Hakerët duan të shpëtojnë internetin nga vetvetja

Autorët : (1) Filipo Sharevski, Universiteti DePaul; (2) Benjamin Kessell, Universiteti DePaul.

Tavolina e majtë

Abstrakti dhe Hyrja

2 Aktivizmi në internet dhe mediat sociale

2.1 Aktivizimi i hashtag

2.2 Hakerët

3 Aktivizmi në internet dhe keqinformimi

3.1 Operacionet bazë të keqinformimit

3.2 Operacionet kryesore të keqinformimit

4 Hacktivizmi dhe keqinformimi

4.1 Pyetjet e kërkimit dhe 4.2 Mostra

4.3 Metodat dhe instrumentet

4.4 Profilet e haktivistëve

5 Konceptualizimi i keqinformimit dhe 5.1 Antecedentet e keqinformimit

5.2 Modelet mendore të keqinformimit

6 Kundërshtimi aktiv i keqinformimit dhe 6.1 Leaking, Doxing dhe Deplatforming

6.2 Parandalimi i keqinformimit “Ops”

7 Evolucioni i keqinformimit dhe 7.1 Taktika kundër keqinformimit

7.2 Mungesa e letërsisë

7.3 Hacktivizmi i keqinformimit

8 Diskutime

8.1 Ndikimi

8.2 Aspekte etike

8.3 Kufizime dhe 8.4 Punë të ardhshme

9 Përfundimet dhe referencat





abstraktë

Në këtë studim, ne kemi intervistuar 22 haktivistë të shquar për të mësuar mënyrën e tyre për rritjen e përhapjes së dezinformimit në mediat sociale. Ne gjetëm se asnjëri prej tyre nuk e mirëpret përvetësimin e dëmshëm të trollingut dhe memes për qëllime politike (kundër)argumentimi dhe përhapja e propagandës. E vërtetë për etosin origjinal të hakerëve, dezinformimi shihet si një kërcënim për vizionin demokratik të internetit, dhe si i tillë, duhet të përballet në fytyrë me metodat e haktivistëve të provuar si deplatformimi i "misinformatorëve" dhe doxing ose rrjedhja e të dhënave në lidhje me financimin dhe rekrutimin e tyre. Shumica e haktivistëve gjithashtu rekomanduan ndërhyrje për

1 Hyrje

Përshkrimi i kulturës së hakerëve nga Steven Levy në librin e tij të vitit 1984 Hackers mbetet në masë të madhe referimi më i fuqishëm për pikëpamjen e përgjithshme të publikut të hakerëve [43, 65]. Rishikimi i tyre nga aktivistët e stilit të Robin Hood të angazhuar për një vizion demokratik të Internetit [97], Levy pretendon se etosi i hakerëve mishëron disa postula të shenjta për të mirën publike, veçanërisht se (i) të gjitha informacionet duhet të jenë të lira, dhe (ii) autoriteti duhet të mos besohet dhe decentralizimi të promovohet [65].





Hakerët e mëvonshëm të internetit e zhvendosën tendencën ideologjike për autonominë në hapësirën kibernetike drejt një vizioni të internetit si një hapësirë popullore për ndarjen e çdo informacioni që megjithatë mund të politizohet dhe të armatoset kundër elitave neoliberale përgjegjëse për çrregullime ekonomike dhe sociale[37].Të kthyer aktivizmin e internetit në një formë të rezistencës socio-politike në internet[58], lejoi një përzgjedhje funksionale të çështjeve që nuk kërkonin më një përgatitje të gjatë[74].





Aktivizmi në internet pritet të përfshijë fushatat në internet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e internetit si një hapësirë relativisht e parregulluar dhe e paprekshme (p.sh. Anonymous, WikiLeaks, Snowden [21, 114, 116]) dhe fushatat në internet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe mjedisit (p.sh. Lëvizja Occupy, Pranvera Arabe, Partia Pirate [59, 80]). Aktivizmi i mëparshëm – ose haktivizmi – shpesh është anonim, kryhet në fshehtësi dhe vepron me një lloj ndëshkimi që teknologjitë e internetit duken të lejojnë deri më tani [117]. Aktivizmi i mëvonshëm – ose aktivizmi i hashtag-it – zakonisht është publik, përdoret





Aktivizmi i hashtag-it historikisht ka përdorur teknologji të ndryshme të internetit të tilla si faqet e peticionit (p.sh. MoveOn.org për organizimin e protestave politike) ose komunikimi me e-mail (p.sh. fushata e Tea Party për të zvogëluar shpenzimet qeveritare dhe tatimin) [16], por shfaqja e faqeve të mediave sociale si Twitter, Facebook dhe YouTube me të vërtetë përshpejtoi vetëorganizimin dhe pjesëmarrjen në luftën sociopolitike (p.sh. lëvizjet #BlackLivesMatter dhe #SchoolStrike4Climate [34]).





Hacktivists, përkundrazi, hakuar teknologji të ndryshme të Internetit të tilla si defacing faqet e internetit [98], thyerje në sisteme për të “leak” dhe “dox” dokumente private [114, 118], dhe sistemet stuhia me trafik për të shkaktuar një Denial-of-Service (DOS) [81]. Hacktivists’ foray në mediat sociale pasqyron këto veprime si fushatat janë ndërmarrë për kapjen / defacing e llogarive të mediave sociale (p.sh., Anonymous’s #OpKKK fushatë [128]), doxing individët në Twitter (p.sh. studentët e Covington High School [70]), dhe DoS Twitter tema (p.sh. #IranTalks fushatë [86]). por hacktivists gjithashtu hakuar





Pavarësisht nga shumëllojshmëria intuitive e mediave sociale për operacione të tilla subversive, haktivizmi u bë kryesisht joaktiv në platformat kryesore pas disa aksioneve me profil të lartë me autoritetet ligjore të haktivistëve kryesorë [53, 124]. Mungesa e dukshme e haktivizmit krijoi një vakum ku askush nuk sfidoi në mënyrë aktive elitën, mbrojti lirinë e shprehjes dhe shtoi vizionin e pjesëmarrjes demokratike në mediat sociale. Për fat të keq, u desh pak kohë që ky vakum të zotëronte nga aktorët e sponsorizuar nga shteti, duke rrëmbyer playbook-in e hakerisë për veprime të synuara jo vetëm kundër elitave neoliberale, por për të gjithë rendin social [32]. Amplifikimi bot-style





Në përgjigje të një çrregullimi të tillë në shkallë të gjerë në rrjetet sociale, mund të pritej se haktivistët do të hakmerren dhe do të përballen, do të ekspozojnë ose do të kundërshtojnë hakimin e “trollëve” të sponsorizuar nga shteti [135]. Misinformimi, prapa përshkrimit të Levy-t të etikës së hakerëve [65], shkon kundër (i) të gjitha informatat duhet të postulohen lirisht sepse minojnë dobinë themelore të informacionit si një të mirë publike (dmth. e vërteta dhe faktet nuk zvogëlohen në furnizim pasi më shumë njerëz “konsumojnë” ato dhe e vërteta dhe faktet janë në dispozicion për të gjithë njerëzit në një shoqëri) [31]. Misinformimi gjithashtu shkon kundër (ii) autorit





Mungesa e përgjigjes ndaj dezinformimit në mediat sociale nga komuniteti haktivist dukej mjaft e hutuar dhe, sipas mendimit tonë, e denjë për hetim të thellë me “hakerët” aktivë që ende veprojnë në frymën e kodit të etikës së Levy[65]. Përmes lidhjeve personale dhe marrjes së mostrave të dëborës, ne identifikuam 22 figura të shquara hakerësh dhe vendosëm për të paktën një orë intervistë me secilin prej tyre për të mësuar marrjen e tyre mbi ekosistemin e dezinformimit, mbi përgjigjet ndaj gënjeshtrave në mediat sociale, dhe mënyrën se si dezinformimi ndikon dhe formon agjendën e haktivistëve në të ardhmen. Ne gjetëm një konsensus midis haktivistëve kundër formave të tanishme të de





Për të vendosur studimin tonë në kryqëzimin midis kundërkulturës hacktiviste dhe rritjes së dezinformimit në platforma, ne shqyrtojmë ndërveprimin midis aktivizmit të internetit, mediave sociale dhe informacionit të rremë në Seksionin 2. Ne shikojmë në kontekstin më të gjerë të dezinformimit në Seksionin 3 për të theksuar nevojën urgjente të veprimit të hacking për të rivendosur hapësirën e mediave sociale të vërtetë për vizionin e Levy të Internetit si një shkëmbim informacioni për të mirën publike.





Ky dokument është i disponueshëm në arkiv nën licencën CC BY 4.0 DEED.

