esperado ou considerado normal.





Mas certamente, a resiliência cultural tende a atenuar os efeitos de qualquer mudança radical.





Imaginamos que queremos escapar da nossa existência egoísta e banal, mas nos agarramos desesperadamente às nossas correntes.

-Anne Sullivan





A lei da Finidade só se aplica a coisas com as quais as pessoas se preocupam automaticamente , e as suas influências enfraquecem à medida que subimos na hierarquia de necessidades de Maslow.









A sociedade é construída sobre a biologia (e a geografia). Não fomos concebidos para abdicar das necessidades biológicas em favor das necessidades sociais — até atingirmos o nosso pico*.





Nunca deixaremos de querer comida, mas podemos mudar as fontes dessa satisfação dependendo de novas informações ou situações. Somos objetos animados, mas ainda somos objetos físicos movidos por certas forças.





Assim, à medida que as suas necessidades se tornam mais complexas, a lei da Finidade é limitada pela percepção – conhecimento e compreensão das suas circunstâncias e opções. Isto é crucial para conceber qualquer sociedade duradoura e porque os sistemas educativos determinam o seu futuro.









Fonte da imagem





A mudança é inevitável e incontrolável. Refiro-me a isso como caos porque, embora as nossas ações ou omissões criem ondas, não controlamos a onda.













A Segunda Lei: A Lei do Efeito

a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. A equação para esta lei é F = ma, onde F é a força resultante, m é a massa do objeto e a é sua aceleração.









De volta à nossa ilha, aceitamos algumas mudanças e recusamos outras. Se você fosse o agente humano do caos – a criança bizarra ou o estranho que critica nossos costumes, você rapidamente teria muitos problemas por sua resistência.





Saiba isto: toda a sociedade está empenhada em manter a si mesma ou ao seu código. Eles não chamam isso de matriz/sistema à toa. E nenhuma autoridade existe sem o seu reconhecimento, geralmente ligada ao controle de recursos/segurança.





Portanto, se você quisesse hackear qualquer indivíduo ou sociedade, suas tentativas seriam tão eficazes quanto a profundidade que você pudesse penetrar (também conhecida como relevância ) e quão fácil fosse para as pessoas adotarem sua nova maneira de pensar.









Nenhuma quantidade de caos impedirá que as criaturas vivas desejem comida. Claro, eles podem jejuar até a morte, mas é mais fácil fazer isso em grupo, e a morte é certa para todos os envolvidos.





A eficácia de qualquer mudança social depende da potência da sua relevância e da facilidade de adoção em massa.









Esta é a Lei do Efeito . a segunda lei de Newton, na sociedade; onde o objetivo é facilidade, por favor, e mais facilidade.





Nada muda até que haja um ponto problemático válido (massa) e uma saída clara (força)

Força = massa x aceleração. As sociedades aceitarão novos modos de vida, pensamento e tecnologia, desde que as condições de mudança sejam satisfeitas. A sociedade também trabalhará para silenciar ou negar quaisquer tentativas ou abordagens insatisfatórias.

É decepcionante medir os danos às nossas vidas porque tivemos preguiça de verificar novamente.





Às vezes, mudanças poderosas no nosso pensamento são disfarçadas de cavalos de Tróia, à medida que agentes típicos trabalham para esconder os seus motivos na nossa ignorância.





Tendemos a confiar na verdade quando enfrentamos mudanças emocionalmente intensas, e é assim que os golpes normalmente funcionam. O problema é de quem é a verdade.





É mais fácil acreditar nos nossos preconceitos naturais ou que o mensageiro transmite uma mensagem verdadeira quando as alternativas são mais difíceis. A palavra verdadeiro vem de “confiança”, e a sociedade hoje tem enormes vazios não preenchidos.





No entanto, se todos decidirmos assumir que tudo é falso e que todos estão a mentir, damos lugar à paranóia e ao isolamento e, eventualmente, a sociedade quebra. Ou nós fazemos.





Mudanças superficiais têm peso desde que a facilidade de adoção seja alta, ou mesmo auxiliadas pela popularidade (também conhecida como tendências).









E mesmo que o agente de mudança fosse um disruptor externo, o seu efeito é tão potente quanto a magnitude da relevância e da facilidade de adoção de novas opções. Você precisa do mínimo de resistência possível no período de adoção.





Como podemos efetuar mudanças sem intimidar as pessoas? Continue lendo.

Pergunte ao Galileu e a qualquer outro disruptor, ninguém quer se sentir estúpido.





“…quem sabe é igual a quem não sabe? Ninguém estará consciente disso, exceto as pessoas de razão.”

- Surata Az-Zumar 9









Fonte da imagem





Pessoas consideradas mais inteligentes do que seus pares normalmente sofrem bullying por isso. No que diz respeito à ordem social, você não está se adaptando e o objetivo é vencê-lo até a submissão.





Se você é um de nós, seu trabalho é permanecer firme em seu aprendizado e ensino até seu último suspiro. Sem agentes do caos, animados e inanimados, a sociedade nunca mudaria. Este mundo evolui ou morre, e você tem um trabalho a fazer. Faça isso com coragem e orgulho.





Se você se conformar, morrerá de arrependimento. Desculpe, eu não faço as regras.









A Terceira Lei: A Lei das Consequências





para cada ação, há uma reação igual e oposta. Quando um objeto exerce uma força sobre outro objeto, o segundo objeto exerce uma força de volta sobre o primeiro objeto que é igual em magnitude, mas oposta em direção.









Você pode estar mais familiarizado com este no seu dia-a-dia. Bons relacionamentos são mantidos pela reciprocidade.





Os humanos estão sempre negociando e não há comércio sem confiança. Isso não significa que todos os negócios sejam justos ou que todos os empresários sejam bons; eles precisam de sua confiança para receber seu dinheiro.





Os conflitos surgem devido às diferenças no comércio – alimentados por percepções de valor e ilusões de satisfação.





Se expandirmos a nossa aldeia insular a todo o planeta, com países e tribos em guerra e colaborando pelo domínio e pela liberdade de acção em bases sociais, económicas e políticas;





Você entende que sempre foi membro de alguma tribo, até mesmo em relação à sua família, ao seu trabalho e ao bate-papo em grupo que você odeia, mas tem muito medo de sair.









Ao aceitar a adesão a uma unidade, você apoia as estruturas de poder nunca estáticas e a competição pelo domínio. A moeda? Confiar. Quem controla os recursos e o pensamento?





Curiosamente, o estado de qualquer sociedade é discernível a partir dos lares e das relações entre a primeira diferença entre todos os humanos; sexo.





É por causa desta diferença e de outras semelhantes que as economias, as culturas, as religiões e as estruturas políticas existem como existem: no comércio . Sem diferenças, o comércio nunca poderia existir.





Mais sobre comércio e concorrência em outro artigo.





Tal como estabelecemos na Lei do Efeito , tanto as reformas positivas como as políticas diabólicas encontrarão tanta resistência quanto os seus membros puderem reunir.





As suas saídas para a resistência só serão limitadas pelo que o agente está disposto a fazer para alcançar o seu fim e pela liberdade que os membros têm para expressar a sua insatisfação ou aceitação sem sofrer por isso.





Por exemplo:





Um tufão pode matar-nos a todos se não corrermos para nos proteger. Não podemos reclamar disso, isso não importa. Um ditador poderia fazer o mesmo para assumir o poder.





Portanto, podemos encontrar outras saídas para nossas emoções, como engenharia ou escapismo, ou armazená-las dentro de nós e ficar mais amargos até que se torne uma ação drástica.





O trabalho do agente eficaz é filtrar o feedback para negociar o máximo de equilíbrio possível ou perder o equilíbrio se estiver no poder.





Lembre-se, um agente do caos não é necessariamente moralmente correto, apenas destrói uma ordem existente para estabelecer a sua. Pode ser qualquer coisa, desde o nosso tufão cruel até um ciberterrorista, um empresário esperançoso, uma nova religião, armas biológicas, a nossa própria ruína.





O fim é a interrupção.





Fonte da imagem





A nossa compreensão universal da reciprocidade não vincula todos ao seu código. Muitas pessoas gostam de enganar os outros, mas também ficam furiosas quando são enganadas. Ainda assim, o efeito borboleta se aplica.





A dor recorrente das vítimas dá origem ao desejo (ou ação de ) vingança como punição (também conhecida como karma) na Terra e/ou esperanças de julgamento após a vida, dependendo da cultura do povo.

Eles inevitavelmente se arruinam.





As guerras são principalmente sobre recursos, e se você efetivamente ensinar uma lição a um trapaceiro, ele provavelmente não fará isso novamente. As consequências informam o comportamento humano mais do que qualquer outra coisa.





Portanto, a maneira mais fácil de adotar uma nova forma de pensar é fomentar a conformidade. Se todos fizerem isso, será mais difícil para um não-conformista prosperar.





Eles provavelmente deixarão o grupo se não concordarem. Ou trabalhe para decapitar o executor.









A energia está sempre fluindo e a angústia ou a alegria das pessoas não podem ficar escondidas para sempre. Até a neutralidade implica colher consequências, independentemente da intenção.





As pessoas sempre buscarão o equilíbrio, não importa a distorção do poder. É inevitável.

[Em África, as potências coloniais proibiram o nosso culto, queimaram palácios e templos e adulteraram o número de pessoas mortas. Meu povo foi destituído de poder e alguns foram vendidos como gado. Uma rebelião imparável se aproxima.]





Mesmo em seu ambiente interno, quaisquer sentimentos de dissonância serão consistentemente atacados por sua mente e se manifestarão em seu comportamento até que uma força de contrapeso seja criada.





Esta é a Lei das Consequências . a terceira lei de Newton, na sociedade; onde nossos relacionamentos e confiança são equações buscando sempre o equilíbrio.





A dor molda a dinâmica social; intencional ou não intencional













Criamos forças neutralizantes em resposta às nossas limitações na sociedade, que vão da aceitação à regurgitação e à rebelião.





“A cidade inteira comemora quando os piedosos têm sucesso; eles gritam de alegria quando os ímpios morrem.”

- Provérbios 11:10





Depois de causar uma dor significativa a um grupo ou indivíduo, eles provavelmente estão ansiosos ou planejando sua dor; se você pretendia ser útil (crítica construtiva) ou simplesmente cruel e brutal.





Para manter o poder, outros resolverão a sua morte se o considerarem uma ameaça. É menos provável que eles busquem vingança quanto maior for a dor que você lhes causa, preferindo se concentrar na recuperação.





No caso do comércio transatlântico de escravos, os africanos lutaram durante séculos e continuam a lutar até hoje para recuperar a nossa herança e liberdades. Não há comércio sem mercado/demanda.





Mencione o Holocausto e nenhum judeu esqueceu ainda, ou permitirá que o mundo esqueça. Mas não estamos comparando o sofrimento agora.





Se você plantar uma boa semente em um solo bom e lhe der atenção suficiente, você obterá uma planta. E se você usar seus melhores ingredientes para cozinhar e comer um cadáver em decomposição, ainda assim ficará doente. As consequências são abundantes neste mundo.





Quando é oferecido um sacrifício aos deuses, as pessoas o fazem na esperança de equilibrar quaisquer ações que tenham causado ou possam causar uma consequência indesejada em sua sociedade ou comunidade.





A dor molda a dinâmica social.





Aplicações em Engenharia Social: Projetos de Sociedades Africanas

A África é um continente que dificilmente funcionou como uma unidade até termos um inimigo comum.





No entanto, tem sido comum entre as tribos conceberem as nossas sociedades de forma a priorizarem tanto o mérito como o apoio; um equilíbrio entre individualismo e coletivismo.





Ao ver cada membro da sociedade como uma parte interessada a gerir com vários níveis de influência e interesse, os nossos antepassados conceberam meticulosamente as nossas culturas para gerir o poder e a ordem social entre nós de forma a garantir que as necessidades das pessoas fossem satisfeitas e os códigos fossem respeitados.





No mundo de hoje, onde você é ensinado a duvidar de tudo, começando por você mesmo, as pessoas só conseguem pensar em termos finitos – a próxima refeição, passo ou objetivo. O colectivo só importa com alguma aprovação, mas o individualismo revela-se insuficiente para satisfazer as nossas necessidades humanas.





Vivemos num mundo onde a confiança é necessária, começando por nós próprios e pela nossa influência, pelos sistemas que nos governam e pela capacidade daqueles que ocupam o poder.





No entanto, devido ao efeito da colonização, as nossas estruturas sociais - cuidadosamente concebidas - foram destruídas e abusadas pelos europeus, e até hoje não temos formas de responsabilizar os nossos líderes.





“A melhor fortaleza dos tiranos é a inércia do povo.”

- Nicolau Maquiavel





Esta foi uma motivação para este estudo. Combinarei agora as Leis da Sociedade de Newton com os princípios fundamentais da Sociologia para descrever as forças sociais na África pós-colonial.





O marxismo como lente para a descolonização

Ninguém quer ser visto como menos.





Karl Marx, um sociólogo, fundou um dos princípios mais básicos de uma sociedade mais feliz; aquele onde o lucro e as pessoas são igualmente importantes.





Mas esta foi a base da operação nas sociedades africanas. Você não pode exercer o poder se as pessoas que você comanda não confiam em sua capacidade de liderar. Na verdade, tribos como os iorubás poderiam ordenar que o ọba (guardião) cometesse suicídio se falhasse em seu trabalho como mordomo.





A posição ọba era reverenciada, mas não invejada ou disputada. Um equilíbrio delicado.





Na terra Igbo, dizem Igbo enwe eze, que significa “Igbo não tem rei”, portanto cada cidadão é rei e fazedor de reis, praticando uma verdadeira democracia. O Yoruba ọba é escolhido por representantes de linhagens não-reais, dando ao povo o poder de desfazer este guardião.





Papéis de liderança como o de Iyaloja (Mãe do Mercado, que detinha os poderes comerciais da tribo em suas mãos) eram reservados às mulheres, proporcionando-lhes status desejáveis aos quais aspirar. Mulheres capazes comandaram exércitos e os conduziram à vitória. Mas quando não há foco, as pessoas ficam perdidas.





“Se um homem vê uma cobra e uma mulher a mata, o importante é que a cobra esteja morta.”

- provérbio iorubá





Os africanos nunca consideraram tradicionalmente as mulheres menos importantes. Somos nós que temos deusas como mães de todas as outras divindades. Até as nossas posições sexuais honram e priorizam profundamente o apetite sexual e a satisfação das nossas mulheres.





As nossas sociedades foram cuidadosamente concebidas para evitar conflitos desnecessários por parte dos antepassados que tinham visto as suas consequências. Todos os seus problemas foram resolvidos antes.





Mas foi com a introdução das cosmovisões ocidentais como agentes do caos que os ọba inadimplentes foram poupados e o meu povo perdeu a governação descentralizada que os nossos antepassados estabeleceram para nós. Descreveram as potências coloniais como aquelas que “comeram o ọba”, destruindo séculos de engenharia social.





A liderança da maioria dos mercados iorubás e o estatuto das mulheres africanas foi-lhes retirado, substituído por valores estrangeiros e aniquilou o prestígio da próxima geração, que hoje acredita que as sociedades africanas sempre foram patriarcais, perdendo o verdadeiro orgulho da feminilidade.





A capacidade das mulheres de ganharem o seu próprio sustento e de contribuírem para as suas famílias também foi prejudicada pelos estilos de vida urbanos modernos e pelos empregos que nunca foram nossos. Pegamos cultura emprestada por alguns anos e estamos ficando tão infelizes quanto os credores.





Essas cosmovisões são nossas?





Você é compreendido e reconhecido pela sua sociedade e governo hoje?





Certamente podemos pegar tudo o que é útil e eliminar o resto.





Hierarquias e heterarquias são a forma como as sociedades saudáveis são construídas. As tribos africanas poderiam ter lutado entre si em buscas intermináveis pelo poder, mas os árabes e os filhos de Roma encontraram cada tribo na sua terra - principalmente cuidando dos seus negócios e comércio.

[Por que você precisa ser o número 1?]





No entanto, se expandirmos o marxismo para observar África como o proletariado e outras potências mundiais exploradoras como a burguesia, descobriremos que África tem estado numa luta durante muitos séculos pela sua liberdade.





Para mim, a pior parte de perder para os estrangeiros é que eles prejudicaram tanto a nossa recuperação a nível sistemático e económico que não haverá uma revanche tão cedo.





Direi de graça que hoje podemos enfrentar seus bastardos mais cruéis e doentios, desperdiçando energia que nos serviria melhor no trabalho produtivo ou na revolução. Regurgitamos o sofrimento que eles nos causaram.





No entanto, a única maneira de ter uma revolução de estilo marxista é chegar a um ponto de ruptura; da paz do conforto ou da pobreza extrema, onde a saída mais fácil é a revolta.

[As pessoas vão machucar umas às outras se for mais fácil do que machucar o governo.]





Esta revolução aplica todas as leis de Newton na sociedade, onde:





Nós mudamos com o nosso ambiente e mudamos o nosso ambiente: as situações tornam-se insuportáveis ou exponencialmente melhores e ficamos desconfortáveis. Nada muda até que haja um ponto problemático válido e uma saída clara: não podemos mais suportar a dor ou não dependemos mais do governo para segurança ou proteção. Começamos a agir para retomar o poder. A dor molda a dinâmica social; intencional ou não: Na tentativa de controlar as explosões, o governo comete um erro; mata alguém, diz alguma coisa, aprova alguma política ou se recusa a abordar um elefante na sala – apenas o gatilho que precisamos para desenraizar o sistema sem medo das consequências.





Tornamo-nos assim agentes do caos; consciente ou inconscientemente.





Sem tais condições, África não será capaz de se livrar da manipulação de marionetas estrangeira, primeiro nos nossos governos e depois cortando completamente os seus fios de marionetas dos nossos sistemas.





Sempre haverá problemas, mas será muito mais simples lidar com eles quando pudermos ver as coisas com mais clareza.





Em vez de olharmos para os nossos antepassados e compreendermos os seus estilos de vida, erros e valores, vemos as nossas visões do mundo como incivilizadas, baixas ou absurdas para exaltar um povo que nunca poderá compreendê-las.





Individualismo e coletivismo: como marido e mulher

Como ninguém quer ser visto como menos, alguns enquadram os outros como menos para melhorar a sua auto-estima. Não se deixe enganar: uma sociedade saudável precisa tanto de hierarquias como de heterarquias.





Os humanos são altamente autoconscientes e querem dar o melhor de si quando isso é importante para eles. Nas sociedades africanas, o mérito e o apoio eram as duas faces da moeda de uma vida boa.





Na ideologia ocidental, o interacionismo postula que criamos significado nas nossas vidas através das nossas interações com o nosso ambiente.





Este princípio é limitado pelo nosso conhecimento de nós mesmos e pelos efeitos das nossas escolhas e aplica-se principalmente a compulsões externas estimuladas através de comparações e dinâmicas sociais.





No entanto, sem os outros, o nosso sentido de identidade não desaparece.





Simplesmente, o significado é mais do que as explicações sociais que atribuímos a ele. Às vezes é ainda mais do que temos palavras para explicar.





Isto é melhor visto em A Lei da Finidade, onde mudamos com o nosso ambiente e mudamos o nosso ambiente.





A forma como os iorubás entendiam isso em nossa psicologia educacional era corrigir uma criança com uma mão e abraçá-la com a outra.





“A criança que não é abraçada pela aldeia vai queimá-la para sentir o seu calor”

- Provérbio Africano





Assim como marido e mulher, a mente e a sociedade criam o bem-estar em cada um de nós.





O estado da sua sociedade afeta você como indivíduo; capaz de elevá-lo ou de ser elevado por você e vice-versa. Não somos escravos da sociedade nem estamos livres dela. Faz parte da nossa programação.





Mesmo os organismos autotróficos precisam de luz solar e nutrientes, incluindo aqueles que podem sobreviver sem luz solar. E na sociedade humana, todas as religiões são estabelecidas em torno das forças sociais versus o indivíduo .





A religião é um código de conduta baseado nas consequências percebidas. Eles são estúpidos?





Embora os princípios pós-modernistas da sociologia critiquem grandes visões, não creio que o mundo seja estúpido.

Se certas grandes visões persistiram por tempo suficiente, deve haver algo de valor nelas. As tendências funcionam dessa maneira.

[Você secretamente ama Despacito, não é?]





Mas só porque existe uma tendência não significa que você deva segui-la cegamente. A crítica é saudável para aumentar nossa compreensão de nós mesmos e do mundo.





No entanto, sem uma força de contrapeso que apoie a razão pela qual devemos acreditar em grandes visões, sugestões sociais, religiões, cultura de trabalho ou códigos tribais, culpamos a existência pela nossa infelicidade e deixamos os culpados correrem livres; explorando o nosso medo da credibilidade de que tanto necessitamos no nosso mundo incerto.





Fomos projetados para confiar. É uma necessidade.





Nossos ancestrais que confiaram e nos treinaram para confiar em certas coisas não eram estúpidos. A mesma água que bebemos, eles beberam. Os mesmos processos que formaram a nossa biomassa criaram a deles. E os mesmos sistemas naturais existiam em seu mundo. Minha frase de efeito é: “todos os seus problemas já foram resolvidos antes”.





Deveríamos ser mais humildes e gratos pelos sistemas que nos guiam. A nossa actual falta de sistemas sociais suficientes é a causa dos nossos problemas actuais.





Tínhamos principalmente sistemas de aprendizagem projetados para transmitir nossa herança, conhecimento e sabedoria para a próxima geração. Agora são abortados por certificados em escolas onde aprendemos conhecimentos ultrapassados que não nos servem, não nos protegem nem nos promovem.





Fluente em conflitos: a sociedade está bem do jeito que está?

Claro que não. Passei os últimos minutos mostrando isso a você.





Até que retornemos à reverência e ao respeito pelos outros que têm conosco como princípio de funcionamento, continuaremos sofrendo. Mas estas mudanças não acontecerão da noite para o dia e, especialmente, não sem consequências.





Estabelecemos que a sociedade trabalhará para regurgitar-se na próxima geração, sejam os valores úteis ou prejudiciais. O problema da confiança cega em qualquer coisa é que ela é difícil de quebrar. Isso pode ser benéfico ou prejudicial, dependendo do que é confiável.





Cabe aos engenheiros sociais auditar consistentemente os códigos e sistemas da sociedade para garantir que as pessoas possam aproveitar a vida aqui, ou isso parecerá um castigo. Os engenheiros sociais das sociedades africanas eram líderes, chefes, guerreiros, mestres e grandes pessoas.





Independentemente dos danos que a opressão estrangeira tenha causado às nossas sociedades, a situação só irá piorar se não decidirmos quais são os nossos valores – e construirmos sistemas para os educar e aplicar.









Não é fácil, mas não há outro jeito. As coisas só vão piorar sem agentes do caos, como se vê na primeira lei. Não podemos dar-nos ao luxo de viver no banco de trás das nossas sociedades.





O povo Yorubá reverenciava nosso ọba como um líder sagrado, mas confiava em nosso poder para removê-lo caso falhasse.





Simplesmente, onde não há consequências, não há sistema que funcione. Nenhuma reação aos excessos de quem detém o poder torna-se validação (3ª lei), e todos passam a buscar ainda mais o poder; aumentando o seu preço e derrubando a estabilidade da sociedade.





Esse é o resumo de muitas nações africanas hoje. Um ciclo vicioso, em que os líderes drenam continuamente o ciclo ao escaparem à responsabilização. Obrigado, oyinbo. Você se saiu bem.





Os Estados Unidos da América, país que o mundo copia muito, dificilmente praticam os valores que pregam nos seus conteúdos. Eles estão ansiosos para manter suas fronteiras fechadas, manter os estrangeiros fora e/ou sob influência e reduzir ao mínimo a influência externa.





A língua principal da China é o mandarim e não o inglês. A política deles é que você se adapte a eles, e eles não se adaptem a você. Cada sociedade tem de fazer cumprir os valores no melhor interesse da sua comunidade e do futuro ou não haverá futuro ou identidade para as pessoas envolvidas.





A Nova Direita esforça-se por manter os valores da sua sociedade existente e progredi-los mais lentamente, de modo a não perder o valor inestimável dos seus modos de vida. É válido, não há lugar como o lar, e não há lar que sobreviva sem proteção.





Como vimos nas três leis, o conflito é inevitável.





Acredito mais fortemente em enfrentar o conflito do que em evitá-lo. Não é o tipo de coisa que fica quieta. Os humanos sempre expressam a nossa agressão e queixas de alguma forma, e geralmente de forma pouco saudável com esta nova ordem mundial.





A competição é necessária para a sobrevivência da sociedade. Kumbaya só funciona em teoria.





Acho que é melhor ter saídas saudáveis para nossas queixas, em vez de sermos forçados a escondê-las debaixo das cobertas e parecer legais. Toda a fachada é cansativa e não beneficia ninguém.

[Se houver briga, deve ter sido muito sério.]





É melhor do que táticas furtivas e toda a astúcia usada para manter o poder na sociedade atual; sorrindo e vomitando besteiras.





Deixe as pessoas saberem da situação. O conflito nunca terminará neste mundo, por isso é melhor investirmos as nossas energias na criação de saídas saudáveis para ele.





Você não percebeu que as discussões se repetirão se nada mudar?





A confiança é necessária para que qualquer poder seja potente. Nenhuma moeda ou escritório tem peso sem confiança. Nenhuma colaboração, progresso ou transformação acontece quando também não existe.





A mudança é desconfortável e criamos a nossa própria interface para resistir a ela. Mas quem aprende a superar o desconforto sempre vence.





Usando essas leis, você afetou a sociedade de maneiras perigosas ou úteis. Somos todos agentes da ordem e do caos, mas eles permanecem fora do nosso controlo absoluto.





Lei da Finidade: Mudamos com nosso ambiente e mudamos nosso ambiente. Lei do Efeito: Nada muda até que haja um ponto problemático válido e uma saída clara. Lei das Consequências: A dor molda a dinâmica social; intencional ou não intencional.





A sociedade é um jogo que jogamos para a vida toda, vamos jogar bem. Não há vida livre.