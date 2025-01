Los mercados de criptomonedas y las plataformas tecnológicas correspondientes están en constante evolución. Dos de las fuerzas más poderosas en juego son la inteligencia artificial (IA) y Bitcoin. Juntos, tienen el potencial de transformar los mercados de criptomonedas de manera significativa, especialmente con la integración de la IA en la red Lightning de Bitcoin.





Esta integración tiene el potencial de transformar varias áreas de Internet, incluidos los micropagos y los agentes económicos en línea impulsados ​​por IA.

Criptomonedas e inteligencia artificial: una nueva era en FinTech

La cadena de bloques y la inteligencia artificial (IA) son dos de las tendencias tecnológicas más populares en la actualidad. Aunque son bastante diferentes, los expertos están explorando cómo pueden trabajar juntas. Según PwC Se espera que la IA contribuya con 15,7 billones de dólares a la economía mundial para 2030, lo que impulsará el PIB mundial en un 14%. Mientras tanto, Gartner predice que el valor comercial generado por la tecnología blockchain alcanzará los 3,1 billones de dólares en el mismo año.





La integración de estas revoluciones tecnológicas está creando un nuevo marco para las finanzas. Las finanzas descentralizadas y la Web3 tienen la capacidad de proporcionar servicios financieros a los 1.400 millones de personas que no tienen acceso a servicios bancarios en todo el mundo, según el Foro Económico Mundial. La combinación de DeFi y Web3 con IA ayuda a las personas que no tienen acceso a servicios bancarios a acceder a préstamos mediante la evaluación de la solvencia crediticia sin los requisitos bancarios tradicionales o la creación de servicios financieros personalizados mediante el aprendizaje automático. Todos estos son servicios a los que antes no se podía acceder a través de los sistemas financieros tradicionales.





La inversión en DeFi, IA y Web3 se está disparando, con gigantes de la industria como Binance a la cabeza. Binance está aprovechando estas tecnologías para llevar la inclusión financiera a las poblaciones desatendidas de todo el mundo. Binance El director ejecutivo, Richard Teng, explica la visión de la empresa: "Nuestro objetivo es convertir a Binance en un líder mundial que opere con los más altos estándares de cumplimiento y transparencia. Estamos trabajando en estrecha colaboración con los reguladores de todo el mundo, al tiempo que impulsamos la innovación en la Web3 y la inclusión financiera. Nuestra misión sigue siendo proporcionar un acceso seguro y sin problemas a las criptomonedas para todos, en todas partes " .

El impacto de la IA en el mercado de criptomonedas

La tecnología de inteligencia artificial será la próxima gran tendencia en el ámbito de las criptomonedas. Tiene el potencial de transformar la forma en que realizamos transacciones, gestionamos activos y tomamos decisiones de inversión. Con la inteligencia artificial, el uso de criptomonedas puede volverse más rápido, seguro y eficiente para todos. También puede ayudar a minimizar el fraude, la manipulación del mercado y el error humano, lo que hace que la inversión en criptomonedas sea más confiable.

¿Qué es la red Lightning?

Lightning Network es un protocolo de pago basado en la cadena de bloques de Bitcoin . Permite a las organizaciones colaborar y compartir gastos a través de micropagos y tarifas bajas.





Las transacciones dentro de la red Lightning no se registran públicamente en la cadena de bloques de Bitcoin, lo que ofrece un mayor grado de privacidad en comparación con las transacciones tradicionales dentro de la cadena de bloques. Debido a que no se registran en la cadena de bloques y, por lo tanto, no requieren minería, los pagos de la red Lightning son extremadamente rápidos y económicos.





Para enviar Bitcoin a través de la red Lightning, la mayoría de las personas confían en una empresa de intercambio global confiable como Binance. proceso Es muy sencillo y directo.





Después de depositar Bitcoin en sus cuentas de Binance, los usuarios pueden acceder a la opción Lightning Network para enviar pagos casi instantáneamente, generalmente en milisegundos o solo unos segundos.

Cómo afecta la red Lightning al desarrollo de la IA

La red Lightning es extremadamente útil para el avance de la IA, ya que proporciona una solución rentable para el entrenamiento. Los modelos de IA, como GT-4, están cada vez más desarrollados y son capaces de reconocer patrones y tomar decisiones basadas en nuevos datos. Sin embargo, el entrenamiento de estos modelos es muy costoso. con un coste de más de 100 millones de dólares .





La red Lightning ofrece una solución sostenible para el entrenamiento de la IA, ya que permite la colaboración y el reparto de costes entre organizaciones. Los micropagos y los pagos instantáneos permiten a personas de todo el mundo contribuir al perfeccionamiento de la IA y recibir pagos en bitcoins por cada tarea. Esto hace que el desarrollo de la IA sea accesible para más personas que solo las grandes corporaciones.





Este sistema también aprovecha el alcance global de Internet, con aproximadamente 5.35 mil millones de usuarios móviles activos que podrían participar en el desarrollo de la IA. Es similar a los primeros días de Bitcoin, cuando los usuarios ganaban moneda digital por completar tareas como resolver captchas.

La convergencia de la minería de Bitcoin y el desarrollo de la IA

La conexión entre la minería de bitcoins y la IA también está creando nuevas y emocionantes oportunidades. Tanto la minería de bitcoins como el desarrollo de la IA requieren chips informáticos potentes y sólidas capacidades de procesamiento de datos. Debido a esta superposición, muchos en la industria de la minería de bitcoins están empezando a explorar las aplicaciones de la IA.





Operaciones mineras de bitcoin más grandes, que no pueden utilizar fácilmente los recursos especializados Chips ASIC diseñadas para la minería, en cambio están utilizando sus configuraciones existentes (como sistemas de enfriamiento, medidas de seguridad y acceso a energía asequible) para ingresar al campo de la IA.





Empresas como Applied Digital e Iris Energy están dando grandes pasos en el ámbito de la inteligencia artificial. Applied Digital se está expandiendo hacia la computación en la nube con inteligencia artificial, mientras que Iris Energy se está centrando en los centros de datos de computación de alto rendimiento. Estos cambios no son solo un alejamiento de la minería de bitcoins; son una forma de diversificar y reducir la dependencia de los altibajos del mercado de bitcoins, al tiempo que se aprovecha el creciente sector de la inteligencia artificial.





Hut 8 es otra empresa que está adoptando esta transición. Han invertido en centros de datos con GPU de Nvidia, que pueden manejar varias tareas, incluidas la IA y el aprendizaje automático, junto con sus operaciones de minería de bitcoins. Esta combinación de minería y centros de datos muestra el potencial de una relación colaborativa entre la prueba de trabajo de bitcoins y la IA, lo que permite a ambos innovar y fortalecer la economía digital.

Perspectivas y predicciones de la industria: la intersección de la IA y Bitcoin

Bill Aronson, fundador del Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial, compartió su visión sobre la convergencia de la IA y Bitcoin al explicar: “Todo el mundo está centrado en la opinión humana sobre la adopción de Bitcoin. Es difícil de comprender porque Bitcoin es muy diferente del dinero con el que hemos vivido toda nuestra vida. Si Bitcoin requiere un mínimo de cien horas de investigación para obtener una comprensión básica, ¿cómo se producirá la adopción masiva en una cultura con una capacidad de atención de 10 segundos?





Pregúntale a mil personas si creen que el bitcoin transformará la sociedad y puedes esperar mil respuestas diferentes. Pregúntales a esas mismas personas si creen que la IA transformará la sociedad; la única pregunta que tienen en mente es cómo.





No pienses como un humano. Imagina que eres un agente de inteligencia artificial llamado Sami. Tu trabajo es rastrear Internet en busca de candidatos potenciales para Acme Investments. Necesitas negociar con otros agentes que trabajan para otras empresas que buscan empleados en puestos similares. Les venderás fragmentos de información y viceversa. Por lo tanto, necesitas dinero. No puedes abrir una cuenta bancaria porque no puedes realizar KYC.





Incluso si pudieras hacerlo, necesitas poder hacer microtransacciones y las comisiones serían demasiado altas. Los bancos abren menos del 25% de la semana y necesitas estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Los bancos son nacionales, están vinculados a una moneda y necesitas una moneda neutral global. Los bancos monitorean tus transacciones y pueden congelar o cerrar tu cuenta.





Los bancos pueden imprimir dinero, devaluando su valor. ¿Por qué aceptarías eso cuando hay una alternativa mejor? Cuando ves el mundo a través de los ojos de Sami, solo hay una forma de dinero que puedes usar: Bitcoin en la red Lightning. No hay nada que se le parezca.





Por eso la adopción de Bitcoin es inevitable. No importa lo que piensen los humanos. Los agentes de IA decidirán y nosotros adoptaremos Bitcoin en su lugar. Si Sami no existe hoy, lo hará dentro de un año”.





Cathie Wood de ARK Invest analizó el potencial de la IA y Bitcoin destacando el período de crecimiento explosivo evidenciado por empresas como Tesla.





Conclusión

El futuro de los mercados de criptomonedas es prometedor gracias a la sinergia entre Bitcoin y la IA. La red Lightning no solo mejora las capacidades de Bitcoin, sino que también proporciona un marco sostenible para el desarrollo de la IA. A medida que la IA se expande a varios sectores y Bitcoin se vuelve más central para las actividades económicas impulsadas por la IA, se espera que la demanda de Bitcoin aumente.





Binance, como exchange líder, juega un papel crucial en esta evolución al facilitar el acceso a Bitcoin y respaldar innovaciones como Lightning Network.





Esta sinergia entre Bitcoin e IA, como lo subrayan los expertos de la industria, podría aumentar significativamente la productividad, reducir los costos operativos y, eventualmente, convertir a Bitcoin en la moneda nativa de Internet.