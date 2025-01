AI we Bitcoin kripto bazarlarynyň geljegini nähili emele getirer

“Cryptocurrency” bazarlary we degişli tehnologiýa platformalary yzygiderli ösýär. Oýunda iň güýçli güýçleriň ikisi emeli intellekt (AI) we Bitcoin. Bilelikde, kripto bazarlaryny ep-esli derejede üýtgetmek mümkinçiligi bar, esasanam AI-ni Bitcoin ýyldyrym toruna birikdirmek.





Bu integrasiýa, internetiň dürli ugurlaryny, şol sanda mikropaý tölegleri we AI bilen işleýän onlaýn ykdysady agentleri üýtgetmek mümkinçiligine eýe.

Kriptokurluşlar we emeli intellekt: FinTech-de täze döwür

“Blockchain” we emeli intellekt (AI) häzirki wagtda iň yssy tehnologiýa ugurlaryndan biridir. Üýtgeşik bolsa-da, hünärmenler bu tehnologiýalaryň bilelikde işläp biljekdigini öwrenýärler. PwC-e görä , AI 2030-njy ýyla çenli dünýä ykdysadyýetine 15,7 trillion dollar goşant goşar we global jemi içerki önümi 14 göterim ýokarlandyrar diýlip garaşylýar. Bu aralykda Gartner çaklaýar “blockchain” tehnologiýasy bilen döredilen iş bahasynyň şol ýyl 3,1 trillion dollara ýetjekdigini.





Bu tehnologiki ynkylaplaryň birleşmegi, maliýe üçin täze çarçuwany döredýär. Merkezleşdirilmedik maliýe we Web3, Bütindünýä ykdysady forumynyň habaryna görä, dünýäde 1,4 milliard banksyz adamlar üçin maliýe hyzmatlaryny bermäge ukyply. DeFi we Web3-ni AI bilen birleşdirmek, bank dällere adaty bank talaplary bolmazdan karz ukyplylygyna baha bermek ýa-da maşyn öwrenmek arkaly şahsylaşdyrylan maliýe hyzmatlaryny döretmek arkaly karz almaga kömek edýär. Bularyň hemmesi adaty maliýe ulgamlary arkaly öň elýeterli däl hyzmatlar.





“DeFi”, “AI” we “Web3” -e goýulýan maýa goýumlary “Binance” ýaly pudak titullary bilen köpelýär. Binance, bu tehnologiýalary ýer ýüzündäki abraýsyz ilata maliýe taýdan goşmak üçin ulanýar. Binance CEOerine ýetiriji müdir Riçard Teng kompaniýanyň garaýşyny şeýle düşündirýär: "Biziň maksadymyz Binance-yň iň ýokary laýyklyk we aç-açanlyk ülňüleri bilen işleýän dünýä liderine öwrülmegi. Web3-de täzelikler we maliýe goşulyşmagy bilen bir hatarda dünýädäki düzgünleşdirijiler bilen ýakyndan işleşýäris. hemme ýerde, hemme ýerde kripto ygtybarly, bökdençsiz elýeterliligi üpjün etmek. "

AI-iň “Cryptocurrency” bazaryna täsiri

AI tehnologiýasy cryptocurrency-iň indiki esasy ugry bolar. Geleşikleri alyp barşymyzy üýtgetmek, aktiwleri dolandyrmak we maýa goýum kararlaryny kabul etmek mümkinçiligi bar. AI bilen, cryptocurrency ulanmak hemmeler üçin has çalt, has ygtybarly we has täsirli bolup biler. Şeýle hem, kripto maýa goýumlaryny has ygtybarly edip, galplygy, bazar manipulýasiýasyny we adam ýalňyşlygyny azaltmaga kömek edip biler.

Ningyldyrym tory näme?

Ningyldyrym tory bitcoin blockchain- de gurlan töleg protokolydyr. Guramalara mikropaý tölegler we pes tölegler arkaly hyzmatdaşlygy we çykdajylary paýlaşmaga mümkinçilik berýär.





Ningyldyrym torundaky amallar, Bitcoin zynjyrynda köpçülige ýazylmaýar, adaty zynjyrly amallar bilen deňeşdirilende has ýokary gizlinlik hödürleýär. Blokirleme ýazylmandygy we şonuň üçin hiç hili magdan gazmagy talap etmeýändigi sebäpli, ningyldyrym tory tölegleri gaty çalt we arzan.





Ningyldyrym toruny ulanyp Bitcoin ibermek üçin köp adam Binance ýaly ynamdar global alyş-çalyş kompaniýasyna bil baglaýar. The prosesi gaty gönümel we ýönekeý.





“Bitcoin” -ni “Binance” hasaplaryna salansoň, ulanyjylar tölegleri derrew diýen ýaly, adatça millisekuntda ýa-da birnäçe sekuntda ibermek üçin “ningyldyrym tory” opsiýasyna girip bilerler.

Ningyldyrym tory AI ösüşine nähili täsir edýär

Ningyldyrym tory AI-iň ösmegi üçin örän peýdalydyr, sebäbi okuw üçin tygşytly çözgüt hödürleýär. AI modelleri, GT-4 ýaly, nagyşlary tanamaga we täze maglumatlara esaslanyp karar bermäge ukyply bolýar. Şeýle-de bolsa, bu modelleri taýýarlamak gaty gymmat - bahasy 100 million dollardan geçdi .





Ningyldyrym tory, guramalaryň arasynda hyzmatdaşlygy we çykdajylary paýlaşmagy üpjün edip, AI-ni taýýarlamak üçin durnukly çözgüt hödürleýär. Mikro we gyssagly tölegler dünýädäki adamlara AI-ni düzmäge goşant goşmaga we her bir iş üçin bitcoin-de töleg almaga mümkinçilik berýär. Bu, AI ösüşini diňe uly korporasiýalara däl-de, has elýeterli edýär.





Bu ulgam, şeýle hem, internetiň dünýä derejesinden peýdalanýar 5,35 milliard işjeň ykjam ulanyjy AI ösüşine gatnaşyp bilerdi. Ulanyjylaryň kapçalary çözmek ýaly işleri ýerine ýetirmek üçin sanly walýuta gazanan bitcoin ilkinji günlerine meňzeýär.

Bitcoin magdan we AI ösüşiniň ýakynlygy

Bitcoin gazyp almak bilen AI-iň arasyndaky baglanyşyk hem gyzykly täze mümkinçilikler döredýär. Bitcoin gazyp almak we AI ösüşi güýçli kompýuter çiplerini we maglumatlary gaýtadan işlemek mümkinçiliklerini talap edýär. Bu gapma-garşylyk sebäpli, bitcoin magdançylyk pudagynda köp adam AI programmalaryny öwrenip başlaýar.





Specializedöriteleşdirilenleri aňsatlyk bilen ulanyp bilmeýän has uly bitcoin magdan amallary ASIC çipleri magdan gazmak üçin niýetlenen, munuň ýerine sowadyş ulgamlary, howpsuzlyk çäreleri we elýeterli energiýa elýeterliligi ýaly bar bolan sazlamalaryny AI meýdançasyna girmek üçin ulanýarlar.





“Applied Digital” we “Iris Energy” ýaly kompaniýalar AI-ä uly ädim ätýärler. “Iris Energy” ýokary öndürijilikli hasaplaýyş maglumat merkezlerine ünsi jemlän bolsa, “Amaly sanly” AI bulut hasaplamasyna giňelýär. Bu üýtgeşmeler diňe bitcoin gazmakdan uzaklaşma däl; ösýän AI pudagyna degip geçmek bilen, bitcoin bazaryndaky oňyn we peselişlere diwersifikasiýa etmegiň we garaşlylygy azaltmagyň usulydyr.





Hut 8 bu geçişi kabul edýän başga bir kompaniýa. Bitcoin gazyp almak işleri bilen birlikde AI we maşyn öwrenmek ýaly dürli meseleleri çözüp bilýän Nvidia GPUs bilen maglumat merkezlerine maýa goýdular. Magdan we maglumat merkezleriniň bu garyşmagy, bitcoin-iň iş subutnamasy we AI-iň arasynda sanly ykdysadyýeti täzelemäge we berkitmäge mümkinçilik berýän hyzmatdaşlygyň potensialyny görkezýär.

Senagat düşünjeleri we çaklamalar: AI we Bitcoin kesişmesi

Emeli intellektual gözleg toparynyň düýbüni tutujy Bill Aronson, AI we bitkoiniň ýakynlaşmagy baradaky düşünjesini şeýle düşündirdi: “Her kim bitcoin kabul etmek meselesinde adam pikirine ünsi jemleýär. Düşünmek kyn, sebäbi bitcoin bütin ömrümiz bilen ýaşan pulumyzdan gaty tapawutlanýar. Esasy düşünmek üçin bitcoin azyndan ýüz sagat gözleg talap edýän bolsa, 10 sekuntlyk ünsi jemleýän medeniýetde köpçülikleýin ogullyga almak nähili bolar?





Müň adamdan bitcoin jemgyýeti üýtgeder öýdýän bolsa soraň, müň dürli jogap garaşyp bilersiňiz. Şol adamlardan AI jemgyýetiň üýtgejekdigine ynanýandyklaryny soraň; aňlarynda ýekeje sorag nädip.





Adam ýaly pikir etme. Sami atly AI agentdigini göz öňüne getiriň. Siziň işiňiz, “Acme Investments” -da potensial dalaşgärler üçin internedi gözlemek. Şuňa meňzeş wezipelerde işleýän beýleki kompaniýalarda işleýän beýleki agentler bilen söwda etmeli. Olara we tersine maglumat maglumatlary satarsyňyz. Şonuň üçin size pul gerek. KYC edip bilmeýändigiňiz üçin bank hasaby açyp bilmersiňiz.





Başarsaňyzam, mikro amallary amala aşyrmagy başarmaly we tölegler gaty ýokary bolardy. Banklar hepdäniň 25% -inden az açyk, size 24x7x365 gerek. Banklar milli, bir walýuta bagly we size global bitarap walýuta gerek. Banklar amallaryňyza gözegçilik edýärler we hasabyňyzy doňduryp ýa-da ýapyp bilerler.





Banklar, bahasyny peseldip, pul çap edip bilerler. Has gowy alternatiwa bar bolsa, näme üçin muňa razy bolarsyňyz? Samini gözi bilen göreniňde, ulanyp boljak puluň diňe bir görnüşi bar - ningyldyrym ulgamynda Bitcoin. Başga hiç zat ýakynlaşmaýar.





Şonuň üçin bitcoin kabul etmek gutulgysyz. Adamlaryň näme pikir edýändigi möhüm däl. AI agentleri karar bererler we biz olaryň yzyndan bitcoin kabul ederis. Sami şu gün ýok bolsa, bir ýylyň içinde bolar "-diýdi.





ARK Invest-den Keýti Wud, Tesla ýaly kompaniýalar tarapyndan subut edilýän partlaýjy ösüş sözlemini belläp, AI we Bitcoin-iň potensialyny ara alyp maslahatlaşdy.





Netije

Kripto bazarlarynyň geljegi Bitcoin we AI-iň sinergiýasy bilen ajaýyp. Ningyldyrym tory diňe bir Bitcoin-iň mümkinçiliklerini artdyrman, AI ösüşi üçin durnukly çarçuwany üpjün edýär. AI dürli pudaklara ýaýbaňlanýar we Bitcoin AI tarapyndan dolandyrylýan ykdysady işlerde has merkezi bolansoň, Bitcoin-e bolan islegiň ýokarlanmagyna garaşylýar.





Binance, öňdebaryjy alyş-çalyş hökmünde, Bitcoin-e aňsat girmegi we ningyldyrym tory ýaly täzelikleri goldamak arkaly bu ewolýusiýada möhüm rol oýnaýar.





Bitcoin we AI-iň arasyndaky bu sinergiýa, pudak hünärmenleriniň bellemegine görä öndürijiligi ep-esli ýokarlandyryp, amaly çykdajylary azaldyp we bitcoin internetiň ýerli walýutasyna öwrülip biler.