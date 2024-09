Criptomonedas: ¿una solución única para todos? La clave para impulsar su adopción en África

Las criptomonedas necesitan mercados emergentes (y en parte gracias a Gary Gensler, gracias Gary) muchos en la escena criptográfica occidental han comenzado a darse cuenta de ese hecho. Podría decirse que las monedas estables son la única parte de las criptomonedas que ha logrado una adopción masiva minorista, lo que no hace más que resaltar la importancia de los mercados emergentes en la búsqueda de las criptomonedas de lograr una adopción masiva (porque seamos realistas, no son las personas en Occidente las que impulsan esto).





El continente africano tiene un potencial significativo para la adopción de criptomonedas: existe una razón por la que la naira de Nigeria fue la primera moneda fiduciaria que Binance respaldó y por la que redobló sus esfuerzos para proporcionar rampas de entrada y salida locales en el continente. Si nos centramos en África, 1 de cada 6 usuarios de Internet a nivel mundial estará en el continente en 2025 y Nigeria (el país más poblado de África) Ocupa el segundo lugar en el índice de adopción de criptomonedas global de Chainalysis .



Bien, ¿y ahora qué? ¿Cómo se puede escalar realmente el continente africano?





Anteriormente, muchos en la escena criptográfica asumían que, por el hecho de ser un proyecto criptográfico , su alcance era global. En realidad, esto no es cierto.





Para cruzar el abismo criptográfico tenemos que pensar, hablar sobre criptomonedas y construirlas. No solo para los usuarios occidentales. Esto es lo básico sobre localización.





Las personas en África interactúan con las criptomonedas de manera diferente a las personas en los EE. UU. o Europa, lo que plantea el tema de la localización de las criptomonedas.

Inclinarse hacia el comportamiento del usuario

El primer paso para la localización es reconocer y comprender los diferentes factores que motivan el uso de las criptomonedas. Mientras que en Occidente los principales impulsores del uso de las criptomonedas son ideológicos, especulativos (y ahora institucionales), en África la utilidad central de las criptomonedas se debe a:





Límites al acceso a divisas para proteger las reservas de divisas del país (especialmente el dólar estadounidense)

para proteger las reservas de divisas del país (especialmente el dólar estadounidense) Tarifas altas para enviar/recibir dinero en 20% frente al promedio mundial del 6%

en frente al promedio mundial del 6% Protegerse contra la inflación y los riesgos cambiarios almacenando dinero en monedas menos inflacionarias, como el dólar estadounidense, para proteger su riqueza.





Numerosas empresas e individuos utilizan monedas estables para abordar estos desafíos. En África, las monedas estables representaron más de 50% de los volúmenes de criptomonedas en 2022, mientras que en Occidente la utilidad y los beneficios de las monedas estables son limitados.





Curiosamente, mientras que en Occidente se considera a USDC como la stablecoin más fiable, en el continente esa posición la ocupa USDT. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: tiene la mayor liquidez en plataformas de entrada y salida de África. El hecho de que USDT haya sido el primero en llegar al mercado y esté disponible a precios asequibles (en TRON) y de que Binance lo haya impulsado ha contribuido a que sea el actor dominante en el continente.





Por lo tanto, está claro que muchos en África no están casados con la idea de las criptomonedas, sino más bien con la estabilidad. Una forma inteligente de localización es inclinarse hacia el comportamiento del usuario. En lugar de hablar de monedas estables, hablemos de dólares digitales o dólares electrónicos. Después de todo, el término moneda estable es en gran parte jerga criptográfica: muy pocos entienden qué es o en qué se diferencia de otras formas de criptomonedas. Este cambio en el lenguaje puede abrirle las puertas a más usuarios que no son necesariamente optimistas con respecto a las criptomonedas, pero sí con respecto al acceso a la estabilidad.





Por supuesto, es importante ser transparente y dejar muy claro que sus ofertas de productos utilizan monedas estables (+ explica qué son y cómo funcionan), pero no tiene que impulsar el concepto de monedas estables; no está vendiendo la tecnología, está vendiendo la utilidad. La localización inteligente no se trata solo de usar el idioma correcto u ofrecer servicios localizados, también se aplica a la copia que utiliza.

Rampa de entrada y salida

Aunque suele pasarse por alto como un aspecto "poco atractivo" de las DeFi, la rampa de entrada y salida es, no obstante, fundamental. Da forma a la forma en que las personas acceden a su proyecto de criptomonedas. Decir que su proyecto puede servir a Nigeria, por ejemplo, pero no tener rampas de entrada y salida localizadas e integradas que admitan la naira nigeriana, es lo mismo que decir que Apple sirve al mercado japonés, pero que la gente no puede comprar iPhones con yenes japoneses.









En África, predominan las plataformas de entrada y salida entre pares (P2P). Binance P2P es el mayor actor en este espacio (y la mayor plataforma de intercambio) en África. Su enfoque inicial en la creación de plataformas de entrada y salida localizadas que admitan numerosas monedas africanas ha creado una sólida ventaja competitiva para la empresa en su conjunto. Para descifrar el juego P2P, debe tener niveles de liquidez altos y confiables, algo que Binance P2P ha logrado en numerosas monedas. Como actor pionero en este espacio, se ha beneficiado de ello y ha creado un volante de inercia.















Se podría decir que el P2P es popular en África debido a:





Comportamiento actual: en el mundo del comercio y la financiación, los pagos tipo P2P son populares en todo el continente, como los sistemas de pago con dinero móvil (como MPESA, momo de MTN o el dinero móvil de Airtel) o las transferencias bancarias (que representan más de 55,6% de las transacciones digitales en Nigeria en 2022 ). Regulación previa: Algunos gobiernos promulgaron políticas que resultaron en la separación de TradFi de DeFi, lo que significa que las plataformas de entrada y salida de criptomonedas no podían integrarse y usar los canales de pago tradicionales para la entrada y salida. P2P representó una solución neutral en términos regulatorios. Desatendidos: los grandes actores occidentales de las plataformas de entrada y salida de criptomonedas no han prestado mucho interés ni han creado productos para África. Además, para muchos canales de pago tradicionales, facilitar y asociarse con plataformas de entrada y salida de criptomonedas no era una prioridad y también una iniciativa que querían abordar con cautela. Más fácil de escalar: para ingresar a nuevos mercados, una plataforma P2P de entrada y salida simplemente necesita comerciantes que acepten la moneda local. No necesitan preocuparse por la integración con numerosos métodos de pago locales.





Es importante que su plataforma de entrada y salida admita numerosos métodos de pago locales, pero un matiz importante es que también ofrezca tipos de cambio competitivos, ya que en algunos países existe un "tipo de cambio oficial" y un "tipo de cambio del mercado negro". Una plataforma de entrada y salida verdaderamente localizada debe seguir el tipo de cambio del mercado negro, especialmente porque los nuevos participantes y los usuarios de las plataformas seguirán cotejándolo con plataformas más establecidas.



El valor del dinero

Un último punto respecto de la Web3 y la localización: el significado del dinero y la estructura del sistema financiero varían en todo el mundo.





Las cadenas con las tarifas más bajas son las que mejor han funcionado. Tron es particularmente popular para comprar y vender USDT a pesar de no tener ningún programa de desarrollo significativo en el continente.





En relación con esto, dado el menor PIB y el menor ingreso disponible en el continente, una plataforma adecuadamente localizada debe optimizarse continuamente para ofrecer tarifas asequibles tanto para transacciones pequeñas como grandes.





Esencialmente…

Para que las criptomonedas sean adoptadas por las masas, es hora de priorizar la creación de productos centrados en comportamientos y necesidades fuera de Occidente con una mayor y mejor localización. Y recuerde que algunos de estos métodos de localización tendrán ramificaciones globales: podría decirse que Polygon comenzó en parte para abordar un problema que se sentía con más fuerza en la India que en Occidente, lo costoso que era realizar transacciones de Ethereum y, sin embargo, este problema local tenía aplicaciones globales. En el continente africano estamos empezando a ver los mismos movimientos, ya sean rampas de entrada y salida o soluciones de infraestructura que se impulsan a nivel mundial.