Lernen Sie Postjer Group, Fast Remote Services und Semillas Urbanas México kennen: HackerNoon-Startups der Woche

Willkommen zusammen bei den HackerNoon-Startups der Woche!





Jede Woche hebt das HackerNoon-Team herausragende Startups aus unserer Startups of the Year-Datenbank hervor. Jedes vorgestellte Startup wurde als das beste in seiner jeweiligen Technologiekategorie oder Region nominiert.





Diese Woche freuen wir uns, Postjer Group , Fast Remote Services und Semillas Urbanas México ins Rampenlicht zu rücken.

Lernen Sie die Startups der Woche kennen

Die Postjer Group ist ein vielseitiger Beratungs- und Innovationspartner, der auf nachhaltige Produktentwicklung, kreative Agenturleistungen und Startup-Investitionen spezialisiert ist und Unternehmen dabei hilft, erfolgreich zu sein und visionäre Ideen in greifbaren Erfolg umzusetzen.





Die in Brighton (Großbritannien) ansässige Postjer Group wurde als Top-Start-up in der Region nominiert, mit zusätzlichen Nominierungen in den Bereichen IT-Services , Business Intelligence und Softwareentwicklung .

Seit 2020 ist Fast Remote Services auf der Mission, die Art und Weise zu ändern, wie wir lernen und Technologien entwickeln. Das Unternehmen bietet digitale Bildung und technische Lösungen an und konzentriert sich auf den Aufbau einer Community von Technologieführern der nächsten Generation.





Fast Remote Services wurde als eines der besten Startups in Nairobi, Kenia , nominiert, mit drei weiteren Nominierungen in den Kategorien IT-Services , Messaging & Kommunikation und Blogging .

Semillas Urbanas México stärkt die Bevölkerung von Guadalajara, indem es ihnen Teileigentum an nachhaltigen Stadtentwicklungsprojekten anbietet. So trägt es zum lokalen Wachstum bei und ermöglicht es den Bewohnern, die Zukunft ihrer Stadt aktiv mitzugestalten.





Sie haben sich einen Platz unter den Top-Startups in Guadalajara, Mexiko , verdient und wurden auch in den Kategorien „Geschäftsentwicklung“ , „Fintech“ und „Crowdfunding“ nominiert.

Feature-Interview der Woche

Hier ist ein Zitat aus dem veröffentlichten Interview von Semillas Urbanas México, in dem es uns erklärt, warum „Startups of the Year“ eine wichtige Initiative ist:

Die Teilnahme an den Startups des Jahres ist eine Gelegenheit, mit anderen Unternehmern in Kontakt zu treten und unsere ehrgeizigen Ziele vorzustellen. Durch die Zusammenarbeit mit Experten, Unternehmern und sogar potenziellen Kunden über Hackernoon können wir ein breiteres Publikum erreichen und wertvolle Einblicke in das Innovations- und Technologie-Ökosystem gewinnen, insbesondere im Hinblick auf Immobilien-Crowdfunding.









