Unser AppSumo-Start: Ein ehrlicher Rückblick und eine Erklärung, wie wir 30 % unseres potenziellen Umsatzes verloren haben

In diesem Artikel teilt der E-Mail-Signaturgenerator MySignature seine Erfahrungen mit der Einführung auf der AppSumo-Plattform. Es wird nicht nur eine weitere Erfolgsgeschichte sein; Außerdem erklären wir, wie wir unseren potenziellen Umsatz versehentlich um 30 % reduziert haben.

Was ist ein AppSumo?

AppSumo ist eine Plattform, die exklusive Angebote für Softwaretools und digitale Produkte bietet und Unternehmer und Unternehmen mit vergünstigten lebenslangen Angeboten verbindet.





Bei einem Lifetime-Deal zahlt der Kunde nur einmal und hat während des gesamten Lebenszyklus Zugriff auf das Produkt.





Im Wesentlichen besitzen Sie das Produkt und AppSumo lockt die Kunden an. Das Anbieten eines attraktiven Preises für Ihr Produkt kann eine beträchtliche Anzahl potenzieller Kunden anziehen und erhebliche Einnahmen generieren.

Sie verkaufen Ihr Produkt nicht nur mit einem erheblichen Rabatt (z. B. 60–80 %), sondern teilen sich auch etwa 70 % des Umsatzes mit AppSumo (was für Sie etwa 30 % bedeutet). Der endgültige Anteil der Umsatzbeteiligung kann geändert werden und ist diskussionswürdig.





Für manche klingt es völlig verrückt. Aber hier sind ein paar Vorteile, die die bittere Pille versüßen können.

Unsere Ergebnisse von unserem AppSumo-Start

Unser AppSumo-Start war in zwei Teile gegliedert: Die erste Phase dauerte 6 Wochen und die zweite Phase erfolgte nach 6 Monaten für 1 Woche.





Wir haben folgende Ergebnisse erzielt:

Als Produkt Nr. 3 der Woche eingestuft





2.622 Verkäufe/Kunden





Gesamtumsatz 138.000 US-Dollar





46.026 $ als unser Einkommen (Anteil von MySignature)





93 Bewertungen mit einer Bewertung von 4,08





Mehr als 1280 Tickets





Über 240 Fragen auf der AppSumo-Plattform





Im Allgemeinen sind wir mit den Ergebnissen zufrieden, geben jedoch zu, dass wir einen Fehler gemacht haben, der unserer Meinung nach unser potenzielles Einkommen um etwa 30 % verringert hat. Auf diesen und andere Fehler gehen wir weiter unten näher ein.

Was gewinnen Sie, wenn Sie einen AppSumo-Deal abschließen?

Riesiger Markt

AppSumo verfügt über eine beträchtliche Benutzerbasis von etwa 800.000 Benutzern und fast 3 Millionen Besuchern, die eifrig auf der Suche nach frühzeitigem Zugang zu Software und attraktiven Angeboten sind. Die meisten Zuschauer von AppSumo kommen aus den USA und anderen englischsprachigen Ländern.





Dies stellt eine Chance dar, mehr als 2000 Kunden zu gewinnen, was großartig klingt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass AppSumo mehr als nur finanzielle Vorteile bietet.

Rückmeldung

Die Durchführung eines AppSumo-Deals garantiert einen Zufluss an Feedback. Benutzer werden zahlreiche Fragen zu Ihrem Produkt, Ihrem Unternehmen und Ihren langfristigen Plänen haben.

Kostenlose QAs

Nach dem Kauf Ihres Produkts werden viele Benutzer mit unterschiedlichen Denkweisen aus verschiedenen Ländern und Plattformen Ihren Service testen und Fragen stellen, was enorme Vorteile mit sich bringt, wenn Sie noch an der Entwicklung Ihrer Markteinführungsstrategie arbeiten. Seien Sie bereit, mit vielen Bugs und Ticketvorschlägen umzugehen. Wir werden es später weiter besprechen.

SEO / PR

Die Teilnahme an einem AppSumo-Angebot kann SEO-Vorteile bringen, einschließlich externer Links zu Ihrer Website von Coupon-Websites (beste Angebote) und potenzieller Medienberichterstattung, wenn Ihr Produkt Interesse weckt.

Armee von 300 Spartanern

AppSumo-Benutzer werden aufgefordert, nach dem Kauf Ihres Angebots Bewertungen zu Ihrem Service zu hinterlassen und an Umfragen teilzunehmen, um im Gegenzug zusätzliche Vorteile zu erhalten, wie z. B. zusätzliche Gutschriften für ihre lebenslangen Angebote. Diese Benutzer sind wertvolle Vermögenswerte für Ihr Unternehmen. Sie sind in der Regel aktiver als Ihre Stammkunden und können langfristige Beziehungen aufbauen.

Zukünftige Upgrades und Upsells

Wie oben erwähnt, können AppSumo-Benutzer eine langfristige Rolle in Ihrem Unternehmen spielen. Sie können versuchen, 6–9 Monate nach Abschluss der AppSumo-Einführung den Kunden zusätzliche Angebote zu verkaufen. Dies könnte bedeuten, dass ihre lebenslangen Verträge mit mehr Credits aufgewertet werden. Seien Sie jedoch darauf vorbereitet, wettbewerbsfähige Preise anzubieten.





Darüber hinaus ist es auch fair, einige Nachteile und negative Aspekte der Durchführung des AppSumo-Deals hervorzuheben.

Auswirkungen auf den Branding-Traffic-Umsatz

Wenn Sie einen AppSumo-Deal abschließen, dauert dieser in der Regel einige Wochen, einschließlich eines zusätzlichen „Last Call“-Zeitraums nach dem Hauptstart. Im Fall von MySignature belegte unsere AppSumo-Deal-Seite den zweiten Platz in den Google-Suchergebnissen für unsere Marken-Keywords.





Da sich Branding-Traffic in hohem Maße in Verkäufe umwandeln lässt, konnten wir während des AppSumo-Deals einen leichten Rückgang der Conversion-Rate für Branding-Traffic beobachten.

Unsere Hypothese ist, dass einige Kunden, die „MySignature“ googeln und mit AppSumo vertraut sind, sich möglicherweise dafür entscheiden, das lebenslange Angebot bei AppSumo statt auf unserer Website zu kaufen. Obwohl dies kein großes Problem darstellt, ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, insbesondere wenn Ihr Traffic über Marken-Keywords beträchtlich ist.





In unserem Fall haben wir Google-Anzeigen geschaltet, um einen zusätzlichen Link in den Google-Ergebnissen zu sichern und mögliche negative Folgen abzumildern.

Notwendigkeit einer Wiederherstellung der psychischen Gesundheit des Teams

Auch wenn es wie ein Witz klingt, sind AppSumo-Benutzer nicht so bereit, auf Fehlerbehebungen und Antworten des Kundensupports zu warten wie Ihre regulären Benutzer. Ihr gesamtes Team, insbesondere der Support, wird in den ersten und letzten Tagen des AppSumo-Starts unter enormem Druck stehen.

Trotz Vorbereitungen vor dem Start, wie der Erstellung einer FAQ- und Wissensdatenbank und der Verstärkung Ihres Support-Teams durch neue Mitglieder, reicht es normalerweise nicht aus, die richtige Balance zwischen Kundenzufriedenheit und Teamintensität zu finden.





Seien Sie darauf vorbereitet, einige negative Bewertungen für vermeintlich „lange“ Support-Antworten zu erhalten.





Und denken Sie natürlich darüber nach, nach dem Start eine Feier zu organisieren, um Ihrem ausgebrannten Team bei der Genesung zu helfen. :) :)

So starten Sie einen Start auf AppSumo

Sie können Ihr Produkt auf AppSumo entweder unabhängig ausführen oder wenn AppSumo Sie einlädt und Sie bei der Vorbereitung unterstützt (Appsumo-Auswahl). Letzteres ist unsere Situation.





Nachdem Sie die Vereinbarung mit AppSumo unterzeichnet haben, sollte Ihre Vorbereitung beginnen. Das AppSumo-Team gibt Empfehlungen und skizziert eine Roadmap für Sie:





Nehmen Sie Demovideos auf

Erstellen Sie Demovideos, die Ihr Produkt präsentieren. Einige Teile dieser Videos werden im Werbematerial verwendet.





Geben Sie Kernbotschaften an

Bereiten Sie Kernbotschaften zu Ihrem Produkt, Ihren Zukunftsplänen, detaillierten Beschreibungen und bemerkenswerten Funktionen vor.





Technische Integrationen

Arbeiten Sie mit dem technischen Team zusammen, um die erforderlichen Integrationen mit der AppSumo-API zu implementieren. Dazu gehört die Einrichtung von Integrationen mit der AppSumo-API für den Verkauf, die Aktivierung und die Bearbeitung von Rückerstattungen für Ihr Produkt.

Zusätzlich zu diesen von AppSumo empfohlenen Schritten teilen wir unsere Erfahrungen darüber, was Sie sonst noch für einen erfolgreichen Start tun sollten.

Vorbereitung

Unterstützung

Es ist wichtig, im Voraus FAQs und eine Wissensdatenbank vorzubereiten. Sie verknüpfen diese Ressourcen mit der AppSumo-Deal-Seite.





Nach dem Start werden Benutzer häufig ähnliche Fragen stellen. Um die Effizienz Ihres Supportteams zu steigern, sollten Sie in Erwägung ziehen, Antworten auf häufig gestellte Fragen zu E-Mail-Signaturen zu sammeln und Vorlagen zu erstellen. Dieser Ansatz spart Zeit und vermeidet die Erstellung von Antworten auf ähnliche Anfragen von Grund auf.

Roadmap

Der nächste Schritt besteht darin, die Roadmap für Ihr Produkt vorzubereiten, da AppSumo-Benutzer häufig nach zukünftigen Plänen fragen. Rechnen Sie damit, dass Benutzer neue Funktionen anfordern werden. Erstellen Sie daher ein spezielles Formular für Funktionsanfragen.





Zu diesem Zweck haben wir Google Forms verwendet. Weisen Sie in Ihren Roadmaps außerdem Zeitfenster für die am häufigsten nachgefragten Funktionen zu. Beispielsweise erfreute sich die CNAME-Funktion bei unseren AppSumo-Nutzern großer Beliebtheit und wir haben sie in unsere Roadmap integriert, was zu zusätzlichen Verkäufen beitrug.

Werbeplan

AppSumo kümmert sich um alle Marketingaspekte und schaltet Anzeigen auf Plattformen wie Instagram, Facebook und anderen. Sie werden auch ein Werbevideo für YouTube erstellen.





Bei sehr beliebten Produkten nimmt AppSumo Ihr Produkt möglicherweise in die wöchentliche E-Mail-Zusammenfassung auf (mehr als 1,5 Millionen E-Mail-Verteilerlisten), was während der Einführungsphase zu zwei bis drei Umsatzsteigerungen führt.

Im Allgemeinen müssen Sie möglicherweise keinen zusätzlichen Aufwand betreiben, um Ihr Produkt zu verkaufen. Wir haben jedoch mit einigen zusätzlichen Marketingstrategien experimentiert, um unseren Deal auf AppSumo zu bewerben.

Social-Media-Gruppen

Wir haben unseren Deal in Facebook- und Reddit-Gruppen beworben.





Dazu haben wir nach AppSumo-Deal, LTD und anderen relevanten Schlüsselwörtern gesucht, um die am stärksten verwandten Gruppen zu identifizieren. Beachten Sie unbedingt, dass Sie dies vor dem Start tun müssen, da einige Gruppen geschlossen sind und eine Einladung und Genehmigung erfordern.

Überprüfen Sie außerdem, ob jeder Beiträge veröffentlichen kann oder ob Sie den Administrator zur Genehmigung kontaktieren müssen. Im Gegenzug werden Sie möglicherweise gebeten, eine Ihrer Stufen kostenlos auf AppSumo zu aktivieren.





Facebook-Gruppen dienen als hervorragender zusätzlicher Marketingkanal für Ihr Geschäft und führen zu Dutzenden zusätzlicher Verkäufe. Seien Sie bereit, Fragen im Kommentarbereich Ihres Beitrags zu beantworten.

Andere Marketingideen

Finden Sie spezielle YouTube-Kanäle, die Videobewertungen zu Angeboten/Produkten erstellen oder Interviews führen.





Entdecken Sie Websites mit den besten Monatsangeboten. Gegen eine zusätzliche Gebühr können Sie versuchen, Ihr Angebot an einigen prominenten Stellen zu präsentieren.

Wichtiger Hinweis:

AppSumo empfiehlt bestimmte Noise-Marketing-Werbeaktionen nicht und verbietet sie in einigen Fällen auch – sie verwalten alle Werbeaktionen auf ihrer Seite. Aus diesem Grund verzichten wir bei bestimmten Facebook-Gruppen auf die Durchführung von Giveaways.

Das Schlüsselelement für den erfolgreichen Start von AppSumo

Hier ist das wichtigste Erfolgselement, das wir beim Start von AppSumo gelernt haben.





Bewertungen sind entscheidend! Menge und Bewertung spielen bei Ihrem Deal eine wesentliche Rolle, sichtbar in speziellen Rubriken auf AppSumo, spielen aber auch eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung, ob Sie Ihren Deal kaufen oder nicht.

Wie fördern wir Bewertungen?

Zunächst sollten Sie eine automatische E-Mail-Sequenz einrichten, damit AppSumo-Benutzer Bewertungen hinterlassen können. Als Dankeschön können Sie einige zusätzliche Credits anbieten.

Ihr Support-Team sollte Kunden auch bitten, eine Bewertung abzugeben, insbesondere wenn der Kunde zufrieden ist.





AppSumo-Benutzer suchen immer nach sozialen Beweisen für Produkte auf Ressourcen, denen sie vertrauen. Stellen Sie also sicher, dass Sie auch bei G2 und TrustPilot eine gute Bewertung haben.

Arbeiten Sie mit negativen Bewertungen

Eine negative Bewertung ist nicht das endgültige Urteil. Sie können den Benutzer bitten, seine Bewertung zu ändern, wenn Sie sein Problem lösen und ein spezielles Formular senden. Das AppSumo-Team stellt Ihnen den Link zu einem solchen Formular zur Verfügung.





Ein weiterer wichtiger Aspekt besteht darin, zu lernen, wie man erfolgreich ist. Sie können aus den Fehlern lernen, die wir gemacht haben, und wie Sie vermeiden können, 20–30 % des Umsatzes einzubüßen.

Ein Fehler – 30 % weniger Umsatz

Okay, wir sind uns nicht sicher, wie viele Verkäufe wir aufgrund der folgenden Fehler verpasst haben. Angesichts der Höhe der Rückerstattungen gehen wir davon aus, dass sie 20–30 % unseres Einkommens übersteigen könnte.





Unser Fehler war das Fehlen einer eindeutigen Identifizierung einer unserer AppSumo-Stufen: Tier 1, Tier 2 und Tier 3.

Das Problem entstand, weil wir bei der Erstellung unserer Dienste unterschiedliche Ansätze verfolgten.





Die Stufen 1 und 2 gewähren Benutzern Zugriff auf den E-Mail-Signaturgenerator MySignature, sodass sie Signaturen für sich selbst oder ihr Team erstellen und verwalten und die Gmail-Tracker- Funktion nutzen können.

Andererseits ist Tier 3 (Agency Hub) für Wiederverkäufer/Agenturen konzipiert, die in erster Linie eine Lösung für ihre Kunden suchen, um E-Mail-Signaturen ohne Tracking-Funktion zu erstellen und zu verwalten.





Folglich waren Funktionen wie der Gmail-Tracker in Stufe 3 technisch nicht verfügbar, im Gegensatz zu den Stufen 1 und 2, die anderen geschäftlichen Zwecken dienen und Gmail-Tracker-Optionen umfassen.





Diese Verwirrung führte dazu, dass AppSumo fragte, warum Tier 3, der voraussichtlich der leistungsstärkste Plan ist, der alle Funktionen der Stufen 1 und 2 umfasst, über kein E-Mail-Tracking verfügt.





Diese Verwirrung führte zu zahlreichen negativen Bewertungen, Anfragen an das Support-Team und Kommentaren in Facebook-Gruppen mit Bezug zur AppSumo-Community.





Ein weiteres Versehen bestand darin, dass wir keine klaren Planbeschreibungen bereitgestellt haben, in denen die Unterschiede zwischen den Plänen dargelegt wurden.

Außerdem waren Benutzer, die Stufe 3 gekauft und alle Funktionen von Stufe 1 und 2 erwartet hatten, enttäuscht, als sie die Gmail-Tracking-Funktion nicht vorfanden. Wir verstehen die Frustration der Benutzer vollkommen und haben alle notwendigen Erklärungen gegeben.





Ehrlich gesagt hatten wir keinen vollständigen Zugriff auf die Beschreibungen der Angebotsseiten auf AppSumo. Aus diesem Grund dauerte es einige Zeit, das Content-Team von AppSumo zu kontaktieren und Änderungen in den Textbeschreibungen des Plans anzufordern.





Um unseren Fehler zusammenzufassen, würden wir raten:

Stellen Sie sicher, dass Ihre Pläne für Benutzer absolut klar beschrieben sind.





Machen Sie die Positionierung von Planfunktionen für Benutzer logisch und verständlich. Der beste Ansatz besteht darin, dass alle Pläne alle Funktionen umfassen und die Unterschiede in den Guthabenbeträgen bestehen.





Erwarten Sie nicht, dass Benutzer den gesamten Text lesen. Überraschung Überraschung!

Wegbringen

Die wichtigste Erkenntnis, die wir hervorheben möchten, besteht darin, sicherzustellen, dass Sie klare Geschäftsbeschreibungen bereitstellen.





Ermutigen Sie zu Bewertungen – sie sind der Treibstoff für den Verkauf Ihrer Angebote. Und schließlich müssen Sie bereit sein, Prozesse im Handumdrehen zu verwalten – Fehler zu beheben und neue FAQs hinzuzufügen.





Vergessen Sie nicht, nach dem AppSumo-Deal eine Pause einzulegen, um neue Höchststände zu erreichen!





War es das wert?





Absolut! Die gesamte Erfahrung war unbestreitbar wertvoll.





Die Zusammenarbeit mit AppSumo ermöglichte es uns, auf eine Weise Fuß zu fassen, die mit anderen Mitteln äußerst schwierig gewesen wäre. Darüber hinaus ermöglichte es wertvolles Produktfeedback und beschleunigte den Entwicklungsprozess erheblich.