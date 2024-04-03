Newton'un Toplumdaki Yasaları: Sosyal Güçler Fiziksel Bedenleri Nasıl Hareket Eder?





Heterarşiler ve hiyerarşilerle dolu bir dünyada, çoğu zaman yerimizi bulmakta zorlanıyoruz.





İç ve dış güçler tarafından itilen insan ruhu, güvensizliğin satıldığı bir dünyada ustalaşması zor bir istikrar ve temel arayışı içindedir.





Ancak fiziksel bedenler olarak fizik yasalarına tabiyiz ve canlı olmak, her taraftan gelen kuvvetlerle karşı karşıya kaldığımızda bunların etkilerini daha da artırmaktan başka bir işe yaramaz. Bunu, güven ararken sosyal etkileşimlerdeki fiziksel güçlerin doğasını vurgulamak için yarattım.









Bu güven, toplumlarımızı üzerine inşa ettiğimiz temel sosyal güçtür. Genellikle olumlu bir hava taşısa da güven, araçlar ve silahlar üretir.





Bu 3 yasa aklın ve toplumun tüm güçlerinin temelidir.





Birinci Yasa: Sonluluk Yasası

"Duran bir nesne hareketsiz kalır ve hareket halindeki bir nesne, üzerine dengesiz bir kuvvet etki etmedikçe aynı hızla ve aynı yönde hareket halinde kalır."









Senin ve benim uzak bir ada kabilesinin parçası olduğumuzu hayal edin.





Atalarımızın buraya nasıl geldiğini, onların burada kalmasının nedenini tam olarak bilmiyoruz. İnançları ve gelenekleri destekleyen yerli teknolojimiz ve metafizik köken hikayelerimiz var. Güzel bir yemeğe, biraz palmiye şarabına, biraz sızlanmaya ve sıcak arkadaşlıklara razıyız.





Newton'un yasası, bizim normlarımıza farklı bir akış yaratan bir yabancı tarafından ziyaret edilmediğimiz sürece hayatı sonsuza kadar böyle yaşayacağımızı belirtir. Bu doğru.





Bu yabancı, düzen dünyamızda kaos yaratacak ve birdenbire kabiledeki belirli normlara uygunluğumuzu sorgulamaya başlayacağız.





Ancak bu yabancının etkisi yalnızca geleneklerimiz/kararlarımız onlara aracılık ile faaliyet gösterme alanı verirse işe yarar.





Bu yabancının mutlaka dikkatli bir ajan olması gerekmez. Bunlar şunlar olabilir:





Normal bir anne babadan doğan tuhaf bir çocuk, gemi kazası geçiren bir gezgin, bir yabancı ya da aramıza ayak basan bir grup fatih. İç/dış çatışma, aldatma ve rekabet, kıtlık veya hastalıktan kaynaklanan zorluklar. Kabiledeki değerli sorunlarımızın çoğunu çözme potansiyeline sahip yeni bir kaynak veya teknoloji.





Bunun tersi de geçerlidir.





Yaptığımız tek şey her şeyi sorgulamak ve kalıcılığı asla kabul etmemek olsaydı, bir “kaos/değişim ajanı” mutlaka bizi yavaşlamaya ikna ederdi.





Örneğin böyle bir kabile göçebe olacaktır. Tüm dünyayı evimiz, yaşamımızı ise bir yolculuk olarak görürdük. Tek değişmezimiz kabilelerimiz ve geleneklerimiz olacaktır.





Göçebe yaşam tarzımızın motivasyonuna zıt bir güç, kaynak veya çözüm bulduktan sonra, kalmanın hareket etmeye devam etmekten daha kolay olduğunu görebiliriz. Daha kolay seçeneği seçme eğilimindeyiz.





Tahmin edilemeyecek bir dünyada yaşadığımız için kuvvetler asla hareketsiz veya hareketsiz kalmaz.





Bu Sonluluk Yasasıdır . Newton'un birinci yasası, toplumda; tek sabitin değişim olduğu yer.





Çevremizle birlikte değişiyoruz ve çevremizi değiştiriyoruz









Hız ve yön değişken hale gelir. Birisi tüm motivasyonlarımızı ve davranışlarımızı uzaydan sadece kuvvetler ve nesneler olarak gözlemleseydi, yasa mükemmel bir şekilde işleyecektir.





Bunu flörtlere, evliliklere, arkadaşlıklara, işe, paraya, işlere, kariyer yollarına, ilgi alanlarına, dine – sosyal olan her şeye uygulayabilirsiniz.





Başlangıç koşullarını destekleyen iç (zihin) veya dış (toplum) ortam biraz da olsa değiştirildiği sürece, sonuç beklenenden veya normal kabul edilenden farklı bir gidişat olacaktır.





Ancak kültürel dayanıklılık elbette herhangi bir radikal değişimin etkilerini yumuşatma eğilimindedir.





Bencil ve sıradan varlığımızdan kaçmak istediğimizi sanıyoruz ama zincirlerimize umutsuzca sarılıyoruz.

— Anne Sullivan





Sonluluk yasası yalnızca insanların otomatik olarak önemsediği şeyler için geçerlidir ve Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yukarıya doğru ilerledikçe bu yasanın etkileri zayıflar.









Toplum biyoloji (ve coğrafya) üzerine inşa edilmiştir. Zirveye ulaşana kadar biyolojik ihtiyaçlardan toplumsal ihtiyaçlardan vazgeçecek şekilde tasarlanmadık*.





Yiyecek istemekten asla vazgeçmeyeceğiz, ancak yeni bilgi veya durumlara bağlı olarak bu tatminin kaynaklarını değiştirebiliriz. Bizler canlı nesneleriz, ancak yine de belirli güçler tarafından yönlendirilen fiziksel nesneleriz.





İhtiyaçlarınız daha karmaşık hale geldikçe, Sonluluk yasası algı, bilgi ve koşullarınızın ve seçeneklerinizin anlaşılmasıyla sınırlanır. Bu, uzun ömürlü bir toplumun tasarlanması ve eğitim sistemlerinin neden bu toplumun geleceğini belirlemesi açısından çok önemlidir.









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Değişim kaçınılmazdır ve kontrol edilemez. Buna kaos diyorum çünkü eylemlerimiz veya eylemsizliklerimiz dalgalar yaratırken dalgayı kontrol edemiyoruz.













İkinci Kanun: Etki Kanunu

Bir cismin ivmesi, ona etki eden net kuvvetle doğru orantılı, kütlesiyle ters orantılıdır. Bu yasanın denklemi F = ma'dır; burada F net kuvvet, m nesnenin kütlesi ve a ise ivmesidir.









Adamımıza döndüğümüzde kendimizi bazı değişiklikleri kabul ederken bazılarını reddederken buluyoruz. Eğer kaosun insan temsilcisi olsaydınız - geleneklerimizi eleştiren tuhaf bir çocuk ya da yabancı olsaydınız, direnişiniz nedeniyle başınız hızla büyük belaya girerdi.





Şunu bilin: tüm toplum kendisini veya kurallarını korumaya kararlıdır. Boşuna matris/sistem demiyorlar. Ve sizin onayınız olmadan, genellikle kaynaklar/güvenlik üzerindeki kontrole bağlı hiçbir otorite mevcut değildir.





Dolayısıyla, herhangi bir bireyi veya toplumu hacklemek istiyorsanız, girişimleriniz yalnızca nüfuz edebileceğiniz derinlik (başka bir deyişle alaka düzeyi ) ve insanların yeni düşünce tarzınızı benimsemesinin ne kadar kolay olduğu kadar etkili olacaktır.









Hiçbir kaos, canlıların yemek istemesini engelleyemez. Elbette ölümüne oruç tutabilirler, ancak bunu bir grup içinde yapmak daha kolaydır ve ölüm, katılan herkes için kesinlikle kesindir.





Herhangi bir toplumsal değişimin etkinliği, onun alaka düzeyine ve kitlesel benimsenme kolaylığına bağlıdır.









Bu Etki Yasasıdır . Newton'un ikinci yasası, toplumda; hedefin kolaylık olduğu yerde lütfen ve daha fazla kolaylık.





Geçerli bir acı noktası (kütle) ve açık bir çıkış yolu (kuvvet) olana kadar hiçbir şey değişmez

Kuvvet = kütle x ivme. Toplumlar, değişim koşulları sağlandığı sürece yeni yaşam biçimlerini, düşünce biçimlerini ve teknolojiyi kabul edeceklerdir. Toplum aynı zamanda tatmin edici olmayan girişimleri veya yaklaşımları susturmak veya reddetmek için de çalışacaktır.

Hayatlarımıza verilen zararı ölçmek hayal kırıklığı yaratıyor çünkü tekrar kontrol edemeyecek kadar tembeldik.





Bazen, tipik ajanlar amaçlarını bizim cehaletimiz içinde gizlemeye çalışırken, düşünce tarzımızdaki güçlü değişiklikler truva atı kılığına bürünür.





Duygusal olarak artan değişikliklerle karşılaştığımızda varsayılan olarak gerçeği kabul etme eğilimindeyiz ve dolandırıcılık genellikle bu şekilde çalışır. Sorun kimin gerçeği?





Alternatifler daha zor olduğunda, doğal önyargılarımıza veya elçinin gerçek bir mesaj taşıdığına inanmak daha kolaydır. Gerçek kelimesi “güven”den gelir ve günümüz toplumunda doldurulmamış çok büyük boşluklar bulunmaktadır.





Ancak hepimiz her şeyin sahte olduğunu ve herkesin yalan söylediğini varsaymaya karar verirsek paranoyaya ve izolasyona yol açarız ve sonunda toplum çöker. Ya da yapıyoruz.





Yüzeysel değişiklikler, benimsenme kolaylığı yüksek olduğu ve hatta popülerlik (diğer adıyla trendler) tarafından desteklendiği sürece ağırlığını korur.









Ve değişimin etkeni dışsal bir bozucu olsa bile, bunun etkisi yalnızca yeni seçeneklerin hem alaka düzeyi hem de benimsenme kolaylığı kadar güçlüdür. Evlat edinme döneminde mümkün olduğunca az dirence ihtiyacınız var.





İnsanları korkutmadan değişimi nasıl etkileyebiliriz? Okumaya devam et.

Galileo'ya ve diğer engelleyicilere sorun, kimse kendini aptal gibi hissetmek istemez.





“…Bilenlerle bilmeyenler eşit midir? Aklı başında olanlardan başkası bunu düşünmez.”

—Zümer Suresi 9









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Akranlarından daha akıllı olduğu düşünülen insanlar genellikle bunun için zorbalığa maruz kalırlar. Sosyal düzen söz konusu olduğunda, siz uyum sağlayamıyorsunuz ve amaç sizi yenerek boyun eğdirmek.





Eğer bizden biriyseniz, göreviniz son nefesinize kadar öğrenme ve öğretme konusunda kararlı olmaktır. Kaosun canlı ve cansız etkenleri olmasaydı toplum asla değişmezdi. Bu dünya gelişiyor ya da ölüyor ve sizin de yapacak bir işiniz var. Bunu cesaretle ve gururla yapın.





Eğer itaat edersen pişmanlıkla öleceksin. Üzgünüm, kuralları ben koymuyorum.









Üçüncü Kanun: Sonuçlar Kanunu





Her etki için eşit ve zıt bir tepki vardır. Bir cisim başka bir cisme bir kuvvet uyguladığında, ikinci cisim de birinci cisme eşit büyüklükte fakat zıt yönde bir kuvvet uygular.









Günlük hayatınızda buna daha aşina olabilirsiniz. İyi ilişkiler karşılıklılıkla sürdürülür.





İnsanlar her zaman ticaret yapar ve güven olmadan ticaret olmaz. Bu, tüm iş anlaşmalarının adil olduğu veya tüm iş adamlarının iyi olduğu anlamına gelmez; Paranızı almak için güveninize ihtiyaçları var.





Değer algıları ve tatmin yanılsamaları tarafından körüklenen ticaretteki farklılıklar nedeniyle çatışmalar ortaya çıkıyor.





Ada köyümüzü, sosyal, ekonomik ve politik zeminlerde egemenlik ve eylem özgürlüğü için savaşan ve işbirliği yapan ülkeler ve kabilelerle birlikte tüm gezegene genişletirsek;





Ailenize, işinize ve nefret ettiğiniz grup sohbetine kadar her zaman bir kabilenin üyesi olduğunuzu ancak ayrılmaktan korktuğunuzu anlıyorsunuz.









Bir birime üyeliği kabul ederek, hiçbir zaman statik olmayan güç yapılarını ve hakimiyet için rekabeti desteklersiniz. Para? Güven. Kaynakları ve düşünceyi kim kontrol ediyor?





İlginçtir ki, herhangi bir toplumun durumu, tüm insanlar arasındaki ilk fark, evlerden ve aralarındaki ilişkilerden anlaşılır; seks.





Ekonomilerin, kültürlerin, dinlerin ve politik yapıların ticarette olduğu gibi var olmasının nedeni bu ve buna benzer farklılıklardır. Farklılıklar olmadan ticaret asla var olamaz.





Başka bir makalede ticaret ve rekabet hakkında daha fazla bilgi.





Etki Yasasında belirlediğimiz gibi, hem olumlu reformlar hem de şeytani politikalar, üyelerinin toplayabildiği kadar dirençle karşılanacaktır.





Direniş yolları yalnızca failin amacına ulaşmak için ne yapmaya istekli olduğu ve üyelerin memnuniyetsizliklerini veya acı çekmeden kabullerini ifade etme konusunda ne kadar özgürlüğe sahip olduklarıyla sınırlı olacaktır.





Örneğin:





Saklanmak için kaçmazsak bir tayfun hepimizi öldürebilir. Bundan şikayet edemeyiz, umurunda değil. Bir diktatör iktidara gelmek için aynısını yapabilir.





Dolayısıyla duygularımız için mühendislik ya da kaçış gibi başka çıkış yolları bulabiliriz ya da onları içimizde saklayabilir ve şiddetli bir eyleme dönüşene kadar daha da acılaşabiliriz.





Etkili temsilcinin görevi, mümkün olduğu kadar fazla dengeyi müzakere etmek veya iktidarda olduklarında temellerini kaybetmek için geri bildirimleri filtrelemektir.





Unutmayın, bir kaos ajanının mutlaka ahlaki açıdan dürüst olması gerekmez; yalnızca kendi düzenini kurmak için mevcut düzeni yok eder. Kalpsiz tayfundan bir siber teröriste, umutlu bir girişimciye, yeni bir dine, biyolojik silahlara, kendi felaketimize kadar her şey olabilir.





Sonu ise bozulmadır.





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Evrensel karşılıklılık anlayışımız herkesi kendi kurallarına bağlamaz. Pek çok insan başkalarını aldatmaktan hoşlanır, ancak aldatıldıklarında da öfkelenirler. Yine de kelebek etkisi geçerli.





Kurbanların tekrarlayan acısı, insanların kültürüne bağlı olarak, Dünya'da ceza (aka karma) olarak intikam alma arzusunu (veya eylemini ) ve/veya yaşamdan sonra yargılanma umudunu doğurur.

Kaçınılmaz olarak kendilerini mahvediyorlar.





Savaşlar çoğunlukla kaynaklarla ilgilidir ve eğer bir hile dersini etkili bir şekilde öğretirseniz, muhtemelen bunu bir daha yapmayacaklardır. Sonuçlar insan davranışını her şeyden daha fazla etkiler.





Dolayısıyla yeni bir düşünme biçimini benimsemenin en kolay yolu uyumluluğu teşvik etmektir. Eğer herkes bunu yapıyorsa, kurallara uymayan birinin başarılı olması daha zordur.





Kabul etmezlerse muhtemelen gruptan ayrılacaklar. Veya infazcının kafasını kesmeye çalışın.









Enerji her zaman akmaktadır ve insanların acıları ya da sevinçleri sonsuza kadar saklanamaz. Tarafsızlık bile niyet ne olursa olsun sonuçları seçmektir.





Güçteki çarpıklık ne olursa olsun insanlar her zaman dengeyi arayacaktır. Bu kaçınılmazdır.

[Afrika'da sömürgeci güçler ibadetlerimizi yasakladı, sarayları ve tapınakları yaktı ve öldürülen insan sayısını değiştirdi. Halkımın yetkileri elinden alındı ve bazıları hayvan olarak satıldı. Durdurulamaz isyan beliriyor.]





İç ortamınızda bile, herhangi bir uyumsuzluk duygusu sürekli olarak zihniniz tarafından saldırıya uğrayacak ve dengeleyici bir güç yaratılıncaya kadar kendilerini davranışlarınızda sergileyecektir.





Bu , Sonuçlar Yasasıdır . Newton'un üçüncü yasası, toplumda; ilişkilerimiz ve güvenimiz her zaman denge arayan denklemlerdir.





Acı toplumsal dinamikleri şekillendirir; kasıtlı veya kasıtsız













Kabulden kusmaya ve isyana kadar toplumdaki sınırlamalarımıza yanıt olarak karşıt güçler yaratırız.





“Tanrıya inananlar başarılı olduğunda bütün şehir kutlama yapar; kötüler öldüğünde sevinçle bağırırlar.”

— Atasözleri 11:10





Bir gruba veya bireye ciddi bir acı yaşattıktan sonra, muhtemelen sizin acınızı sabırsızlıkla bekliyor veya planlıyorlardır; Yardımsever olmayı mı (yapıcı eleştiri) yoksa sadece zalimce ve acımasız olmayı mı amaçladığınız.





Gücü korumak için, başkaları sizi bir tehdit olarak görürlerse ölümünüzü halledeceklerdir. Onlara ne kadar acı çektirirseniz intikam alma olasılıkları o kadar azalır ve iyileşmeye odaklanmayı tercih ederler.





Transatlantik köle ticareti örneğinde, Afrikalılar yüzyıllarca mücadele etti ve bugüne kadar miraslarımızı ve özgürlüklerimizi yeniden kazanmak için mücadele ediyorlar. Piyasa/talep olmadan ticaret olmaz.





Holokost'tan bahsedin ve hiçbir Yahudi bunu henüz unutmadı veya dünyanın unutmasına izin vermeyecektir. Ama şu anda acıyı karşılaştırmıyoruz.





İyi bir toprağa iyi bir tohum ekerseniz ve ona yeterince ilgi gösterirseniz, bir bitki elde edersiniz. Ve çürüyen bir cesedi pişirip yerken en iyi malzemelerinizi kullanırsanız yine de hastalanırsınız. Bu dünyada sonuçlar çoktur.





Tanrılara bir kurban teklif edildiğinde, insanlar bunu toplumlarında veya topluluklarında istenmeyen sonuçlara neden olan veya neden olabilecek eylemleri dengeleme umuduyla yaparlar.





Acı toplumsal dinamikleri şekillendirir.





Sosyal Mühendislik Uygulamaları: Afrika Toplumlarının Tasarımları

Afrika, ortak bir düşmanımız olmadığı sürece neredeyse tek bir birim olarak hareket edemeyen bir kıta.





Yine de toplumlarımızı hem liyakat hem de desteğe öncelik verecek şekilde tasarlamak kabileler arasında yaygındı; Bireycilik ve kolektivizmin dengesi.





Atalarımız, toplumun her bir üyesini farklı etki ve çıkar düzeyleriyle yönetilmesi gereken bir paydaş olarak görerek, kültürlerimizi, aramızdaki gücü ve sosyal düzeni, insanların ihtiyaçlarının karşılanmasını ve kurallara uyulmasını sağlayacak şekilde yönetmek için titizlikle tasarladılar.





Kendinizden başlayarak her şeyden şüphe duymanın öğretildiği günümüz dünyasında, insanlar yalnızca sonlu terimlerle düşünebiliyor: bir sonraki öğün, adım veya hedef. Kolektif yalnızca bir miktar onay için önemlidir, ancak bireysellik insani ihtiyaçlarımızı karşılamakta yetersiz kalmaktadır.





Güvenin gerekli olduğu bir dünyada yaşıyoruz; kendimizden ve etkimizden başlayarak, bizi yöneten sistemler ve gücü yağmalayanların yetenekleri.





Ancak sömürgeleştirmenin etkisi nedeniyle, özenle tasarlanmış sosyal yapılarımız Avrupalılar tarafından harap edildi ve istismar edildi ve bugüne kadar liderlerimizi sorumlu tutacak yollardan yoksunuz.





"Zalimlerin en iyi kalesi halkın hareketsizliğidir."

- Niccolo Machiavelli





Bu çalışma için bir motivasyon olmuştur. Şimdi sömürgecilik sonrası Afrika'daki toplumsal güçleri tanımlamak için Newton'un Toplum Yasalarını Sosyolojinin temel ilkeleriyle birleştireceğim.





Sömürgecilikten kurtulmanın merceği olarak Marksizm

Kimse daha az görülmek istemez.





Sosyolog Karl Marx, daha mutlu bir toplumun en temel ilkelerinden birini kurdu; Kârın ve insanların eşit derecede önemli olduğu bir yer.





Ancak Afrika toplumlarındaki işleyişin temeli buydu. Eğer komuta ettiğiniz insanlar sizin liderlik yeteneğinize güvenmiyorsa, gücü kullanamazsınız. Aslında Yoruba gibi kabileler, kahya olarak işlerinde başarısız olmaları durumunda ọba'ya (koruyucu) intihar etme emrini verebilir.





ọba pozisyonuna saygı duyuldu, ancak kıskanılmadı veya onun için kavga edilmedi. Hassas bir denge.





İgbo topraklarında "İgbo'nun kralı yoktur" anlamına gelen Igbo enwe eze derler, dolayısıyla her vatandaş kral ve kral yapıcıdır ve gerçek bir demokrasiyi uygular. Yoruba ọba, kraliyet dışı soyların temsilcileri tarafından seçilir ve halka bu koruyucuyu geri alma gücü verir.





Iyaloja (kabilenin ticari güçlerini elinde tutan Piyasanın Anası) gibi liderlik rolleri kadınlara ayrılmış ve onlara arzulanan statüler sağlanmıştır. Yetenekli kadınlar ordulara komuta etti ve onları zafere taşıdı. Ancak odaklanma olmadığında insanlar kaybolur.





"Bir adam yılan görürse ve kadın onu öldürürse önemli olan yılanın ölmüş olmasıdır."

— Yoruba atasözü





Afrikalılar hiçbir zaman geleneksel olarak kadınları daha az görmediler. Diğer tüm tanrıların annesi olarak tanrıçalara sahip olanlar biziz. Seks pozisyonlarımız bile kadınlarımızın cinsel iştahını ve tatminini derinden onurlandırıyor ve ön planda tutuyor.





Toplumlarımız, sonuçlarını görmüş olan atalarımızın gereksiz çatışmalarını önlemek için titizlikle tasarlandı. Tüm sorunlarınız daha önce çözüldü.





Ancak Batılı dünya görüşlerinin kaosun aracısı olarak tanıtılmasıyla birlikte, temerrüde düşen ọba kurtuldu ve halkım, atalarımızın bizim için kurduğu merkezi olmayan yönetimi kaybetti. Sömürgeci güçleri “ọba'yı yiyenler” olarak tanımladılar ve yüzyıllarca süren toplum mühendisliğini yok ettiler.





Çoğu Yoruba pazarının liderliği ve Afrikalı kadınların statüsü ellerinden alındı, yerini yabancı değerler aldı ve bugün Afrika toplumlarının her zaman ataerkil olduğuna inanan ve kadınlığın gerçek gururunu kaybeden yeni neslin prestiji yok edildi.





Kadınların kendi geçimlerini sağlama ve ailelerine katkıda bulunma yetenekleri de modern kentsel yaşam tarzları ve hiçbir zaman bize ait olmayan işler nedeniyle sekteye uğradı. Kültürü birkaç yıllığına ödünç aldık ve borç verenler kadar mutsuz olmaya başladık.





Bu dünya görüşleri bizim mi?





Bugün toplumunuz ve hükümetiniz tarafından anlaşılıp kabul ediliyor musunuz?





Elbette yararlı olanı alıp gerisini ortadan kaldırabiliriz.





Hiyerarşiler ve heterarşiler sağlıklı toplumların nasıl inşa edildiğini gösterir. Afrikalı kabileler sonsuz güç arayışlarında birbirleriyle savaşabilirlerdi ama Araplar ve Roma'nın çocukları her kabileyi kendi topraklarında buldular; çoğunlukla işlerine ve ticarete bakıyorlardı.

[Neden 1 numara olmanız gerekiyor?]





Ancak Marksizmi Afrika'yı proletarya olarak ve diğer sömürücü dünya güçlerini burjuvazi olarak gözlemleyecek şekilde genişletirsek, Afrika'nın yüzyıllardır özgürlüğü için mücadele ettiğini görürsünüz.





Benim için yabancılara kaybetmenin en kötü yanı, toparlanmamızı sistematik ve ekonomik düzeyde, yakın zamanda bir rövanş olmayacak kadar sekteye uğratmaları.





Size, bugün onların en zalim ve hasta piçleriyle karşı karşıya gelebileceğimizi, üretken çalışma veya devrimde bize daha iyi hizmet edecek enerjiyi boşa harcayabileceğimizi size ücretsiz olarak söyleyeceğim. Bize yaşattıkları acıyı kendi başımıza kusuyoruz.





Ancak Marksist tarzda bir devrime sahip olmanın tek yolu bir kırılma noktasına ulaşmaktır; rahatlığın huzurundan ya da aşırı yoksulluktan, en kolay çıkışın isyan olduğu yerden.

[Hükümete zarar vermekten daha kolaysa insanlar birbirlerine zarar verirler.]





Bu devrim, Newton'un tüm yasalarını toplumda uygular:





Çevremizle birlikte değişiriz ve çevremizi değiştiririz: Durumlar dayanılmaz hale gelir veya katlanarak daha iyi hale gelir ve rahatsız oluruz. Geçerli bir acı noktası ve net bir çıkış yolu bulunana kadar hiçbir şey değişmez: Artık acıya dayanamayız veya güvenlik veya güvenlik konusunda artık hükümete bağımlı değiliz. İktidarı geri almak için harekete geçiyoruz. Acı toplumsal dinamikleri şekillendirir; kasıtlı veya kasıtsız: Hükümet patlamaları kontrol etmeye çalışırken bir hata yapar; birini öldürür, bir şey söyler, bir politikayı geçirir veya odadaki bir file hitap etmeyi reddeder; bu da sonuçlarından korkmadan sistemi kökünden sökmek için ihtiyacımız olan tetikleyicidir.





Böylece kaosun ajanları haline geliriz; bilerek veya bilmeyerek.





Bu tür koşullar olmadan Afrika, önce hükümetlerimizde yabancı kuklacılıktan kurtulamayacak, sonra da onların kukla iplerini sistemlerimizden tamamen kesecek.





Sorunlar her zaman olacaktır, ancak her şeyi daha net görebildiğimiz zaman bunlarla baş etmek çok daha kolay olacaktır.





Atalarımıza bakıp onların yaşam tarzlarını, hatalarını, değerlerini anlamak yerine, dünya görüşümüzü medeniyetsiz, alçak ya da asla anlayamayacak bir halkı yüceltmeye yönelik çılgınlık olarak görüyoruz.





Bireycilik ve Kolektivizm: Karı koca gibi

Kimse daha az görülmek istemediğinden, bazıları kendi özgüvenlerini geliştirmek için başkalarını daha az olarak çerçeveliyorlar. Aldanmayın: Sağlıklı bir toplumun hem hiyerarşilere hem de heterarşilere ihtiyacı vardır.





İnsanlar son derece bilinçlidir ve kendileri için önemli olduğunda ellerinden gelenin en iyisini yapmak isterler. Afrika toplumlarında liyakat ve destek, iyi bir yaşam madalyonun iki yüzüydü.





Batı ideolojisinde etkileşimcilik, çevremizle olan etkileşimlerimiz aracılığıyla yaşamlarımızda anlam yarattığımızı öne sürüyor.





Bu prensip, kendimize dair bilgimiz ve seçimlerimizin etkileriyle sınırlıdır ve çoğunlukla karşılaştırmalar ve sosyal dinamikler yoluyla uyarılan dışsal zorlamalar için geçerlidir.





Ancak başkaları olmadan benlik duygumuz kaybolmaz.





Basitçe anlam, ona iliştirdiğimiz sosyal açıklamalardan daha fazlasıdır. Bazen açıklayacak kelimelerimizin ötesindedir.





Bu en iyi, çevremizle birlikte değiştiğimiz ve çevremizi değiştirdiğimiz Sonluluk Yasasında görülür.





Yoruba'nın bizim eğitim psikolojimizde bunu anlama şekli, bir eliyle çocuğu düzeltip diğer eliyle kucaklamaktı.





“Köyü kucaklamayan çocuk, sıcaklığını hissetmek için köyü yakar”

— Afrika Atasözü





Karı koca gibi zihin ve toplum da her birimizin refahını yaratır.





Toplumunuzun durumu birey olarak sizi etkiler; sizi yükseltebilecek veya sizin tarafınızdan yükseltilebilecek veya tam tersi. Biz toplumun ne kölesiyiz, ne de ondan özgürüz. Programlamamızın bir parçası.





Ototrofik organizmalar bile güneş ışığına ve güneş ışığı olmadan hayatta kalabilenler de dahil olmak üzere besinlere ihtiyaç duyar. Ve insan toplumunda her din, toplumsal güçlere karşı birey etrafında kuruludur.





Din, algılanan sonuçlara dayanan bir davranış kurallarıdır. Onlar aptal mı?





Sosyolojinin postmodernist ilkeleri büyük görüşleri eleştirirken, dünyanın aptal olduğunu düşünmüyorum.

Eğer bazı büyük görüşlerimiz yeterince uzun süre varlığını sürdürüyorsa, onlarda değerli bir şeyler olmalı. Trendler bu şekilde çalışır.

[Despacito'yu gizlice seviyorsun, değil mi?]





Ancak bir trendin olması onu körü körüne takip etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Eleştiri, kendimize ve dünyaya dair anlayışımızı arttırmak için sağlıklıdır.





Ancak neden büyük görüşlere, sosyal ipuçlarına, dinlere, çalışma kültürüne veya kabile kurallarına inanmamız gerektiğini destekleyen dengeleyici bir güç olmadan, mutsuzluğumuz için varoluşu suçlarız ve suçluların serbest kalmasına izin veririz; Belirsiz dünyamızda derinden ihtiyaç duyduğumuz güvenilirlik korkumuzu istismar ediyoruz.





Güvenmek için tasarlandık. Bu bir ihtiyaçtır.





Bize güvenen ve bizi bazı şeylere güvenmemiz konusunda eğiten atalarımız aptal değildi. Bizim içtiğimiz suyu onlar da içti. Bizim biyokütlemizi oluşturan süreçlerin aynısı onlarınkini de yarattı. Ve onların dünyasında da aynı doğal sistemler mevcuttu. Benim sloganım şu: "Bütün sorunlarınız daha önce çözüldü."





Bize rehberlik edecek sistemlere karşı daha mütevazı ve minnettar olmalıyız. Bugünkü sorunlarımızın nedeni sosyal sistemlerin yeterli olmamasıdır.





Mirasımızı, bilgimizi ve bilgeliğimizi gelecek nesillere aktarmak için öncelikle tasarlanmış çıraklık sistemlerimiz vardı. Artık bize hizmet etmeyen, bizi koruyan ya da teşvik etmeyen eski bilgileri öğrendiğimiz okullarda sertifika almak için iptal ediliyorlar.





Çatışmada Akıcı: Toplum Bu Haliyle Güzel mi?

Tabii ki değil. Son birkaç dakikamı sana bunu göstermekle geçirdim.





Başkalarına hürmet ve saygıyı çalışma prensibimiz haline getirene kadar acı çekmeye devam edeceğiz. Ancak bu değişiklikler bir gecede gerçekleşmeyecek ve özellikle de sonuçları olmayacak.





Değerlerin yararlı ya da zararlı olmasına bakılmaksızın toplumun gelecek nesilde kendini yeniden canlandırmak için çalışacağını belirledik. Herhangi bir şeye körü körüne güvenmenin sorunu, kırılmasının zor olmasıdır. Neye güvenildiğine bağlı olarak bu yararlı veya zararlı olabilir.





İnsanların burada hayattan keyif almasını sağlamak için toplumun kurallarını ve sistemlerini sürekli olarak denetlemek sosyal mühendislere kalmıştır, aksi takdirde bu bir ceza gibi hissedilecektir. Afrika toplumlarının sosyal mühendisleri liderler, şefler, savaşçılar, ustalar ve büyük insanlardı.





Yabancı baskının toplumlarımıza verdiği zarar ne olursa olsun, değerlerimizin ne olduğuna karar vermezsek ve bunları eğitip uygulayacak sistemler inşa etmezsek durum daha da kötüleşecek.









Kolay değil ama başka yolu da yok. Birinci yasada görüldüğü gibi, kaosun etkenleri olmazsa işler daha da kötüleşecektir. Toplumlarımızın arka koltuğunda yaşamayı göze alamayız.





Yoruba halkı ọba'mıza kutsal bir lider olarak saygı duyuyordu, ancak başarısız olmaları durumunda onları ortadan kaldıracağımıza da güveniyordu.





Basitçe, sonuçların olmadığı yerde çalışma sistemi de yoktur. İktidarın aşırılıklarına tepki gösterilmemesi onaylanmaz (3. yasa) ve herkes gücü daha da fazla aramaya başlar; fiyatını artırıyor ve toplumun istikrarını sarsıyor.





Bugün birçok Afrika ülkesinin özeti budur. Liderlerin sorumluluktan kaçarak döngüyü sürekli olarak tükettiği bir kısır döngü. Teşekkürler oyinbo. İyi iş çıkardın.





Dünyanın çokça kopyaladığı bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri, içeriklerinde vaaz ettiği değerleri neredeyse hiç uygulamamaktadır. Sınırlarını kapalı tutmaya, yabancıları dışarıda ve/veya altında tutmaya ve dış etkiyi minimumda tutmaya isteklidirler.





Çin'in ana dili İngilizce değil Mandarin'dir. Onların politikası, sizin onlara uyum sağlamanızdır, onların ise size uyum sağlamamasıdır. Her toplum, kendi topluluğunun ve geleceğinin çıkarına olacak şekilde değerleri uygulamalıdır, aksi takdirde ilgili insanlar için bir gelecek veya kimlik olmayacaktır.





Yeni Sağ, yaşam tarzlarının paha biçilemezliğini kaybetmemek için mevcut toplumun değerlerini korumaya ve onları daha yavaş ilerletmeye çalışıyor. Geçerlidir, ev gibisi yoktur ve korumasız olarak ayakta kalabilen bir ev yoktur.





Her 3 yasada da gördüğümüz gibi çatışma kaçınılmazdır.





Çatışmalardan kaçınmaktan ziyade yüzleşmeye daha güçlü inanıyorum. Sessiz kalacak türden bir şey değil. İnsanlar bu yeni dünya düzeniyle birlikte saldırganlıklarını ve şikâyetlerini her zaman bir şekilde ve genellikle sağlıksız şekillerde ifade ediyorlar.





Toplumun ayakta kalabilmesi için rekabet şarttır. Kumbaya yalnızca teoride çalışır.





Şikayetlerimizi örtülerin altına saklamak ve hoş görünmek yerine, sağlıklı çıkış noktalarına sahip olmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bütün görünüm yorucu ve kimseye faydası yok.

[Kavgaya varırsa gerçekten ciddi olmalı.]





Bugün toplumda gücü sürdürmek için kullanılan sinsi taktiklerden ve tüm kurnazlıklardan daha iyidir; gülümsüyor ve saçmalık kusuyor.





İnsanlara durumu bildirin. Bu dünyada çatışmalar hiçbir zaman sona ermeyecek, bu nedenle enerjimizi bunun için sağlıklı çıkış noktaları yaratmaya harcamamız daha iyi olur.





Hiçbir şey değişmezse tartışmaların tekerrür edeceğini fark etmediniz mi?





Herhangi bir gücün kudretli olabilmesi için güven gereklidir. Güven olmadan hiçbir para birimi veya makamın ağırlığı kalmaz. O olmayınca hiçbir işbirliği, ilerleme, dönüşüm olmaz.





Değişim rahatsız edicidir ve ona direnmek için kendi iç dünyamızı yaratırız. Ancak rahatsızlıkların üstesinden gelmeyi öğrenenler her zaman kazanır.





Bu yasaları kullanarak toplumu tehlikeli veya faydalı şekillerde etkilediniz. Hepimiz düzen ve kaosun temsilcileriyiz, ancak bunlar bizim mutlak kontrolümüzün dışında kalıyor.





Sonluluk Yasası: Çevremizle birlikte değişiriz ve çevremizi değiştiririz. Etki Yasası: Geçerli bir acı noktası ve açık bir çıkış yolu bulunana kadar hiçbir şey değişmez. Sonuçlar Yasası: Acı sosyal dinamikleri şekillendirir; amaçlanan veya amaçlanmayan.





Toplum hayat boyu oynadığımız bir oyundur, onu iyi oynayalım. Yedek hayat yok.