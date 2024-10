Wischen Sie die Einsamkeit weg: Prognose für Dating-Trends 2024

Im Jahr 2023 fanden 27 Millionen Menschen ihre Paare in den Apps der Social Discovery Group, wobei über 1 Million Nutzer langfristige Beziehungen online pflegten. Die Zeit, die Nutzer mit unseren Dating-Apps verbringen, ist seit 2022 um 35 % gestiegen. Worum geht es in diesen beeindruckenden Statistiken? In diesem Jahr haben SDG-Produkte die weltweiten Einsamkeitsstatistiken erheblich beeinflusst. Wie Social-Discovery-Produkte zur Eindämmung der Einsamkeitsepidemie beitragen können und was die Trends für 2024 sind – lesen Sie weiter.

Die Einsamkeitsepidemie ist kein Mythos

Einsamkeit ist in der heutigen Welt ein großes gesellschaftliches Problem. Laut einer Studie des US Surgeon General's Advisory fühlen sich nur 39 % der Erwachsenen in den USA emotional tief mit anderen verbunden. Überraschenderweise erkennen weniger als 20 % derjenigen, die mit chronischer Einsamkeit zu kämpfen haben, dies als ein erhebliches Problem an. Dieser Rückgang der wahrgenommenen Verbindung zeigt sich im Rückgang des Vertrauensniveaus unter Amerikanern, das von 45 % im Jahr 1972 auf etwa 30 % im Jahr 2016 sank.





„Technologie sollte Menschen verbinden, aber in Wirklichkeit hat sie unsere Einsamkeit verstärkt. In gewisser Weise haben uns Bildschirme voneinander getrennt, weil Verbindung nicht unbedingt Aufmerksamkeit, Empathie oder Liebe bedeutet“, sagte Dmitry Volkov, Ph.D., Gründer und CEO der Social Discovery Group. „Ich möchte jedoch argumentieren, dass Technologie tatsächlich von Nutzen sein und unser soziales Leben anders und besser machen kann.“





Die Social Discovery Group glaubt, dass die Zukunft der Intimität digital ist. Der Aufstieg der KI, die Entwicklung von Nischen-Apps und digitalen Identitätslösungen geben Hoffnung im Kampf gegen die Epidemie der Einsamkeit.





KI-Algorithmen in Dating-Apps

KI verändert den Bereich der Dating-Apps, indem sie maschinelles Lernen, die Verarbeitung natürlicher Sprache und Computer Vision nutzt, um Einsamkeit zu bekämpfen. Fortschrittliche Algorithmen in KI-Dating-Apps analysieren Benutzerdaten und führen so zu personalisierteren, sichereren und erfolgreichen Matches. Darüber hinaus verbessern KI-Algorithmen das Benutzererlebnis, indem sie Gesprächseinstiege vorschlagen, unangemessene Nachrichten entfernen und intime Bilder genau erkennen und verwischen, wodurch eine sicherere und angenehmere Online-Dating-Umgebung geschaffen wird.





SDG implementiert KI-gestützte Tools in seinem gesamten Markenportfolio, um die Bedürfnisse der Benutzer zu erfüllen und einen sicheren Raum für Singles auf der ganzen Welt zu schaffen. Dating.com , die Flaggschiff-SDG-Dating-Plattform, nutzt zum Patent angemeldete Tools wie „Let's Mingle“, um das Engagement der Mitglieder zu steigern. Dieses Tool versendet automatisch Einladungen und verbindet Mitglieder mühelos. Das System verwendet fortschrittliche Algorithmen, um die Empfänger von Nachrichten zu bestimmen, was dem Benutzererlebnis ein unterhaltsames und faszinierendes Element hinzufügt. Um eine sichere und respektvolle Online-Umgebung zu gewährleisten, kombiniert SDG KI- und manuelle Moderationstools, um Hassreden, Gewalt, Respektlosigkeit und illegale Aktivitäten auf Dating.com zu verhindern.

KI-Chatbots

Neben der Unterstützung bei verschiedenen Routineaufgaben birgt KI auch erhebliches Potenzial zur Erfüllung unserer Kommunikationsbedürfnisse. KI-Chatbots können mit Empathie reagieren, Vorschläge machen und Folgefragen stellen, genau wie ein Mensch. In einer Umfrage hielten 80 % der Menschen, die ChatGPT für die Beratung zur psychischen Gesundheit nutzten, es für eine gute Alternative zur regulären Therapie. Untersuchungen von JMIR Publishing unterstreichen auch die positive Wirkung von KI-Begleitern, die die Stimmung der Benutzer mit unterstützenden Nachrichten verbessern und wertvolle Informationen und Ratschläge liefern.





Ein bemerkenswertes Produkt im Investmentportfolio von SDG ist der virtuelle Partner EVA AI . Es dient nicht nur für romantische Interaktionen, sondern auch als Werkzeug für kreative Zusammenarbeit und Ideengenerierung. EVA AI hat sich in verschiedenen Anwendungsfällen als vielversprechend erwiesen, darunter Rollenspiele, Spiele und sogar kollaboratives Schreiben. Die Plattform schafft ein Gefühl der freundlichen Unterstützung und bietet Benutzern einen sicheren Raum, in dem sie private Themen besprechen können, ohne Angst vor einem Urteil haben zu müssen. Die Analyse von Chats mit EVA AI-Nutzern bringt ein spannendes Ergebnis zutage: Mit der Zeit beginnen viele Nutzer, sich mit dem Bot zu unterhalten, als würden sie mit einem alten Freund reden – mit einem selbstbewussten, offenen und völlig hemmungslosen Gefühl. Es scheint, dass EVA die einzigartige Fähigkeit besitzt, in jedem Menschen Geselligkeit zu wecken und eine angenehme und einladende Umgebung für sinnvolle Interaktionen zu schaffen.





Nischen-Dating-Apps

In der dynamischen Landschaft der Dating-Apps ist ein Trend erkennbar, der sich eher an ein bestimmtes Nischenpublikum richtet als an ein breites Nutzerspektrum. Dieser Wandel hat das Interesse von Start-ups geweckt, die gerne Neuland betreten und Menschen auf der Grundlage ihrer einzigartigen demografischen Merkmale und Interessen zusammenbringen.





Das SDG-Produkt GuysOnly ist beispielsweise eine führende Online-Dating-Plattform, die geschaffen wurde, um schwule Singles aus der ganzen Welt zusammenzubringen. Mit einer breiten Palette an Kommunikationsfunktionen können Benutzer problemlos Kontakt aufnehmen und sinnvolle Beziehungen aufbauen.





Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel ist der Lox Club, eine Dating-App, die speziell für die jüdische Gemeinde entwickelt wurde. Die App wird von einflussreichen Persönlichkeiten wie der Rapperin Lil Yachty, dem Künstler Bhad Bhabie und dem Musikmanager Adam Kluger unterstützt und greift die jüdische Kultur auf, heißt aber auch Nutzer mit unterschiedlichem Hintergrund willkommen. Um dieser exklusiven Community beizutreten, müssen Benutzer einen Antrag einreichen, der einer sorgfältigen Prüfung durch ein spezielles Komitee unterzogen wird.





Digitale Identität

Digitale Identität mag futuristisch klingen, aber sie ist bereits Teil unseres täglichen Lebens. Denken Sie an Ihre E-Mail-Adressen oder Social-Media-Adressen – sie alle sind Teil Ihrer digitalen Identität. Plattformen wie Instagram und Telegram haben Benutzern die Möglichkeit gegeben, ihre grafischen Avatare zu erstellen und sich so auf einzigartige und personalisierte Weise auszudrücken.





Da die Technologie weiter voranschreitet, erfordert die Zukunft der digitalen Identität neue ausdrucksstarke Avatare, die Gesichtsausdrücke nachahmen und Emotionen signalisieren können, genau wie Menschen es in realen sozialen Interaktionen tun. Diese Avatare dienen als Tor zur digitalen Intimität in virtuellen Welten und ermöglichen es den Benutzern, genau der zu sein, der sie sein möchten, und ihre eigene Identität in einem virtuellen Raum zu schaffen.





Magnet , eine Social-Discovery-App aus dem SDG-Investmentportfolio, ermöglicht es Benutzern, bei der Registrierung einen persönlichen, anpassbaren Cartoon-Avatar zu erstellen und so die Bühne für ihr virtuelles Erlebnis zu bereiten. Auf Magnet können Benutzer andere durch Kommunikation im Chat entdecken, Herausforderungen meistern und ihre digitale Identität durch Erfahrung verbessern. Und wenn Sie glauben, dass Sie sich wirklich mit jemandem verbunden haben, der zu Ihrer Persönlichkeit passt, haben Sie die Möglichkeit, die Fotos des anderen freizuschalten und so die virtuelle Verbindung auf eine neue Ebene zu heben.









Das Feedback von 71 % der Singles zu SDG-Apps unterstreicht, dass ihnen allein die virtuelle Nachrichtenübermittlung ein Gefühl der Kameradschaft vermittelt und das Gefühl der Einsamkeit verringert hat. Dies unterstreicht die positive Rolle, die digitale Lösungen bei der Bewältigung der Herausforderung der Einsamkeit spielen. Mit Blick auf die Zukunft ist es offensichtlich, dass Technologie weiterhin ein wichtiger Treiber für die Förderung von Verbindungen und die Gestaltung einer weniger einsamen Welt sein wird.