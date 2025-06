Hacker wollen das Internet vor sich selbst retten

Die Autoren: (1) Filipo Sharevski, DePaul Universität Benjamin Kessell von der DePaul University.

Authors:

(1) Filipo Sharevski, DePaul Universität

Benjamin Kessell von der DePaul University.

Tisch links

Abstract und Einführung

2 Internetaktivismus und soziale Medien

2.1 Hashtag Aktivismus

2.2 Hacktivismus

3 Internetaktivismus und Fehlinformation

3.1 Grassroots Fehlinformationsoperationen

3.2 Mainstream Misinformation Operationen

4 Hacktivismus und Missinformation

4.1 Forschungsfragen und 4.2 Proben

4.3 Methoden und Instrumente

4.4 Profile der Hacktivisten

5 Fehlinformationskonzeptualisierung und 5.1 Vorgänge zur Fehlinformation

5.2 Mentale Modelle der Fehlinformation

6 Aktive Bekämpfung von Fehlinformationen und 6.1 Leaking, Doxing und Deplatforming

6.2 Anti-Missinformation „Ops“

7 Missinformation Evolution und 7.1 Counter-Misinformation Taktiken

7.2 Lektüre von Missverständnissen

7.3 Hackerfehlinformationen

8 Diskussion

8.1 Auswirkungen

8.2 Ethische Überlegungen

8.3 Einschränkungen und 8.4 zukünftige Arbeit

9 Schlussfolgerungen und Referenzen





Abstrakte

In dieser Studie haben wir 22 prominente Hacktivisten interviewt, um ihre Einstellung zur zunehmenden Verbreitung von Fehlinformationen in den sozialen Medien zu erlernen. Wir fanden heraus, dass keiner von ihnen die schädliche Aneignung von Trolling und Memes zum Zweck der politischen (Counter)Argumentation und der Verbreitung von Propaganda begrüßt. True zu dem ursprünglichen Hacker-Ethos, wird Fehlinformation als eine Bedrohung für die demokratische Vision des Internets angesehen, und als solche muss sie mit versuchten Hacktivisten-Methoden konfrontiert werden, wie das Entfesseln der "Missinformanten" und das Dosieren oder Leichen von Daten über ihre Finanzierung und Rekrutierung. Die Mehrheit der Hacktivisten empfahl auch Interventionen zur Erhöh

1 Einführung

Steven Levys Darstellung der Hackerkultur in seinem 1984 Buch Hacker bleibt weitgehend die einflussreichste Bezugnahme auf die allgemeine Sicht der Öffentlichkeit auf Hacker [43, 65]. Wiederholen sie Robin Hood-Stil Aktivisten verpflichtet zu einer demokratischen Vision des Internets [97], Levy behauptet, dass die Hacker Ethos verkörpert mehrere heilige Postulate zum öffentlichen Wohl, insbesondere, dass (i) alle Informationen frei sein sollten, und (ii) Autorität sollte misstrauisch und Dezentralisierung gefördert werden [65].





Spätere Internet-Hacker verschoben die ideologische Tendenz für Autonomie im Cyberspace zu einer Vision des Internets als einem beliebten Raum für den Austausch jeglicher Informationen, die dennoch politisiert und bewaffnet werden kann gegen die neoliberalen Eliten verantwortlich für wirtschaftliche und soziale Unordnung [37]. Die Verwandlung des Internetaktivismus in eine Form des soziopolitischen Widerstands online [58], ermöglichte eine funktionelle Auswahl von Themen, die nicht mehr eine lange Vorbereitung erfordern [74]. Dies wiederum führte zu fast sofortigen Konvergenz und Koordination von Aktivitäten in Reaktion auf Themen von Interesse, die im Laufe der Jahre, wurde öffentlich sichtbar durch Massenmedien Abdeckung [47].





Der Internetaktivismus wird voraussichtlich zu Online-Kampagnen, die sich mit dem Schutz des Internets als einem relativ unregulierten und unbesitzten Raum (z.B. Anonymous, WikiLeaks, Snowden [21, 114, 116]) und Online-Kampagnen, die sich mit dem Schutz der Menschenrechte und der Umwelt (z.B. der Occupy-Bewegung, Arabischer Frühling, Piratenpartei [59, 80]) beschäftigen, bifurciert. Der ehemalige Aktivismus – oder Hacktivismus – ist oft anonym, geheim durchgeführt und arbeitet mit einer Art Straflosigkeit, die die Internettechnologien bisher zu leisten scheinen [117]. Der spätere Aktivismus – oder Hashtag-Aktivismus – ist in der Regel öffentlich, offen für die Internet-politische Mobil





Der Hashtag-Aktivismus nutzte historisch verschiedene Internettechnologien wie Petitions-Websites (z.B. MoveOn.org zur Organisation politischer Proteste) oder E-Mail-Kommunikation (z.B. Kampagne der Tea Party zur Reduzierung der staatlichen Ausgaben und der Besteuerung) [16], aber das Aufkommen von Social-Media-Sites wie Twitter, Facebook und YouTube beschleunigte wirklich die Selbstorganisation und die Teilnahme am gesellschaftspolitischen Kampf (z.B. die #BlackLivesMatter und #SchoolStrike4Climate-Bewegungen [34]).





Hacktivisten haben im Gegensatz dazu verschiedene Internettechnologien wie die Verfälschung von Websites [98] gehackt, Systeme eingebrochen, um private Dokumente zu „lecken“ und „dox“ [114, 118], und Systeme mit Traffic mit Denial-of-Service (DOS) [81] zu stürmen. Hacktivisten’ Foray in sozialen Medien spiegelt diese Aktionen wider, da Kampagnen für die Entführung / Verfälschung von Social-Media-Konten durchgeführt wurden (z.B. Anonymous’s #OpKKKK-Kampagne [128]), das Doxing von Individuen auf Twitter (z.B. die Schüler der Covington High School [70]), und DoS Twitter-Themen (z.B. #IranTalks-Kampagne [86]





Trotz der intuitiven Vielseitigkeit der sozialen Medien für solche subversiven Operationen wurde der Hacktivismus weitgehend inaktiver auf den Mainstream-Plattformen nach einigen hochkarätigen Run-ins mit den Rechtsbehörden der führenden Hacktivisten [53, 124]. Die scheinbare Abwesenheit von Hacktivismus schuf ein Vakuum, in dem niemand die Eliten aktiv herausforderte, die Meinungsfreiheit verteidigte und die Vision der demokratischen Teilhabe in den sozialen Medien ergänzte. Es dauerte leider wenig Zeit, bis dieses Vakuum von staatlich geförderten Akteuren, die das Hacking-Playbook für Aktionen entführten, nicht nur gegen die neoliberalen Eliten, sondern gegen die gesamte gesellschaftliche Ordnung gerichtet war [32]. Die Bot-Style-Verstär





Als Reaktion auf eine solche groß angelegte Störung auf dem Social-Media-Rohr hätte man wahrscheinlich erwartet, dass die Hacktivisten die staatlich geförderten „Trolls“ [135] entgegensetzen und konfrontieren, enthüllen oder entgegensetzen. Fehlinformationen, zurück zu Levys Darstellung der Hackerethik [65], laufen gegen (i) alle Informationen sollten frei postulieren, weil sie den grundlegenden Nutzen von Informationen als öffentliches Gut untergraben (d.h. Wahrheit und Fakten verringern sich nicht in der Versorgung, da mehr Menschen sie „verbrauchen“ und Wahrheit und Fakten allen Menschen in einer Gesellschaft zugänglich sind) [31]. Fehlinformationen laufen auch gegen (ii) die Autorität sollte misstrauisch sein und Dezentralisierung postuliert





Das Fehlen einer Reaktion auf Fehlinformationen in den sozialen Medien durch die hacktivistische Gemeinschaft schien ziemlich verwirrend und unserer Meinung nach eine eingehende Untersuchung mit aktiven "Hacker" wert, die immer noch im Geist des Levy's Code of Ethics [65] operieren. Durch persönliche Verbindungen und Schneeball-Probenahme haben wir 22 prominente Hackerfiguren identifiziert und für mindestens eine Stunde lang ein Interview mit jedem von ihnen eingerichtet, um ihre Einstellung zum Fehlinformationsökosystem, zu den Reaktionen auf Falschmeldungen in den sozialen Medien und zur Art und Weise zu erfahren, wie Fehlinformationen die Agenda der Hacktivisten in der Zukunft beeinflussen und gestalten. Wir fanden einen Konsens unter den Hacktivisten gegen die gegenwärtigen Formen von Fehlinformationen als





Um unsere Studie an der Kreuzung zwischen der hacktivistischen Kontra-Kultur und dem Aufstieg von Fehlinformationen auf Plattformen zu positionieren, überprüfen wir das Zusammenspiel zwischen Internetaktivismus, sozialen Medien und falschen Informationen in Abschnitt 2. Wir betrachten den breiteren Kontext von Fehlinformationen in Abschnitt 3, um die dringende Notwendigkeit von Hacking-Aktionen hervorzuheben, um den sozialen Medienraum nach Levys Vision des Internets als Informationsaustausch für das öffentliche Wohl zurückzuerlangen.





Dieses Dokument ist unter der CC BY 4.0 DEED-Lizenz verfügbar.

Dieses Dokument ist unter der CC BY 4.0 DEED-Lizenz verfügbar.