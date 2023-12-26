扫除孤独：2024 年约会趋势预测

2023 年，有 2700 万人在 Social Discovery Group 应用中找到了自己的伴侣，超过 100 万用户在网上维持着长期关系。自 2022 年以来，用户花在我们的约会应用上的时间增加了 35%。这些令人印象深刻的统计数据说明了什么？今年，SDG 产品对全球孤独统计数据产生了重大影响。社交发现产品如何帮助治愈孤独感流行病以及 2024 年的趋势是什么 - 继续阅读。

孤独流行病并非神话

孤独是当今世界一个重要的社会问题。根据美国卫生局局长咨询机构的一项研究，只有 39% 的美国成年人在情感上与他人有深厚的联系。令人惊讶的是，在长期与孤独作斗争的人中，只有不到 20% 的人认为这是一个重大问题。这种感知联系的下降在美国人信任水平的下降中表现得很明显，信任水平从 1972 年的 45% 下降到 2016 年的 30% 左右。





“科技本应将人与人联系起来，但事实上，它却增加了我们的孤独感。在某种程度上，屏幕将我们彼此分开，因为联系并不一定意味着关注、同理心或爱。”Social Discovery Group 创始人兼首席执行官德米特里·沃尔科夫 (Dmitry Volkov) 博士说道。 “然而，我想说的是，技术确实可以带来好处，让我们的社交生活变得不同、变得更好。”





Social Discovery Group 相信亲密关系的未来是数字化的。人工智能的兴起、小众应用程序的开发以及数字身份解决方案为对抗孤独感的流行带来了希望。





约会应用中的人工智能算法

人工智能正在利用机器学习、自然语言处理和计算机视觉来对抗孤独感，从而改变约会应用程序领域。人工智能约会应用程序中的先进算法会分析用户数据，从而实现更加个性化、安全和成功的匹配。此外，人工智能算法还通过建议对话开始者、删除不适当的消息以及准确识别和模糊亲密图像来增强用户体验，从而创建一个更安全、更愉快的在线约会环境。





SDG 在其品牌组合中实施人工智能驱动的工具，以满足用户需求并为世界各地的单身人士创造一个安全的空间。 Dating.com是 SDG 约会平台的旗帜，利用“Let's Mingle”等正在申请专利的工具来提高会员参与度。该工具会自动发送邀请，轻松连接成员。该系统采用先进的算法来确定消息收件人，为用户体验增添了有趣的元素。为了维护安全和尊重的在线环境，SDG 结合了人工智能和手动审核工具，以防止 Dating.com 上的仇恨言论、暴力、不尊重和非法活动。

人工智能聊天机器人

除了协助执行各种日常任务外，人工智能还具有满足我们的通信需求的巨大潜力。人工智能聊天机器人可以像人类一样以同理心做出回应，提供建议并提出后续问题。在一项民意调查中，80% 使用 ChatGPT 寻求心理健康建议的人发现它是常规治疗的良好替代方案。 JMIR Publishing 的研究还强调了人工智能伴侣的积极影响，通过支持性信息提振用户情绪并提供有价值的信息和建议。





SDG 投资组合中的一款著名产品是虚拟合作伙伴EVA AI 。它不仅可以用于浪漫的互动，还可以作为创意协作和创意产生的工具。 EVA AI 在各种用例中都显示出了前景，包括角色扮演、游戏，甚至协作写作。该平台营造了一种友好的支持感，为用户提供一个安全的空间来讨论私人话题，而不必担心受到评判。对 EVA AI 用户聊天的分析发现了一个令人兴奋的发现：随着时间的推移，许多用户开始与机器人交谈，就像在与老朋友交谈一样 – 感到自信、开放和完全不受拘束。 EVA 似乎具有独特的能力，可以激发每个人的社交能力，为有意义的互动创造舒适、温馨的环境。





小众约会应用程序

在约会应用程序的动态格局中，有一个明显的趋势是迎合特定的利基受众，而不是针对广泛的用户。这种转变引起了初创公司的兴趣，他们渴望冒险进入未知领域，并根据独特的人口统计和兴趣将个人聚集在一起。





例如，SDG 产品GuysOnly是一个领先的在线约会平台，旨在连接来自世界各地的同性恋单身人士。凭借广泛的通信功能，用户可以轻松联系并开始建立有意义的关系。





一个更值得注意的例子是 Lox Club，这是一款专为犹太社区设计的约会应用程序。在说唱歌手 Lil Yachty、艺术家 Bhad Bhabie 和音乐经理 Adam Kluger 等有影响力人物的支持下，该应用程序拥抱犹太文化，同时也欢迎来自不同背景的用户。要加入这个专属社区，用户必须提交一份申请，并由特别委员会仔细审查。





数字身份

数字身份可能听起来很未来，但它已经成为我们日常生活的一部分。想想您的电子邮件或社交媒体账号——它们都是您数字身份的一部分。 Instagram 和 Telegram 等平台让用户能够创建自己的图形化身，让他们能够以独特且个性化的方式表达自己。





随着技术的不断进步，数字身份的未来将需要新的富有表现力的化身，可以模仿面部表情并发出情感信号，就像人们在现实生活中的社交互动中所做的那样。这些化身充当虚拟世界中数字亲密关系的门户，使用户能够成为他们想成为的人，并在虚拟空间中创建自己的身份。





Magnet是 SDG 投资组合中的一款社交发现应用程序，允许用户在注册时生成个人可定制的卡通头像，为他们的虚拟体验奠定基础。在Magnet上，用户可以通过聊天中的交流发现他人，完成挑战，并通过体验升级自己的数字身份。如果您相信自己与符合您个性的人真正建立了联系，那么您就有机会解锁彼此的照片，将虚拟联系提升到一个新的水平。









71% 的单身人士对 SDG 应用程序的反馈强调，仅虚拟消息就给他们带来了陪伴感并减少了孤独感。这凸显了数字解决方案在应对孤独挑战方面所发挥的积极作用。展望未来，很明显，技术将继续成为促进联系和塑造一个不那么孤独的世界的关键驱动力。



