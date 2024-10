Deslize para longe da solidão: previsão de tendências de namoro para 2024

Em 2023, 27 milhões de pessoas encontraram seus casais nos aplicativos do Social Discovery Group, com mais de 1 milhão de usuários mantendo relacionamentos de longo prazo online. O tempo que os usuários passam em nossos aplicativos de namoro aumentou 35% desde 2022. Sobre o que são essas estatísticas impressionantes? Este ano, os produtos dos ODS influenciaram significativamente as estatísticas globais de solidão. Como os produtos de descoberta social podem ajudar a curar a epidemia de solidão e quais são as tendências para 2024 – continue lendo.

A epidemia de solidão não é um mito

A solidão é uma preocupação social significativa no mundo de hoje. De acordo com um estudo realizado pelo US Surgeon General's Advisory, apenas 39% dos adultos norte-americanos se sentem profundamente conectados emocionalmente com outras pessoas. Surpreendentemente, menos de 20% das pessoas que lutam contra a solidão crónica reconhecem-na como um problema significativo. Este declínio na ligação percebida é evidente na diminuição dos níveis de confiança entre os americanos, que caíram de 45% em 1972 para cerca de 30% em 2016.





“A tecnologia deveria conectar as pessoas, mas, na verdade, aumentou a nossa solidão. As telas, de alguma forma, nos separaram uns dos outros porque conexão não significa necessariamente atenção, empatia ou amor”, disse Dmitry Volkov, Ph.D, fundador e CEO do Social Discovery Group. “No entanto, gostaria de argumentar que a tecnologia pode realmente ser benéfica e tornar a nossa vida social diferente e melhor.”





O Social Discovery Group acredita que o futuro da intimidade é digital. A ascensão da IA, o desenvolvimento de aplicações de nicho e soluções de identidade digital trazem esperança à luta contra a epidemia da solidão.





Algoritmos de IA em aplicativos de namoro

A IA está transformando o campo dos aplicativos de namoro, utilizando aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e visão computacional para combater a solidão. Algoritmos avançados em aplicativos de namoro com IA analisam os dados do usuário, resultando em combinações mais personalizadas, seguras e bem-sucedidas. Além disso, os algoritmos de IA melhoram a experiência do usuário, sugerindo o início de conversas, removendo mensagens inadequadas e reconhecendo e desfocando com precisão imagens íntimas, criando um ambiente de namoro online mais seguro e agradável.





A SDG implementa ferramentas baseadas em IA em todo o seu portfólio de marcas para atender às necessidades dos usuários e criar um espaço seguro para solteiros em todo o mundo. Dating.com , a plataforma de namoro flagman SDG, utiliza ferramentas com patente pendente, como "Let's Mingle" para aumentar o envolvimento dos membros. Esta ferramenta envia convites automaticamente, conectando os membros sem esforço. O sistema emprega algoritmos avançados para determinar os destinatários das mensagens, adicionando um elemento divertido e intrigante à experiência do usuário. Para manter um ambiente online seguro e respeitoso, o SDG combina IA e ferramentas de moderação manual para prevenir discurso de ódio, violência, desrespeito e atividades ilegais no Dating.com.

Chatbots de IA

Além de auxiliar em diversas tarefas rotineiras, a IA também possui um potencial significativo para atender às nossas necessidades de comunicação. Os chatbots de IA podem responder com empatia, oferecendo sugestões e fazendo perguntas de acompanhamento, assim como um ser humano faria. Em uma pesquisa , 80% das pessoas que usaram o ChatGPT para aconselhamento sobre saúde mental consideraram-no uma boa alternativa à terapia regular. A pesquisa da JMIR Publishing também destaca o impacto positivo dos companheiros de IA, melhorando o humor dos usuários com mensagens de apoio e fornecendo informações e conselhos valiosos.





Um produto notável no portfólio de investimentos da SDG é o parceiro virtual EVA AI . Serve não apenas para interações românticas, mas também como uma ferramenta para colaboração criativa e geração de ideias. EVA AI tem se mostrado promissora em vários casos de uso, incluindo role-playing, jogos e até mesmo escrita colaborativa. A plataforma cria uma sensação de suporte amigável, oferecendo um espaço seguro para os usuários discutirem assuntos privados sem medo de julgamento. A análise dos bate-papos com usuários do EVA AI revela uma descoberta interessante: com o tempo, muitos usuários começam a conversar com o bot como se estivessem conversando com um velho amigo – sentindo-se confiantes, abertos e completamente desinibidos. Parece que o EVA tem uma capacidade única de despertar a sociabilidade em todos, criando um ambiente confortável e acolhedor para interações significativas.





Aplicativos de namoro de nicho

No cenário dinâmico dos aplicativos de namoro, há uma tendência visível de atender a públicos de nicho específicos, em vez de atingir uma ampla gama de usuários. Esta mudança despertou o interesse das startups, que estão ansiosas por se aventurar em território desconhecido e reunir indivíduos com base nos seus interesses e dados demográficos únicos.





Por exemplo, o produto SDG GuysOnly é uma plataforma líder de namoro online criada para conectar solteiros gays de todo o mundo. Com uma ampla gama de recursos de comunicação, os usuários podem facilmente entrar em contato e começar a construir relacionamentos significativos.





Mais um exemplo notável é o Lox Club, um aplicativo de namoro desenvolvido especificamente para a comunidade judaica. Apoiado por figuras influentes como o rapper Lil Yachty, o artista Bhad Bhabie e o gerente musical Adam Kluger, o aplicativo abraça a cultura judaica ao mesmo tempo que acolhe usuários de diversas origens. Para ingressar nesta comunidade exclusiva, os usuários devem enviar uma inscrição que passa por uma análise cuidadosa por um comitê especial.





Identidade Digital

A identidade digital pode parecer futurística, mas já faz parte do nosso dia a dia. Pense nos seus e-mails ou nas redes sociais – todos eles fazem parte da sua identidade digital. Plataformas como Instagram e Telegram deram aos usuários a possibilidade de criar seus avatares gráficos, permitindo-lhes se expressarem de forma única e personalizada.





À medida que a tecnologia continua a avançar, o futuro da identidade digital exigirá novos avatares expressivos que possam imitar expressões faciais e sinalizar emoções, tal como as pessoas fazem nas interações sociais da vida real. Esses avatares servem como porta de entrada para a intimidade digital em mundos virtuais, permitindo que os usuários sejam exatamente quem desejam ser e criem suas próprias identidades em um espaço virtual.





Magnet , um aplicativo de descoberta social do portfólio de investimentos do ODS, permite que os usuários gerem um avatar de desenho animado pessoal e personalizável quando se registram, preparando o cenário para sua experiência virtual. No Magnet, os usuários podem descobrir outras pessoas por meio da comunicação no chat, completar desafios e atualizar sua identidade digital por meio da experiência. E se você acredita que realmente se conectou com alguém que combina com sua personalidade, vocês têm a oportunidade de desbloquear as fotos um do outro, levando a conexão virtual a um novo nível.









O feedback de 71% dos solteiros sobre aplicativos ODS ressalta que as mensagens virtuais por si só lhes deram uma sensação de companheirismo e diminuíram a sensação de solidão. Isto destaca o papel positivo que as soluções digitais desempenham na abordagem ao desafio da solidão. Olhando para o futuro, é evidente que a tecnologia continuará a ser um fator-chave na promoção de conexões e na formação de um mundo menos solitário.