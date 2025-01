Os mercados de criptomonedas e as plataformas tecnolóxicas correspondentes están en constante evolución. Dúas das forzas máis poderosas en xogo son a Intelixencia Artificial (IA) e o Bitcoin. Xuntos, teñen o potencial de transformar os mercados criptográficos de xeito significativo, especialmente coa integración da IA ​​na rede Lightning de Bitcoin.





Esta integración ten o potencial de transformar varias áreas de internet, incluíndo micropagos e axentes económicos en liña impulsados ​​pola intelixencia artificial.

Criptomoedas e intelixencia artificial: unha nova era en FinTech

Blockchain e intelixencia artificial (IA) son dúas das tendencias tecnolóxicas máis populares neste momento. Aínda que son moi diferentes, os expertos están a explorar como estas tecnoloxías poden traballar xuntas. Segundo PwC , espérase que a IA achegue 15,7 billóns de dólares á economía global para 2030, aumentando o PIB global nun 14%. Mentres tanto, Gartner predice que o valor comercial xerado pola tecnoloxía blockchain alcanzará os 3,1 billóns de dólares o mesmo ano.





A integración destas revolucións tecnolóxicas está a crear un novo marco para as finanzas. As finanzas descentralizadas e Web3 teñen a capacidade de proporcionar servizos financeiros aos 1.400 millóns de persoas non bancarizadas en todo o mundo, segundo o Foro Económico Mundial. A combinación de DeFi e Web3 coa IA axuda aos non bancarizados a acceder aos préstamos avaliando a solvencia sen os requisitos bancarios tradicionais ou creando servizos financeiros personalizados mediante a aprendizaxe automática. Todos estes son servizos antes non accesibles a través dos sistemas financeiros tradicionais.





O investimento en DeFi, AI e Web3 está disparado con titáns da industria como Binance liderando o camiño. Binance está aproveitando estas tecnoloxías para levar a inclusión financeira ás poboacións desatendidas de todo o mundo. Binance O CEO Richard Teng explica a visión da empresa: "O noso obxectivo é expandir Binance nun líder global que opere cos máis altos estándares de cumprimento e transparencia. Estamos traballando en estreita colaboración cos reguladores de todo o mundo, ao tempo que impulsamos a innovación en Web3 e a inclusión financeira. A nosa misión segue sendo para proporcionar acceso seguro e fluido a cripto para todos, en todas partes " .

O impacto da IA ​​no mercado das criptomoedas

A tecnoloxía da intelixencia artificial está a ser a próxima gran tendencia na criptomoeda. Ten o potencial de transformar o xeito no que realizamos transaccións, xestionamos activos e tomamos decisións de investimento. Coa IA, o uso da criptomoneda pode facerse máis rápido, seguro e eficiente para todos. Tamén pode axudar a minimizar a fraude, a manipulación do mercado e o erro humano, facendo que o investimento en criptografía sexa máis fiable.

Que é a rede Lightning?

The Lightning Network é un protocolo de pago construído na cadea de bloques de bitcoins . Permite ás organizacións colaborar e compartir gastos mediante micropagos e tarifas baixas.





As transaccións dentro de The Lightning Network non se rexistran publicamente na cadea de bloques de Bitcoin, o que ofrece un maior grao de privacidade en comparación coas transaccións tradicionais en cadea. Debido a que non están rexistrados na cadea de bloques e, polo tanto, non requiren minería, os pagos de Lightning Network son extremadamente rápidos e baratos.





Para enviar Bitcoin usando Lightning Network, a maioría da xente confía nunha empresa de intercambio global de confianza como Binance. O proceso é moi sinxelo e sinxelo.





Despois de depositar Bitcoin nas súas contas de Binance, os usuarios poden acceder á opción Lightning Network para enviar pagos case ao instante, normalmente en milisegundos ou só uns segundos.

Como afecta a rede Lightning no desenvolvemento da IA

Lightning Network é moi útil para o avance da IA, porque ofrece unha solución rendible para o adestramento. Os modelos de IA, como o GT-4, están cada vez máis desenvolvidos, capaces de recoñecer patróns e tomar decisións baseadas en novos datos. Non obstante, adestrar estes modelos é moi caro. custando máis de 100 millóns de dólares .





Lightning Network ofrece unha solución sostible para o adestramento da IA ​​ao permitir a colaboración e o reparto de custos entre organizacións. Os micropagos e os pagos instantáneos permiten que persoas de todo o mundo contribúan ao perfeccionamento da intelixencia artificial e se lles pague en bitcoins por cada tarefa. Isto fai que o desenvolvemento da IA ​​sexa accesible para algo máis que para grandes corporacións.





Este sistema tamén aproveita o alcance global de internet, con aproximadamente 5.350 millóns de usuarios activos de móbiles quen poderían participar no desenvolvemento da IA. É semellante aos primeiros días do bitcoin cando os usuarios gañaban moeda dixital para completar tarefas como resolver captchas.

A converxencia da minería de Bitcoin e o desenvolvemento da IA

A conexión entre a minería de bitcoins e a IA tamén está a crear novas e interesantes oportunidades. Tanto a minería de bitcoins como o desenvolvemento da IA ​​requiren chips de ordenador potentes e capacidades de procesamento de datos fortes. Debido a este solapamento, moitos na industria da minería de bitcoins están empezando a explorar aplicacións de IA.





Operacións de minería de bitcoins máis grandes, que non poden usar facilmente o especializado chips ASIC deseñados para a minería, están a utilizar as súas configuracións existentes, como sistemas de refrixeración, medidas de seguridade e acceso a enerxía asequible, para entrar no campo da IA.





Empresas como Applied Digital e Iris Energy están facendo grandes avances na IA. Applied Digital estase a expandir na computación en nube de intelixencia artificial, mentres que Iris Energy céntrase nos centros de datos informáticos de alto rendemento. Estes cambios non son só un cambio de distancia da minería de bitcoins; son unha forma de diversificar e reducir a dependencia dos altibaixos do mercado de bitcoins ao mesmo tempo que aproveitan o crecente sector da IA.





Hut 8 é outra empresa que está a adoptar esta transición. Investiron en centros de datos con GPU de Nvidia, que poden xestionar varias tarefas, incluíndo intelixencia artificial e aprendizaxe automática, xunto coas súas operacións de minería de bitcoins. Esta mestura de minería e centros de datos mostra o potencial dunha relación de colaboración entre a proba de traballo de bitcoin e a intelixencia artificial, permitindo tanto innovar como fortalecer a economía dixital.

Perspectivas e predicións da industria: a intersección de AI e Bitcoin

Bill Aronson, fundador do Artificial Intelligence Research Group, compartiu a súa visión sobre a converxencia da IA ​​e o bitcoin ao explicar: "Todo o mundo está enfocado na opinión humana sobre a adopción de bitcoins. É difícil de comprender porque o bitcoin é tan diferente do diñeiro co que vivimos todas as nosas vidas. Se o bitcoin require un mínimo de cen horas de investigación para obter unha comprensión básica, como ocorrerá a adopción masiva nunha cultura cunha capacidade de atención de 10 segundos?





Pregunta a mil persoas se pensan que o bitcoin transformará a sociedade e podes esperar mil respostas diferentes. Pregúntalles a esas mesmas persoas se cren que a IA transformará a sociedade; a única pregunta nas súas mentes é como.





Non penses como un humano. Imaxina que es un axente de IA chamado Sami. O teu traballo é buscar en Internet posibles candidatos en Acme Investments. Debes negociar con outros axentes que traballan para outras empresas que buscan empregados con funcións similares. Venderáslles información e viceversa. Entón necesitas cartos. Non podes abrir unha conta bancaria porque non podes facer KYC.





Aínda que puideses, debes poder facer microtransaccións e as taxas serían demasiado altas. Os bancos están abertos menos do 25 % da semana e necesitas 24x7x365. Os bancos son nacionais, están vinculados a unha moeda e necesitas unha moeda neutral global. Os bancos supervisan as túas transaccións e poden conxelar ou pechar a túa conta.





Os bancos poden imprimir diñeiro, degradando o seu valor. Por que aceptarías iso cando hai unha alternativa mellor? Cando ves o mundo a través dos ollos de Sami, só hai unha forma de diñeiro que podes usar: Bitcoin na rede Lightning. Nada máis se achega.





É por iso que a adopción de bitcoins é inevitable. Non importa o que pensen os humanos. Os axentes de intelixencia artificial decidirán e adoptaremos o bitcoin ao seu paso. Se Sami aínda non existe hoxe, ela existirá dentro dun ano".





Cathie Wood de ARK Invest discutiu o potencial da intelixencia artificial e Bitcoin observando a frase de crecemento explosivo evidenciada por empresas como Tesla.





Conclusión

O futuro dos criptomercados é brillante coa sinerxía de Bitcoin e AI. A rede Lightning non só mellora as capacidades de Bitcoin senón que tamén ofrece un marco sostible para o desenvolvemento da IA. A medida que a IA se expande a varios sectores e Bitcoin se fai máis central para as actividades económicas impulsadas pola IA, espérase que a demanda de Bitcoin aumente.





Binance, como intercambio líder, xoga un papel crucial nesta evolución facilitando o acceso fácil a Bitcoin e apoiando innovacións como Lightning Network.





Esta sinerxía entre Bitcoin e AI, como subliñaron os expertos da industria, podería aumentar significativamente a produtividade, reducir os custos operativos e, finalmente, converter o bitcoin na moeda nativa de Internet.