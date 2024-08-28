加密货币≠“一刀切”：推动非洲采用加密货币的关键





加密货币需要新兴市场（这在一定程度上要归功于 Gary Gensler，感谢 Gary），西方加密货币界的许多人已经开始意识到这一事实。可以说，稳定币是加密货币中唯一实现零售 PMF 的部分，这只能凸显新兴市场在加密货币追求大规模采用方面的重要性（因为让我们面对现实，推动这一进程的不是西方人）。





非洲大陆在加密货币应用方面具有巨大潜力——这就是为什么尼日利亚奈拉成为币安支持的第一个法定货币，以及为什么币安加倍努力在非洲大陆提供本地出入通道的原因。如果我们放大非洲， 到 2025 年，全球六分之一的互联网用户将居住在非洲大陆 和尼日利亚（非洲人口最多的国家） 在 Chainalysis 全球加密货币采用指数中排名第二 。



好吧，那么现在怎么办呢——您实际上如何扩展到非洲大陆？





之前，加密圈的许多人都以为，只要是一个加密项目，它就能覆盖全球。但事实并非如此。





为了跨越加密鸿沟，我们必须思考、讨论和构建加密 不仅仅针对西方用户。这是本地化 101。





非洲人对加密货币的态度与美国或欧洲人不同，这就引出了加密货币本地化的话题。

了解用户行为

本地化的第一步是认识和理解使用加密货币背后的不同动机因素。在西方，加密货币使用的主要驱动因素是意识形态、投机性（现在是机构），而在非洲，加密货币具有核心效用，原因如下：









许多企业和个人使用稳定币来应对这些挑战。在非洲，稳定币占 50% 的加密货币交易量 2022 年，而在西方，稳定币的实用性和好处有限。





有趣的是，在西方，USDC 被视为最值得信赖的稳定币，而在非洲大陆，这一位置则属于 USDT。为什么？答案很简单：它在非洲的线上/线下平台上拥有最高的流动性。USDT 率先进入市场，以实惠的价格（在 TRON 上）提供，并受到币安的推动，这些都使其成为非洲大陆的主导者。





因此，很明显，非洲的许多人并不执着于加密货币的概念，而是执着于稳定。一种聪明的本地化形式是倾向于用户行为。与其谈论稳定币，不如谈论数字美元或电子美元。毕竟，“稳定币”这个术语主要是加密货币术语——很少有人了解它是什么，也不知道它与其他形式的加密货币有何不同。这种语言的转变可能会让你接触到更多不一定看好加密货币但看好获得稳定性的用户。





当然，透明且非常清楚地表明您的产品使用稳定币（+ 解释这些是什么以及它们如何工作）非常重要，但您不必推广稳定币的概念，您不是在销售技术，而是在销售效用。智能本地化不仅仅是使用正确的语言或提供本地化服务，它还适用于您使用的副本。

上/下坡道

虽然通常被忽视为 DeFi 的一个“不吸引人”的方面，但开通/关闭渠道仍然是根本。它决定了个人如何访问你的加密项目。例如，如果你说你的项目可以服务于尼日利亚，但没有支持尼日利亚奈拉的本地化和嵌入式开通/关闭渠道，这就好比苹果说他们服务于日本市场，但人们不能用日元购买 iPhone。









在非洲，点对点 (P2P) 的入口/出口占主导地位。币安 P2P 是该领域最大的参与者（也是非洲最大的交易所）。他们早期专注于建立支持多种非洲货币的本地化入口/出口，为整个公司建立了强大的护城河。要打入 P2P 游戏，您必须拥有高且可靠的流动性水平，币安 P2P 已在多种货币中实现了这一点。作为该领域的早期参与者，他们从中受益并创造了飞轮。















P2P 在非洲之所以如此受欢迎，原因如下：





现有行为：在贸易金融领域，P2P 式支付在整个非洲大陆都很流行，例如移动货币支付系统（如 MPESA、MTN 的 momo 或 Airtel 的移动货币）或银行转账（占比超过 2022 年尼日利亚数字交易占比达 55.6% ）。 先前的规定：一些政府颁布了政策，导致 TradFi 与 DeFi 分离，这意味着加密货币的入口/出口无法集成并使用传统支付轨道进行入口/出口。P2P 代表了一种监管中立的解决方案。 服务不足：西方大型加密货币入/出平台参与者通常对非洲不太感兴趣，也不太为非洲开发产品。此外，对于许多传统支付渠道而言，促进和与加密货币入/出平台合作并不是他们的优先事项，他们也希望谨慎对待这一业务。 更容易扩展：要进入新市场，P2P 入口/出口只需支持当地货币的商家即可。他们无需担心与众多当地支付方式的整合。





您的上线/下线平台支持多种本地支付方式非常重要，但一个重要的细微差别是还要提供有竞争力的汇率，因为在某些国家/地区，存在“官方汇率”和“黑市汇率”。真正本地化的上线/下线平台应该遵循黑市汇率，尤其是对于新进入者和平台，用户将继续与更成熟的平台进行交叉核对。



金钱的价值

关于 web3 和本地化的最后一点 —— 货币的含义和金融体系的结构在世界各地有所不同。





费用最低的区块链表现最好。尽管 Tron 在非洲大陆没有任何重要的开发者项目，但它在购买/出售 USDT 方面特别受欢迎。





与此相关，鉴于非洲大陆的 GDP 和可支配收入较低，一个适当本地化的平台需要不断优化，以便为小额和大额交易提供可承受的费用。





本质上…

为了让加密货币被大众接受，现在是时候优先打造专注于西方以外的行为和需求的产品，并进行更多更好的本地化。请记住，其中一些本地化方法将产生全球影响——可以说，Polygon 的初衷是为了解决印度比西方更强烈的问题，即进行以太坊交易的成本太高，但这个本地问题却具有全球性。在非洲大陆，我们开始看到同样的举措——无论是入口/出口还是推动全球发展的基础设施解决方案。