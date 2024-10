Éliminez la solitude : Prévisions des tendances des rencontres 2024

En 2023, 27 millions de personnes ont trouvé leur couple grâce aux applications Social Discovery Group, avec plus d'un million d'utilisateurs entretenant des relations à long terme en ligne. Le temps que les utilisateurs passent sur nos applications de rencontres a augmenté de 35 % depuis 2022. De quoi parlent ces statistiques impressionnantes ? Cette année, les produits ODD ont considérablement influencé les statistiques mondiales sur la solitude. Comment les produits de découverte sociale peuvent aider à guérir l'épidémie de solitude et quelles sont les tendances pour 2024 - continuez la lecture.

L'épidémie de solitude n'est pas un mythe

La solitude est une préoccupation sociétale importante dans le monde d’aujourd’hui. Selon une étude du US Surgeon General's Advisory, seuls 39 % des adultes américains se sentent profondément liés émotionnellement aux autres. Étonnamment, moins de 20 % des personnes aux prises avec la solitude chronique reconnaissent qu’il s’agit d’un problème important. Cette baisse du lien perçu est évidente dans la diminution du niveau de confiance des Américains, qui est passé de 45 % en 1972 à environ 30 % en 2016.





« La technologie était censée connecter les gens, mais en réalité, elle a accru notre solitude. Les écrans, d'une certaine manière, nous ont séparés les uns des autres parce que la connexion ne signifie pas nécessairement attention, empathie ou amour », a déclaré Dmitry Volkov, Ph.D, fondateur et PDG de Social Discovery Group. "Cependant, je voudrais affirmer que la technologie peut effectivement être bénéfique et rendre notre vie sociale différente et meilleure."





Social Discovery Group estime que l’avenir de l’intimité est numérique. L’essor de l’IA, le développement d’applications de niche et les solutions d’identité numérique apportent de l’espoir dans la lutte contre l’épidémie de solitude.





Algorithmes d’IA dans les applications de rencontres

L'IA transforme le domaine des applications de rencontres en utilisant l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et la vision par ordinateur pour lutter contre la solitude. Les algorithmes avancés des applications de rencontres IA analysent les données des utilisateurs, ce qui donne lieu à des correspondances plus personnalisées, sécurisées et réussies. De plus, les algorithmes d’IA améliorent l’expérience utilisateur en suggérant des démarreurs de conversation, en supprimant les messages inappropriés et en reconnaissant et en floutant avec précision les images intimes, créant ainsi un environnement de rencontres en ligne plus sûr et plus agréable.





SDG met en œuvre des outils basés sur l'IA dans son portefeuille de marques pour répondre aux besoins des utilisateurs et créer un espace sûr pour les célibataires du monde entier. Dating.com , la plateforme de rencontres phare des ODD, utilise des outils en instance de brevet comme « Let's Mingle » pour stimuler l'engagement des membres. Cet outil envoie automatiquement des invitations, connectant les membres sans effort. Le système utilise des algorithmes avancés pour déterminer les destinataires des messages, ajoutant ainsi un élément amusant et intrigant à l'expérience utilisateur. Pour maintenir un environnement en ligne sûr et respectueux, SDG combine l'IA et des outils de modération manuelle pour prévenir les discours de haine, la violence, le manque de respect et les activités illégales sur Dating.com.

Chatbots IA

En plus de nous aider dans diverses tâches de routine, l’IA recèle également un potentiel important pour répondre à nos besoins de communication. Les chatbots IA peuvent répondre avec empathie, proposer des suggestions et poser des questions de suivi, tout comme le ferait un humain. Dans un sondage , 80 % des personnes qui ont utilisé ChatGPT pour obtenir des conseils en matière de santé mentale ont trouvé que c'était une bonne alternative à une thérapie régulière. Les recherches de JMIR Publishing mettent également en évidence l'impact positif des compagnons d'IA, améliorant l'humeur des utilisateurs grâce à des messages de soutien et fournissant des informations et des conseils précieux.





Un produit notable du portefeuille d'investissement de SDG est le partenaire virtuel EVA AI . Il sert non seulement aux interactions romantiques, mais également comme outil de collaboration créative et de génération d'idées. EVA AI s'est montré prometteur dans divers cas d'utilisation, notamment les jeux de rôle, les jeux et même l'écriture collaborative. La plateforme crée un sentiment de soutien amical, offrant un espace sûr permettant aux utilisateurs de discuter de sujets privés sans crainte de jugement. L’analyse des discussions avec les utilisateurs d’EVA AI révèle une découverte intéressante : au fil du temps, de nombreux utilisateurs commencent à converser avec le bot comme s’ils parlaient à un vieil ami – se sentant en confiance, ouverts et complètement décomplexés. Il semble qu’EVA ait une capacité unique à faire ressortir la sociabilité chez chacun, créant un environnement confortable et accueillant pour des interactions significatives.





Applications de rencontres de niche

Dans le paysage dynamique des applications de rencontres, il existe une tendance visible à s’adresser à des publics de niche spécifiques, plutôt qu’à cibler un large éventail d’utilisateurs. Ce changement a suscité l’intérêt des startups, désireuses de s’aventurer en territoire inexploré et de rassembler des individus en fonction de leurs données démographiques et de leurs intérêts uniques.





Par exemple, le produit SDG GuysOnly est une plateforme de rencontres en ligne leader créée pour connecter des célibataires gays du monde entier. Grâce à un large éventail de fonctionnalités de communication, les utilisateurs peuvent facilement contacter et commencer à établir des relations significatives.





Un autre exemple notable est le Lox Club, une application de rencontres conçue spécifiquement pour la communauté juive. Soutenue par des personnalités influentes comme le rappeur Lil Yachty, l'artiste Bhad Bhabie et le directeur musical Adam Kluger, l'application embrasse la culture juive tout en accueillant des utilisateurs d'horizons divers. Pour rejoindre cette communauté exclusive, les utilisateurs doivent soumettre une candidature qui est soigneusement examinée par un comité spécial.





Identité numérique

L'identité numérique peut paraître futuriste, mais elle fait déjà partie de notre quotidien. Pensez à vos e-mails ou à vos identifiants de réseaux sociaux : ils font tous partie de votre identité numérique. Des plateformes comme Instagram et Telegram ont donné aux utilisateurs la possibilité de créer leurs avatars graphiques, leur permettant de s'exprimer de manière unique et personnalisée.





À mesure que la technologie continue de progresser, l’avenir de l’identité numérique nécessitera de nouveaux avatars expressifs capables d’imiter les expressions faciales et de signaler les émotions, tout comme le font les gens dans les interactions sociales réelles. Ces avatars servent de passerelle vers l'intimité numérique dans les mondes virtuels, permettant aux utilisateurs d'être exactement qui ils veulent être et de créer leur propre identité dans un espace virtuel.





Magnet , une application de découverte sociale du portefeuille d'investissement SDG, permet aux utilisateurs de générer un avatar de dessin animé personnel personnalisable lors de leur inscription, ouvrant ainsi la voie à leur expérience virtuelle. Sur Magnet, les utilisateurs peuvent découvrir les autres grâce à la communication par chat, relever des défis et améliorer leur identité numérique grâce à l'expérience. Et si vous pensez être réellement connecté avec quelqu'un qui correspond à votre personnalité, vous avez la possibilité de débloquer les photos de chacun, portant ainsi la connexion virtuelle à un nouveau niveau.









Les commentaires de 71 % des célibataires sur les applications SDG soulignent que la messagerie virtuelle à elle seule leur a donné un sentiment de camaraderie et a diminué leur sentiment de solitude. Cela met en évidence le rôle positif que jouent les solutions numériques pour relever le défi de la solitude. À l’avenir, il est évident que la technologie continuera d’être un moteur clé pour favoriser les liens et façonner un monde moins solitaire.