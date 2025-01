Tregjet e kriptomonedhave dhe platformat përkatëse të teknologjisë po evoluojnë vazhdimisht. Dy nga forcat më të fuqishme në lojë janë Inteligjenca Artificiale (AI) dhe Bitcoin. Së bashku, ata kanë potencialin për të transformuar tregjet e kriptove në mënyra të rëndësishme, veçanërisht me integrimin e AI në Rrjetin Lightning të Bitcoin.





Ky integrim ka potencialin të transformojë fusha të ndryshme të internetit, duke përfshirë mikropagesat dhe agjentët ekonomikë online të fuqizuar nga AI.

Kriptovalutat dhe inteligjenca artificiale: Një epokë e re në FinTech

Blockchain dhe inteligjenca artificiale (AI) janë dy nga tendencat më të nxehta të teknologjisë tani. Edhe pse ato janë mjaft të ndryshme, ekspertët po eksplorojnë se si këto teknologji mund të funksionojnë së bashku. Sipas PwC , AI pritet të kontribuojë me 15.7 trilion dollarë në ekonominë globale deri në vitin 2030, duke rritur PBB-në globale me 14%. Ndërkohë, Gartner parashikon se vlera e biznesit e gjeneruar nga teknologjia blockchain do të arrijë në 3.1 trilion dollarë në të njëjtin vit.





Integrimi i këtyre revolucioneve teknologjike po krijon një kornizë të re për financat. Sipas Forumit Ekonomik Botëror, financat e decentralizuara dhe Web3 kanë aftësinë për të ofruar shërbime financiare për 1.4 miliardë personat pa bankë në mbarë botën. Kombinimi i DeFi dhe Web3 me AI i ndihmon të pabanuarit të kenë akses në kredi duke vlerësuar aftësinë kreditore pa kërkesa tradicionale bankare ose duke krijuar shërbime financiare të personalizuara përmes mësimit të makinerive. Këto janë të gjitha shërbime të paarritshme më parë përmes sistemeve tradicionale financiare.





Investimi në DeFi, AI dhe Web3 po rritet me titanët e industrisë si Binance që kryesojnë rrugën. Binance po përdor këto teknologji për të sjellë përfshirje financiare për popullatat e pashërbyera në të gjithë globin. Binance CEO Richard Teng shpjegon vizionin e kompanisë: "Qëllimi ynë është të zgjerojmë Binance në një lider global që operon me standardet më të larta të pajtueshmërisë dhe transparencës. Ne jemi duke punuar ngushtë me rregullatorët në mbarë botën, duke nxitur inovacionin në Web3 dhe përfshirjen financiare. Misioni ynë mbetet për të ofruar akses të sigurt dhe të pandërprerë në kripto për të gjithë, kudo. "

Ndikimi i AI në tregun e kriptomonedhave

Teknologjia AI është vendosur të jetë tendenca tjetër kryesore në kriptovalutat. Ai ka potencialin të transformojë mënyrën se si ne kryejmë transaksione, menaxhojmë asetet dhe marrim vendime për investime. Me AI, përdorimi i kriptomonedhës mund të bëhet më i shpejtë, më i sigurt dhe më efikas për të gjithë. Mund të ndihmojë gjithashtu në minimizimin e mashtrimit, manipulimit të tregut dhe gabimit njerëzor, duke e bërë investimin në kripto më të besueshëm.

Çfarë është Rrjeti Lightning?

Rrjeti Lightning është një protokoll pagese i ndërtuar mbi zinxhirin e bllokut të bitcoin . Ai i lejon organizatat të bashkëpunojnë dhe të ndajnë shpenzimet përmes mikropagesave dhe tarifave të ulëta.





Transaksionet brenda Rrjetit Lightning nuk regjistrohen publikisht në blockchain Bitcoin, duke ofruar një shkallë më të lartë të privatësisë në krahasim me transaksionet tradicionale në zinxhir. Për shkak se ato nuk regjistrohen në blockchain, dhe kështu nuk kërkojnë miniera, pagesat e Rrjetit Rrufeja janë jashtëzakonisht të shpejta dhe të lira.





Për të dërguar Bitcoin duke përdorur Rrjetin Lightning, shumica e njerëzve mbështeten në një kompani shkëmbimi globale të besuar si Binance. Të procesi është shumë e drejtpërdrejtë dhe e thjeshtë.





Pas depozitimit të Bitcoin në llogaritë e tyre Binance, përdoruesit mund të hyjnë në opsionin Lightning Network për të dërguar pagesa pothuajse menjëherë, zakonisht në milisekonda ose vetëm disa sekonda.

Si ndikon Rrjeti Lightning në zhvillimin e AI

Rrjeti Lightning është jashtëzakonisht i dobishëm për avancimin e AI, sepse ofron një zgjidhje me kosto efektive për trajnim. Modelet e AI, si GT-4, po bëhen më të zhvilluara, të afta për të njohur modele dhe për të marrë vendime bazuar në të dhëna të reja. Megjithatë, trajnimi i këtyre modeleve është shumë i shtrenjtë— kushton mbi 100 milionë dollarë .





Rrjeti Lightning ofron një zgjidhje të qëndrueshme për trajnimin e AI duke mundësuar bashkëpunimin dhe ndarjen e kostove midis organizatave. Pagesat mikro dhe ato të menjëhershme u mundësojnë njerëzve në mbarë botën të kontribuojnë në rregullimin e AI dhe të paguhen në bitcoin për çdo detyrë. Kjo e bën zhvillimin e AI të aksesueshëm për më shumë sesa thjesht korporata të mëdha.





Ky sistem gjithashtu përfiton nga shtrirja globale e internetit, me rreth 5.35 miliardë përdorues aktivë celularë të cilët mund të marrin pjesë në zhvillimin e AI. Është e ngjashme me ditët e para të bitcoin kur përdoruesit fitonin monedhë dixhitale për të përfunduar detyrat si zgjidhja e captchas.

Konvergjenca e Minierave të Bitcoin dhe Zhvillimit të AI

Lidhja midis minierës së bitcoin dhe AI ​​po krijon gjithashtu mundësi të reja emocionuese. Si nxjerrja e bitcoin ashtu edhe zhvillimi i AI kërkojnë çipa të fuqishëm kompjuterik dhe aftësi të forta përpunimi të të dhënave. Për shkak të kësaj mbivendosjeje, shumë në industrinë e minierave të bitcoin kanë filluar të eksplorojnë aplikacionet e AI.





Operacione më të mëdha të minierave të bitcoin, të cilat nuk mund të përdorin lehtësisht të specializuarit Çipat ASIC të dizajnuara për miniera, në vend të kësaj po përdorin konfigurimet e tyre ekzistuese - si sistemet e ftohjes, masat e sigurisë dhe aksesi në energji të përballueshme - për të hyrë në fushën e AI.





Kompani të tilla si Applied Digital dhe Iris Energy po bëjnë lëvizje të mëdha në AI. Applied Digital po zgjerohet në llogaritjen cloud të AI, ndërsa Iris Energy po fokusohet në qendrat e të dhënave kompjuterike me performancë të lartë. Këto ndryshime nuk janë vetëm një zhvendosje nga miniera e bitcoin; ato janë një mënyrë për të diversifikuar dhe reduktuar varësinë në ngritjet dhe uljet e tregut të bitcoin, ndërkohë që prekni sektorin në rritje të AI.





Hut 8 është një kompani tjetër që përqafon këtë tranzicion. Ata kanë investuar në qendrat e të dhënave me GPU Nvidia, të cilat mund të trajtojnë detyra të ndryshme, duke përfshirë AI dhe mësimin e makinerive, së bashku me operacionet e tyre të minierës së bitcoin. Kjo përzierje e qendrave të minierave dhe të dhënave tregon potencialin për një marrëdhënie bashkëpunimi midis Dëshmisë së Punës së bitcoin dhe AI, duke i lejuar të dyja të inovojnë dhe forcojnë ekonominë dixhitale.

Vështrime dhe parashikime të industrisë: Kryqëzimi i AI dhe Bitcoin

Bill Aronson, themeluesi i Grupit të Kërkimeve të Inteligjencës Artificiale, ndau njohuritë e tij mbi konvergjencën e AI dhe bitcoin duke shpjeguar, “Të gjithë janë të fokusuar në opinionin njerëzor në lidhje me adoptimin e bitcoin. Është e vështirë për t'u kuptuar sepse bitcoin është kaq i ndryshëm nga paratë me të cilat kemi jetuar gjithë jetën. Nëse bitcoin kërkon një minimum prej njëqind orësh kërkimi për të marrë një kuptim bazë, si do të ndodhë adoptimi masiv në një kulturë me një hapësirë ​​vëmendjeje prej 10 sekondash?





Pyetni një mijë njerëz nëse mendojnë se bitcoin do ta transformojë shoqërinë dhe mund të prisni një mijë përgjigje të ndryshme. Pyetni të njëjtët njerëz nëse besojnë se AI do ta transformojë shoqërinë; pyetja e vetme në mendjen e tyre është se si.





Mos mendo si njeri. Imagjinoni që jeni një agjent i AI i quajtur Sami. Detyra juaj është të kërkoni në internet për kandidatë të mundshëm në Acme Investments. Ju duhet të tregtoni me agjentë të tjerë që punojnë për kompani të tjera që kërkojnë punonjës në role të ngjashme. Ju do t'u shisni atyre informacione të reja dhe anasjelltas. Kështu që ju duhen para. Nuk mund të hapësh një llogari bankare sepse nuk mund të bësh KYC.





Edhe nëse mundeni, duhet të jeni në gjendje të bëni mikro-transaksione dhe tarifat do të ishin shumë të larta. Bankat janë të hapura më pak se 25% të javës dhe ju duhet 24x7x365. Bankat janë kombëtare, të lidhura me një monedhë, dhe ju duhet një monedhë neutrale globale. Bankat monitorojnë transaksionet tuaja dhe mund të ngrijnë ose mbyllin llogarinë tuaj.





Bankat mund të shtypin para, duke ulur vlerën e saj. Pse do ta pranonit këtë kur ekziston një alternativë më e mirë? Kur e shihni botën me sytë e Samiut, ekziston vetëm një formë parash që mund të përdorni - Bitcoin në rrjetin Lightning. Asgjë tjetër nuk afrohet.





Kjo është arsyeja pse adoptimi i bitcoin është i pashmangshëm. Nuk ka rëndësi se çfarë mendojnë njerëzit. Agjentët e AI do të vendosin dhe ne do të adoptojmë bitcoin pas tyre. Nëse Samiu nuk ekziston sot, ajo do të ekzistojë brenda një viti.”





Cathie Wood e ARK Invest diskutoi potencialin e AI dhe Bitcoin duke vënë në dukje frazën e rritjes shpërthyese të evidentuar nga kompani si Tesla.





konkluzioni

E ardhmja e tregjeve të kriptove është e ndritshme me sinergjinë e Bitcoin dhe AI. Rrjeti Lightning jo vetëm që rrit aftësitë e Bitcoin, por gjithashtu ofron një kornizë të qëndrueshme për zhvillimin e AI. Ndërsa AI zgjerohet në sektorë të ndryshëm dhe Bitcoin bëhet më qendror për aktivitetet ekonomike të drejtuara nga AI, kërkesa për Bitcoin pritet të rritet.





Binance, si një shkëmbim kryesor, luan një rol vendimtar në këtë evolucion duke lehtësuar aksesin e lehtë në Bitcoin dhe duke mbështetur risitë si Rrjeti Lightning.





Kjo sinergji midis Bitcoin dhe AI, siç nënvizohet nga ekspertët e industrisë, mund të rrisë ndjeshëm produktivitetin, të reduktojë kostot operacionale dhe përfundimisht ta bëjë bitcoin monedhën vendase të internetit.